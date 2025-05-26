Проект "Борис". В Великобритании готовят возвращение Джонсона - 26.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250526/proekt-boris-v-velikobritanii-gotovyat-vozvraschenie-dzhonsona-1063418510.html
Проект "Борис". В Великобритании готовят возвращение Джонсона
Проект "Борис". В Великобритании готовят возвращение Джонсона - 26.05.2025 Украина.ру
Проект "Борис". В Великобритании готовят возвращение Джонсона
Имя бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона снова замелькало в заголовках британской прессы. И не только потому, что на днях он снова, уже в девятый раз, стал отцом, порадовав этим местную светскую хронику.
2025-05-26T17:56
2025-05-26T17:56
эксклюзив
украина
великобритания
киев
стамбул
борис джонсон
the economist
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1a/1063419304_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_cb6f40166ea49e837a91be81f41da2ea.jpg
Британские журналисты убеждены, что политический истеблишмент настойчиво пытается вернуть этого эпатажного деятеля в большую политику. Несмотря на то, что после отставки в 2022 году за Джонсоном прочно укрепилась репутация "сбитого летчика", и в его перспективы еще совсем недавно никто не верил.Как утверждает многотиражный таблоид – газета Sun, сразу несколько влиятельных членов Консервативной партии Великобритании, которая находится сейчас в оппозиции к правящей партии лейбористов, уже дали старт неформальному проекту под названием "Борис". Они проводят с Джонсоном закулисные переговоры, уговаривая его вернуться на царство – то есть, для начала, снова встать во главе британских консерваторов, заменив пока еще действующего партийного лидера Кеми Баденок.Конечно, это может показаться удивительным. Ведь всего три года назад, когда Борис Джонсон уходил с поста главы британского правительства, его с полным основанием называли самым непопулярным премьером Соединенного королевства с момента окончания Второй мировой войны.Правление Бориса ознаменовалось чередой постоянных скандалов. Его команда погрязла в откровенной и циничной коррупции, а одного из ближайших соратников премьера официально обвинили в сексуальных домогательствах. Во время карантинных ограничений эпохи короновирусной пандемии, когда британцев жестко штрафовали за попытку выйти из дома в аптеку и магазин, окружение Джонсона регулярно закатывало на Даунинг-стрит бурные алкогольные вечерники – демонстрируя, что для верхушки тори не писаны никакие законы.Уровень жизни британцев серьезно упал, а инфляция, наоборот, существенно выросла. Система здравоохранения оказалась в глубоком кризисе, качественное образование стало недоступным для значительного числа британцев. Кабинет Джонсона инициировал тотальное сокращение бюджетных расходов и серьезно урезал объемы государственных социальных пособий, в результате чего множество людей оказались за чертой бедности.Такие действия закономерно обрушили рейтинги консерваторов. И тогда Джонсон попытался вернуть себе общественную поддержку за счет создания образа внешнего врага, активно раздувая антироссийскую истерию.Именно Борис саботировал проведение переговоров о мирном урегулировании украинского конфликта в марте-январе 2022 года. Прибыв в Киев, он потребовал от режима Зеленского отказаться от выполнения предварительных договоренностей в Стамбуле, прервать любые контакты с россиянами и "просто воевать дальше" – в расчете на безоговорочную поддержку со стороны Запада. Хотя в итоге это привело к массовым человеческим жертвам, обескровившим Украину.Однако, как известно, это не помогло. Недовольство британцев стремительно нарастало, и в начале осени 2022-го Борису пришлось передать премьерское кресло своей ставленнице Лиз Трасс, которую затем заменили на Риши Сунака. Но эта кадровая чехарда все равно не спасла положение консерваторов. Они продолжали следовать политическим курсом Бориса Джонсона, а потому с треском проиграли парламентские выборы прошлого года, уступив власть Лейбористской партии.А потом случилось то, о чем заранее предупреждали эксперты. Лейбористы во главе с новым премьер-министром Великобритании, безликим и пресным Киром Стармером, стали делать ровно то же, что делали их предшественники. Они сходу оказались в центре громких коррупционных скандалов и еще сильнее сократили государственные расходы, прикрывая это все теми же русофобскими маневрами во внешней политике.После коммунального кризиса в засыпанном мусорными отходами Бирмингеме – втором по численности населения городе Англии – пришло время закономерной расплаты. На муниципальных выборах в начале мая лейбористы и консерваторы потерпели разгромное поражение, уступив первое и второе место вчерашним аутсайдерам – Партии Реформ и Партии либеральных демократов.Стало очевидно, что двухпартийной системе в Великобритании настал закономерный конец. Потому что большинство избирателей Соединенного королевства категорически не воспринимают полностью дискредитировавшие себя системные политсилы – справедливо полагая, что тори и лейбористы совместно защищают привилегии истеблишмента, все больше ограничивая народные права и свободы. А также бездумно подталкивают свою страну к пропасти ядерного конфликта."Консервативная партия умерла после длительной борьбы с реальностью, в возрасте 190 лет. Скучать по ней не будут", – иронично написал по итогам голосования в муниципальных округах журнал The New European.Похоже, что в этой ситуации консерваторы решились на крайние меры.Их руководство готовится сместить своего партийного лидера Баденок – молодую чернокожую женщину из семьи нигерийских мигрантов, которую категорически не воспринимают ксенофобски настроенные сторонники консерваторов. Однако в рядах тори наблюдается такой кадровый дефицит, что они не способны представить британскому обществу новых ярких деятелей и вынуждены гальванизировать протухший политический труп Бориса Джонсона.Эта идея привела в шок даже британскую прессу, которая, казалось бы, привыкла к любым кульбитам в рядах Консервативной партии. Ведь в свое время тори умудрились вернуть на министерскую должность одиозного экс-премьера Дэвида Кэмерона, обвиненного в непристойных действиях со свиньей, которые он совершил во время церемонии вступления в престижное университетское братство."Большой Пес (одно из прозвищ Бориса Джонсона) покинул свой пост крайне непопулярным лидером – после пребывания в должности, отмеченного некомпетентностью, кумовством и презрением к нормам и правилам британского правительства. Его возвращение было бы безумием. Он популярен? Нет. Он компетентен? Тоже нет", – пишет по поводу возможного политического камбэка Бориса журнал The Economist.Однако популярность и компетентность давно не имеет для британской элиты решающего значения. Она мечтает вернуть Джонсона именно потому, что этот полностью дискредитированный мизантроп всегда готов пойти на любые, самые крайние меры во внутренней и внешней политике.Например, он готов без колебания подавить возможные социальные протесты, которые определенно назревают в британском обществе. А при необходимости способен спровоцировать начало нового военного конфликта в любой части мира. Не говоря уже о продолжении поддержки киевского режима, которая всегда была для Джонсона чем-то вроде главного политического кредо.Одним словом, реализация проекта "Борис" не предвещает ничего хорошего ни для Великобритании, ни для всего остального мира.Ведь предполагаемая реставрация этого некоронованного британского правителя свидетельствует о том, что европейский истеблишмент готовится к чрезвычайным действиям, направленным на сохранение своего империалистического господства. Читайте подробности о ситуации в Великобритании - Армия против гигантских крыс. Британцы ввели войска – но не на Украину, а в Бирмингем
https://ukraina.ru/20250506/konets-dvukhpartiynoy-sistemy-velikobritaniya-na-poroge-istoricheskikh-peremen-1062955193.html
украина
великобритания
киев
стамбул
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Сергей Котвицкий
Сергей Котвицкий
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1a/1063419304_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee248ae197d94ed444f675e1f706b2f2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, великобритания, киев, стамбул, борис джонсон, the economist
Эксклюзив, Украина, Великобритания, Киев, Стамбул, Борис Джонсон, The Economist

Проект "Борис". В Великобритании готовят возвращение Джонсона

17:56 26.05.2025
 
© Getty Images / Jemal Countess
- РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Getty Images / Jemal Countess
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Котвицкий
Все материалы
Имя бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона снова замелькало в заголовках британской прессы. И не только потому, что на днях он снова, уже в девятый раз, стал отцом, порадовав этим местную светскую хронику.
Британские журналисты убеждены, что политический истеблишмент настойчиво пытается вернуть этого эпатажного деятеля в большую политику. Несмотря на то, что после отставки в 2022 году за Джонсоном прочно укрепилась репутация "сбитого летчика", и в его перспективы еще совсем недавно никто не верил.
Как утверждает многотиражный таблоид – газета Sun, сразу несколько влиятельных членов Консервативной партии Великобритании, которая находится сейчас в оппозиции к правящей партии лейбористов, уже дали старт неформальному проекту под названием "Борис".
Они проводят с Джонсоном закулисные переговоры, уговаривая его вернуться на царство – то есть, для начала, снова встать во главе британских консерваторов, заменив пока еще действующего партийного лидера Кеми Баденок.
Конечно, это может показаться удивительным. Ведь всего три года назад, когда Борис Джонсон уходил с поста главы британского правительства, его с полным основанием называли самым непопулярным премьером Соединенного королевства с момента окончания Второй мировой войны.
Правление Бориса ознаменовалось чередой постоянных скандалов. Его команда погрязла в откровенной и циничной коррупции, а одного из ближайших соратников премьера официально обвинили в сексуальных домогательствах. Во время карантинных ограничений эпохи короновирусной пандемии, когда британцев жестко штрафовали за попытку выйти из дома в аптеку и магазин, окружение Джонсона регулярно закатывало на Даунинг-стрит бурные алкогольные вечерники – демонстрируя, что для верхушки тори не писаны никакие законы.
Уровень жизни британцев серьезно упал, а инфляция, наоборот, существенно выросла. Система здравоохранения оказалась в глубоком кризисе, качественное образование стало недоступным для значительного числа британцев. Кабинет Джонсона инициировал тотальное сокращение бюджетных расходов и серьезно урезал объемы государственных социальных пособий, в результате чего множество людей оказались за чертой бедности.
Такие действия закономерно обрушили рейтинги консерваторов. И тогда Джонсон попытался вернуть себе общественную поддержку за счет создания образа внешнего врага, активно раздувая антироссийскую истерию.
Именно Борис саботировал проведение переговоров о мирном урегулировании украинского конфликта в марте-январе 2022 года. Прибыв в Киев, он потребовал от режима Зеленского отказаться от выполнения предварительных договоренностей в Стамбуле, прервать любые контакты с россиянами и "просто воевать дальше" – в расчете на безоговорочную поддержку со стороны Запада. Хотя в итоге это привело к массовым человеческим жертвам, обескровившим Украину.
Однако, как известно, это не помогло. Недовольство британцев стремительно нарастало, и в начале осени 2022-го Борису пришлось передать премьерское кресло своей ставленнице Лиз Трасс, которую затем заменили на Риши Сунака. Но эта кадровая чехарда все равно не спасла положение консерваторов. Они продолжали следовать политическим курсом Бориса Джонсона, а потому с треском проиграли парламентские выборы прошлого года, уступив власть Лейбористской партии.
А потом случилось то, о чем заранее предупреждали эксперты. Лейбористы во главе с новым премьер-министром Великобритании, безликим и пресным Киром Стармером, стали делать ровно то же, что делали их предшественники. Они сходу оказались в центре громких коррупционных скандалов и еще сильнее сократили государственные расходы, прикрывая это все теми же русофобскими маневрами во внешней политике.
- РИА Новости, 1920, 06.05.2025
6 мая, 11:59
Конец двухпартийной системы. Великобритания на пороге исторических переменВ Великобритании началась тихая электоральная революция. В ходе состоявшихся накануне муниципальных выборов представители основных политических партий Соединенного Королевства – либералы и консерваторы – потерпели разгромное поражение, потеряв две трети своих мундепов. Что де-факто означает конец сложившейся в Великобритании двухпартийной системы.
После коммунального кризиса в засыпанном мусорными отходами Бирмингеме – втором по численности населения городе Англии – пришло время закономерной расплаты. На муниципальных выборах в начале мая лейбористы и консерваторы потерпели разгромное поражение, уступив первое и второе место вчерашним аутсайдерам – Партии Реформ и Партии либеральных демократов.
Стало очевидно, что двухпартийной системе в Великобритании настал закономерный конец. Потому что большинство избирателей Соединенного королевства категорически не воспринимают полностью дискредитировавшие себя системные политсилы – справедливо полагая, что тори и лейбористы совместно защищают привилегии истеблишмента, все больше ограничивая народные права и свободы. А также бездумно подталкивают свою страну к пропасти ядерного конфликта.
"Консервативная партия умерла после длительной борьбы с реальностью, в возрасте 190 лет. Скучать по ней не будут", – иронично написал по итогам голосования в муниципальных округах журнал The New European.
Похоже, что в этой ситуации консерваторы решились на крайние меры.
Их руководство готовится сместить своего партийного лидера Баденок – молодую чернокожую женщину из семьи нигерийских мигрантов, которую категорически не воспринимают ксенофобски настроенные сторонники консерваторов. Однако в рядах тори наблюдается такой кадровый дефицит, что они не способны представить британскому обществу новых ярких деятелей и вынуждены гальванизировать протухший политический труп Бориса Джонсона.
Эта идея привела в шок даже британскую прессу, которая, казалось бы, привыкла к любым кульбитам в рядах Консервативной партии. Ведь в свое время тори умудрились вернуть на министерскую должность одиозного экс-премьера Дэвида Кэмерона, обвиненного в непристойных действиях со свиньей, которые он совершил во время церемонии вступления в престижное университетское братство.
"Большой Пес (одно из прозвищ Бориса Джонсона) покинул свой пост крайне непопулярным лидером – после пребывания в должности, отмеченного некомпетентностью, кумовством и презрением к нормам и правилам британского правительства. Его возвращение было бы безумием. Он популярен? Нет. Он компетентен? Тоже нет", – пишет по поводу возможного политического камбэка Бориса журнал The Economist.
Однако популярность и компетентность давно не имеет для британской элиты решающего значения. Она мечтает вернуть Джонсона именно потому, что этот полностью дискредитированный мизантроп всегда готов пойти на любые, самые крайние меры во внутренней и внешней политике.
Например, он готов без колебания подавить возможные социальные протесты, которые определенно назревают в британском обществе. А при необходимости способен спровоцировать начало нового военного конфликта в любой части мира. Не говоря уже о продолжении поддержки киевского режима, которая всегда была для Джонсона чем-то вроде главного политического кредо.
Одним словом, реализация проекта "Борис" не предвещает ничего хорошего ни для Великобритании, ни для всего остального мира.
Ведь предполагаемая реставрация этого некоронованного британского правителя свидетельствует о том, что европейский истеблишмент готовится к чрезвычайным действиям, направленным на сохранение своего империалистического господства.
Читайте подробности о ситуации в Великобритании - Армия против гигантских крыс. Британцы ввели войска – но не на Украину, а в Бирмингем
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаВеликобританияКиевСтамбулБорис ДжонсонThe Economist
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:55Сергей Сазонов: России важно выбить ВСУ из Сум и Харькова, чтобы Украина ушла с левого берега Днепра
19:52От Карабаха к Конституции. На что готов Пашинян ради договора с Азербайджаном
18:15Глобалисты пошли на эскалацию, жертва нацистов. Итоги 26 мая
18:00Неужели конец конфликта на Украине близок? ЕС решил восстановить отношения с Россией, но есть нестыковки
17:56Проект "Борис". В Великобритании готовят возвращение Джонсона
17:42Патрушев: Меры реагирования на действия Запада в Балтийском море изменятся
17:36Военный эксперт Михаил Звинчук: Россия идет на Юнаковку под Сумами и стучится в восточные врата Покровска
17:25Побойтесь Бога! Экс-нардеп и украинский олигарх Новинский о том, как Зеленский обманывает страну
17:11Мерц снял ограничения с дальности передаваемого Киеву оружия. Что изменится?
16:59Трамп по-прежнему выбирает войну. Мирными речами никого обмануть ему не удалось
16:47ЕС и США в поисках "козлов отпущения". Чем Трамп грозит РФ и насколько это реально
16:46Эксперты России - Трампу: Не твоя война — вот и не надо в ней участвовать
16:41"Вбомбить в доиндустриальную эпоху": четыре вещи, которые бы позволили устроить ад ВСУ
16:27Для чего Трамп ломает мировую логистику? Мухин о целях тарифных войн
15:31"Своя рубаха ближе к телу": Туск признался, что планирует хорошо заработать на Украине
14:56"Я помирю Макронов за 24 часа": соцсети взорвались шутками после оплеухи от Брижит
14:31Сыграть в "ближе-дальше": диалог Трампа и Пескова, или при чем тут Староконстантинов и санкции
13:33Зачистка Сумской области и новые "клещи" для ВСУ: фронтовая сводка
13:27Чем закончится война Украины и России? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов
13:10В Кремле ответили Трампу, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 мая
Лента новостейМолния