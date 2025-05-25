"Избивали, унижали": как обращались с пленными, рекордный военный бюджет. Главное на утро 25 мая - 25.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250525/izbivali-unizhali-kak-obraschalis-s-plennymi-rekordnyy-voennyy-byudzhet-glavnoe-na-utro-25-maya-1063393637.html
"Избивали, унижали": как обращались с пленными, рекордный военный бюджет. Главное на утро 25 мая
"Избивали, унижали": как обращались с пленными, рекордный военный бюджет. Главное на утро 25 мая - 25.05.2025 Украина.ру
"Избивали, унижали": как обращались с пленными, рекордный военный бюджет. Главное на утро 25 мая
Вернувшиеся из украинского плена российские солдаты рассказали о том, что там происходило. Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность сокращения американского военного бюджета
2025-05-25T09:56
2025-05-25T10:36
эксклюзив
хроники
дональд трамп
сергей лавров
игорь димитриев
"азов"
ес
пентагон
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/19/1063393372_0:0:1767:994_1920x0_80_0_0_dd4d979efff81c891d55f3d6fd1857d7.jpg
Издание "Известия" опубликовало видео с вернувшимися из плена российскими военными."Зверски, зверски [обращались в плену]: избивали, унижали. Даже вспоминать неохота", — рассказал один из военных.Другой назвал лагерь, где был в плену."У нас был самый жёсткий лагерь — "Захід-2", но выдержали, выстояли. Всё было. Но благодарю всех, кто участвовал в этой операции", — отметил он.Ещё один вернувшийся из плена рассказал о том, что над ним издевались боевики бригады "Азов"*."Попал в плен я 7 месяцев назад, в октябре месяце. Изначально бригада "Азов"* — издевались, избивали. Как минимум первые сутки очень сильно избивали, заставляли заучивать тексты какие-то непонятные, говорить их на камеру", — рассказал военнослужащий.В пятницу, 23 мая, и в субботу, 24 мая, между Украиной и Россией были проведены 2 этапа обмена пленных по формуле тысяча на тысячу. В пятницу обменяли 390 человек, 120 из которые были гражданскими — жителями Курской области, а также украинскими политзаключёнными, в субботу — 307 человек.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что инициированный российской стороной обмен военнопленными выбил все аргументы Запада о том, что Россия якобы не хочет переговоров с Украиной."Эта ситуация полностью выбивает аргументы, можно сказать, квазиаргументы либерально-западного сообщества о том, что Россия якобы не хочет и не готова к переговорам", — заявила она в комментарии "Звезде".Она напомнила, что обмен пленными был инициирован российской стороной и он был реализован в кратчайшее время.Ожидается, что третий этап обмена пленными произойдёт сегодня, 25 мая.По завершении обмена пленными, как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия будет готова передать Украине проект документа с изложением условий достижения договорённости об урегулировании конфликта.Лавров подчеркнул, что Россия остаётся привержена мирному урегулированию и всегда открыта для переговоров. Президент России Владимир Путин неоднократно это подтверждал. Лавров указал, что все "жесты доброй воли", которые предпринимала Россия, включая перемирие по случаю Пасхи, Дня Победы и в виде месячного моратория на удары по энергетической инфраструктуре, соблюдались ею, но срывались Украиной."Мы также привержены тем договорённостям, которые были достигнуты недавно в Стамбуле между делегациями России и Украины. Мы завершаем нашу подготовительную работу по составлению списка для обмена военнопленными по принципу "тысяча на тысячу"", – заявил Лавров.Он подчеркнул, что Россия активно работает над второй частью договорённостей, предусматривающей подготовку каждой из сторон проекта документа с условиями по достижению договорённости об урегулировании.Рекордный военный бюджетПрезидент США Дональд Трамп заявил, что не собирается уменьшать американский военный бюджет."Мы только что составили военный бюджет на $1 трлн. Некоторые интересуются, не мог бы я сократить его. Я не сокращу его даже на 10 центов. Есть другие вещи, расходы на которые можно урезать", — подчеркнул Трамп, выступая перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте.Трамп подчеркнул, что способ ведения боевых действий в мире сильно изменился в последнее время."Появились дроны. Это требует от вас изучения нового способа ведения войны", — отметил Трамп.Историк, ориенталист Игорь Димитриев прокомментировал заявление Трампа. Он указал, что нынешний военный бюджет — рекордный военный бюджет в истории США."Обещанное сокращение федеральных расходов — $163 млрд — коснётся всего, кроме армии. Хотя ещё в феврале министр обороны Хегсет требовал от Пентагона планов по сокращению военного бюджета на 8% в год. Прошло три месяца — и курс полностью сменился. Что случилось? Частично объяснение дал сам Трамп", — заявил Димитриев.Он указал на слова Трампа о дронах."Использование гражданских технологий и в военной сфере, и их широкое распространение по всему миру лишило Запад подавляющего технологического превосходства. Конфликты последних лет намекают, что страны первого мира со своими дорогостоящими оружейным системами просто не готовы к потенциальным войнам. А США совершенно не готовы к противостоянию с Китаем", — отметил Димитриев.Он указал на то, что у Китая вроде бы по сравнению с США небольшой военный бюджет - $314 млрд, но к нему нужно добавить статьи скрытые в бюджете гражданских ведомств и на деле окажется значительно выше — возможно, $500–800 млрд."И это ещё не всё. Китай фактически монополизировал целые отрасли стратегического значения: электроника, необходимая для дронов, редкоземельные и редкие металлы, необходимые для производства техники и боеприпасов, химия для взрывчатых веществ. В Вашингтоне это поняли и планируют масштабную военную модернизацию", — указал Димитриев.По его словам, модернизация включает: массовое внедрение беспилотников тактического и стратегического уровня; "Золотой купол" — американский аналог израильской ПРО; новые поколения наземной техники, самолётов и ракет; модернизацию ядерного арсенала.Эксперт особо подчеркнул тревожную тенденцию."Но речь не только об армии. Это о возвращении к военному заказу как мотору технологического развития. Через оборону — к станкам, конвейерам, науке. Похоже, Вашингтон пришёл к тому же выводу, что и Берлин: ВПК — не просто инструмент сдерживания, а шанс перезапустить индустриальную экономику", — указал Димитриев.По его словам, за три года Европа наращивает военные бюджеты в темпе, сравнимом только с холодной войной."Германия, Польша, Франция, Скандинавия строят не только армии — они строят заводы. Многие страны ЕС планируют выйти на 5% от ВВП — в 2–2,5 раза выше прежнего уровня. Кто противник, думаю, объяснять после 2022 года не надо. 2025-й — поворотный. Именно сейчас в ЕС утверждаются программы, которые задают новый вектор развития всей экономики. Вернее, возвращают Европу к привычной роли — оружейной кузницы", — отметил эксперт.Он привёл соответствующие показатели: так, в 2021 году европейский военный бюджет насчитывал €214 млрд. В 2024 - €326 млрд, а к 2029 году предположительно вырастет до €600 млрд."Военные расходы растут по всему миру: в 2021 это было $2,1 трлн (из них США $806 млрд, а Россия официально $66 млрд). В 2024 уже $2,72 трлн, из которых США: $997 млрд, Китай: $314 млрд (реально может быть $500–800 млрд), Россия: $149 млрд. Израиль: $46,5 млрд (+65% за 3 года)", — отметил Димитриев.В целом же, указал он, за три года мир нарастил военные бюджеты на $620 млрд. и продолжает увеличивать — к 2029 году это может быть уже $4–4,5 трлн. дол."Это совсем не похоже на временное напряжение, вызванное российской угрозой. Это — новый мировой порядок. И нет ни одной причины считать, что вся эта техника будет просто храниться на складах. Оружие в таких масштабах не производят для учений. Оно обязательно выстрелит", — подытожил эксперт.Ранее ряд других экспертов указывал на возможность Третьей мировой войны в ближайшем будущем.О происходившем на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Создание буферной зоны безопасности зависит от ситуации на линии фронта".*Организация, признанная экстремистской и террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ
https://ukraina.ru/20250524/nas-pomenyali-natash-novyy-etap-obmena-plennymi-novinskiy-zagovoril-itogi-24-maya-1063390441.html
https://ukraina.ru/20250524/lyutyy-khryukostyag-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-24-maya-1063387063.html
https://ukraina.ru/20250524/ukraina-obmenivaet-politzaklyuchnnykh-glavnoe-na-utro-24-maya-1063385678.html
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/19/1063393372_223:0:1663:1080_1920x0_80_0_0_66bf9a7228cbe915b88bcfb827f99755.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, дональд трамп, сергей лавров, игорь димитриев, "азов", ес, пентагон, украина, сша, россия
Эксклюзив, Хроники, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Игорь Димитриев, "Азов", ЕС, Пентагон, Украина, США, Россия

"Избивали, унижали": как обращались с пленными, рекордный военный бюджет. Главное на утро 25 мая

09:56 25.05.2025 (обновлено: 10:36 25.05.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОбмен пленными между Россией и Украиной в рамках договоренностей в Стамбуле
Обмен пленными между Россией и Украиной в рамках договоренностей в Стамбуле
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Вернувшиеся из украинского плена российские солдаты рассказали о том, что там происходило. Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность сокращения американского военного бюджета
Издание "Известия" опубликовало видео с вернувшимися из плена российскими военными.
"Зверски, зверски [обращались в плену]: избивали, унижали. Даже вспоминать неохота", — рассказал один из военных.
Другой назвал лагерь, где был в плену.
"У нас был самый жёсткий лагерь — "Захід-2", но выдержали, выстояли. Всё было. Но благодарю всех, кто участвовал в этой операции", — отметил он.
Ещё один вернувшийся из плена рассказал о том, что над ним издевались боевики бригады "Азов"*.
"Попал в плен я 7 месяцев назад, в октябре месяце. Изначально бригада "Азов"* — издевались, избивали. Как минимум первые сутки очень сильно избивали, заставляли заучивать тексты какие-то непонятные, говорить их на камеру", — рассказал военнослужащий.
В пятницу, 23 мая, и в субботу, 24 мая, между Украиной и Россией были проведены 2 этапа обмена пленных по формуле тысяча на тысячу. В пятницу обменяли 390 человек, 120 из которые были гражданскими — жителями Курской области, а также украинскими политзаключёнными, в субботу — 307 человек.
Обмен пленными между Россией и Украиной в рамках договоренностей в Стамбуле
24 мая, 18:00
"Нас поменяли, Наташ": новый этап обмена пленными, Новинский заговорил. Итоги 24 маяРоссия и Украина провели второй этап обмена пленными. Народный депутат трёх созывов, бизнесмен Вадим Новинский дал интервью Такеру Карлсону
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что инициированный российской стороной обмен военнопленными выбил все аргументы Запада о том, что Россия якобы не хочет переговоров с Украиной.
"Эта ситуация полностью выбивает аргументы, можно сказать, квазиаргументы либерально-западного сообщества о том, что Россия якобы не хочет и не готова к переговорам", — заявила она в комментарии "Звезде".
Она напомнила, что обмен пленными был инициирован российской стороной и он был реализован в кратчайшее время.
Ожидается, что третий этап обмена пленными произойдёт сегодня, 25 мая.
По завершении обмена пленными, как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия будет готова передать Украине проект документа с изложением условий достижения договорённости об урегулировании конфликта.
Лавров подчеркнул, что Россия остаётся привержена мирному урегулированию и всегда открыта для переговоров. Президент России Владимир Путин неоднократно это подтверждал. Лавров указал, что все "жесты доброй воли", которые предпринимала Россия, включая перемирие по случаю Пасхи, Дня Победы и в виде месячного моратория на удары по энергетической инфраструктуре, соблюдались ею, но срывались Украиной.
"Мы также привержены тем договорённостям, которые были достигнуты недавно в Стамбуле между делегациями России и Украины. Мы завершаем нашу подготовительную работу по составлению списка для обмена военнопленными по принципу "тысяча на тысячу"", – заявил Лавров.
Он подчеркнул, что Россия активно работает над второй частью договорённостей, предусматривающей подготовку каждой из сторон проекта документа с условиями по достижению договорённости об урегулировании.
атака на объекты ВПК в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
24 мая, 13:12
Лютый хрюкостяг, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 24 маяЗаместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал ночной удар ВС РФ по украинской военной инфраструктуре. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Рекордный военный бюджет
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается уменьшать американский военный бюджет.
"Мы только что составили военный бюджет на $1 трлн. Некоторые интересуются, не мог бы я сократить его. Я не сокращу его даже на 10 центов. Есть другие вещи, расходы на которые можно урезать", — подчеркнул Трамп, выступая перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте.
Трамп подчеркнул, что способ ведения боевых действий в мире сильно изменился в последнее время.
"Появились дроны. Это требует от вас изучения нового способа ведения войны", — отметил Трамп.
Историк, ориенталист Игорь Димитриев прокомментировал заявление Трампа. Он указал, что нынешний военный бюджет — рекордный военный бюджет в истории США.
"Обещанное сокращение федеральных расходов — $163 млрд — коснётся всего, кроме армии. Хотя ещё в феврале министр обороны Хегсет требовал от Пентагона планов по сокращению военного бюджета на 8% в год. Прошло три месяца — и курс полностью сменился. Что случилось? Частично объяснение дал сам Трамп", — заявил Димитриев.
Он указал на слова Трампа о дронах.
"Использование гражданских технологий и в военной сфере, и их широкое распространение по всему миру лишило Запад подавляющего технологического превосходства. Конфликты последних лет намекают, что страны первого мира со своими дорогостоящими оружейным системами просто не готовы к потенциальным войнам. А США совершенно не готовы к противостоянию с Китаем", — отметил Димитриев.
Он указал на то, что у Китая вроде бы по сравнению с США небольшой военный бюджет - $314 млрд, но к нему нужно добавить статьи скрытые в бюджете гражданских ведомств и на деле окажется значительно выше — возможно, $500–800 млрд.
"И это ещё не всё. Китай фактически монополизировал целые отрасли стратегического значения: электроника, необходимая для дронов, редкоземельные и редкие металлы, необходимые для производства техники и боеприпасов, химия для взрывчатых веществ. В Вашингтоне это поняли и планируют масштабную военную модернизацию", — указал Димитриев.
Обмен пленными между Россией и Украиной в рамках договоренностей в Стамбуле
24 мая, 09:49
Украина обменивает политзаключённых. Главное на утро 24 маяУкраинские власти во время обмена пленных помимо российских военнослужащих и мирных жителей выдали и граждан Украины
По его словам, модернизация включает: массовое внедрение беспилотников тактического и стратегического уровня; "Золотой купол" — американский аналог израильской ПРО; новые поколения наземной техники, самолётов и ракет; модернизацию ядерного арсенала.
Эксперт особо подчеркнул тревожную тенденцию.
"Но речь не только об армии. Это о возвращении к военному заказу как мотору технологического развития. Через оборону — к станкам, конвейерам, науке. Похоже, Вашингтон пришёл к тому же выводу, что и Берлин: ВПК — не просто инструмент сдерживания, а шанс перезапустить индустриальную экономику", — указал Димитриев.
По его словам, за три года Европа наращивает военные бюджеты в темпе, сравнимом только с холодной войной.
"Германия, Польша, Франция, Скандинавия строят не только армии — они строят заводы. Многие страны ЕС планируют выйти на 5% от ВВП — в 2–2,5 раза выше прежнего уровня. Кто противник, думаю, объяснять после 2022 года не надо. 2025-й — поворотный. Именно сейчас в ЕС утверждаются программы, которые задают новый вектор развития всей экономики. Вернее, возвращают Европу к привычной роли — оружейной кузницы", — отметил эксперт.
Он привёл соответствующие показатели: так, в 2021 году европейский военный бюджет насчитывал €214 млрд. В 2024 - €326 млрд, а к 2029 году предположительно вырастет до €600 млрд.
"Военные расходы растут по всему миру: в 2021 это было $2,1 трлн (из них США $806 млрд, а Россия официально $66 млрд). В 2024 уже $2,72 трлн, из которых США: $997 млрд, Китай: $314 млрд (реально может быть $500–800 млрд), Россия: $149 млрд. Израиль: $46,5 млрд (+65% за 3 года)", — отметил Димитриев.
В целом же, указал он, за три года мир нарастил военные бюджеты на $620 млрд. и продолжает увеличивать — к 2029 году это может быть уже $4–4,5 трлн. дол.
"Это совсем не похоже на временное напряжение, вызванное российской угрозой. Это — новый мировой порядок. И нет ни одной причины считать, что вся эта техника будет просто храниться на складах. Оружие в таких масштабах не производят для учений. Оно обязательно выстрелит", — подытожил эксперт.
Ранее ряд других экспертов указывал на возможность Третьей мировой войны в ближайшем будущем.
О происходившем на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Создание буферной зоны безопасности зависит от ситуации на линии фронта".
*Организация, признанная экстремистской и террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроникиДональд ТрампСергей ЛавровИгорь Димитриев"Азов"ЕСПентагонУкраинаСШАРоссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:55Сергей Сазонов: России важно выбить ВСУ из Сум и Харькова, чтобы Украина ушла с левого берега Днепра
19:52От Карабаха к Конституции. На что готов Пашинян ради договора с Азербайджаном
18:15Глобалисты пошли на эскалацию, жертва нацистов. Итоги 26 мая
18:00Неужели конец конфликта на Украине близок? ЕС решил восстановить отношения с Россией, но есть нестыковки
17:56Проект "Борис". В Великобритании готовят возвращение Джонсона
17:42Патрушев: Меры реагирования на действия Запада в Балтийском море изменятся
17:36Военный эксперт Михаил Звинчук: Россия идет на Юнаковку под Сумами и стучится в восточные врата Покровска
17:25Побойтесь Бога! Экс-нардеп и украинский олигарх Новинский о том, как Зеленский обманывает страну
17:11Мерц снял ограничения с дальности передаваемого Киеву оружия. Что изменится?
16:59Трамп по-прежнему выбирает войну. Мирными речами никого обмануть ему не удалось
16:47ЕС и США в поисках "козлов отпущения". Чем Трамп грозит РФ и насколько это реально
16:46Эксперты России - Трампу: Не твоя война — вот и не надо в ней участвовать
16:41"Вбомбить в доиндустриальную эпоху": четыре вещи, которые бы позволили устроить ад ВСУ
16:27Для чего Трамп ломает мировую логистику? Мухин о целях тарифных войн
15:31"Своя рубаха ближе к телу": Туск признался, что планирует хорошо заработать на Украине
14:56"Я помирю Макронов за 24 часа": соцсети взорвались шутками после оплеухи от Брижит
14:31Сыграть в "ближе-дальше": диалог Трампа и Пескова, или при чем тут Староконстантинов и санкции
13:33Зачистка Сумской области и новые "клещи" для ВСУ: фронтовая сводка
13:27Чем закончится война Украины и России? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов
13:10В Кремле ответили Трампу, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 мая
Лента новостейМолния