https://ukraina.ru/20250527/1063424065.html

Основатель ТГ "Рыбарь" Михаил Звинчук: России нужно выиграть у ВСУ войну в воздухе и даже под землей

Основатель ТГ "Рыбарь" Михаил Звинчук: России нужно выиграть у ВСУ войну в воздухе и даже под землей - 27.05.2025 Украина.ру

Основатель ТГ "Рыбарь" Михаил Звинчук: России нужно выиграть у ВСУ войну в воздухе и даже под землей

СВО рано или поздно закончится. Однако угроз, которые стоят перед Россией, достаточно. Чего только стоит противостояние в Арктике, к которому Запад стал готовиться задолго до притязаний Трампа. Будет интересно, считает руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук

2025-05-27T07:00

2025-05-27T07:00

2025-05-27T12:06

интервью

украина

россия

константиновка

владимир путин

дональд трамп

вооруженные силы украины

минобороны

сво

сумская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1a/1063418327_119:23:795:403_1920x0_80_0_0_6c80cd4c2461ef63258909fda03d2e74.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руВ прошедшие выходные армия России освободила несколько населенных пунктов на разных направлениях в зоне СВО: Отрадное на юго-западе Донбасса, Ступочки под Часов Яром, а также Локню, Беловоды и Владимировку в Сумской области.- Михаил, можно ли по этим результатам судить о планах российского командования на летнюю кампанию, помимо того, что будем наступать там, где противник слабее?- Буду называть все эти населенные пункты термином, который принят в "нижнем" Телеграме.- "Бабкосела"?- Да. Взятие таких "бабкосел" — это не более чем улучшение тактического положения в рамках ежедневной планомерной боевой работы. Пойдем с севера на юг.Сумская область. Владимир Путин на прошлой неделе официально заявил, что мы преступили к созданию буферной зоны. И сейчас наши подразделения выравнивают срез на участке "Владимировка-Локня-Юнаковка". Юнаковка была важным транспортным хабом ВСУ во время оккупации Суджанского района. Боевые действия уже докатились до ее северных окраин. И поскольку через Юнаковку пойдет дальнейшее наше продвижение, нам необходимо было срезать этот выступ, чтобы обезопасить Суджанский район.Помимо этого, продолжаются бои и на соседних участках под Теткино и Новым Путем. ВСУ там раз за разом атакуют. Наши активные действия там тоже нужны. Напомню, что южнее в Краснояружском районе Белгородской области, который стал целью атак киевского режима в весеннюю кампанию, мы противника не только выдавили, но и зашли на его территорию в Миропольской общине к востоку от Сум.Надеюсь, это продвижение будет идти дальше. Учитывая, что во время Великой Отечественной войны Харьков мы смогли освободить только после захода в Сумскую область, а наши рывки в Волчанске результата не дали.Часов Яр. Ступочки хоть и заявлены освобожденными, но, к сожалению, кадров объективного контроля мы не видели. Вообще этот участок скуден на видео и фотографии, которые бы подтверждали наши успехи. Но в целом продвижение в Ступочках намечалось давно, потому что наши подразделения, штурмуя город-крепость Часов Яр, продвигались с нескольких векторов.На севере мы одержали успех. На центральном фасе в микрорайоне Шевченко пока продвинуться не удается. С юга, наступая со стороны карьеров, мы как раз пытались овладеть Ступочками, которые можно считать южными вратами в Часов Яр.Южно-Донецкое направление. Наши воины-дальневосточники наступают там давно. Наступление ведется на всем протяжении фронта от Алексеевки до Новополя. За последнюю неделю мы сумели срезать углы и занять отдельные населенные пункты. После зачистки Богатыря мы освободили Отрадное, ведем наступление по южному берегу реки Волчья, подбираемся к Комару, наступаем на Зеленое Поле.То есть воины-дальневосточники выполняют задачу по выходу к административным границам между тремя регионами: ДНР, Запорожская и Днепропетровская области.Комар – это последний камень преткновения на пути к ним. Раньше там были запасные пункты управления группировки ВСУ. Через Комар шло снабжение разведподразделений, формирование штурмовых групп и накопление резервов. А сейчас это уже передний край.Но все эти участки не настолько важны, как боевые действия на линии Покровск-Мирноград-Дзержинск-Константиновка. Сейчас все внимание мирового сообщества приковано именно к Константиновке, к которой мы подбираемся с юга.- Мы как раз срезаем карман в районе Зари.- Именно так. Зарю начали штурмовать в воскресенье сразу с нескольких направлений: с юга, с востока, с запада и с северо-запада. Скоро она будет зачищена. Тут важно другое, что до предместий Константиновки у нас остается 10-12 километров и наш плацдарм расширяется.Да, предстоит дойти еще до Клебан-Быкского водохранилища, взять все укрепрайоны по дороге и при этом не сточить наши подразделения. Еще важно ликвидировать очаги сопротивления ВСУ вдоль левого фланга Дзержинска. Потому что цепочка сел вроде Нелеповки превращены в мощные укрепрайоны, откуда нас раз за разом выбивали. Но в целом мы видим, как акцент к Покровско-Мирноградской агломерации смещается именно на Константиновку.Вполне возможно, что наступление на Константиновку с юга снизит давление на Часов Яр и позволит нам перераспределить силы и средства для высвобождения дополнительных ресурсов.Что касается Покровско-Мироградской агломерации, то если в начале февраля мы думали к исходу марта полностью взять ее в окружение, то с этим не задалось. На западе мы уперлись в Котлино, но на востоке мы сумели проломить оборону ВСУ и ведем бои за Новоэкономическое – восточные врата в агломерацию.Куда дальше пойдет наша армия – предсказывать не готов. Бывает так, что по карте и рисунку боя мы думаем одно, а потом какое-нибудь шальное подразделение перепутает направление в ночи, заедет в другое "бабкосело", внезапно его возьмет и фронт обвалится (смеется).- Вы сказали прямо как в сводках Минобороны: "Улучшаем тактические позиции". Для чего мы их улучшаем?- Тактические успехи – это задел для дальнейшего развития оперативно-тактических успехов.Есть три уровня: тактический, оперативный и стратегический. Стратегический – это в масштабе всей Украины. Оперативно-тактический – работа на отдельных направлениях. В данном случае этим можно считать ДНР. И улучшение тактического положения позволяет отвоевывать позиции для дальнейшего продвижения.Сейчас прошло время бросков бронированных колонн. Украина держит фронт не благодаря поставкам западной техники, а благодаря дронам. Именно дроны позволяют противнику изолировать районы боевых действий и отсекать наши подразделения. Поэтому улучшение тактического положения с методичным выжиганием резервов врага позволяет нам продвигаться вперед метр за метр.- Вы сказали: "Главное – не сточить наши подразделения". Что именно мы имели в виду?- Мы участвуем в штурмовых действиях и наши подразделения несут потери. Этого нормально. Раньше соотношение наступающих должно было быть три к одному. Сейчас из-за работы в составе разведывательно-огневого контура потерь меньше, но они есть. И штурмовые действия должны проходить максимально-легко и комфортно для наших подразделений.- Как бороться с дронами? Придумать электромагнитный импульс? Физически сбивать? Или просто уничтожать вражеских операторов?- Способов борьбы с подразделениями БПЛА много, но все они не от хорошей жизни.Не так давно на канале военкора Филатова упоминался способ обеспечения чистого неба за счет горизонтальной координации между подразделениями, когда подразделения РЭР, РЭБ и ПВО прикрывают выезд той или иной группы, наблюдают за небом и сбивают БПЛА, которые пытаются нашу группу уничтожить. В остальных же случаях боевые действия ведутся с использованием огромного количества беспилотной авиации, с которой иначе как смекалкой бороться не получается.Да, есть дроны-перехватчики "Елка", которая работает по кинетическому принципу. Воинам-дальневосточникам поставляются дроны-перехватчики, оборудованные кевларовыми сетями. Один такой дрон несет девять таких сеток и может девять дронов погасить. Но нужно натаскивать экипажи, чтобы они были в состоянии это использовать.Наконец, есть гладкоствольное оружие, позволяющее сбивать в том числе БПЛА.Средства РЭБ, какими хорошими они ни были, ничего не сделают с оптоволоконными дронами. Что касается остальных, то это надо либо выжигать всю электронику вокруг (это создаст проблемы и для нас), либо молиться, чтобы тот или иной мини-купол сработал (этого не всегда достаточно). Даже если ставить мини-купола на автомобильный транспорт, может мощности движка не хватить, чтобы это все запитать.А в целом для решения этой проблемы нужна планомерная охота на вражеских операторов. Чем больше мы их уничтожим, тем меньше ВСУ будут использовать дронов на передовой.- Сейчас мы стены украинских дронов скорее обходим, или скорее проламываем?- Я бы сказал, что это игра в догонялки. Это было отлично видно на примере Краснояружского района, когда ВСУ начали наступление на Графовку и Демидовку с изоляции боевых действий. Они стали бить fpv-дронами на 10-15 километров и обрубать наши коммуникации. Потом мы стали делать точно так же. В результате масштабная серая зона возникла и на нашей территории, и на территории противника: 10 километров здесь, 10 километров здесь. Техника и личный состав, которые туда заходят, сразу попадают под удары либо чужой стаи, либо нашей стаи. Это продолжалось до тех пор, пока мы не выбили украинских операторов.Повторюсь, это история о том, кто кого пересидит и пересилит. Залог пробивания стены дронов – грамотное и адекватное планирование. Получалось же у нас под Красногоровкой при засилье дронов использовать "Царь-Мангалы" и минные тральщики. Подход должен быть индивидуален.- У меня будет глупый вопрос насчет использования бронетехники. Что мешает нам установить на них комплексы ПВО или использовать некие мобильные комплексы ПВО, чтобы мы могли сбивать дроны и эффективно прорываться? Я имею в виду "Шилки" и автоматические турели.- "Шилки" у нас не производятся, хотя сейчас они были бы очень эффективными. Еще в советское время мы их сняли с производства, а остатки раздали по другим зонам конфликта. Зенитные установки, которые можно было поставить, поставили. Но для этого нужно обучать расчеты эффективно их использовать. Хотя такие пикапы были бы обалденным средством.И потом, помимо дронов, надо проделывать проходы в минно-взрывных заграждениях.То есть преодоление 10-15 километров первой-второй линии обороны – это самая нетривиальная задача.Мы с коллегой Даниилом Безсоновым часто рассуждаем на тему, что война теперь должна вестись не только в воздушном пространстве, но и в подземном. Операция "Труба" показала, что доставка подразделений за передний край под землей позволяет моментально обвалить фронт. И сейчас, как бы фантастично это ни звучало, кто первый вспомнит про проекты подземных лодок, возьмет бригады, которые строят метро в Москве на сотни километров и использует их для преодоления этих 10-15 километров, тот и будет на коне.Только так можно ошеломить противника и обеспечить прорыв на глубину.- Эта картина, которую мы видим на СВО, будет и в других вооруженных конфликтах по всему миру?- Да. Достаточно вспомнить конфликт в Мьянме, который во многом повторяет сирийский. В штате Качин есть два городка-бастиона, которые снабжаются по воздуху. Так вот повстанцы стали использовать дроны на оптоволокне и сжигать дефицитные экспортные вертушки Ми-17 правительственных войск. Это точно такой же подход, как и на СВО.- То есть вы разделяете теорию о том, что Украине для удержания фронта хватит одних дронов, а танки и артиллерия в огромном количестве не нужны?- Я разделяю теорию, что Украине для удержания фронта нужны только люди. Это единственное, что у них может закончиться. Пока, несмотря на серьезные демографические проблемы, два-три миллиона человек они насобирать могут.- А толковые офицеры у нее могут закончиться?- Могут. Но давайте говорить честно и откровенно, что и у нас качество офицерского состава упало. В том смысле, что сейчас настоящими отцами-командирами становятся сержанты, старшины и прапорщики, которые непосредственно участвовали в боевых действиях.У нас же по-прежнему есть две армии: одна метет плацы ломами и ведет журнал учета журналов, а другая – воюет. И нам пока не получается в должной мере внедрить в систему подготовки накопленный опыт СВО. Ты можешь проучиться на офицера пять лет, но когда ты попадешь на фронт, тебе придется выбросить эти знания в мусорку, потому что они безнадежно устарели.Повторюсь, мы много говорим о систематизации этого опыта, но он не только не передается остальной армии, а зачастую игнорируется.- Какие у нас шансы на победу, учитывая проблемы и возможности?- Русские, на протяжении всей истории, воевали по принципу "не благодаря, а вопреки".Проблемы в духе "Зачем использовать бронетехнику, если есть шашка и конь" были у нас еще со времен Первой мировой войны. Ничего не меняется, но как-то же справляемся ценой потерь и набитых шишек.Главный наш враг – собственные бюрократические препоны. Приведу только один пример.На прошлой неделе мы наносили удары "Искандерами" по стоянкам легкомоторных самолетов, которые Украина использует для борьбы с "Геранями". А у нас законодательно запрещено привлекать легкомоторные самолеты для перехвата других легкомоторных целей. Хотя это было бы эффективно.Конечно, противник это делает не от хорошей жизни. Но он гибче в плане принятия подобных решений. А мы, пока не набьем шишек, до последнего будем что-то запрещать и заметать проблемы под ковер.- Чем конкретно обусловлен запрет использования легкомоторных самолетов?- Тем, что никто не торопиться изменять законодательство. То же самое касается запрета на оборудование тех или иных объектов средствами защиты от дронов, потому что это не соответствует противопожарной безопасности. Предприятия боятся получить огромный штраф и не делают этого. А легальных лазеек обойти эти запреты никто не подсказывает.- И все-таки, есть у нас возможности одержать военную победу на Украине? Или стоит рассчитывать на некое политическое решение?- Эти пять месяцев переговоров показали, что все зависит от ситуации на поле боя. Причем все эти новости о переговорах только вредят. Если бойцу все будут рассказывать, что завтра случится "договорняк", зачем ему штурмовать какую-то посадку?Тем не менее, наши дипломаты на переговорах в Стамбуле проявили себя достойно. Темп нашего продвижения увеличивается. Оборонная промышленность тоже набрала ого-го какой темп. Количество дронов в войсках выросло. Например, еще в марте одна только группировка "Север" тратила 1600 фпвшек в сутки.Конечно, СВО может завершится в результате какого-то политического решения. Но летняя кампания точно будет.- Просто вы в одном из интервью говорили, что США при Трампе однозначно отвлекутся на Китай и что какая-то победа на Украине у нас будет. Вы уже не так думаете?- Я совершил ту же самую ошибку, что и многие, полагая, что заявления Трампа и его позиция будут последовательными. Но в последние месяцы я пришел к простому выводу: Трамп не политик, а торгаш. Торгаш может пожертвовать деловой репутацией, обманывать и юлить, лишь бы заработать денег. С тем же Китаем он вроде бы договорился о деэскалации. А если почитать все его записи в соцсетях, вообще можно сойти с ума.- Последний вопрос будет касаться проекта "Рыбарь", который считается самым цитируемым в зарубежных СМИ российским телеграм-каналом. Про ваши связи в Минобороны и ГРУ допытываться не буду, поэтому спрошу аккуратно: какие ваши прогнозы и оценки по СВО подтвердились, а за какие вам до сих пор неловко?- Поскольку СВО – это конфликт, которого еще не было в истории, в 2022 году многие наши оценки были такими же, как у вышестоящего командования. Мы верили сообщениям Минобороны, что все аэродромы поражены и уничтожены. Думали, что все хорошо. Из-за этого наши отдельные прогнозы напоминали стрелку осциллографа – то в одну, то в другую сторону. Но когда мы набрались живого опыта, наши оценки стали гораздо точнее.Что не подтвердилось из последнего? Мы, опираясь на данные разведки, думали, что ВСУ после провала под Суджей предпримут еще одно наступление, однако наши подразделения вскрыли группировки противника и не позволили ему это сделать.Из того, что подтвердилось за 2024 год, то самое громкое – это Сирия. Мы за месяц предсказали, что там все рухнет. Правда, мы не предполагали, что рухнет настолько быстро. Также подтвердились наши прогнозы по Судану и Мьянме. Точно так же подтверждались наши сообщения о планировании противником тех или иных операций, вплоть до того, какие средства будут задействованы в акватории Черного моря.То есть за три года СВО мы наработали уникальную экспертизу, которая, опираясь на иногда даже на собственную интуицию, предугадывать ход геополитических событий.СВО рано или поздно закончится. Однако угроз, которые стоят перед Россией, достаточно. Чего только стоит противостояние в Арктике, к которому Запад стал готовиться задолго до притязаний Трампа. Будет интересно.- А как "Рыбарь" повел себя во время вторжения ВСУ под Суджу? Многие телеграм-каналы у нас не любят именно за то, что они тогда раздували панику и откровенные фейки.- Когда это происходило, наш канал один из немногих рассказывал все, как есть. Это позволило спасти жизни людям, которые поняли, что к ним вторглись захватчики. Да, они сбежали и лишились домов, но это лучше, чем оказаться в оккупации. Когда речь идет о человеческих жизнях, иногда лучше говорить горькую правду, чем ее замалчивать. Иначе будет как во время харьковского наступления, когда казалось, что все хорошо, а потом Украина устроила резню в Изюме.Также об СВО - в интервью Романа Ковригина: Это будет война дронов, но для этого нужны дешевые технологии

https://ukraina.ru/20250526/1063422122.html

https://ukraina.ru/20250526/1063414209.html

украина

россия

константиновка

сумская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, константиновка, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, минобороны, сво, сумская область, дроны, переговоры, пво