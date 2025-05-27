МИД Китая ответил на обвинения Киева о поставках для российской военки - 27.05.2025 Украина.ру
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МИД Китая ответил на обвинения Киева о поставках для российской военки
МИД Китая ответил на обвинения Киева о поставках для российской военки - 27.05.2025 Украина.ру
МИД Китая ответил на обвинения Киева о поставках для российской военки
Китай выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций Киева о якобы поставках китайской продукции для военных заводов РФ, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин
2025-05-27T11:57
2025-05-27T11:57
новости
китай
киев
россия
владимир путин
служба внешней разведки
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Накануне глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко в интервью изданию "Укринформ" заявил, что по его информации, Китай поставляет станки, спецхимию и порох на 20 российских заводов оборонного блока. Также Иващенко утверждал, что в 2024-2025 годах Россия якобы не менее пяти раз имела авиационные контакты с КНР.Две недели назад в украинском сегменте интернета распространился фейк о том, что официальный Пекин якобы поддержал инициативы западных государств и Киева о 30-дневном прекращении огня.В реальности официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на пресс-конференции 12 мая, комментируя предложение Владимира Путина о переговорах с Украиной и соответствующие заявления западных стран заявил, что Китай "поддерживает все усилия на пути к миру и надеется, что заинтересованные стороны путем переговоров достигнут справедливого, долгосрочного, взаимоприемлемого и имеющего обязательную силу мирного соглашения и в конечном итоге добьются политического урегулирования украинского кризиса". Пекин готов в этой связи "и далее совместно с международным сообществом играть свою конструктивную роль": МИД КНР и России отреагировали на фейк о поддержке Китаем инициативы 30-дневного перемирия.
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новости, китай, киев, россия, владимир путин, служба внешней разведки
Новости, Китай, Киев, Россия, Владимир Путин, Служба внешней разведки

МИД Китая ответил на обвинения Киева о поставках для российской военки

11:57 27.05.2025
 
© commons.wikimedia.org / Max12Max
- РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© commons.wikimedia.org / Max12Max
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Китай выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций Киева о якобы поставках китайской продукции для военных заводов РФ, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин

"Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна, мы всегда активно выступали за прекращение войны и прекращение огня, содействие миру и продвижение переговоров. <...> Китай решительно выступает против беспочвенных обвинений и политических манипуляций", - заявила дипломат, подчеркнув, что "Китай никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон конфликта и строго контролирует товары двойного назначения".

Накануне глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко в интервью изданию "Укринформ" заявил, что по его информации, Китай поставляет станки, спецхимию и порох на 20 российских заводов оборонного блока. Также Иващенко утверждал, что в 2024-2025 годах Россия якобы не менее пяти раз имела авиационные контакты с КНР.
Две недели назад в украинском сегменте интернета распространился фейк о том, что официальный Пекин якобы поддержал инициативы западных государств и Киева о 30-дневном прекращении огня.
В реальности официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на пресс-конференции 12 мая, комментируя предложение Владимира Путина о переговорах с Украиной и соответствующие заявления западных стран заявил, что Китай "поддерживает все усилия на пути к миру и надеется, что заинтересованные стороны путем переговоров достигнут справедливого, долгосрочного, взаимоприемлемого и имеющего обязательную силу мирного соглашения и в конечном итоге добьются политического урегулирования украинского кризиса". Пекин готов в этой связи "и далее совместно с международным сообществом играть свою конструктивную роль": МИД КНР и России отреагировали на фейк о поддержке Китаем инициативы 30-дневного перемирия.
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