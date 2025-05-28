Поджигатели войны: Фефелов раскрыл, почему ЕС хочет продолжать конфликт на Украине - 28.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250528/podzhigateli-voyny-fefelov-raskryl-pochemu-es-khochet-prodolzhat-konflikt-na-ukraine-1063428175.html
Поджигатели войны: Фефелов раскрыл, почему ЕС хочет продолжать конфликт на Украине
Поджигатели войны: Фефелов раскрыл, почему ЕС хочет продолжать конфликт на Украине - 28.05.2025 Украина.ру
Поджигатели войны: Фефелов раскрыл, почему ЕС хочет продолжать конфликт на Украине
Евросоюз хочет продолжать свое существование за счет продолжения конфликта на Украине. ЕС – это место, куда из США переехали транснациональные элиты и глобалисты, люди, которые и разожгли эту войну. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор канала "День-ТВ", политолог, публицист Андрей Фефелов
2025-05-28T04:00
2025-05-28T04:00
новости
украина
сша
запад
борис джонсон
владимир зеленский
дональд трамп
ес
война
война на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058718118_0:31:1598:930_1920x0_80_0_0_fb780ec8a9a0208ba2a39d12c7d70516.jpg
В российском медийном сообществе идет обсуждение плана по Украине до конца 2025 года, суть которого состоит в следующем. Освобождение Донбасса и перевод конфликта в политическую плоскость, Запад соглашается на условия Москвы в формате "Стамбул плюс" под предлогом "Мы пожертвовали Запорожьем, чтобы русские не взяли Киев", а потом на Украине возникает хаос, в результате которого она постепенно входит в состав РФ.По мнению политолога, никакого единого Запада уже не существует. Англы и саксы поссорились друг с другом, и на Западе царит раскол. Есть еще недавно всесильная, а сегодня уже ослабленная Америка и "так называемый" Евросоюз, указал он."Почему "так называемый"? На мой взгляд, России следовало признать его террористической организацией и налаживать дипломатические отношения с отдельными европейскими странами", — подчеркнул Фефелов.Потому что, указал эксперт, Евросоюз хочет продолжать свое существование за счет продолжения конфликта на Украине.По мнению Фефелова, Евросоюз – это место, куда из США переехали транснациональные элиты и глобалисты, то есть люди, которые и "подожгли этот пожар войны". "И озвученный вами план слишком оптимистичен. Он предполагает, что США могут повлиять на Украину, но на самом деле Зеленский не подчиняется Трампу", — резюмировал собеседник издания.Полный текст Кирилла Курбатова "Андрей Фефелов: Если глобалисты успеют создать проект "Европа плюс", война на Украине затянется надолго" на сайте Украина.ру.О том, как политический истеблишмент Великобритании пытается вернуть эпатажного Бориса Джонсона в большую политику — в статье Сергея Котвицкого "Проект "Борис". В Великобритании готовят возвращение Джонсона".
https://ukraina.ru/20250526/neuzheli-konets-konflikta-na-ukraine-blizok-es-reshil-vosstanovit-otnosheniya-s-rossiey-no-est-1063421139.html
украина
сша
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058718118_205:0:1598:1045_1920x0_80_0_0_a0e5bdbeacab0b258bfc12ad3f090e7f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, запад, борис джонсон, владимир зеленский, дональд трамп, ес, война, война на украине, евросоюз, конфликт
Новости, Украина, США, Запад, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ЕС, война, война на Украине, Евросоюз, конфликт

Поджигатели войны: Фефелов раскрыл, почему ЕС хочет продолжать конфликт на Украине

04:00 28.05.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
Читать в
ДзенTelegram
Евросоюз хочет продолжать свое существование за счет продолжения конфликта на Украине. ЕС – это место, куда из США переехали транснациональные элиты и глобалисты, люди, которые и разожгли эту войну. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор канала "День-ТВ", политолог, публицист Андрей Фефелов
В российском медийном сообществе идет обсуждение плана по Украине до конца 2025 года, суть которого состоит в следующем. Освобождение Донбасса и перевод конфликта в политическую плоскость, Запад соглашается на условия Москвы в формате "Стамбул плюс" под предлогом "Мы пожертвовали Запорожьем, чтобы русские не взяли Киев", а потом на Украине возникает хаос, в результате которого она постепенно входит в состав РФ.
По мнению политолога, никакого единого Запада уже не существует. Англы и саксы поссорились друг с другом, и на Западе царит раскол. Есть еще недавно всесильная, а сегодня уже ослабленная Америка и "так называемый" Евросоюз, указал он.
"Почему "так называемый"? На мой взгляд, России следовало признать его террористической организацией и налаживать дипломатические отношения с отдельными европейскими странами", — подчеркнул Фефелов.
Потому что, указал эксперт, Евросоюз хочет продолжать свое существование за счет продолжения конфликта на Украине.
По мнению Фефелова, Евросоюз – это место, куда из США переехали транснациональные элиты и глобалисты, то есть люди, которые и "подожгли этот пожар войны".
"И озвученный вами план слишком оптимистичен. Он предполагает, что США могут повлиять на Украину, но на самом деле Зеленский не подчиняется Трампу", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст Кирилла Курбатова "Андрей Фефелов: Если глобалисты успеют создать проект "Европа плюс", война на Украине затянется надолго" на сайте Украина.ру.
О том, как политический истеблишмент Великобритании пытается вернуть эпатажного Бориса Джонсона в большую политику — в статье Сергея Котвицкого "Проект "Борис". В Великобритании готовят возвращение Джонсона".
Флаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
26 мая, 18:00
Неужели конец конфликта на Украине близок? ЕС решил восстановить отношения с Россией, но есть нестыковкиНеожиданные новости прилетели из Европы: руководство ЕС приступает к восстановлению контактов с Москвой. Радоваться рано, не всё так однозначно. Давайте разбираться, в чём подвох
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАЗападБорис ДжонсонВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕСвойнавойна на УкраинеЕвросоюзконфликт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:27Пытается достучаться до Трампа и изобличает Зеленского. Чем занимается украинский олигарх Вадим Новинский
18:04Бундестаг раскрыл, куда направит выделенные Украине 5 миллиардов евро
17:55Павел Леонов о том, что военное дело - искусство, поэтому наша задача "передумать противника"
17:42Кто готов к ядерному ответу? Ищенко о бессмысленности дуэлей на "Сарматах" и их возможном результате
17:06Майор Алексей Рамм: Россия создает условия для наступления на Запорожье из района трехграничья
16:52Мерц нарядил Зеленского в бронепиджак. Берлин запускает новую программу милитаризации Украины
15:59Хватит ли в России психиатров, чтобы вылечить общество на Украине и в чём его проблема — Гаспарян
15:52Зеленский сходил на "свидание" с Мерцем, но "букет" Taurus не получил
15:19Встреча Путина и Зеленского, меморандум по Украине и новый раунд переговоров: главные заявления Пескова
15:16США предупреждают: Израиль собрался бомбить Иран
15:15"Визионер Путин задумал покорить Украину, он прёт как танк и не отступит". Эксперты о летней кампании
15:09"Попроси политическое убежище в России": американка обратилась к своему племяннику из ВСУ
14:53Обгоревший жетон: в зоне СВО нашли "паспорт" польской наемницы
14:30Решит ли Запад проблему с кризисом в ВСУ и какой может быть буферная зона для России — Стариков
13:26Шахтеры и роботы. Как из разрухи и разорения извлечь Донбассу прибыль
13:00Зеленский угрожает Курской области, Медведев дает отпор США. Главное на 13:00
12:43ВС РФ освободили два населенных пункта. Что еще происходит на фронте
12:26Сообразить на троих. Возможный план Трампа в отношении России и Китая
11:51Подножка Европе: NYT сообщило, что Трамп планирует поделить мир с Путиным и Си
11:25Трамп vs санкции: республиканцы считают деньги и отказываются "морозить уши назло России"
Лента новостейМолния