https://ukraina.ru/20250528/vizioner-putin-zadumal-pokorit-ukrainu-on-prt-kak-tank-i-ne-otstupit-eksperty-o-letney-kampanii-1063459362.html

"Визионер Путин задумал покорить Украину, он прёт как танк и не отступит". Эксперты о летней кампании

"Визионер Путин задумал покорить Украину, он прёт как танк и не отступит". Эксперты о летней кампании - 28.05.2025 Украина.ру

"Визионер Путин задумал покорить Украину, он прёт как танк и не отступит". Эксперты о летней кампании

Все говорят о мире и готовятся к эскалации. Не новая стратегия в мировой истории. Даже речи дипломатов наполнены воинственными посланиями. Уже очевидно, что стороны подошли к очередному тупику, выход их которого намерены искать на поле боя.

2025-05-28T15:15

2025-05-28T15:15

2025-05-28T15:15

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Позиции сторон спустя три года так же далеки друг от друга, а вот военно-технические возможности и тактический опыт ушли в новое измерение. И вот все готовы к решительной схватке, чтобы испытать на практике, чья возьмёт. А уж потом садиться за стол переговоров с новыми позициями на земле.Трамп, который примеряет четвёртый месяц лавры миротворца и освободителя, уже перестал скрывать раздражение. Он разразился гневными заявлениями в адрес и Путина, и Зеленского. Обвинил Путина, в частности, в том, что он играет с огнём. Но было бы справедливо заметить, что с огнём заигрались как раз США. Ведь провоцировать ручные войны – это не то же самое, что устраивать цветные революции. Это как поджечь дом соседа – огонь может перекинуться на собственную крышу.В традиционном обзоре мнений политиков и экспертов – прогнозы и видение развития событий.Российский политтехнолог Алексей ЧеснаковАктивизация в украинском треке как на земле, так и на дипломатическом фронте повышает нервозность и неопределённость по наиболее значимым направлениям. Одни источники сообщают о том, что Трамп отказался от введения жёстких антироссийских санкций после разговора с Путиным. Другие – что санкции могут быть введены уже до конца недели. Третьи – что Трамп всё ещё сомневается.Многие вчера интерпретировали заявления Мерца о снятии ограничений на дальнобойное вооружение как скорые поставки немецких Taurus на Украину, однако сегодня появляется уточнение самого Мерца, по словам которого решение было принято ещё несколько месяцев назад и речь идёт о применении уже поставленного вооружения без расширения списка наименований.Курс на эскалацию на линии фронта, а также в риторике спикеров будет укрепляться. Алармизма будет становиться больше, нервов – тоже, громких и радикальных заявлений – подавно. Практически все стороны конфликта считают, что они подходят к очередному переломному моменту, который может качнуть маятник в их сторону. Это побуждает их делать более значительные ставки и идти на обострение рисков в надежде на получение кратно более значимого выигрыша.Украинский политик Николай КняжицкийКакие планы у Путина на летнюю кампанию и как он надеется их реализовать в этом году? Я уже не раз говорил и много писал у себя на странице об ожиданиях Путина в этой войне. Его требования к Украине остаются политическими, а не территориальными.Путин воюет не за Краматорск, не мечтает "освободить" Донецкую и Запорожскую области. Даже оккупация Киева или Львова не является его целью. Для него эта война – за сферы влияния, за раздел мира между Россией и Западом, за контроль над Европой. Его цель – не столько завоевать Украину, сколько публично сломать нашу страну. Чтобы Запад "сам всё понял" и всё отдал сам. Мол, смотрите, Украина отказалась отдать Запорожье – и вот что с ней произошло. Вы ведь не хотите, чтобы то же было с Ригой или Хельсинки?Именно поэтому Путин заинтересован в переговорах. Ведь политические требования можно реализовать только посредством политических договорённостей. Ему нужно зафиксировать на бумаге свои претензии на контроль над Европой, которая якобы не способна защитить себя. Следовательно, для Кремля война – просто инструмент давления.У него были разные варианты, но Кремль избрал сценарий "войны выходного дня", которая, по российским планам, должна была закончиться ещё в феврале 2022 года. Теперь, чтобы усилить давление, Россия расширяет фронт: входит в Сумскую область, продолжает боевые действия в Харьковской и Николаевской областях. В отличие от Херсона, эти направления даже не закреплены в российской конституции. Но всё понятно, если воспринимать это как попытку принудить Украину к уступкам.Россияне думают, что сейчас удобный момент, чтобы прорвать украинскую оборону и заставить Украину капитулировать. Как и в прошлом году, они растягивают линию фронта, чтобы найти слабое место для прорыва. По их замыслу, в один момент украинская армия не выдержит – и в тыл прорвётся российское наступление, которое некому будет сдерживать. Это якобы должно создать панику в Киеве и давление на власть с требованием согласиться на мир на условиях Путина, со всеми его "денацификациями".Подобные планы мы уже видели в 2022 году и помним, чем они закончились. А тогда в нас вообще никто не верил. Никто, кроме нас самих.Сегодня Украина имеет армию, оружие, военные технологии, о которых три года назад даже не мечтали. Тысячи мастерских на Украине и за рубежом выпускают партии дронов, компенсирующих нехватку живой силы. По приблизительным оценкам, сейчас около 70–80% поражений в этой войне – это работа дронов.Наши союзники из США, Европы и многих других стран продолжают снабжать оружием и поддерживать украинскую экономику. Как бы ни было трудно, но ситуация не является кардинально хуже той, с которой началось полномасштабное вторжение.Очевидно, что лето 2025 года будет одним из самых сложных периодов войны. Но даже повторение кампании прошлого года, когда россияне захватывали территории, но не могли прорвать украинскую оборону, для Путина будет провалом. Ведь сохранение украинской обороны разрушит планы Кремля.Наша задача – выстоять и не рассориться между собой. Это не меняется с 2014 года.Украинский политолог Владимир ФесенкоПрезидент Трамп снова удивляет. Американский президент в своём сообщении в соцсети Truth Social раскритиковал Путина и заявил, что, если бы не он, "с Россией уже давно случились бы ужасные вещи". "Он играет с огнём!" – написал Трамп.Оцените парадоксальную "красоту" трамповской риторики: и Путина раскритиковал, и в то же время показал себя в роли защитника России. В этом противоречивость отношения Трампа к Путину.Трамп хочет поскорее договориться с Путиным, и для этого нужно как можно скорее завершить войну на Украине, а кремлёвский начальник вместо этого продолжает эту войну и медлит с мирными переговорами. И потому президент США ужасно раздражён. Именно поэтому не ждите от Трампа "адских санкций" за удары по Украине. Он же с Путиным хочет договориться (и почти умоляет его об этом), а не наказать его.Несколько удивил и генерал Келлог. В администрации Трампа он единственный наш друг. Хотя даже для него лояльность к Трампу важнее симпатий к Украине.Но почему удивил Келлог? Он заявил, что Соединённые Штаты получили от Киева перечень условий для завершения войны, теперь ждут такого списка от России. Далее прямая цитата от Келлога:"После этого вы берёте оба документа и объединяете их. И задаётесь вопросом: где можно найти общие точки соприкосновения, чтобы свести всё вместе? И когда мы получим их "срочный план" или меморандум, тогда составим общий вариант".O sancta simplicitas! О святая простота! Вернее, какая простодушная наивность. Чего-то подобного можно ожидать от Уиткоффа, считавшего, что достаточно посадить русских и украинцев за один стол переговоров, и они быстро договорятся. Но генерал Келлог – более опытный и компетентный человек. И даже у него появляются какие-то наивные подходы.Вот как объединить позиции России и Украины в определении статуса украинских территорий, аннексированных Россией? Компромисс в этом вопросе невозможен даже теоретически. То же касается украинского стремления к членству в НАТО и целого ряда других вопросов, особенно когда речь идёт о российских "хотелках" относительно "демилитаризации" и "денацификации" Украины.А возможно, генерал Келлог немного лукавит, и "общим вариантом" будет обновлённая версия его мирного плана. Может, количество пунктов и их содержание определённым образом изменится. Но заявление Кита Келлога свидетельствует, что американцы никуда не уходят из мирных переговоров, и сводить вместе предложения Украины и России будут именно в Белом доме.Украинский военный, волонтёр Юрий КасьяновИнтересно, есть ли в нашей стране кто-нибудь, кто думает наперёд? Те, кто анализирует, прогнозирует, строит планы, формирует стратегию? Есть ли у нас визионер?.. Не фантазёр, а серьёзный человек, учёный, такой как раньше был Горбулин, а теперь вместо него кто?У нас никогда не было визионера во главе государства. Кравчук был партократом, вдруг ставший главным, и это был единственный его план. Кучма создал олигархов и написал "Украина – не Россия", но какой должна быть Украина – не уточнил. Ющенко имел видение, но оно было устремлено в прошлое.Стратегия Януковича была проста – жить в своё удовольствие. Визия Порошенко – мировое признание лично его как мирового политика. Зеленский всегда видел Украину Зеленского.И никто не видел страшной войны, подлинных планов Путина, пророссийской политики Трампа, слабости западных партнёров. Никто не готовился к великой войне.Сила Путина в том, что он – визионер, он давно задумал покорить Украину и восстановить СССР, и он много лет, шаг за шагом, идёт к своей цели. Даже когда не удался план "Киев за три дня", он не отступил. Он не изменил своих планов по просьбе Трампа. Он знает, что делает, идёт вперёд, прёт как танк.А мы только реагируем на новые угрозы или планируем (уже не планируем) изначально провальные контрнаступления. Теперь мы хотим мира и только мира, но что, если Путин не хочет? А он не хочет.Есть ли у нас запасной план?Читайте также: Александр Перенджиев: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу

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