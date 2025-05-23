Либералы, демократы, откровенные нацисты: как используют "последнее издыхание" Украины - Ищенко

Владимир Васильев: Украина пойдет на переговоры с Россией, когда у нее иссякнут запасы оружия Байдена Администрация Трампа рассчитывает на то, что через месяц-полтора помощь, оказанная Украине, закончится. Новых обязательств Белый дом на себя не взял. Возможно, и разведданные будут предоставляться в ограниченном количестве. Возможно, администрация считает, что это обстоятельство подтолкнет Киев к тому, чтобы начать с Россией серьезный разговор.