Эксперт: Украина теряет последние резервы в попытках удержать Константиновку - 28.05.2025 Украина.ру
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Эксперт: Украина теряет последние резервы в попытках удержать Константиновку
Эксперт: Украина теряет последние резервы в попытках удержать Константиновку - 28.05.2025 Украина.ру
Эксперт: Украина теряет последние резервы в попытках удержать Константиновку
Ожесточенные бои за Константиновку приводят к стремительному истощению украинских резервов на этом направлении, считает военный аналитик. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук
2025-05-28T05:45
2025-05-28T05:45
новости
константиновка
украина
россия
всу
донецкая область
днр
донбасс
михаил звинчук
комар
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"Через Комар раньше шло снабжение разведподразделений и формирование штурмовых групп, а сейчас это уже передний край — такие потери техники и личного состава ВСУ не восполнить быстро", — заявил эксперт.Звинчук добавил, что российские подразделения методично выдавливают противника, используя преимущество в артиллерии и авиации. По его оценке, падение Константиновки может создать условия для развития наступления вглубь Донецкой области.Ситуация усугубляется для ВСУ тем, что город является важным логистическим узлом, и его потеря серьезно осложнит снабжение украинских группировок в регионе. В ближайшие недели можно ожидать усиления давления на этом направлении, что может привести к оперативному прорыву.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Звинчук: России для разгрома ВСУ нужно выиграть войну в воздушном и даже в подземном пространстве" на сайте Украина.ру.Про огромные потери ВСУ — в материале Александра Чаленко "Вбомбить в доиндустриальную эпоху": четыре вещи, которые бы позволили устроить ад ВСУ" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250527/pochemu-rf-ne-unichtozhaet-logistiku-na-ukraine-otvechaet-shef-redaktor-izdaniya-ukrainaru-zakhar-1063427277.html
константиновка
украина
россия
донецкая область
днр
донбасс
комар
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новости, константиновка, украина, россия, всу, донецкая область, днр, донбасс, михаил звинчук, комар, новости днр, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, сводка сво, когда закончится сво: прогнозы, наступление вс рф, наступление
Новости, Константиновка, Украина, Россия, ВСУ, Донецкая область, ДНР, Донбасс, Михаил Звинчук, Комар, новости ДНР, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, сводка СВО, когда закончится СВО: прогнозы, наступление ВС РФ, наступление

Эксперт: Украина теряет последние резервы в попытках удержать Константиновку

05:45 28.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Ожесточенные бои за Константиновку приводят к стремительному истощению украинских резервов на этом направлении, считает военный аналитик. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук
"Через Комар раньше шло снабжение разведподразделений и формирование штурмовых групп, а сейчас это уже передний край — такие потери техники и личного состава ВСУ не восполнить быстро", — заявил эксперт.
Звинчук добавил, что российские подразделения методично выдавливают противника, используя преимущество в артиллерии и авиации. По его оценке, падение Константиновки может создать условия для развития наступления вглубь Донецкой области.
Ситуация усугубляется для ВСУ тем, что город является важным логистическим узлом, и его потеря серьезно осложнит снабжение украинских группировок в регионе. В ближайшие недели можно ожидать усиления давления на этом направлении, что может привести к оперативному прорыву.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Звинчук: России для разгрома ВСУ нужно выиграть войну в воздушном и даже в подземном пространстве" на сайте Украина.ру.
Про огромные потери ВСУ — в материале Александра Чаленко "Вбомбить в доиндустриальную эпоху": четыре вещи, которые бы позволили устроить ад ВСУ" на сайте Украина.ру.
Захар Виноградов авторы - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Вчера, 10:09
Почему РФ не уничтожает логистику на Украине? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов Продолжаем отвечать на вопросы читателей. На вопрос, почему ВС РФ не уничтожает логистические пункты? Узловые ж/д станции, мосты и т.д., отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов
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