МИД Китая ответил на обвинения Киева о поставках для российской военки
Китай выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций Киева о якобы поставках китайской продукции для военных заводов РФ, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин
"Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна, мы всегда активно выступали за прекращение войны и прекращение огня, содействие миру и продвижение переговоров. <...> Китай решительно выступает против беспочвенных обвинений и политических манипуляций", - заявила дипломат, подчеркнув, что "Китай никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон конфликта и строго контролирует товары двойного назначения".
Накануне глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко в интервью изданию "Укринформ" заявил, что по его информации, Китай поставляет станки, спецхимию и порох на 20 российских заводов оборонного блока. Также Иващенко утверждал, что в 2024-2025 годах Россия якобы не менее пяти раз имела авиационные контакты с КНР.
В реальности официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на пресс-конференции 12 мая, комментируя предложение Владимира Путина о переговорах с Украиной и соответствующие заявления западных стран заявил, что Китай "поддерживает все усилия на пути к миру и надеется, что заинтересованные стороны путем переговоров достигнут справедливого, долгосрочного, взаимоприемлемого и имеющего обязательную силу мирного соглашения и в конечном итоге добьются политического урегулирования украинского кризиса". Пекин готов в этой связи "и далее совместно с международным сообществом играть свою конструктивную роль": МИД КНР и России отреагировали на фейк о поддержке Китаем инициативы 30-дневного перемирия.
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