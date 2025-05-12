МИД КНР и России отреагировали на фейк о поддержке Китаем инициативы 30-дневного перемирия
Лживые сообщения о якобы поддержанной официальн6ым Пекином инициативы западных государств и Киева о 30-дневном прекращении огня привлекло внимание дипломатов России и КНР. Об этом 12 мая рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Дипломаты обратили внимание на распространяемую разными источниками фейковую новость "Китай поддерживает 30-дневное прекращение огня, предложенное Украиной, Европой и США, заявили в МИД КНР".
В реальности официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на пресс-конференции 12 мая, комментируя предложение Владимира Путина о переговорах с Украиной и соответствующие заявления западных стран заявил, что Китай "поддерживает все усилия на пути к миру и надеется, что заинтересованные стороны путем переговоров достигнут справедливого, долгосрочного, взаимоприемлемого и имеющего обязательную силу мирного соглашения и в конечном итоге добьются политического урегулирования украинского кризиса". Пекин готов в этой связи "и далее совместно с международным сообществом играть свою конструктивную роль".
"После 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и на фоне создания американо-украинского фонда реконструкции Россия вновь сосредоточила внимание на украинском конфликте и предложила прямые переговоры. Москва готова к диалогу без предварительных условий, однако Украина демонстрирует непримиримость в вопросах территориальной целостности и требований России в сфере безопасности, - заявил эксперт Шанхайского института международных обменов и сотрудничества в сфере юстиции ШОС Цуй Хэн.
"Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры между Россией и Украиной, продемонстрировав искреннюю готовность к диалогу. Российский президент подчеркнул готовность к переговорам без предварительных условий, что представляет собой значительный шаг вперед", - констатировал старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чэнь Хаоян.
Китайский военный обозреватель Сун Чжунпин в своём комментарии отметил, что Владимир Путин предложил начать переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Также он обратил внимание на то, что руководство Украины даже не отреагировало на предложение России о перемирии в День Победы.
"Более того, после этого украинские войска нанесли массированные удары по российской территории, - заметил Сун Чжунпин. - В течение трех дней перемирия Украина пять раз пыталась атаковать приграничные районы России, но все атаки были отбиты, а украинские силы понесли значительные потери".
16:40В Кремле отреагировали на санкционный ультиматум "коалиции желающих"Москва настроена "на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования" на Украине, но с ней нельзя разговаривать "языком ультиматумов". Таким образом на обещание ЕС ввести против Москвы новые санкции в случае отказа последней от 30-дневного прекращения огня с 12 мая отреагировал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков
Несмотря на это Путин подчеркнул, что Россия нацелена на серьезный диалог, но с условием устранения коренных причин конфликта, продолжил китайский военный обозреватель.
"Этот "ход конем" ставит Зеленского в тупик, демонстрируя, что украинская сторона не хочет, не готова и не собирается вести переговоры", - резюмировал Сун Чжунпин.
Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел проблему в публикации Ультиматум Зеленского: зачем Украине нужно тридцатидневное перемирие
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