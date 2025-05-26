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"Вбомбить в доиндустриальную эпоху": четыре вещи, которые бы позволили устроить ад ВСУ

"Вбомбить в доиндустриальную эпоху": четыре вещи, которые бы позволили устроить ад ВСУ - 26.05.2025 Украина.ру

"Вбомбить в доиндустриальную эпоху": четыре вещи, которые бы позволили устроить ад ВСУ

Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, что по его мнению и мнению его фронтовых друзей, надо сделать, чтобы в условиях дефицита личного состава победить Украину

2025-05-26T16:41

2025-05-26T16:41

2025-05-26T19:26

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Украинские потери на фронте колоссальны. Об этом наглядно говорит соотношение мертвых тел бойцов, которыми еще совсем недавно обменялись Россия и Украина. Их соотношение было 27 к 1 в пользу России, то есть украинских мертвецов было в разы больше, чем российских. Но никакого серьезного, адекватного продвижения на фронте, которое было бы сопоставимо с украинскими потерями, нет. В чем проблема?В том, что у России недостаточное количество военных на линии боевого соприкосновения. Их не хватает для стремительного прорыва фронта и для такого же стремительного наступления. Так, по сообщениям прессы, в ВСУ сейчас воюет примерно 880 тысяч человек, а в российской армии меньше – 617 тысяч. Линия фронта растянулась на 2 тысячи километров.Российских военных меньше, но именно армия России наступает, а не ВСУ. Почему? Потому что у наших, спустя три года, – техническое и организационное превосходство.Но главное в том, что за Россию воюют добровольцы, люди в большинстве своем идейно мотивированные, а украинские добровольцы давно закончились – в большинстве своем в ВСУ воюют мобилизованные и "бусифицированные". Идеологически мотивированных бойцов стало мало. Поэтому за последний год не раз констатировалось, что из-за этого при серьезном российском нажиме украинцы разбегаются.По мнению ополченца первой волны, старшего лейтенанта Александра "Варяга" Матюшина, если бы Россия смогла провести мобилизацию и призвать в свои ряды хотя бы 1 млн человек, то это кардинально бы поменяло соотношение сил на фронте и привело бы к немедленному изменению ситуации в пользу России, то есть ВСУ были бы разгромлены на поле боя."Но этого не произойдет, так как такая мобилизация ударила бы сильно по социально-политической ситуации в стране. К тому же встанет вопрос в офицерах для такого количества военнослужащих, техники, б/к и так далее. В общем, правильно, что не проводят мобилизацию. Чтобы победить, надо просто увеличить в разы военно-техническую мощь российской армии", – не сомневается Матюшин.По его мнению, и по мнению фронтовиков, с которыми он постоянно общается, для этого нужно провести несколько серьезных мероприятий.Первое – нужно в разы увеличить количественное и качественное производство дронов на оптоволокне, которые не подвержены вражескому РЭБу. При этом, и это уже второе, надо довести до совершенства наш РЭБ, который бы тотально подавлял оставшиеся у ВСУ FPV-дроны.Третье – это совершенствование лазерно-космического оружия, с помощью которого мы сможем "ослеплять" натовские спутники, которые дают западной разведке возможность контролировать наш тыл, передавая данные украинской разведке, которая, в свою очередь, на основании этих данных может уничтожать наши штабы, склады и располаги, не давая нам продвигаться вперед ускоренными темпами.Четвертое – необходимо увеличить количество и мощность передовых ракетных систем типа "Орешника", чтобы оставить Украину без военного производства и чтобы запугать тамошнюю элиту, чтобы она поскорее хотела бы закончить войну."Надо просто вбомбить Украину в доиндустриальную эпоху, чтоб она не смогла позволить себе производить что-то серьезное в военном отношении", – считает Матюшин.Читайте также статью Александра Чаленко Цель российского наступления на Харьков и Сумы: буферная зона или присоединение к РФ?

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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эксклюзив, александр "варяг" матюшин, александр чаленко, вооруженные силы украины, сво, новости сво, прогнозы сво, война на украине, россия, украина, часов яр, украина.ру