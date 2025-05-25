https://ukraina.ru/20250525/1063372413.html

Андрей Фефелов: Если глобалисты успеют создать проект "Европа плюс", война на Украине затянется надолго

Андрей Фефелов: Если глобалисты успеют создать проект "Европа плюс", война на Украине затянется надолго - 25.05.2025 Украина.ру

Андрей Фефелов: Если глобалисты успеют создать проект "Европа плюс", война на Украине затянется надолго

Если Евросоюз до военного поражения Украины успеет перегруппироваться, закрутить гайки, создать из этого квазигосударства централистское государство и сформировать проект "Европа плюс" (ЕС, Великобритания и Киев), это будет тяжелой проблемой, считает Андрей Фефелов - главный редактор канала "День-ТВ", политолог, публицист

2025-05-25T07:00

2025-05-25T07:00

2025-05-25T11:39

интервью

россия

украина

китай

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

ес

глобализм

киевский режим

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руСейчас в российском медийном сообщества обсуждается план нашего руководства по Украине до конца 2025 года, суть которого состоит в следующем. Освобождаем Донбасс, переводим конфликт в политическую плоскость, Запад соглашается на условия Москвы в формате "Стамбул плюс" под предлогом "Мы пожертвовали Запорожьем, чтобы русские не взяли Киев", а потом на Украине возникает разброд и шатание, в результате которого она по частям через несколько лет войдет в состав России.- Андрей Александрович, что вы обо всем этом думаете?- Начну с того, что никакого единого Запада уже нет. Англы и саксы поссорились друг с другом, и Запад раскололся. Теперь есть вчера еще всесильная, а сегодня уже никакая Америка. И есть так называемый Евросоюз. Почему "так называемый"? На мой взгляд, России следовало признать его террористической организацией и налаживать дипломатические отношения с отдельными европейскими странами. Потому что Евросоюз хочет продолжать свое существование за счет продолжения конфликта на Украине.Дело в том, что Евросоюз – это место, куда из США переехали транснациональные элиты и глобалисты. Люди, которые и подожгли этот пожар войны. И озвученный вами план слишком оптимистичен. Он предполагает, что США могут повлиять на Украину, но на самом деле Зеленский не подчиняется Трампу.Многие годы нам говорили, что есть "Вашингтонский обком", который руководит Европой и киевским режимом. Но когда у этого "обкома" появился новый председатель, оказалось, что ему тоже никто не подчиняется.Если украинский фронт рухнет хотя бы в нескольких частях, у нас появится возможность осуществить заявленный план. Если же этого не произойдет, глобалисты удержатся у власти и смогут организовать бесперебойные поставки оружия на Украину. И тогда может возникнуть ситуация вечно тлеющего конфликта. Да, интенсивность этого конфликта будет снижена, но все равно это будет долгая и мучительная история. А России нужен мир.- Почему же мы делаем ставку на Трампа, если ему никто не подчиняется?- Трамп – не ездовая лошадь. Он политик определенного типа. Мы знаем его как личность и знаем силы, которые он представляет. Контакты с ним важны и полезны. Но не в плане урегулирования украинского кризиса, а в плане страховки от неожиданностей, потому что Россия и США в военном отношении – это две сверхдержавы. Отсутствие между ними прямых и кривых коммуникаций – это верх легкомыслия.Такую безответственность и легкомыслие проявили как раз глобалисты. Это они сделали верховным правителем Америки нечастного старика Байдена, у которого были полномочия проводить определенный внешнеполитический курс и нажимать на ядерную кнопку. Эта чудовищная ситуация сейчас расследуется командой Трампа. Возможно, что будут какие-то уголовные дела. Оказалось, что Байден был болен не только психологически-интеллектуально, но и физически, а это кто-то покрывал. Возникает вопрос: кто и зачем.Конечно, Трамп не заинтересован в величии России, но сегодняшние контакты с ним надо воспринимать именно так: кошка и собака пытаются договориться, как убить змею, которая спряталась в кустах. Змея – это глобалисты, которые окопались в Европе. Они опасны не только для нас, потому что воюют с нами Украиной, но и для Трампа, которому открыто угрожают убийством.- Как же убить эту змею, сидящую в кустах?- Надо попытаться хоть как-то остановить украинский конфликт и уничтожить Евросоюз. Надо способствовать приходу к власти в европейских странах тех сил, которые будут отстаивать национальные интересы своих государств. "Еврокарфаген" должен быть разрушен. Потому что если глобалисты сумеют скрепить его разными способами, на наших границах постоянно будет сидеть монстр.Более того, когда Путин говорил об ударах по центрам принятия решений, возможно, он имел в виду не столицы западных стран, а конкретные центры принятия решений. Например, Бильдербергский клуб и другие места, где эти глобалисты собираются. То есть глобализм – это не абстрактная идеология и не демоны. Это люди, у которых есть тела.И когда Путин говорил об устранении первопричин украинского конфликта, он имеет в виду не только заключение стратегических договоренностей, но и уничтожение этой зловредной страты транснациональных элит, которые буквально владеют европейскими политиками.Они же как хозяева могут сказать: "Макрон, ату, бежать, стоять, фу". А если европейские политики начинают двигаться куда-то не туда, возбуждаются какие-то странные уголовные дела о домогательстве к горничным.Возьмем ту же Урсулу фон дер Ляйен. То, что с ней происходит – это типичный способ поправить политика, который начинает смотреть в другую сторону. Урсула – тетка умная. Она чувствует, что глобалистский проект катится к закату. Понимает, что ей грозит тюрьма. Но не за коррупцию с прививками от ковида, а за то, что она на своем посту развязала украинский конфликт. И она хотела с этой темы соскочить. А ее поправили: "Ты все равно попадешь в тюрьму, только по другой статье".То, что я говорю – не конспирология. Урсула ездила Бильдербергский клуб на смотрины, а Мерц работал в "БлэкРоке". Об этом пишут в открытых источников, в истории человечества подобное было уже не раз.- Мы-то "Орешником" ударить по Бильбербергскому клубу можем. А Трамп что со своей стороны должен сделать?- Грустно молчать или выступить с какими-то осуждающими заявлениями после того, как мы это сделаем (смеется). Потому что в треугольнике "Россия-глобалисты-США" мы и американцы – естественные союзники. Другое дело – позиция Китая.Поскольку Китай уже давно блокируется с Россией, его нервирует даже тактическое сближение Москвы и Пекина. И сейчас мы имеем дело с "Задачей трех тел". Надо понять, как эти три сверхдержавы (Россия, США и Китай) будут друг с другом взаимодействовать. Потому что когда две сверхдержавы объединяются против третьей, третья начинает истерить и плеваться ядерными ракетами. То есть все три державы должны находиться на одинаковой дистанции друг от друга, чтобы мир был устойчив.Это же первое правило дорожного движения: "Держи дистанцию". Если ты этого не будешь делать, произойдет авария.Так вот сейчас Китай смотрит на Евросоюз "роскосыми и жадными очами" и понимает, что ЕС нуждается в помощи Китая, потому что Брюссель пока голый в военном отношении.Конечно, мы можем ударить "Орешником". Но перед этим мы должны заручиться неформальной поддержкой Трампа.- Вы сказали, что Россия, США и Китай должны быть друг от друга на одинаковом расстоянии. А как же идея о едином евразийском пространстве?- Единое евразийское пространство – это тоже элемент глобализма. Глобализма с человеческим лицом. Но мне кажется, что эта идея "глобализма здорового человека" не реализуется, потому что крах "глобализма курильщика" повлечет за собой Царь-Кризис.Если бы удалось сохранить инфраструктуру глобализма (связи и логистику), но поменять его целеполагание – это было бы идеально. Усилия Путина по созданию единой валюты БРИКС нацелены именно на это. Но мне, к сожалению, видится совершенно иная картина по сворачиванию всех этих "шелковых путей". Тем более, идея "Один пояс-один путь" — это была идея китайского доминирования через трансконтинентальные коммуникации, а теперь она как-то ушла в прошлое. Появились другие интересные вещи вроде искусственного интеллекта.Конечно, в какой-то форме эти евразийские дороги сохранятся. Да и у России есть определенный козырь с Севморпутем. Но это будет работать иначе и только через какое-то время.- Как именно Россия, США и Китай должны размежеваться?- На этих трех сверхдержавах лежит большая ответственность за судьбу планеты. Они должны договориться не в смысле дележки мира. Никакой новой "Ялты" не надо, потому что мир сам неплохо поделится.Конечно, каждая сверхдержава попытается создать свой макрорегион. Но практика показала, что большими ломтями делить мир не получается. У Трампа ничего не выйдет с Гренландией и Канадой. У Турции ничего не выйдет с Сирией. С "Большим Израилем" тоже все плохо и мучительно.Поэтому сверхдержавы должны отрегулировать отношения друг с другом так, чтобы во время этого Царь-Кризиса они не предпринимали какие-либо действия, которые бы излишне дестабилизировали бы мир. Может быть, должен быть какой-то внешний совет, который бы регулировал все эти противоречия между тремя странами.Повторюсь, глобалистское будущее уже стало прошлым. Это интересный алхимический процесс, когда сверкающая вещица в один момент превратилась в труху. Другое дело, что для перехода к новому миропорядку требуются новые идеи, а человечество на этот счет особо не парится. Трамп говорит: "Сделаем Америку снова великой", подразумевая, что хочет вернуться в какие-то годы. А мы говорим о России как о стране традиционных ценностей.- "Традиционные ценности" - это слишком абстрактно.- Не то, что абстрактно. Скорее, это тавтология. Это или ценность, или не ценность. А "традиционные" - это некий ограничитель, который мешает нам развиваться.Надо понимать, что в мир пришла новизна. Ты ее можешь не замечать какое-то время, пока она тебя не схватит за шиворот. Следовательно, с ней надо работать. А с ней не работают. И дело не в том, что российские чиновники все забюрократизировали – так во всем мире происходит. А чтобы работать с новизной, надо иметь интеллектуальную и политическую смелость.Например, российские патриоты несколько демонизируют идею социального рейтинга. Считается, что это оружие глобализма, чтобы построить всемирное государство через цифровизацию. Может быть, так оно и было. Но глобалистский проект сдох, а инструмент остался. И я не вижу ничего плохого в том, чтобы определенный социальный рейтинг все-таки был.Россию сейчас волнуют две темы: безопасность и демография. И я не вижу ничего плохого в том, чтобы ребятам, которые потратили несколько месяцев на прохождение курса молодого бойца и обучился управлять дронами, давали возможность бесплатно получить высшее образование. Еще мы можем давать больше преференций тем, кто в молодом возрасте создал семью и родил двух детей. И уж, конечно, надо поощрять тех, кто работает в научно-технических корпорациях или самостоятельно изобретает что-то нужное и важное (новые виды вооружений или энергетика).Кстати, есть такой миф, что в Китае уже ввели социальный рейтинг. Это вранье. Во-первых, это был эксперимент в одной из провинций. Во-вторых, результаты этого эксперимента засекречены. Потому что Пекин не будет делиться ни с кем стратегической информацией о будущем.- В какой форме будет проходить этот Царь-Кризис?- Сначала схлопнется международная финансовая система. Затем сворачивается международная торговля. А потом рушатся информационные связи. Единого интернета уже не будет. Мир будет локализовываться. Будет некий внутренний интернет как в Северной Корее (я там был).Войны тоже будут. Когда начинают формироваться эти макрорегионы, возникает вопрос границ. Тем более, глобалисты пока не ушли, и они будут постоянным источником конфликта. Посмотрите на политическую карту Африки. Там же границы даже не по рекам проходят: ее буквально поделили с помощью линейки и циркуля.Повторюсь, в этих условиях задача России, США и Китая сделать так, чтобы загнать этот будущий хаос в какие-то рамки. Насколько это удастся – не знаю.- Как именно должен разрешиться украинский конфликт, чтобы этот будущий хаос можно было загнать в эти рамки?- Устранением режима Зеленского или тотальным военным поражением Украины. Его тоже исключать нельзя, потому что есть определенная усталость металла. Устал фронт, устало общество. Как украинские солдаты в окопах должны воспринимать заявления Трампа, когда он троллит Зеленского? Они понимают, что Америка дистанцируется от Украины. Причем делает это сознательно, системно и едко. Ради чего же им тогда штурмовать российский опорник.Так позиционные войны обычно кончаются.С другой стороны, не надо недооценивать славянское упрямство. СВО – это гражданская война, когда одна нация разделилась. А вот почему она разделилась? Мне кажется, ответы на эти вопросы должны найти МВД, прокуратура и Следственный комитет.Многие катят бочки на Ленина. Но Ленин перестройку не устраивал. И Россия с Украиной при нем не воевали. Советский Союз не рухнул. Не было военного поражения и народных бунтов. Это сделала партийная и КГБшная элита, чтобы войти в глобализацию. Вы же помните, что говорил Горбачев. Он же всем уши прожужжал со своим "новым мировым порядком" и "общечеловеческими ценностями". Это и есть глобализм.И теперь надо понять, с помощью каких инструментов была разрушена единая страна, которую потом по частям затащили в этот глобалистский проект.- На ваш взгляд, когда станет понятно, что победа уже близка? Когда станет понятно, что война еще будет очень долгой?- Если Евросоюз до военного поражения Украины успеет перегруппироваться, закрутить гайки, создать из этого квазигосударства централистское государство и сформировать проект "Европа плюс" (ЕС, Великобритания и Киев), это будет тяжелой проблемой.Опасность этого есть, потому что у глобалистов еще очень много финансовых и информационных ресурсов. Они хотят еще бодаться. Потому что если они уступят, их всех пересажают за международный терроризм, потому что они хотели узурпировать власть на планете и поставили человечество на грань ядерной войны.Если же Евросоюз этого не успеет, Трамп тихонечко выключит кислород, перестав передавать Киеву оружие и разведданные.- Это разве "тихонечко"? По-моему, это резко.- Этого не может произойти по щелчку, потому что Трамп не подряжался сражаться за Россию-матушку. Мы не друзья, а конкуренты. Другое дело, что у нас есть общий враг в виде этого Еврокарфагена. Поэтому оснований на то, чтобы пойти на этот шаг, у Трампа будет достаточно.Что же касается ударов по центрам принятий решений глобалистов, то должна сложиться какая-то вопиющая ситуация, чтобы даже европейское общество восприняло это как некое логическое действие.О других вариантах выхода из украинского кризиса - в интервью Скотта Риттера: России и США нужно решить две проблемы, чтобы двигаться дальше по вопросу Украины

https://ukraina.ru/20240714/1056247704.html

https://ukraina.ru/20250520/katerina-kirbireva-o-tom-chto-neobkhodimo-rossii-chtob-ne-proigrat-ekonomicheskuyu-voynu-zapadu-1063254781.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, китай, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, ес, глобализм, киевский режим, сво, кризис