МИД КНР и России отреагировали на фейк о поддержке Китаем инициативы 30-дневного перемирия - 12.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250512/mid-knr-i-rossii-otreagirovali-na-feyk-o-podderzhke-kitaem-initsiativy-30-dnevnogo-peremiriya-1063065509.html
МИД КНР и России отреагировали на фейк о поддержке Китаем инициативы 30-дневного перемирия
МИД КНР и России отреагировали на фейк о поддержке Китаем инициативы 30-дневного перемирия - 12.05.2025 Украина.ру
МИД КНР и России отреагировали на фейк о поддержке Китаем инициативы 30-дневного перемирия
Лживые сообщения о якобы поддержанной официальн6ым Пекином инициативы западных государств и Киева о 30-дневном прекращении огня привлекло внимание дипломатов России и КНР. Об этом 12 мая рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2025-05-12T17:01
2025-05-12T17:01
новости
россия
украина
китай
владимир путин
мария захарова
владимир зеленский
мид
шос
перемирие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/18/1056446872_0:0:3406:1916_1920x0_80_0_0_09a79032a3097f2926a4e07c31b1ff88.jpg
Дипломаты обратили внимание на распространяемую разными источниками фейковую новость "Китай поддерживает 30-дневное прекращение огня, предложенное Украиной, Европой и США, заявили в МИД КНР".В реальности официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на пресс-конференции 12 мая, комментируя предложение Владимира Путина о переговорах с Украиной и соответствующие заявления западных стран заявил, что Китай "поддерживает все усилия на пути к миру и надеется, что заинтересованные стороны путем переговоров достигнут справедливого, долгосрочного, взаимоприемлемого и имеющего обязательную силу мирного соглашения и в конечном итоге добьются политического урегулирования украинского кризиса". Пекин готов в этой связи "и далее совместно с международным сообществом играть свою конструктивную роль".Захарова привела в своём телеграм-канале и другие комментарии в Китае о предложении президента России возобновить переговоры с руководством Украины."После 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и на фоне создания американо-украинского фонда реконструкции Россия вновь сосредоточила внимание на украинском конфликте и предложила прямые переговоры. Москва готова к диалогу без предварительных условий, однако Украина демонстрирует непримиримость в вопросах территориальной целостности и требований России в сфере безопасности, - заявил эксперт Шанхайского института международных обменов и сотрудничества в сфере юстиции ШОС Цуй Хэн."Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры между Россией и Украиной, продемонстрировав искреннюю готовность к диалогу. Российский президент подчеркнул готовность к переговорам без предварительных условий, что представляет собой значительный шаг вперед", - констатировал старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чэнь Хаоян.Китайский военный обозреватель Сун Чжунпин в своём комментарии отметил, что Владимир Путин предложил начать переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Также он обратил внимание на то, что руководство Украины даже не отреагировало на предложение России о перемирии в День Победы."Более того, после этого украинские войска нанесли массированные удары по российской территории, - заметил Сун Чжунпин. - В течение трех дней перемирия Украина пять раз пыталась атаковать приграничные районы России, но все атаки были отбиты, а украинские силы понесли значительные потери".Несмотря на это Путин подчеркнул, что Россия нацелена на серьезный диалог, но с условием устранения коренных причин конфликта, продолжил китайский военный обозреватель."Этот "ход конем" ставит Зеленского в тупик, демонстрируя, что украинская сторона не хочет, не готова и не собирается вести переговоры", - резюмировал Сун Чжунпин.Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел проблему в публикации Ультиматум Зеленского: зачем Украине нужно тридцатидневное перемирие
https://ukraina.ru/20250512/peskov-obyasnil-chto-neobkhodimo-dlya-dostizheniya-prekrascheniya-ognya-na-ukraine-1063055748.html
https://ukraina.ru/20250512/v-kremle-otreagirovali-na-sanktsionnyy-ultimatum-koalitsii-zhelayuschikh-1063065119.html
россия
украина
китай
кнр (китай)
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/18/1056446872_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_f1064cf96d563f3eab57c15b13c6949e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, китай, владимир путин, мария захарова, владимир зеленский, мид, шос, перемирие, перемирия не будет, сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, кнр (китай), мид кнр, мид рф, дезинформация, публичная дипломатия, информационная безопасность, фейк
Новости, Россия, Украина, Китай, Владимир Путин, Мария Захарова, Владимир Зеленский, МИД, ШОС, перемирие, перемирия не будет, СВО, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, КНР (Китай), МИД КНР, МИД РФ, дезинформация, публичная дипломатия, информационная безопасность, фейк

МИД КНР и России отреагировали на фейк о поддержке Китаем инициативы 30-дневного перемирия

17:01 12.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкФестиваль новых медиа в Подмосковье
Фестиваль новых медиа в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Лживые сообщения о якобы поддержанной официальн6ым Пекином инициативы западных государств и Киева о 30-дневном прекращении огня привлекло внимание дипломатов России и КНР. Об этом 12 мая рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Дипломаты обратили внимание на распространяемую разными источниками фейковую новость "Китай поддерживает 30-дневное прекращение огня, предложенное Украиной, Европой и США, заявили в МИД КНР".
В реальности официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на пресс-конференции 12 мая, комментируя предложение Владимира Путина о переговорах с Украиной и соответствующие заявления западных стран заявил, что Китай "поддерживает все усилия на пути к миру и надеется, что заинтересованные стороны путем переговоров достигнут справедливого, долгосрочного, взаимоприемлемого и имеющего обязательную силу мирного соглашения и в конечном итоге добьются политического урегулирования украинского кризиса". Пекин готов в этой связи "и далее совместно с международным сообществом играть свою конструктивную роль".
Захарова привела в своём телеграм-канале и другие комментарии в Китае о предложении президента России возобновить переговоры с руководством Украины.
"После 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и на фоне создания американо-украинского фонда реконструкции Россия вновь сосредоточила внимание на украинском конфликте и предложила прямые переговоры. Москва готова к диалогу без предварительных условий, однако Украина демонстрирует непримиримость в вопросах территориальной целостности и требований России в сфере безопасности, - заявил эксперт Шанхайского института международных обменов и сотрудничества в сфере юстиции ШОС Цуй Хэн.
- РИА Новости, 1920, 12.05.2025
12:07
Песков объяснил, что необходимо для достижения прекращения огня на УкраинеПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для достижения прекращения огня в конфликте на Украине необходимы прямые переговоры Москвы и Киева
"Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры между Россией и Украиной, продемонстрировав искреннюю готовность к диалогу. Российский президент подчеркнул готовность к переговорам без предварительных условий, что представляет собой значительный шаг вперед", - констатировал старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чэнь Хаоян.
Китайский военный обозреватель Сун Чжунпин в своём комментарии отметил, что Владимир Путин предложил начать переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Также он обратил внимание на то, что руководство Украины даже не отреагировало на предложение России о перемирии в День Победы.
"Более того, после этого украинские войска нанесли массированные удары по российской территории, - заметил Сун Чжунпин. - В течение трех дней перемирия Украина пять раз пыталась атаковать приграничные районы России, но все атаки были отбиты, а украинские силы понесли значительные потери".
- РИА Новости, 1920, 12.05.2025
16:40
В Кремле отреагировали на санкционный ультиматум "коалиции желающих"Москва настроена "на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования" на Украине, но с ней нельзя разговаривать "языком ультиматумов". Таким образом на обещание ЕС ввести против Москвы новые санкции в случае отказа последней от 30-дневного прекращения огня с 12 мая отреагировал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков
Несмотря на это Путин подчеркнул, что Россия нацелена на серьезный диалог, но с условием устранения коренных причин конфликта, продолжил китайский военный обозреватель.
"Этот "ход конем" ставит Зеленского в тупик, демонстрируя, что украинская сторона не хочет, не готова и не собирается вести переговоры", - резюмировал Сун Чжунпин.
Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел проблему в публикации Ультиматум Зеленского: зачем Украине нужно тридцатидневное перемирие
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаКитайВладимир ПутинМария ЗахароваВладимир ЗеленскийМИДШОСперемириеперемирия не будетСВОпрогнозы СВОновости СВО сейчасКНР (Китай)МИД КНРМИД РФдезинформацияпубличная дипломатияинформационная безопасностьфейк
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:00Строительство объектов Санкт-Петербургского кадетского корпуса завершилось приговором
18:59Почему сейчас и почему Стамбул: как Путин переиграл Зеленского и Запад
18:46Украинские силовики в Черновцах разоблачили коллегу, помогавшего уклонистам сбежать в Польшу
18:36Военный историк Кирилл Копылов: С ВСУ в Сумской области произошло то, что они сами себе напророчили
18:25Разговор на языке ультиматумов, Трамп намекает на встречу в Стамбуле. Итоги 12 мая
18:14Польские заблокировали границу с Украиной
17:55Трамп рассказал, как настаивал на встрече переговорщиков России и Украины в Стамбуле
17:39Экс-спикер Минобороны Армении: Еревану было бы лучше, если бы ВОВ выиграла нацистская Германия
17:22Россия по частям заберёт всё от Чернигова до Одессы? Когда и чем закончится СВО — Школьников
17:14Переговоры в Стамбуле. Как это было тогда и как это будет сейчас
17:11Наёмник из Колумбии на службе ВСУ приговорён к 14 годам
17:10Предлагал бомбить Москву: в Севастополь привезли спектакли режиссера Туминаса
17:01МИД КНР и России отреагировали на фейк о поддержке Китаем инициативы 30-дневного перемирия
16:47Воспитание "пабедабесия"*: праздники в зеркале украинской социологии
16:40Ультиматум Зеленского: зачем Украине нужно тридцатидневное перемирие
16:40В Кремле отреагировали на санкционный ультиматум "коалиции желающих"
16:19Олег Иванов: Если Украина пойдет по пути Японии, мирный договор с Россией не будет подписан
16:15Подлое предательство: ЕС обиделся на Трампа и обещает санкции России
16:03"Юзефу от друга Адольфа": 90 лет со дня смерти лучшего союзника Гитлера Юзефа Пилсудского
15:48Зеленский растратил жизни зря. Западные СМИ о возобновлении стамбульских переговоров
Лента новостейМолния