https://ukraina.ru/20250528/podzhigateli-voyny-fefelov-raskryl-pochemu-es-khochet-prodolzhat-konflikt-na-ukraine-1063428175.html
Поджигатели войны: Фефелов раскрыл, почему ЕС хочет продолжать конфликт на Украине
Поджигатели войны: Фефелов раскрыл, почему ЕС хочет продолжать конфликт на Украине - 28.05.2025 Украина.ру
Поджигатели войны: Фефелов раскрыл, почему ЕС хочет продолжать конфликт на Украине
Евросоюз хочет продолжать свое существование за счет продолжения конфликта на Украине. ЕС – это место, куда из США переехали транснациональные элиты и глобалисты, люди, которые и разожгли эту войну. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор канала "День-ТВ", политолог, публицист Андрей Фефелов
2025-05-28T04:00
2025-05-28T04:00
2025-05-28T04:00
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В российском медийном сообществе идет обсуждение плана по Украине до конца 2025 года, суть которого состоит в следующем. Освобождение Донбасса и перевод конфликта в политическую плоскость, Запад соглашается на условия Москвы в формате "Стамбул плюс" под предлогом "Мы пожертвовали Запорожьем, чтобы русские не взяли Киев", а потом на Украине возникает хаос, в результате которого она постепенно входит в состав РФ.По мнению политолога, никакого единого Запада уже не существует. Англы и саксы поссорились друг с другом, и на Западе царит раскол. Есть еще недавно всесильная, а сегодня уже ослабленная Америка и "так называемый" Евросоюз, указал он."Почему "так называемый"? На мой взгляд, России следовало признать его террористической организацией и налаживать дипломатические отношения с отдельными европейскими странами", — подчеркнул Фефелов.Потому что, указал эксперт, Евросоюз хочет продолжать свое существование за счет продолжения конфликта на Украине.По мнению Фефелова, Евросоюз – это место, куда из США переехали транснациональные элиты и глобалисты, то есть люди, которые и "подожгли этот пожар войны". "И озвученный вами план слишком оптимистичен. Он предполагает, что США могут повлиять на Украину, но на самом деле Зеленский не подчиняется Трампу", — резюмировал собеседник издания.Полный текст Кирилла Курбатова "Андрей Фефелов: Если глобалисты успеют создать проект "Европа плюс", война на Украине затянется надолго" на сайте Украина.ру.О том, как политический истеблишмент Великобритании пытается вернуть эпатажного Бориса Джонсона в большую политику — в статье Сергея Котвицкого "Проект "Борис". В Великобритании готовят возвращение Джонсона".
https://ukraina.ru/20250526/neuzheli-konets-konflikta-na-ukraine-blizok-es-reshil-vosstanovit-otnosheniya-s-rossiey-no-est-1063421139.html
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Поджигатели войны: Фефелов раскрыл, почему ЕС хочет продолжать конфликт на Украине
Евросоюз хочет продолжать свое существование за счет продолжения конфликта на Украине. ЕС – это место, куда из США переехали транснациональные элиты и глобалисты, люди, которые и разожгли эту войну. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор канала "День-ТВ", политолог, публицист Андрей Фефелов