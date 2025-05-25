https://ukraina.ru/20250525/vladimir-dzharalla-v-evrope-u-vlasti-nakhodyatsya-nichtozhestva-kotorye-vedut-mir-k-serznoy-katastrofe-1063397166.html

Владимир Джаралла: В Европе у власти находятся ничтожества, которые ведут мир к серьёзной катастрофе

Владимир Джаралла: В Европе у власти находятся ничтожества, которые ведут мир к серьёзной катастрофе - 25.05.2025 Украина.ру

Владимир Джаралла: В Европе у власти находятся ничтожества, которые ведут мир к серьёзной катастрофе

В Европе появился новый фактор, который они сами создали, такой своеобразный голем, своеобразный призрак, которому они сами же и подчиняются – это европейская бюрократия, считает политолог Владимир Джаралла

2025-05-25T14:01

2025-05-25T14:01

2025-05-25T14:01

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о возможных изменениях в составе переговорной группы со стороны Украины. Он отметил, что в данном вопросе имеют значение все нюансы.До этого некоторые источники отмечали, что состав украинской делегации может быть изменён в связи с нехваткой профессиональных политиков для работы над меморандумом.Предполагается, что в первую очередь на участие в составлении меморандума будет претендовать глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Не исключается также вхождение в состав делегации представителей от Евросоюза или США.Делегацию от Украины на переговорах с Россией 16 мая в Стамбуле возглавлял министр обороны Украины Рустем Умеров, тогда Москва и Киев договорились представить своё видение возможного будущего прекращения огня. О том, что означают возможные перемены в переговорной группе Украины, а так же о внутриполитического процессах, которые происходят в Европе, изданию Украина.ру рассказал известный крымский политолог Владимир Джаралла – Владимир Кадымович, о чём может говорить тот факт, что Украина может изменить состав переговорной группы?– Только о том, что Украина начинает серьёзную подготовку к переговорам, а не просто её имитацию, как это было в Стамбуле. Следовательно, домашняя работа с ними была проведена, и они пытаются скорректировать своё поведение.– А что значит нехватка профессиональных политиков, о чем неофициально говорят источники различных российских и украинских СМИ?– На украинском политическом жаргоне, я подозреваю, это означает того, кто будет признан виновным, когда договорённость будет заключена, потому что никто на Украине не будет доволен на 100% ее результатами, на кого-то нужно будет свалить всю вину.Следовательно, нужно найти каких-то таких политиков, которые будут в составе делегации, которые поставят подписи, которые договорятся, а потом, когда будут крики и вопли о том, что это неправильно, и это не понравилось, и это не так – ну, это виноваты те, кто были в делегации.– Накануне Дмитрий Песков заявил что конкретных договорённостей пока нет, но некоторые СМИ пишут о том, что теоретически новая встреча может состояться в Ватикане. Как считаете, возможно ли это?– Почему бы и нет? Для России любой шаг, который она предпримет, будет выгодным, правильным и работать на оппозицию. Потому, что в западных СМИ, это нужно понимать, нас представляют страной, которая отказывается от любых переговоров, от любых соглашений.Другое дело, что мы объясняем и наши публицисты, журналисты, политологи объясняют, что Россия хочет договариваться всерьёз, она предлагает обсуждать детали. Вместо этого все начинают истерично вопить на той стороне и заявляют о том, что "нет, давайте срочно, так как делаем мы". А идёт ответ: "Так не получится".Поэтому в этих условиях, когда Россия соглашается на встречу в Стамбуле, и эта встреча проходит, на возможность продолжение переговоров в Ватикане – это в любом случае будет польза для нас.– Владимир Кадымович, в России заявили, что меморандум с условиями России о прекращении огня передадут после окончания обмена пленными. Но похоже, что на Западе, хотели его получить раньше...– Я думаю, что на самом деле это урок, который усвоил Трамп и в целом западные представители о том, что не надо устанавливать сроков России, потому что в результате вы попадаете в неудобную ситуацию: только-только договорились, в принципе нашли общий язык с Россией, и тут вдруг появляется Украина, которая посоветовавшись с европейцами заявляет – "Нет". В результате чего американцы раздражённо понимают, что они попали в дурацкую ситуацию.Поэтому я так понял о том, что все стороны извлекли урок и стараются быть осторожными. Уже само соглашение будет большим успехом. Когда оно будет достигнуто? Скорее всего, речь идёт о нескольких неделях, потому что долго никто не намерен затягивать, а вот что получится через этот срок, будет заключено оно или провалится – мы пока не знаем.– На днях стало известно, что G7 пригрозила, что ужесточит санкции против России, если Москва не согласится прекратить огонь на Украине. Как вы видите, насколько сейчас влиятелен голос семёрки и в целом европейских стран в той ситуации, в которой мы сейчас, то есть, обе стороны работают над проектом меморандума, и как здесь европейские реакции могут повлиять на то, что мы увидим в будущем?– В Европе разворачиваются очень серьёзные процессы, которые будут иметь долгосрочные последствия. Дело в том, что сейчас, судя по всему, европейцы начинают превращаться в своеобразную полуимперию. Они очень любят выставлять Советский Союз как отрицательный пример.Так вот – можно сказать, что как поздний Советский Союз или Варшавский договор, то есть другими словами, они начинают переходить к репрессиям внутри самого Союза против тех, кто с ними не согласен.В частности, 27 мая будет обсуждение вопроса о лишении права слова Венгрии за то, что она не совпадает с какими-то ценностями Союза. На самом деле все понимают, что это происходит только из-за того что Венгрия держится самостоятельно, но при этом находится полностью в курсе европейской политики.в Румынии завершились выборы, которые оставили после себя очень много вопросов, и очень серьёзные сомнения в том, что эти выборы были честными. Таким образом европейцы осознают, что внутри у них серьёзные проблемы, и не нашли ничего лучше, чем применять силу.В этих условиях, к сожалению, украинский конфликт для них – это повод для того, чтобы изобразить из себя очень сильных и очень таких героических.Вспомните кошмарный, как мы теперь понимаем, кокаиновый визит в Киев. Три руководителя крупнейших стран мира, две из них, причём – ядерные, и один, возглавляющий третью или четвёртую экономику мира, при этом возникает подозрение, в каком состоянии они вообще находятся.Поэтому для них вот это вот заявление G7 – это не что иное, как попытка изобразить из себя очень сильных и грозить. Но для нас это было ожидаемо – о том, что они обязательно прибегнут к разговору об угрозах. Другое дело, что с практической точки зрения, нам ничего особенно страшного здесь не видно.– Если вернуться к тому, что Совет ЕС будет обсуждать лишение Венгрии права голоса, хотел уточнить, что такое "серьёзное нарушение ценностей", где прописано? Европейские ценности – пункт первый, второй, третий – вот это нарушено, это не нарушено. На основании чего будет вестись этот разговор?– Прекрасно, Кирилл, вы просто в точку ударили! Нарушение ценностей состоит в том, что Венгрия не берёт под козырёк и не говорит о том, что всё, что делает Урсула фонд дер Ляйен правильно, а то, что устраивает бывшая эстонская премьер Каллас, якобы является высшей вершиной дипломатии. Она называет вещи своими именами. На самом деле, они принимают решения, которые губят жизненный уровень этих стран, в частности в сфере энергетики.Они постепенно ведут ситуацию к тому, что европейцы должны будут оказаться на Украине и оттуда пойдут обратно, к ним на родину, гробы. То есть, это, собственно, то, против чего выступает Венгрия. Наконец она поддерживает превосходные отношения с нынешним президентом Соединённых Штатов Америки, что у европейцев вызывает раздражение, потому что только Франция, Англия, ну Англия – сама по себе, Брюссель и Германия – это те, кому разрешено, как им кажется, разговаривать с Трампом.Всё это вместе взятое ведёт к тому, что если, к примеру, Польша нарушает конкретно даже статьи европейских, общих для ЕС законов, то это никто не замечает, потому что она себя правильно ведёт по отношению к Брюсселю. То есть, перед нами ни что иное как самая наглая попытка всех поставить в строй.– И весьма избирательно, я так понимаю, ещё до Словакии не дошло.– А это следующий этап то есть они смотрят что получится с Венгрией, получится вообще или нет, и тогда будут идти дальше. Другими словами Макрон и компания пытаются остановить стремление других стран к тому, чтобы они в Европе имели свой голос. То есть те, кто не согласны [с общей линией ЕС].Уже известно о большом скандале, который произошёл между Макроном и итальянским премьером Мелони, а уж она, насколько она гибкая по отношению к евровластям, но именно то, что у неё тоже самостоятельные связи и контакты с Трампом, вызвало ревность Макрона, который фактически устроил ей настоящую истерику.– Давайте теперь обратимся к ситуации в Румынии. Там Конституционный суд всё-таки отклонил иск проигравшего выборы Джорджа Симеона. Напомню, что он требовал отменить результаты президентских выборов, в которых победил его соперник Никушор Дан. Что это такое вообще?– Сложная ситуация, потому что там вот что произошло: перед вторым туром, как мы видим, голоса распределились так, что проигравший имел преимущество. Более того те, кто стояли на втором и третьих местах, также их позиции были схожи с его позицией. Поэтому их электорат либо бы не пришёл на выборы, либо, скорее всего, проголосовал бы за него.И вдруг во втором туре выборов побеждает системный кандидат, как это принято называть. Более того, на последнем этапе сыграл молдавский вариант, то есть, вдруг выяснилось, что очень значительную часть голосов Никушору Дану принесли румыны, проживающие за пределами Румынии.Всё это вместе взятое, если бы это было, например, в какой-нибудь стране бывшего СССР или в стране, которая не находится в дружеских отношениях с Евросоюзом, или подвергается критике – было бы объявлено поводом для непризнания выборов. Но так как это произошло в Румынии, все плавно стараются обойти этот вопрос и не замечать эти странности.– Тут ещё надо вспомнить ситуацию с Ле Пен – приговор, из-за которого она не может баллотироваться на выборах президента в 2027 году.– Макрон настолько нагло действует, точнее те, кто стоят за Макроном, что у всех возникают очень серьёзные вопросы. Не забудьте ещё об одной бомбе, которая взорвалась в Румынии – Дуров, что называется, отомстил и вернул французам должок за то его задержание.Он сообщил о том, что глава французской разведки, причём в очень экзотическом месте – в одном из наиболее дорогих отелей мира, предложил ему во время встречи сотрудничество, то есть блокировать оппозиционные власти тг-каналы. То есть, это косвенно свидетельствует об иностранном вмешательстве в эти выборы.Таким образом, перед нами разыгрывается ситуация, при которой мы видим что постепенно всё стягивается, знаете к чему? В Советском Союзе был один критический момент, который очень серьёзно определил будущее. Когда для того, чтобы удержать зону влияния в странах социализма, где были установлены просоветские власти, была применена военная сила – это в Венгрии, в Чехословакии и угроза была в Польше в восьмидесятые годы.Сейчас Евросоюз очень плавно идёт постепенно к тому, что от махинаций и продавливания выборов он может перейти к силовому воздействию, но тогда это будет конец ЕС.– В эти дни появилась информация, что бывшая канцлер Германии Меркель неожиданно предупредила об угрозе разрушения ЕС. Евросоюзу может грозить разрушение из-за миграционной политики заявила Ангела Меркель изданию "Шпигель". Она раскритиковала предпринимаемые нынешними властями Германии меры, включающие ужесточение погранконтроля. Как вы считаете, насколько это серьезно?– Это как раз ложится буквально в то, о чём мы говорили с вами только что. Евросоюз с миграционной проблемой находится в тяжелейшей ситуации. Одно дело – принимать мигрантов из-за того, что не хватает рабочих мест. Другое дело – то, что сделала Меркель.До сих пор немцы при упоминании её имени кривятся и произносят нецензурные слова, когда она просто сказала о том, что "давайте пускать всех, потому что у нас здесь так замечательно, и мы им всем поможем". На что немцы логично отвечали: "Мы пускаем к себе людей, которые принадлежат к совершенно иному миру и культуре", что, собственно, происходит.Сейчас, когда её заявление свидетельствует о том, что своих взглядов она не сильно изменила, потому что, учитывая недовольство немцев миграционной проблемой, нынешнее правительство приняло такие полумеры: "давайте введём пограничный контроль для того, чтобы, хотя бы, по крайней мере, контролировать, что происходит".Тут мы видим то, что даже эти меры вызывают недовольство тех, кто раньше был у власти. Но, как я уже, сказал, на самом деле Евросоюз начинает сталкиваться с настолько серьёзными вопросами, что он, похоже, даже не готов к их развитию. И пока они могут предложить только банальное применение силы. А это путь к его разрушению, тут она права.– Удивительно, почему Европа не может собраться и решить хотя бы свои внутренние проблемы? Мы видим, что они столько времени уделяют бесконечным обсуждениям проблем во внешнем контуре, но, такие базовые вещи, как ситуация с миграцией, остаются не решаемыми годами.– Опять вы попали в самую точку своим вопросом. Дело в том, что эти НКО (некоммерческие организации - Ред.), которые у нас уже пользуются как страшилка, которую рассказывают, они ведь сначала отработали, как это ни странно звучит – на Западе. Путём создания в англо-американских странах системы идеологической поддержки, именно там прошли через них все современные политики Европы своеобразную стажировку – работая в Соединённых Штатах, работая в компаниях. Они мыслили себя так называемыми гражданами мира, глобалистами, но на самом деле по сути осуществляли политику англо-американского блока.По своему качеству эти люди, как вы, понимаете должны, прежде всего, быть подчинёнными, должны слушаться и выполнять эти требования. Теперь, когда пришло время изменений, вдруг оказалось, что это работает против самих европейских стран.То есть, Макрон приведён к власти, вот-вот он должен от неё отойти. При этом он очень молодой по меркам политиков человек, и у него просто элементарно возникает вопрос: "чем мне заниматься после этого".Вспомните Финляндию, в которой была премьер-министр, которая появилась просто ниоткуда, из ничего и ничего не знала.– Да, мы помним эти вечеринки и фотографии с них.– Кошмар! То есть, это человек, который просто не умеет править, и не способен был править. И вот сейчас пришло время серьёзных решений.Для политиков семидесятых-восьмидесятых годов в Европе вообще не было бы проблемы, как себя вести в связи с изменением поведения американцев. Первое, чтобы сделали тот же Миттеран, Ширак или кто-то из немецких премьеров, Гельмут Коль – они бы подняли трубку телефона и позвонили в Москву – о том, что раз американцы договариваются, давайте мы установим договорённости между собой.Вместо этого, как мы видим, они в истерике пытаются тужиться, играть мышцами, которых нет и ничего не получается. То есть, элементарное решение, известное из истории и истории дипломатии – они даже не способны его принять.Это и есть проблема Европы. Ничтожества, находящиеся у власти, которые очень агрессивны, которые уже начинают применять репрессии, чтобы удержаться у власти, но тем самым ведут всё к очень серьёзной катастрофе.– Какую страну бы вы могли сейчас назвать неформальным лидером Европы? Обычно принято было считать, что это Германия, а сейчас кто?– Германия остаётся экономическим лидером, потому что всё происходит за счёт Германии, но и Германия получает наиболее экономические выгоды от этого.Политически играет значительную роль Франция. Сейчас вновь начинает вмешиваться Великобритания. Она вышла из Евросоюза как кошка, но никуда не отходит далеко.И появился новый фактор, который они сами создали, такой своеобразный голем, своеобразный призрак, которому они сами же и подчиняются – это европейская бюрократия.

https://ukraina.ru/20230215/1043610160.html

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Кирилл Морозов

украина, европа, россия, эммануэль макрон, владимир джаралла, дональд трамп, ес, интервью