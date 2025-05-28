https://ukraina.ru/20250528/ekspert-ukraina-teryaet-poslednie-rezervy-v-popytkakh-uderzhat-konstantinovku-1063440923.html

Эксперт: Украина теряет последние резервы в попытках удержать Константиновку

Эксперт: Украина теряет последние резервы в попытках удержать Константиновку - 28.05.2025 Украина.ру

Эксперт: Украина теряет последние резервы в попытках удержать Константиновку

Ожесточенные бои за Константиновку приводят к стремительному истощению украинских резервов на этом направлении, считает военный аналитик. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук

2025-05-28T05:45

2025-05-28T05:45

2025-05-28T05:45

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комар

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"Через Комар раньше шло снабжение разведподразделений и формирование штурмовых групп, а сейчас это уже передний край — такие потери техники и личного состава ВСУ не восполнить быстро", — заявил эксперт.Звинчук добавил, что российские подразделения методично выдавливают противника, используя преимущество в артиллерии и авиации. По его оценке, падение Константиновки может создать условия для развития наступления вглубь Донецкой области.Ситуация усугубляется для ВСУ тем, что город является важным логистическим узлом, и его потеря серьезно осложнит снабжение украинских группировок в регионе. В ближайшие недели можно ожидать усиления давления на этом направлении, что может привести к оперативному прорыву.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Звинчук: России для разгрома ВСУ нужно выиграть войну в воздушном и даже в подземном пространстве" на сайте Украина.ру.Про огромные потери ВСУ — в материале Александра Чаленко "Вбомбить в доиндустриальную эпоху": четыре вещи, которые бы позволили устроить ад ВСУ" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250527/pochemu-rf-ne-unichtozhaet-logistiku-na-ukraine-otvechaet-shef-redaktor-izdaniya-ukrainaru-zakhar-1063427277.html

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