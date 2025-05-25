Что происходит в Волчанске? Отвечает военный эксперт Украина.ру Геннадий Алехин - 25.05.2025 Украина.ру
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Что происходит в Волчанске? Отвечает военный эксперт Украина.ру Геннадий Алехин
Что происходит в Волчанске? Отвечает военный эксперт Украина.ру Геннадий Алехин - 25.05.2025 Украина.ру
Что происходит в Волчанске? Отвечает военный эксперт Украина.ру Геннадий Алехин
Отвечаем на вопросы наших читателей. Что происходит в Волчанске? Сколько процентов его территории находится под контролем РФ?
2025-05-25T10:19
2025-05-25T10:40
волчанск
купянск
геннадий алехин
украина.ру
продвижение российских войск на украине
наступление вс рф
наступление россии на украину
наступление россии
эксклюзив
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Отвечает военный обозреватель Геннадий Алёхин: Сам Волчанск — это небольшoй город в 7–10 км от границы между Харьковской и Белгородской областями. Там уже почти год ведутся позиционные бои, и город фактически представляет собой серую зону. Линия фронта в этом районе не выровнена, и в пределах города перемещаются как наши штурмовые подразделения, так и противника. Поэтому точно сказать, сколько процентов находится под контролем РФ, невозможно. Судя по нашей огневой активности — и с воздуха, и с земли, ВСУ подбрасывают в район Волчанска дополнительные силы, чтобы закрыть уязвимые участки, особенно в районе реки Волчья — в сторону Чугуева. Наше продвижение отмечается не только в Волчанске, но и за Волчанском — в направлении Чугуева и Печенег. Аналогичная ситуация — в районе Липцев. Там идут позиционные бои, противник удерживает две высоты вокруг Липцев и вдоль дамбы Травенского водохранилища, а также минирует дорогу на Слатино и Казачью Лопань. Там проходит автотрасса Москва–Белгород–Харьков–Крым и железнодорожная ветка Белгород–Харьков. Наши активно наносят удары ФАБами, КАБами, артиллерией и РСЗО. ВСУ становится всё труднее удерживать оборону — они минируют и усиливают оборону, перебрасывая резервы. Наиболее активное продвижение — сейчас под Купянском, это связано с общей обстановкой на Донбассе, в районе стыка границ ДНР, ЛНР, Белгородской и Харьковской областей. Мы сжимаем кольцо с трёх направлений по линии Краматорск–Славянск — это главная линия обороны противника на Донбассе. При успешном её прорыве мы отрежем логистические пути — Изюм, Балаклея, откуда поступают боеприпасы, техника и снабжение. Это делает Изюм и Балаклею важными участками фронта наряду с Купянском. Сейчас активные бои идут в районе Боровой, южнее Купянска — это уже Изюмский район.Уважаемые читатели! Если у вас есть вопросы о ситуации, истории и других аспектах существования и будущего Украины, вы можете задать их нашим весьма опытным и знающим ситуацию и страну экспертам.Присылайте любой вопрос, который вас волнует, к нам в бот @RUkrainarubotСамые интересные и важные темы попадут на сайт с разбором и комментарием.
https://ukraina.ru/20250524/kakaya-sostavlyayuschaya-vazhnee-v-ukraino-rossiyskom-konflikte-otvechaet-ekspert-ukrainaru-vladimir-skachko-1063358049.html
волчанск
купянск
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
волчанск, купянск, геннадий алехин, украина.ру, продвижение российских войск на украине, наступление вс рф, наступление россии на украину, наступление россии, эксклюзив
Волчанск, Купянск, Геннадий Алехин, Украина.ру, продвижение российских войск на Украине, наступление ВС РФ, наступление России на Украину, наступление России, Эксклюзив

Что происходит в Волчанске? Отвечает военный эксперт Украина.ру Геннадий Алехин

10:19 25.05.2025 (обновлено: 10:40 25.05.2025)
 
© Украина.руГеннадий Алёхин авторы
Геннадий Алёхин авторы - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© Украина.ру
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Сергей Зуев
Все материалы
Отвечаем на вопросы наших читателей. Что происходит в Волчанске? Сколько процентов его территории находится под контролем РФ?
Отвечает военный обозреватель Геннадий Алёхин:
Сам Волчанск — это небольшoй город в 7–10 км от границы между Харьковской и Белгородской областями. Там уже почти год ведутся позиционные бои, и город фактически представляет собой серую зону. Линия фронта в этом районе не выровнена, и в пределах города перемещаются как наши штурмовые подразделения, так и противника. Поэтому точно сказать, сколько процентов находится под контролем РФ, невозможно.
Судя по нашей огневой активности — и с воздуха, и с земли, ВСУ подбрасывают в район Волчанска дополнительные силы, чтобы закрыть уязвимые участки, особенно в районе реки Волчья — в сторону Чугуева.
Наше продвижение отмечается не только в Волчанске, но и за Волчанском — в направлении Чугуева и Печенег.
Аналогичная ситуация — в районе Липцев. Там идут позиционные бои, противник удерживает две высоты вокруг Липцев и вдоль дамбы Травенского водохранилища, а также минирует дорогу на Слатино и Казачью Лопань. Там проходит автотрасса Москва–Белгород–Харьков–Крым и железнодорожная ветка Белгород–Харьков.
Наши активно наносят удары ФАБами, КАБами, артиллерией и РСЗО. ВСУ становится всё труднее удерживать оборону — они минируют и усиливают оборону, перебрасывая резервы.
Наиболее активное продвижение — сейчас под Купянском, это связано с общей обстановкой на Донбассе, в районе стыка границ ДНР, ЛНР, Белгородской и Харьковской областей.
Мы сжимаем кольцо с трёх направлений по линии Краматорск–Славянск — это главная линия обороны противника на Донбассе. При успешном её прорыве мы отрежем логистические пути — Изюм, Балаклея, откуда поступают боеприпасы, техника и снабжение. Это делает Изюм и Балаклею важными участками фронта наряду с Купянском.
Сейчас активные бои идут в районе Боровой, южнее Купянска — это уже Изюмский район.
Уважаемые читатели! Если у вас есть вопросы о ситуации, истории и других аспектах существования и будущего Украины, вы можете задать их нашим весьма опытным и знающим ситуацию и страну экспертам.
Присылайте любой вопрос, который вас волнует, к нам в бот @RUkrainarubot
Самые интересные и важные темы попадут на сайт с разбором и комментарием.
Владимир Скачко авторы - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
24 мая, 09:29
"Какая составляющая важнее в украино-российском конфликте?" Отвечает эксперт Украина.ру Владимир СкачкоПродолжаем отвечать на вопросы наших читателей.
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ВолчанскКупянскГеннадий АлехинУкраина.рупродвижение российских войск на Украиненаступление ВС РФнаступление России на Украинунаступление РоссииЭксклюзив
 
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