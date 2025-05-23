Либералы, демократы, откровенные нацисты: как используют "последнее издыхание" Украины - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал убийство Андрея Портнова в Мадриде, варианты развития событий на Украине, а также рассказал, какие страны могут стать новым плацдармом Запада против России:
00:18 – Убийство Андрея Портнова;
24:53 – Варианты развития событий на Украине;
30:32 – Новый плацдарм Запада.
*В материале упоминаются Пётр Порошенко и Игорь Коломойский, внесенные Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
#Ищенко #Портнов #Майдан #Украина #Россия #переговоры #война #Путин #Трамп
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00:18 – Убийство Андрея Портнова;
24:53 – Варианты развития событий на Украине;
30:32 – Новый плацдарм Запада.
*В материале упоминаются Пётр Порошенко и Игорь Коломойский, внесенные Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
#Ищенко #Портнов #Майдан #Украина #Россия #переговоры #война #Путин #Трамп
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
07:30Владимир Васильев: Украина пойдет на переговоры с Россией, когда у нее иссякнут запасы оружия БайденаАдминистрация Трампа рассчитывает на то, что через месяц-полтора помощь, оказанная Украине, закончится. Новых обязательств Белый дом на себя не взял. Возможно, и разведданные будут предоставляться в ограниченном количестве. Возможно, администрация считает, что это обстоятельство подтолкнет Киев к тому, чтобы начать с Россией серьезный разговор.
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