https://ukraina.ru/20250527/mid-kitaya-otvetil-na-obvineniya-kieva-o-postavkakh-dlya-rossiyskoy-voenki-1063430351.html

МИД Китая ответил на обвинения Киева о поставках для российской военки

МИД Китая ответил на обвинения Киева о поставках для российской военки - 27.05.2025 Украина.ру

МИД Китая ответил на обвинения Киева о поставках для российской военки

Китай выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций Киева о якобы поставках китайской продукции для военных заводов РФ, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин

2025-05-27T11:57

2025-05-27T11:57

2025-05-27T11:57

новости

китай

киев

россия

владимир путин

служба внешней разведки

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Накануне глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко в интервью изданию "Укринформ" заявил, что по его информации, Китай поставляет станки, спецхимию и порох на 20 российских заводов оборонного блока. Также Иващенко утверждал, что в 2024-2025 годах Россия якобы не менее пяти раз имела авиационные контакты с КНР.Две недели назад в украинском сегменте интернета распространился фейк о том, что официальный Пекин якобы поддержал инициативы западных государств и Киева о 30-дневном прекращении огня.В реальности официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на пресс-конференции 12 мая, комментируя предложение Владимира Путина о переговорах с Украиной и соответствующие заявления западных стран заявил, что Китай "поддерживает все усилия на пути к миру и надеется, что заинтересованные стороны путем переговоров достигнут справедливого, долгосрочного, взаимоприемлемого и имеющего обязательную силу мирного соглашения и в конечном итоге добьются политического урегулирования украинского кризиса". Пекин готов в этой связи "и далее совместно с международным сообществом играть свою конструктивную роль": МИД КНР и России отреагировали на фейк о поддержке Китаем инициативы 30-дневного перемирия.

https://ukraina.ru/20250121/1060436281.html

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новости, китай, киев, россия, владимир путин, служба внешней разведки