"Вбомбить в доиндустриальную эпоху": четыре вещи, которые бы позволили устроить ад ВСУ - 26.05.2025 Украина.ру
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"Вбомбить в доиндустриальную эпоху": четыре вещи, которые бы позволили устроить ад ВСУ
"Вбомбить в доиндустриальную эпоху": четыре вещи, которые бы позволили устроить ад ВСУ - 26.05.2025 Украина.ру
"Вбомбить в доиндустриальную эпоху": четыре вещи, которые бы позволили устроить ад ВСУ
Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, что по его мнению и мнению его фронтовых друзей, надо сделать, чтобы в условиях дефицита личного состава победить Украину
2025-05-26T16:41
2025-05-26T19:26
эксклюзив
александр "варяг" матюшин
александр чаленко
вооруженные силы украины
сво
новости сво
прогнозы сво
война на украине
россия
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Украинские потери на фронте колоссальны. Об этом наглядно говорит соотношение мертвых тел бойцов, которыми еще совсем недавно обменялись Россия и Украина. Их соотношение было 27 к 1 в пользу России, то есть украинских мертвецов было в разы больше, чем российских. Но никакого серьезного, адекватного продвижения на фронте, которое было бы сопоставимо с украинскими потерями, нет. В чем проблема?В том, что у России недостаточное количество военных на линии боевого соприкосновения. Их не хватает для стремительного прорыва фронта и для такого же стремительного наступления. Так, по сообщениям прессы, в ВСУ сейчас воюет примерно 880 тысяч человек, а в российской армии меньше – 617 тысяч. Линия фронта растянулась на 2 тысячи километров.Российских военных меньше, но именно армия России наступает, а не ВСУ. Почему? Потому что у наших, спустя три года, – техническое и организационное превосходство.Но главное в том, что за Россию воюют добровольцы, люди в большинстве своем идейно мотивированные, а украинские добровольцы давно закончились – в большинстве своем в ВСУ воюют мобилизованные и "бусифицированные". Идеологически мотивированных бойцов стало мало. Поэтому за последний год не раз констатировалось, что из-за этого при серьезном российском нажиме украинцы разбегаются.По мнению ополченца первой волны, старшего лейтенанта Александра "Варяга" Матюшина, если бы Россия смогла провести мобилизацию и призвать в свои ряды хотя бы 1 млн человек, то это кардинально бы поменяло соотношение сил на фронте и привело бы к немедленному изменению ситуации в пользу России, то есть ВСУ были бы разгромлены на поле боя."Но этого не произойдет, так как такая мобилизация ударила бы сильно по социально-политической ситуации в стране. К тому же встанет вопрос в офицерах для такого количества военнослужащих, техники, б/к и так далее. В общем, правильно, что не проводят мобилизацию. Чтобы победить, надо просто увеличить в разы военно-техническую мощь российской армии", – не сомневается Матюшин.По его мнению, и по мнению фронтовиков, с которыми он постоянно общается, для этого нужно провести несколько серьезных мероприятий.Первое – нужно в разы увеличить количественное и качественное производство дронов на оптоволокне, которые не подвержены вражескому РЭБу. При этом, и это уже второе, надо довести до совершенства наш РЭБ, который бы тотально подавлял оставшиеся у ВСУ FPV-дроны.Третье – это совершенствование лазерно-космического оружия, с помощью которого мы сможем "ослеплять" натовские спутники, которые дают западной разведке возможность контролировать наш тыл, передавая данные украинской разведке, которая, в свою очередь, на основании этих данных может уничтожать наши штабы, склады и располаги, не давая нам продвигаться вперед ускоренными темпами.Четвертое – необходимо увеличить количество и мощность передовых ракетных систем типа "Орешника", чтобы оставить Украину без военного производства и чтобы запугать тамошнюю элиту, чтобы она поскорее хотела бы закончить войну."Надо просто вбомбить Украину в доиндустриальную эпоху, чтоб она не смогла позволить себе производить что-то серьезное в военном отношении", – считает Матюшин.Читайте также статью Александра Чаленко Цель российского наступления на Харьков и Сумы: буферная зона или присоединение к РФ?
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эксклюзив, александр "варяг" матюшин, александр чаленко, вооруженные силы украины, сво, новости сво, прогнозы сво, война на украине, россия, украина, часов яр, украина.ру
Эксклюзив, Александр "Варяг" Матюшин, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, СВО, новости СВО, прогнозы СВО, война на Украине, Россия, Украина, Часов Яр, Украина.ру

"Вбомбить в доиндустриальную эпоху": четыре вещи, которые бы позволили устроить ад ВСУ

16:41 26.05.2025 (обновлено: 19:26 26.05.2025)
 
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, что по его мнению и мнению его фронтовых друзей, надо сделать, чтобы в условиях дефицита личного состава победить Украину
Украинские потери на фронте колоссальны. Об этом наглядно говорит соотношение мертвых тел бойцов, которыми еще совсем недавно обменялись Россия и Украина. Их соотношение было 27 к 1 в пользу России, то есть украинских мертвецов было в разы больше, чем российских. Но никакого серьезного, адекватного продвижения на фронте, которое было бы сопоставимо с украинскими потерями, нет. В чем проблема?
В том, что у России недостаточное количество военных на линии боевого соприкосновения. Их не хватает для стремительного прорыва фронта и для такого же стремительного наступления. Так, по сообщениям прессы, в ВСУ сейчас воюет примерно 880 тысяч человек, а в российской армии меньше – 617 тысяч. Линия фронта растянулась на 2 тысячи километров.
Российских военных меньше, но именно армия России наступает, а не ВСУ. Почему? Потому что у наших, спустя три года, – техническое и организационное превосходство.
Но главное в том, что за Россию воюют добровольцы, люди в большинстве своем идейно мотивированные, а украинские добровольцы давно закончились – в большинстве своем в ВСУ воюют мобилизованные и "бусифицированные". Идеологически мотивированных бойцов стало мало. Поэтому за последний год не раз констатировалось, что из-за этого при серьезном российском нажиме украинцы разбегаются.
По мнению ополченца первой волны, старшего лейтенанта Александра "Варяга" Матюшина, если бы Россия смогла провести мобилизацию и призвать в свои ряды хотя бы 1 млн человек, то это кардинально бы поменяло соотношение сил на фронте и привело бы к немедленному изменению ситуации в пользу России, то есть ВСУ были бы разгромлены на поле боя.
"Но этого не произойдет, так как такая мобилизация ударила бы сильно по социально-политической ситуации в стране. К тому же встанет вопрос в офицерах для такого количества военнослужащих, техники, б/к и так далее. В общем, правильно, что не проводят мобилизацию. Чтобы победить, надо просто увеличить в разы военно-техническую мощь российской армии", – не сомневается Матюшин.
По его мнению, и по мнению фронтовиков, с которыми он постоянно общается, для этого нужно провести несколько серьезных мероприятий.
Первое – нужно в разы увеличить количественное и качественное производство дронов на оптоволокне, которые не подвержены вражескому РЭБу. При этом, и это уже второе, надо довести до совершенства наш РЭБ, который бы тотально подавлял оставшиеся у ВСУ FPV-дроны.

"Когда я говорю о качестве, то имею в виду, что если сейчас оптоволоконные дроны могут бить врага на расстоянии в 20 км за линией фронта, то надо сделать так, чтобы они могли бы залетать на 50 км. В силу своей дешевизны их можно выпустить очень много. Мы бы ими накрыли всю Краматорско-Славянскую агломерацию и Покровск. Судите сами – расстояние от Часов Яра, который вот-вот падет, до Дружковки – 23 км, расстояние от Часов Яра до Краматорска – 25 км, от Часов Яра до Славянска – 35–40 км. А от Лимана, который мы намерены взять, до Славянска – 20 км. Поэтому если мы быстро сможем увеличить дальность и способность к ударам на таких расстояниях, то можете себе представить, как мы начнем накрывать укроповские штабы, склады с б/к и ГСМ, располаги, огневые точки? Да мы таких дронов можем запускать сотни, если не тысячи в день. Мы же просто сможем устроить ад ВСУ на улицах этих городов", – полагает Матюшин.

Третье – это совершенствование лазерно-космического оружия, с помощью которого мы сможем "ослеплять" натовские спутники, которые дают западной разведке возможность контролировать наш тыл, передавая данные украинской разведке, которая, в свою очередь, на основании этих данных может уничтожать наши штабы, склады и располаги, не давая нам продвигаться вперед ускоренными темпами.
Четвертое – необходимо увеличить количество и мощность передовых ракетных систем типа "Орешника", чтобы оставить Украину без военного производства и чтобы запугать тамошнюю элиту, чтобы она поскорее хотела бы закончить войну.
"Надо просто вбомбить Украину в доиндустриальную эпоху, чтоб она не смогла позволить себе производить что-то серьезное в военном отношении", – считает Матюшин.
Читайте также статью Александра Чаленко Цель российского наступления на Харьков и Сумы: буферная зона или присоединение к РФ?
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