Кошмарный "кокаиновый" визит в Киев – политолог о "состоянии" и деградации европейской элиты
© X / Donald Tusk
© X / Donald Tusk
Визит лидеров ЕС в Киев и ситуация с выборами в Румынии обнажают глубинный кризис европейского руководства. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Владимир Джаралла
"Вспомните кошмарный, как мы теперь понимаем, [якобы] кокаиновый визит в Киев. Три руководителя крупнейших стран мира... возникает подозрение, в каком состоянии они вообще находились", - заявил эксперт, характеризуя поведение западных лидеров.
Относительно Румынии Джаралла отметил: "всё это вместе взятое, если бы это было... в стране, которая не находится в дружеских отношениях с Евросоюзом, было бы объявлено поводом для непризнания выборов". Он подчеркнул, что двойные стандарты стали нормой для европейской политики.
Особое внимание политолог уделил скандалу вокруг Павла Дурова: "Он сообщил о том, что глава французской разведки... предложил ему во время встречи сотрудничество, то есть блокировать оппозиционные власти тг-каналы".
По словам эксперта, это свидетельствует о прямом вмешательстве ЕС во внутренние дела других стран.
О том, почему США не хотят быть посредниками или участниками в украинском конфликте — в материале "Даниил Безсонов: Россия возьмет под контроль почти все регионы Украины и вместе с США обезжирит Европу" на сайте Украина.ру.
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