https://ukraina.ru/20250527/1063436195.html

Александр Перенджиев: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу

Александр Перенджиев: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу - 27.05.2025 Украина.ру

Александр Перенджиев: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу

Перезагрузка глобального противостояния с Россией, наше продвижение в зоне СВО и обнуление поставок оружия приведут к тому, что Западу не будет смысла вкладываться в Украину, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2025-05-27T14:30

2025-05-27T14:30

2025-05-27T15:58

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александр перенджиев

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Минобороны РФ заявило, что Москва возобновила прямые переговоры с Украиной по урегулированию конфликта, однако Киев с поддержкой ряда европейских стран предпринял провокационные действия, направленные на срыв диалога. В ведомстве подчеркнули, что именно в ответ на массированные атаки украинских БПЛА по регионам РФ российская армия наносит удары исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины. Также Минобороны предоставило подробный список пораженных целей с 20 по 26 мая.- Александр Николаевич, понятно, что заявления в духе "Мы наносим удары по военной инфраструктуре Украины исключительно в ответ" — это стандартная тактика нашей дипломатии, призванная прикрыть нормальную боевую работу в рамках СВО. Тем более, это правда. Но почему нам пришлось применять ее именно сейчас? Переговоры с Трампом зашли куда-то не туда, но мы не хотим от них отказываться?- Сейчас внутри коллективного Запада идет борьба между теми, кто выступает за наращивание военной помощи Украине и теми, кто выступает за ее сворачивание. Самый простой пример этой двойственной стратегии - заявления Мерца об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия. Но Запад раскололся не потому, что стал добрее или умнее, а потому, что встал финансово-денежный вопрос. И встал этот вопрос именно потому, что наши войска хорошо стали бить по контейнерам в порту Одессы.Когда мы наносим такие удары, обнуляются доходы не только тех, кто производит оружие, но и тех, кто наживается на его поставках. Потому что мы уничтожаем не только военную инфраструктуру Украины, но и ее логистику. Объясню, как это происходит.Тебе надо не только отправить груз – груз должен быть получен. Когда груз приходит в порт, открываются контейнера и начинается приемка этого груза с соответствующими документами на отправку и получение. Это и есть логистика. А когда российские ракеты бьют по контейнерам, в которых непонятно, что было (может, там были те же "Таурусы"), то поставщик этого груза даже с документами на руках физически не может доказать, что он что-то поставил. Груз должен быть принят. А раз никто не расписался в получении груза, то и деньги не получит и тот, кто создал оружие, и тот, кто оружие доставил.То есть именно из-за этого на Западе появляются политики, которые говорят: "Мы-то готовы поставлять оружие Украине, но поставки-то обнуляются, и мы прогораем в деньгах. Может, имеет смысл поставлять оружие в страны с более спокойной обстановкой?"И еще один момент. В Гражданскую войну часто возникали ситуации, когда полк расходился. Одни оставались с белыми, другие шли за красных, а пару бойцов не могли определиться, чью сторону занять. Так вот Трамп и его администрация – именно такой метущийся человек. Он не понимает, кого поддержать: ястребов или скептиков. Тем более, на него давят лоббисты и той, и другой стороны.Он уже сам не понимает, что ему делать, поэтому выступает за переговоры между Россией и Украиной. Россия говорит: "Мы не против переговоров. Сейчас готовим проект меморандума. Киев тоже его готовит. А пока меморандумы готовятся, мы будем уничтожать западное оружие на Украине и продвигаться дальше".- Правильно ли я понимаю, что для будущей военной кампании на фоне переговоров будет иметь смысл не столько продвижение на участках СВО, сколько уничтожение военной логистики Украины?- Нет, продвижение будет иметь большой смысл. Нам надо освобождать конституционные территории и не только. Если у нас будут крупные успехи в Днепропетровских и Харьковских областях, Мединский на следующих переговорах сможет открыто заявить про "шесть-восемь регионов". А продвижение наше будут ускорять удары по военной логистике Украины.От переговоров отказываться нам не надо. Тем более, переговоры могут привести к нему, что мы будем обсуждать не меморандум о прекращении огня, а условия капитуляции киевского режима. Зачем говорить о выводе украинских войск из конституционных регионов, если мы уже их освободили?Более того, где-то к осени на Западе может сложиться ситуация, что им точно будет не до Украины, потому что им самим оружие нужно. Трамп уже открыто говорит, что передавать киевскому режиму "Пэтриоты" становится все более рискованно.Дело в том, что сейчас все больше нарастает военное напряжение между США и Китаем. И Вашингтон, и Пекин сосредотачиваются. Россия, конечно, сохраняет партнерское сотрудничество с Китаем, но открыто воевать за них мы не собираемся, потому что Китай не собирался вступать с нами в открытый союз. Тем более, у нас есть КНДР. Может быть, будем косвенно помогать Китаю через Северную Корею, у которой есть такой же стратегический договор с Пекином, что и у нас.Повторюсь, Китай не хочет вступать с нами в союз, потому что думает, что все обойдется. Хотя США уже давят на Европу, чтобы они тоже вступали в конфронтацию с Китаем.И мы с вами неоднократно говорили, что идет сосредоточение натовских сил в Арктике, где Россия тоже взаимодействует с Китаем. То есть в этом глобальном противостоянии НАТО отвечает за северные рубежи, а США – за условный Тайваньский фронт. Эта система перезагружается. Раньше ее основой была Украина, когда Китай был посредником, а теперь китайцы чувствуют на себе давление коллективного Запада и не могут остаться в стороне.Короче говоря, эта перезагрузка глобального противостояния, наше продвижение в зоне СВО и обнуление западных поставок приведут к тому, что Западу не будет смысла вкладываться в Украину, потому что люди и оружие ему нужны на других фронтах. Как мы с вами говорили ранее, к декабрю может сложиться ситуация, когда Киев останется один на один с Москвой.- Согласен, что в этом отношении у нас все неплохо. Меня только беспокоят попытки противника нанести удар по нашей экономике, когда он создает воздушные пробки в московских аэропортах и пиратствует на Балтике. Как мы с этим будем бороться помимо того, что и так делаем?- Начнем с налетов БПЛА. Нам нужна система закрытия неба. Во-первых, нужно вернутся к опыту мировых войн и создавать если не аэростаты, то крупные воздушные сети. Во-вторых, нам нужно больше дронов-перехватчиков, чтобы они были более маленькими и сбивали более крупные беспилотники. К ним надо лишь подвесить небольшую взрывчатку, чтобы подорвать большой БПЛА еще на подлете.Еще раз. Мы в борьбе с БПЛА делаем основной упор на средства ПВО вроде "Панцирей". А нам нужны дроны-перехватчики размером с пчелу. И "этот пчелиный рой" должен работать как истребитель вражеских беспилотников.Что касается борьбой с пиратством на Балтике, то Балтийскому флоту надо нарастить морскую авиацию и подводный флот. Если мы сделаем эти две вещи, то приведем в чувство всех, кто будет угрожать нашим военным и гражданским судам.Также по теме СВО - в интервью Елены Маркосян: Лишь когда на Вашингтон полетят беспилотники, Трамп начнет понимать Путина

https://ukraina.ru/20230410/1045175938.html

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Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, запад, дональд трамп, александр перенджиев, минобороны, фридрих мерц, одесса, порты, логистика, китай, нато, балтика, бпла