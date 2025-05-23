Либералы, демократы, откровенные нацисты: как используют "последнее издыхание" Украины - Ищенко - 23.05.2025 Украина.ру
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Либералы, демократы, откровенные нацисты: как используют "последнее издыхание" Украины - Ищенко
Либералы, демократы, откровенные нацисты: как используют "последнее издыхание" Украины - Ищенко - 23.05.2025 Украина.ру
Либералы, демократы, откровенные нацисты: как используют "последнее издыхание" Украины - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал убийство Андрея Портнова в Мадриде, варианты развития событий... Украина.ру, 23.05.2025
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал убийство Андрея Портнова в Мадриде, варианты развития событий на Украине, а также рассказал, какие страны могут стать новым плацдармом Запада против России:00:18 – Убийство Андрея Портнова;24:53 – Варианты развития событий на Украине;30:32 – Новый плацдарм Запада. *В материале упоминаются Пётр Порошенко и Игорь Коломойский, внесенные Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов#Ищенко #Портнов #Майдан #Украина #Россия #переговоры #война #Путин #ТрампТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, украина, запад, россия, ростислав ищенко, петр порошенко, украина.ру, вконтакте
Видео, Украина, Запад, Россия, Ростислав Ищенко, Петр Порошенко, Украина.ру, Вконтакте

Либералы, демократы, откровенные нацисты: как используют "последнее издыхание" Украины - Ищенко

11:08 23.05.2025
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал убийство Андрея Портнова в Мадриде, варианты развития событий на Украине, а также рассказал, какие страны могут стать новым плацдармом Запада против России:

00:18 – Убийство Андрея Портнова;
24:53 – Варианты развития событий на Украине;
30:32 – Новый плацдарм Запада.

*В материале упоминаются Пётр Порошенко и Игорь Коломойский, внесенные Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов

#Ищенко #Портнов #Майдан #Украина #Россия #переговоры #война #Путин #Трамп

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Владимир Васильев интервью
07:30
Владимир Васильев: Украина пойдет на переговоры с Россией, когда у нее иссякнут запасы оружия БайденаАдминистрация Трампа рассчитывает на то, что через месяц-полтора помощь, оказанная Украине, закончится. Новых обязательств Белый дом на себя не взял. Возможно, и разведданные будут предоставляться в ограниченном количестве. Возможно, администрация считает, что это обстоятельство подтолкнет Киев к тому, чтобы начать с Россией серьезный разговор.
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