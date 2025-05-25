https://ukraina.ru/20250525/izbivali-unizhali-kak-obraschalis-s-plennymi-rekordnyy-voennyy-byudzhet-glavnoe-na-utro-25-maya-1063393637.html

"Избивали, унижали": как обращались с пленными, рекордный военный бюджет. Главное на утро 25 мая

"Избивали, унижали": как обращались с пленными, рекордный военный бюджет. Главное на утро 25 мая - 25.05.2025 Украина.ру

"Избивали, унижали": как обращались с пленными, рекордный военный бюджет. Главное на утро 25 мая

Вернувшиеся из украинского плена российские солдаты рассказали о том, что там происходило. Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность сокращения американского военного бюджета

2025-05-25T09:56

2025-05-25T09:56

2025-05-25T10:36

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Издание "Известия" опубликовало видео с вернувшимися из плена российскими военными."Зверски, зверски [обращались в плену]: избивали, унижали. Даже вспоминать неохота", — рассказал один из военных.Другой назвал лагерь, где был в плену."У нас был самый жёсткий лагерь — "Захід-2", но выдержали, выстояли. Всё было. Но благодарю всех, кто участвовал в этой операции", — отметил он.Ещё один вернувшийся из плена рассказал о том, что над ним издевались боевики бригады "Азов"*."Попал в плен я 7 месяцев назад, в октябре месяце. Изначально бригада "Азов"* — издевались, избивали. Как минимум первые сутки очень сильно избивали, заставляли заучивать тексты какие-то непонятные, говорить их на камеру", — рассказал военнослужащий.В пятницу, 23 мая, и в субботу, 24 мая, между Украиной и Россией были проведены 2 этапа обмена пленных по формуле тысяча на тысячу. В пятницу обменяли 390 человек, 120 из которые были гражданскими — жителями Курской области, а также украинскими политзаключёнными, в субботу — 307 человек.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что инициированный российской стороной обмен военнопленными выбил все аргументы Запада о том, что Россия якобы не хочет переговоров с Украиной."Эта ситуация полностью выбивает аргументы, можно сказать, квазиаргументы либерально-западного сообщества о том, что Россия якобы не хочет и не готова к переговорам", — заявила она в комментарии "Звезде".Она напомнила, что обмен пленными был инициирован российской стороной и он был реализован в кратчайшее время.Ожидается, что третий этап обмена пленными произойдёт сегодня, 25 мая.По завершении обмена пленными, как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия будет готова передать Украине проект документа с изложением условий достижения договорённости об урегулировании конфликта.Лавров подчеркнул, что Россия остаётся привержена мирному урегулированию и всегда открыта для переговоров. Президент России Владимир Путин неоднократно это подтверждал. Лавров указал, что все "жесты доброй воли", которые предпринимала Россия, включая перемирие по случаю Пасхи, Дня Победы и в виде месячного моратория на удары по энергетической инфраструктуре, соблюдались ею, но срывались Украиной."Мы также привержены тем договорённостям, которые были достигнуты недавно в Стамбуле между делегациями России и Украины. Мы завершаем нашу подготовительную работу по составлению списка для обмена военнопленными по принципу "тысяча на тысячу"", – заявил Лавров.Он подчеркнул, что Россия активно работает над второй частью договорённостей, предусматривающей подготовку каждой из сторон проекта документа с условиями по достижению договорённости об урегулировании.Рекордный военный бюджетПрезидент США Дональд Трамп заявил, что не собирается уменьшать американский военный бюджет."Мы только что составили военный бюджет на $1 трлн. Некоторые интересуются, не мог бы я сократить его. Я не сокращу его даже на 10 центов. Есть другие вещи, расходы на которые можно урезать", — подчеркнул Трамп, выступая перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте.Трамп подчеркнул, что способ ведения боевых действий в мире сильно изменился в последнее время."Появились дроны. Это требует от вас изучения нового способа ведения войны", — отметил Трамп.Историк, ориенталист Игорь Димитриев прокомментировал заявление Трампа. Он указал, что нынешний военный бюджет — рекордный военный бюджет в истории США."Обещанное сокращение федеральных расходов — $163 млрд — коснётся всего, кроме армии. Хотя ещё в феврале министр обороны Хегсет требовал от Пентагона планов по сокращению военного бюджета на 8% в год. Прошло три месяца — и курс полностью сменился. Что случилось? Частично объяснение дал сам Трамп", — заявил Димитриев.Он указал на слова Трампа о дронах."Использование гражданских технологий и в военной сфере, и их широкое распространение по всему миру лишило Запад подавляющего технологического превосходства. Конфликты последних лет намекают, что страны первого мира со своими дорогостоящими оружейным системами просто не готовы к потенциальным войнам. А США совершенно не готовы к противостоянию с Китаем", — отметил Димитриев.Он указал на то, что у Китая вроде бы по сравнению с США небольшой военный бюджет - $314 млрд, но к нему нужно добавить статьи скрытые в бюджете гражданских ведомств и на деле окажется значительно выше — возможно, $500–800 млрд."И это ещё не всё. Китай фактически монополизировал целые отрасли стратегического значения: электроника, необходимая для дронов, редкоземельные и редкие металлы, необходимые для производства техники и боеприпасов, химия для взрывчатых веществ. В Вашингтоне это поняли и планируют масштабную военную модернизацию", — указал Димитриев.По его словам, модернизация включает: массовое внедрение беспилотников тактического и стратегического уровня; "Золотой купол" — американский аналог израильской ПРО; новые поколения наземной техники, самолётов и ракет; модернизацию ядерного арсенала.Эксперт особо подчеркнул тревожную тенденцию."Но речь не только об армии. Это о возвращении к военному заказу как мотору технологического развития. Через оборону — к станкам, конвейерам, науке. Похоже, Вашингтон пришёл к тому же выводу, что и Берлин: ВПК — не просто инструмент сдерживания, а шанс перезапустить индустриальную экономику", — указал Димитриев.По его словам, за три года Европа наращивает военные бюджеты в темпе, сравнимом только с холодной войной."Германия, Польша, Франция, Скандинавия строят не только армии — они строят заводы. Многие страны ЕС планируют выйти на 5% от ВВП — в 2–2,5 раза выше прежнего уровня. Кто противник, думаю, объяснять после 2022 года не надо. 2025-й — поворотный. Именно сейчас в ЕС утверждаются программы, которые задают новый вектор развития всей экономики. Вернее, возвращают Европу к привычной роли — оружейной кузницы", — отметил эксперт.Он привёл соответствующие показатели: так, в 2021 году европейский военный бюджет насчитывал €214 млрд. В 2024 - €326 млрд, а к 2029 году предположительно вырастет до €600 млрд."Военные расходы растут по всему миру: в 2021 это было $2,1 трлн (из них США $806 млрд, а Россия официально $66 млрд). В 2024 уже $2,72 трлн, из которых США: $997 млрд, Китай: $314 млрд (реально может быть $500–800 млрд), Россия: $149 млрд. Израиль: $46,5 млрд (+65% за 3 года)", — отметил Димитриев.В целом же, указал он, за три года мир нарастил военные бюджеты на $620 млрд. и продолжает увеличивать — к 2029 году это может быть уже $4–4,5 трлн. дол."Это совсем не похоже на временное напряжение, вызванное российской угрозой. Это — новый мировой порядок. И нет ни одной причины считать, что вся эта техника будет просто храниться на складах. Оружие в таких масштабах не производят для учений. Оно обязательно выстрелит", — подытожил эксперт.Ранее ряд других экспертов указывал на возможность Третьей мировой войны в ближайшем будущем.О происходившем на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Создание буферной зоны безопасности зависит от ситуации на линии фронта".*Организация, признанная экстремистской и террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20250524/nas-pomenyali-natash-novyy-etap-obmena-plennymi-novinskiy-zagovoril-itogi-24-maya-1063390441.html

https://ukraina.ru/20250524/lyutyy-khryukostyag-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-24-maya-1063387063.html

https://ukraina.ru/20250524/ukraina-obmenivaet-politzaklyuchnnykh-glavnoe-na-utro-24-maya-1063385678.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, сергей лавров, игорь димитриев, "азов", ес, пентагон, украина, сша, россия