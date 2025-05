https://ukraina.ru/20250526/proekt-boris-v-velikobritanii-gotovyat-vozvraschenie-dzhonsona-1063418510.html

Проект "Борис". В Великобритании готовят возвращение Джонсона

Имя бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона снова замелькало в заголовках британской прессы. И не только потому, что на днях он снова, уже в девятый раз, стал отцом, порадовав этим местную светскую хронику.

Британские журналисты убеждены, что политический истеблишмент настойчиво пытается вернуть этого эпатажного деятеля в большую политику. Несмотря на то, что после отставки в 2022 году за Джонсоном прочно укрепилась репутация "сбитого летчика", и в его перспективы еще совсем недавно никто не верил.Как утверждает многотиражный таблоид – газета Sun, сразу несколько влиятельных членов Консервативной партии Великобритании, которая находится сейчас в оппозиции к правящей партии лейбористов, уже дали старт неформальному проекту под названием "Борис". Они проводят с Джонсоном закулисные переговоры, уговаривая его вернуться на царство – то есть, для начала, снова встать во главе британских консерваторов, заменив пока еще действующего партийного лидера Кеми Баденок.Конечно, это может показаться удивительным. Ведь всего три года назад, когда Борис Джонсон уходил с поста главы британского правительства, его с полным основанием называли самым непопулярным премьером Соединенного королевства с момента окончания Второй мировой войны.Правление Бориса ознаменовалось чередой постоянных скандалов. Его команда погрязла в откровенной и циничной коррупции, а одного из ближайших соратников премьера официально обвинили в сексуальных домогательствах. Во время карантинных ограничений эпохи короновирусной пандемии, когда британцев жестко штрафовали за попытку выйти из дома в аптеку и магазин, окружение Джонсона регулярно закатывало на Даунинг-стрит бурные алкогольные вечерники – демонстрируя, что для верхушки тори не писаны никакие законы.Уровень жизни британцев серьезно упал, а инфляция, наоборот, существенно выросла. Система здравоохранения оказалась в глубоком кризисе, качественное образование стало недоступным для значительного числа британцев. Кабинет Джонсона инициировал тотальное сокращение бюджетных расходов и серьезно урезал объемы государственных социальных пособий, в результате чего множество людей оказались за чертой бедности.Такие действия закономерно обрушили рейтинги консерваторов. И тогда Джонсон попытался вернуть себе общественную поддержку за счет создания образа внешнего врага, активно раздувая антироссийскую истерию.Именно Борис саботировал проведение переговоров о мирном урегулировании украинского конфликта в марте-январе 2022 года. Прибыв в Киев, он потребовал от режима Зеленского отказаться от выполнения предварительных договоренностей в Стамбуле, прервать любые контакты с россиянами и "просто воевать дальше" – в расчете на безоговорочную поддержку со стороны Запада. Хотя в итоге это привело к массовым человеческим жертвам, обескровившим Украину.Однако, как известно, это не помогло. Недовольство британцев стремительно нарастало, и в начале осени 2022-го Борису пришлось передать премьерское кресло своей ставленнице Лиз Трасс, которую затем заменили на Риши Сунака. Но эта кадровая чехарда все равно не спасла положение консерваторов. Они продолжали следовать политическим курсом Бориса Джонсона, а потому с треском проиграли парламентские выборы прошлого года, уступив власть Лейбористской партии.А потом случилось то, о чем заранее предупреждали эксперты. Лейбористы во главе с новым премьер-министром Великобритании, безликим и пресным Киром Стармером, стали делать ровно то же, что делали их предшественники. Они сходу оказались в центре громких коррупционных скандалов и еще сильнее сократили государственные расходы, прикрывая это все теми же русофобскими маневрами во внешней политике.После коммунального кризиса в засыпанном мусорными отходами Бирмингеме – втором по численности населения городе Англии – пришло время закономерной расплаты. На муниципальных выборах в начале мая лейбористы и консерваторы потерпели разгромное поражение, уступив первое и второе место вчерашним аутсайдерам – Партии Реформ и Партии либеральных демократов.Стало очевидно, что двухпартийной системе в Великобритании настал закономерный конец. Потому что большинство избирателей Соединенного королевства категорически не воспринимают полностью дискредитировавшие себя системные политсилы – справедливо полагая, что тори и лейбористы совместно защищают привилегии истеблишмента, все больше ограничивая народные права и свободы. А также бездумно подталкивают свою страну к пропасти ядерного конфликта."Консервативная партия умерла после длительной борьбы с реальностью, в возрасте 190 лет. Скучать по ней не будут", – иронично написал по итогам голосования в муниципальных округах журнал The New European.Похоже, что в этой ситуации консерваторы решились на крайние меры.Их руководство готовится сместить своего партийного лидера Баденок – молодую чернокожую женщину из семьи нигерийских мигрантов, которую категорически не воспринимают ксенофобски настроенные сторонники консерваторов. Однако в рядах тори наблюдается такой кадровый дефицит, что они не способны представить британскому обществу новых ярких деятелей и вынуждены гальванизировать протухший политический труп Бориса Джонсона.Эта идея привела в шок даже британскую прессу, которая, казалось бы, привыкла к любым кульбитам в рядах Консервативной партии. Ведь в свое время тори умудрились вернуть на министерскую должность одиозного экс-премьера Дэвида Кэмерона, обвиненного в непристойных действиях со свиньей, которые он совершил во время церемонии вступления в престижное университетское братство."Большой Пес (одно из прозвищ Бориса Джонсона) покинул свой пост крайне непопулярным лидером – после пребывания в должности, отмеченного некомпетентностью, кумовством и презрением к нормам и правилам британского правительства. Его возвращение было бы безумием. Он популярен? Нет. Он компетентен? Тоже нет", – пишет по поводу возможного политического камбэка Бориса журнал The Economist.Однако популярность и компетентность давно не имеет для британской элиты решающего значения. Она мечтает вернуть Джонсона именно потому, что этот полностью дискредитированный мизантроп всегда готов пойти на любые, самые крайние меры во внутренней и внешней политике.Например, он готов без колебания подавить возможные социальные протесты, которые определенно назревают в британском обществе. А при необходимости способен спровоцировать начало нового военного конфликта в любой части мира. Не говоря уже о продолжении поддержки киевского режима, которая всегда была для Джонсона чем-то вроде главного политического кредо.Одним словом, реализация проекта "Борис" не предвещает ничего хорошего ни для Великобритании, ни для всего остального мира.Ведь предполагаемая реставрация этого некоронованного британского правителя свидетельствует о том, что европейский истеблишмент готовится к чрезвычайным действиям, направленным на сохранение своего империалистического господства. Читайте подробности о ситуации в Великобритании - Армия против гигантских крыс. Британцы ввели войска – но не на Украину, а в Бирмингем

