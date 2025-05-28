Кошмарный "кокаиновый" визит в Киев – политолог о "состоянии" и деградации европейской элиты - 28.05.2025 Украина.ру
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Кошмарный "кокаиновый" визит в Киев – политолог о "состоянии" и деградации европейской элиты
Кошмарный "кокаиновый" визит в Киев – политолог о "состоянии" и деградации европейской элиты - 28.05.2025 Украина.ру
Кошмарный "кокаиновый" визит в Киев – политолог о "состоянии" и деградации европейской элиты
Визит лидеров ЕС в Киев и ситуация с выборами в Румынии обнажают глубинный кризис европейского руководства. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Владимир Джаралла
2025-05-28T21:00
2025-05-28T21:00
новости
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евросоюз
выборы
разведка
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"Вспомните кошмарный, как мы теперь понимаем, [якобы] кокаиновый визит в Киев. Три руководителя крупнейших стран мира... возникает подозрение, в каком состоянии они вообще находились", - заявил эксперт, характеризуя поведение западных лидеров.Относительно Румынии Джаралла отметил: "всё это вместе взятое, если бы это было... в стране, которая не находится в дружеских отношениях с Евросоюзом, было бы объявлено поводом для непризнания выборов". Он подчеркнул, что двойные стандарты стали нормой для европейской политики.Особое внимание политолог уделил скандалу вокруг Павла Дурова: "Он сообщил о том, что глава французской разведки... предложил ему во время встречи сотрудничество, то есть блокировать оппозиционные власти тг-каналы". По словам эксперта, это свидетельствует о прямом вмешательстве ЕС во внутренние дела других стран.Полный текст Кирилла Морозова "Владимир Джаралла: В Европе у власти находятся ничтожества, которые ведут мир к серьёзной катастрофе" на сайте Украина.ру.О том, почему США не хотят быть посредниками или участниками в украинском конфликте — в материале "Даниил Безсонов: Россия возьмет под контроль почти все регионы Украины и вместе с США обезжирит Европу" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250514/dmitriy-babich-makron-trus-no-esli-u-rossii-v-stambule-vyrvut-soglasie-na-peremirie-on-budet-1063132463.html
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новости, киев, румыния, сша, владимир джаралла, павел дуров, ес, евросоюз, выборы, разведка, политика, вмешательство
Новости, Киев, Румыния, США, Владимир Джаралла, Павел Дуров, ЕС, Евросоюз, выборы, разведка, политика, вмешательство

Кошмарный "кокаиновый" визит в Киев – политолог о "состоянии" и деградации европейской элиты

21:00 28.05.2025
 
© X / Donald Tusk
- РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© X / Donald Tusk
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Визит лидеров ЕС в Киев и ситуация с выборами в Румынии обнажают глубинный кризис европейского руководства. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Владимир Джаралла
"Вспомните кошмарный, как мы теперь понимаем, [якобы] кокаиновый визит в Киев. Три руководителя крупнейших стран мира... возникает подозрение, в каком состоянии они вообще находились", - заявил эксперт, характеризуя поведение западных лидеров.
Относительно Румынии Джаралла отметил: "всё это вместе взятое, если бы это было... в стране, которая не находится в дружеских отношениях с Евросоюзом, было бы объявлено поводом для непризнания выборов". Он подчеркнул, что двойные стандарты стали нормой для европейской политики.
Особое внимание политолог уделил скандалу вокруг Павла Дурова: "Он сообщил о том, что глава французской разведки... предложил ему во время встречи сотрудничество, то есть блокировать оппозиционные власти тг-каналы".
По словам эксперта, это свидетельствует о прямом вмешательстве ЕС во внутренние дела других стран.
Полный текст Кирилла Морозова "Владимир Джаралла: В Европе у власти находятся ничтожества, которые ведут мир к серьёзной катастрофе" на сайте Украина.ру.
О том, почему США не хотят быть посредниками или участниками в украинском конфликте — в материале "Даниил Безсонов: Россия возьмет под контроль почти все регионы Украины и вместе с США обезжирит Европу" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Бабич интервью - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
14 мая, 19:16
Дмитрий Бабич: Макрон трус, но если у России в Стамбуле вырвут согласие на перемирие, он будет беспощаденЕвросоюз хочет войны с Россией, только он хочет вести ее руками Украины. В США президент против продолжения кровопролития, но его желания нестабильны и эгоистичны. Он хочет получить Нобелевскую премию мира и настроен очень меркантильно. К тому же он человек импульсивный, нервный. У него может и не хватить терпения на мирный процесс.
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