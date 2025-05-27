Александр Перенджиев: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу - 27.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250527/1063436195.html
Александр Перенджиев: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу
Александр Перенджиев: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу - 27.05.2025 Украина.ру
Александр Перенджиев: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу
Перезагрузка глобального противостояния с Россией, наше продвижение в зоне СВО и обнуление поставок оружия приведут к тому, что Западу не будет смысла вкладываться в Украину, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2025-05-27T14:30
2025-05-27T15:58
интервью
украина
россия
запад
дональд трамп
александр перенджиев
минобороны
фридрих мерц
одесса
порты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058199089_0:0:3024:1701_1920x0_80_0_0_dbb35e296b4db34ea4d65997f37ac081.jpg
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Минобороны РФ заявило, что Москва возобновила прямые переговоры с Украиной по урегулированию конфликта, однако Киев с поддержкой ряда европейских стран предпринял провокационные действия, направленные на срыв диалога. В ведомстве подчеркнули, что именно в ответ на массированные атаки украинских БПЛА по регионам РФ российская армия наносит удары исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины. Также Минобороны предоставило подробный список пораженных целей с 20 по 26 мая.- Александр Николаевич, понятно, что заявления в духе "Мы наносим удары по военной инфраструктуре Украины исключительно в ответ" — это стандартная тактика нашей дипломатии, призванная прикрыть нормальную боевую работу в рамках СВО. Тем более, это правда. Но почему нам пришлось применять ее именно сейчас? Переговоры с Трампом зашли куда-то не туда, но мы не хотим от них отказываться?- Сейчас внутри коллективного Запада идет борьба между теми, кто выступает за наращивание военной помощи Украине и теми, кто выступает за ее сворачивание. Самый простой пример этой двойственной стратегии - заявления Мерца об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия. Но Запад раскололся не потому, что стал добрее или умнее, а потому, что встал финансово-денежный вопрос. И встал этот вопрос именно потому, что наши войска хорошо стали бить по контейнерам в порту Одессы.Когда мы наносим такие удары, обнуляются доходы не только тех, кто производит оружие, но и тех, кто наживается на его поставках. Потому что мы уничтожаем не только военную инфраструктуру Украины, но и ее логистику. Объясню, как это происходит.Тебе надо не только отправить груз – груз должен быть получен. Когда груз приходит в порт, открываются контейнера и начинается приемка этого груза с соответствующими документами на отправку и получение. Это и есть логистика. А когда российские ракеты бьют по контейнерам, в которых непонятно, что было (может, там были те же "Таурусы"), то поставщик этого груза даже с документами на руках физически не может доказать, что он что-то поставил. Груз должен быть принят. А раз никто не расписался в получении груза, то и деньги не получит и тот, кто создал оружие, и тот, кто оружие доставил.То есть именно из-за этого на Западе появляются политики, которые говорят: "Мы-то готовы поставлять оружие Украине, но поставки-то обнуляются, и мы прогораем в деньгах. Может, имеет смысл поставлять оружие в страны с более спокойной обстановкой?"И еще один момент. В Гражданскую войну часто возникали ситуации, когда полк расходился. Одни оставались с белыми, другие шли за красных, а пару бойцов не могли определиться, чью сторону занять. Так вот Трамп и его администрация – именно такой метущийся человек. Он не понимает, кого поддержать: ястребов или скептиков. Тем более, на него давят лоббисты и той, и другой стороны.Он уже сам не понимает, что ему делать, поэтому выступает за переговоры между Россией и Украиной. Россия говорит: "Мы не против переговоров. Сейчас готовим проект меморандума. Киев тоже его готовит. А пока меморандумы готовятся, мы будем уничтожать западное оружие на Украине и продвигаться дальше".- Правильно ли я понимаю, что для будущей военной кампании на фоне переговоров будет иметь смысл не столько продвижение на участках СВО, сколько уничтожение военной логистики Украины?- Нет, продвижение будет иметь большой смысл. Нам надо освобождать конституционные территории и не только. Если у нас будут крупные успехи в Днепропетровских и Харьковских областях, Мединский на следующих переговорах сможет открыто заявить про "шесть-восемь регионов". А продвижение наше будут ускорять удары по военной логистике Украины.От переговоров отказываться нам не надо. Тем более, переговоры могут привести к нему, что мы будем обсуждать не меморандум о прекращении огня, а условия капитуляции киевского режима. Зачем говорить о выводе украинских войск из конституционных регионов, если мы уже их освободили?Более того, где-то к осени на Западе может сложиться ситуация, что им точно будет не до Украины, потому что им самим оружие нужно. Трамп уже открыто говорит, что передавать киевскому режиму "Пэтриоты" становится все более рискованно.Дело в том, что сейчас все больше нарастает военное напряжение между США и Китаем. И Вашингтон, и Пекин сосредотачиваются. Россия, конечно, сохраняет партнерское сотрудничество с Китаем, но открыто воевать за них мы не собираемся, потому что Китай не собирался вступать с нами в открытый союз. Тем более, у нас есть КНДР. Может быть, будем косвенно помогать Китаю через Северную Корею, у которой есть такой же стратегический договор с Пекином, что и у нас.Повторюсь, Китай не хочет вступать с нами в союз, потому что думает, что все обойдется. Хотя США уже давят на Европу, чтобы они тоже вступали в конфронтацию с Китаем.И мы с вами неоднократно говорили, что идет сосредоточение натовских сил в Арктике, где Россия тоже взаимодействует с Китаем. То есть в этом глобальном противостоянии НАТО отвечает за северные рубежи, а США – за условный Тайваньский фронт. Эта система перезагружается. Раньше ее основой была Украина, когда Китай был посредником, а теперь китайцы чувствуют на себе давление коллективного Запада и не могут остаться в стороне.Короче говоря, эта перезагрузка глобального противостояния, наше продвижение в зоне СВО и обнуление западных поставок приведут к тому, что Западу не будет смысла вкладываться в Украину, потому что люди и оружие ему нужны на других фронтах. Как мы с вами говорили ранее, к декабрю может сложиться ситуация, когда Киев останется один на один с Москвой.- Согласен, что в этом отношении у нас все неплохо. Меня только беспокоят попытки противника нанести удар по нашей экономике, когда он создает воздушные пробки в московских аэропортах и пиратствует на Балтике. Как мы с этим будем бороться помимо того, что и так делаем?- Начнем с налетов БПЛА. Нам нужна система закрытия неба. Во-первых, нужно вернутся к опыту мировых войн и создавать если не аэростаты, то крупные воздушные сети. Во-вторых, нам нужно больше дронов-перехватчиков, чтобы они были более маленькими и сбивали более крупные беспилотники. К ним надо лишь подвесить небольшую взрывчатку, чтобы подорвать большой БПЛА еще на подлете.Еще раз. Мы в борьбе с БПЛА делаем основной упор на средства ПВО вроде "Панцирей". А нам нужны дроны-перехватчики размером с пчелу. И "этот пчелиный рой" должен работать как истребитель вражеских беспилотников.Что касается борьбой с пиратством на Балтике, то Балтийскому флоту надо нарастить морскую авиацию и подводный флот. Если мы сделаем эти две вещи, то приведем в чувство всех, кто будет угрожать нашим военным и гражданским судам.Также по теме СВО - в интервью Елены Маркосян: Лишь когда на Вашингтон полетят беспилотники, Трамп начнет понимать Путина
https://ukraina.ru/20230410/1045175938.html
украина
россия
запад
одесса
китай
балтика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058199089_379:0:2647:1701_1920x0_80_0_0_b6d4b6afe31a85883ebca8a45b5f9f4f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, россия, запад, дональд трамп, александр перенджиев, минобороны, фридрих мерц, одесса, порты, логистика, китай, нато, балтика, бпла
Интервью, Украина, Россия, Запад, Дональд Трамп, Александр Перенджиев, Минобороны, Фридрих Мерц, Одесса, порты, логистика, Китай, НАТО, Балтика, БПЛА

Александр Перенджиев: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу

14:30 27.05.2025 (обновлено: 15:58 27.05.2025)
 
© из личного архиваАлександр Перенджиев интервью
Александр Перенджиев интервью
© из личного архива
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Перезагрузка глобального противостояния с Россией, наше продвижение в зоне СВО и обнуление поставок оружия приведут к тому, что Западу не будет смысла вкладываться в Украину, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее Минобороны РФ заявило, что Москва возобновила прямые переговоры с Украиной по урегулированию конфликта, однако Киев с поддержкой ряда европейских стран предпринял провокационные действия, направленные на срыв диалога. В ведомстве подчеркнули, что именно в ответ на массированные атаки украинских БПЛА по регионам РФ российская армия наносит удары исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины. Также Минобороны предоставило подробный список пораженных целей с 20 по 26 мая.
- Александр Николаевич, понятно, что заявления в духе "Мы наносим удары по военной инфраструктуре Украины исключительно в ответ" — это стандартная тактика нашей дипломатии, призванная прикрыть нормальную боевую работу в рамках СВО. Тем более, это правда. Но почему нам пришлось применять ее именно сейчас? Переговоры с Трампом зашли куда-то не туда, но мы не хотим от них отказываться?
- Сейчас внутри коллективного Запада идет борьба между теми, кто выступает за наращивание военной помощи Украине и теми, кто выступает за ее сворачивание. Самый простой пример этой двойственной стратегии - заявления Мерца об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия. Но Запад раскололся не потому, что стал добрее или умнее, а потому, что встал финансово-денежный вопрос. И встал этот вопрос именно потому, что наши войска хорошо стали бить по контейнерам в порту Одессы.
Военный политолог Александр Перенджиев
10 апреля 2023, 13:31
Александр Перенджиев: кто онРоссийский военный политолог и общественный дипломат
Когда мы наносим такие удары, обнуляются доходы не только тех, кто производит оружие, но и тех, кто наживается на его поставках. Потому что мы уничтожаем не только военную инфраструктуру Украины, но и ее логистику. Объясню, как это происходит.
Тебе надо не только отправить груз – груз должен быть получен. Когда груз приходит в порт, открываются контейнера и начинается приемка этого груза с соответствующими документами на отправку и получение. Это и есть логистика. А когда российские ракеты бьют по контейнерам, в которых непонятно, что было (может, там были те же "Таурусы"), то поставщик этого груза даже с документами на руках физически не может доказать, что он что-то поставил. Груз должен быть принят. А раз никто не расписался в получении груза, то и деньги не получит и тот, кто создал оружие, и тот, кто оружие доставил.
То есть именно из-за этого на Западе появляются политики, которые говорят: "Мы-то готовы поставлять оружие Украине, но поставки-то обнуляются, и мы прогораем в деньгах. Может, имеет смысл поставлять оружие в страны с более спокойной обстановкой?"
И еще один момент. В Гражданскую войну часто возникали ситуации, когда полк расходился. Одни оставались с белыми, другие шли за красных, а пару бойцов не могли определиться, чью сторону занять. Так вот Трамп и его администрация – именно такой метущийся человек. Он не понимает, кого поддержать: ястребов или скептиков. Тем более, на него давят лоббисты и той, и другой стороны.
Он уже сам не понимает, что ему делать, поэтому выступает за переговоры между Россией и Украиной. Россия говорит: "Мы не против переговоров. Сейчас готовим проект меморандума. Киев тоже его готовит. А пока меморандумы готовятся, мы будем уничтожать западное оружие на Украине и продвигаться дальше".
- Правильно ли я понимаю, что для будущей военной кампании на фоне переговоров будет иметь смысл не столько продвижение на участках СВО, сколько уничтожение военной логистики Украины?
- Нет, продвижение будет иметь большой смысл. Нам надо освобождать конституционные территории и не только. Если у нас будут крупные успехи в Днепропетровских и Харьковских областях, Мединский на следующих переговорах сможет открыто заявить про "шесть-восемь регионов". А продвижение наше будут ускорять удары по военной логистике Украины.
От переговоров отказываться нам не надо. Тем более, переговоры могут привести к нему, что мы будем обсуждать не меморандум о прекращении огня, а условия капитуляции киевского режима. Зачем говорить о выводе украинских войск из конституционных регионов, если мы уже их освободили?
Более того, где-то к осени на Западе может сложиться ситуация, что им точно будет не до Украины, потому что им самим оружие нужно. Трамп уже открыто говорит, что передавать киевскому режиму "Пэтриоты" становится все более рискованно.
Дело в том, что сейчас все больше нарастает военное напряжение между США и Китаем. И Вашингтон, и Пекин сосредотачиваются. Россия, конечно, сохраняет партнерское сотрудничество с Китаем, но открыто воевать за них мы не собираемся, потому что Китай не собирался вступать с нами в открытый союз. Тем более, у нас есть КНДР. Может быть, будем косвенно помогать Китаю через Северную Корею, у которой есть такой же стратегический договор с Пекином, что и у нас.
Повторюсь, Китай не хочет вступать с нами в союз, потому что думает, что все обойдется. Хотя США уже давят на Европу, чтобы они тоже вступали в конфронтацию с Китаем.
И мы с вами неоднократно говорили, что идет сосредоточение натовских сил в Арктике, где Россия тоже взаимодействует с Китаем. То есть в этом глобальном противостоянии НАТО отвечает за северные рубежи, а США – за условный Тайваньский фронт. Эта система перезагружается. Раньше ее основой была Украина, когда Китай был посредником, а теперь китайцы чувствуют на себе давление коллективного Запада и не могут остаться в стороне.
Короче говоря, эта перезагрузка глобального противостояния, наше продвижение в зоне СВО и обнуление западных поставок приведут к тому, что Западу не будет смысла вкладываться в Украину, потому что люди и оружие ему нужны на других фронтах. Как мы с вами говорили ранее, к декабрю может сложиться ситуация, когда Киев останется один на один с Москвой.
- Согласен, что в этом отношении у нас все неплохо. Меня только беспокоят попытки противника нанести удар по нашей экономике, когда он создает воздушные пробки в московских аэропортах и пиратствует на Балтике. Как мы с этим будем бороться помимо того, что и так делаем?
- Начнем с налетов БПЛА. Нам нужна система закрытия неба. Во-первых, нужно вернутся к опыту мировых войн и создавать если не аэростаты, то крупные воздушные сети. Во-вторых, нам нужно больше дронов-перехватчиков, чтобы они были более маленькими и сбивали более крупные беспилотники. К ним надо лишь подвесить небольшую взрывчатку, чтобы подорвать большой БПЛА еще на подлете.
Еще раз. Мы в борьбе с БПЛА делаем основной упор на средства ПВО вроде "Панцирей". А нам нужны дроны-перехватчики размером с пчелу. И "этот пчелиный рой" должен работать как истребитель вражеских беспилотников.
Что касается борьбой с пиратством на Балтике, то Балтийскому флоту надо нарастить морскую авиацию и подводный флот. Если мы сделаем эти две вещи, то приведем в чувство всех, кто будет угрожать нашим военным и гражданским судам.
Также по теме СВО - в интервью Елены Маркосян: Лишь когда на Вашингтон полетят беспилотники, Трамп начнет понимать Путина
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюУкраинаРоссияЗападДональд ТрампАлександр ПеренджиевМинобороныФридрих МерцОдессапортылогистикаКитайНАТОБалтикаБПЛА
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:00Операция "Труба": эксперт объяснил, как подземные операции могут стать ключом к прорыву обороны ВСУ
20:45"Макрон! Ату, стоять, фу!" Политолог объяснил, почему глобалисты управляют Европой, как дрессировщики
20:30Михаил Звинчук: Украина может мобилизовать еще 2-3 миллиона человек, но качество армии падает
20:15"Охота на операторов": военный эксперт назвал дроны ВСУ главной проблемой российского наступления
20:00ВС РФ создают буферную зону в Сумской области, зачищая ВСУ в ключевых населенных пунктах — эксперт
19:53Аналитик Хавич: Польша останется соседом России, независимо от смены власти в Варшаве
19:45Политолог: Трамп не сможет напрямую повлиять на Киев, но контакты с ним важны для России
19:30Звинчук: Штурм Константиновки с юга может снизить давление на Часов Яр
19:15Андрей Фефелов: Евросоюз хочет продолжать свое существование за счет продолжения конфликта на Украине
19:05Россия, США и Китай должны "держать дистанцию" во избежание катастрофы — Фефелов
19:04Голубые укро-сосиски Стармера. Британский премьер спасает свой секс-имидж в войне
19:00Александр Котов: Чем больше Мерц намекает по поводу "Таурусов", тем жестче становится позиция РФ
18:15Рекордное продвижение ВС РФ, "дальнобойные" метания ФРГ. Итоги 27 мая
18:00Владимир Орлов: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца
17:17Договор о космосе накроется "Золотым куполом". О чем Россия, Китай и КНДР предупреждают мир
17:10В отличие от России, Запад не выдержал проверки санкциями: между США и ЕС раскол из-за Украины
17:02Постоянные ночные удары "Геранями" приведут к психологическому слому врага
16:29Россия предупреждает: ответы на атаки Украины еще последуют
16:18Полковник Геннадий Алехин: Русские дроны в небе над Харьковом заставят ВСУ отступить из Волчанска
15:21Как сбываются предсказания. Станислав Лем и военная "эволюция вверх ногами"
Лента новостейМолния