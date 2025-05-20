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Железняк обвинил Зеленского в появлении многомиллиардной дыры в бюджете Украины

Железняк обвинил Зеленского в появлении многомиллиардной дыры в бюджете Украины - 20.05.2025 Украина.ру

Железняк обвинил Зеленского в появлении многомиллиардной дыры в бюджете Украины

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале возложил на Офис Владимира Зеленского ответственность за образование дыры в бюджете Украины минимум в 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов)

2025-05-20T11:41

2025-05-20T11:41

2025-05-20T11:42

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"Вся и полная ответственность за новую дыру в размере минимум 400 миллиардов на офисе… (Зеленского – ред.) и их стиле управления. Включая Кабмином", - написал Железняк.Он напомнил, что при подготовке проекта бюджета Украины на этот год Кабмин заверял, что денег в нем хватит, при этом отстаивал такие статьи расходов, как финансирование всеукраинского телемарафона.На прошлой неделе Железняк указывал, что денег на ВСУ в бюджете страны на этот год не хватает, Киеву придется увеличить расходы приблизительно на 200 миллиардов гривен (4,8 миллиарда долларов).В феврале депутат Рады Нина Южанина заявляла, что обеспечение ВСУ находится на критическом уровне, нужно сократить все расходы бюджета, чтобы направить деньги на сектор обороны. Подробнее - в материале Железняк рассказал о нехватке денег на ВСУ в бюджете Украины на сайте Украина.ру.

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новости, украина, ярослав железняк, киев, сумская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, кабмин, верховная рада