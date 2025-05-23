"Это может привести к чему-то большому?" Трамп написал в Truth, что Украина и РФ обменялись пленными
12:55 23.05.2025 (обновлено: 13:11 23.05.2025)
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп 23 мая сообщил в своей соцсети Truth, что Россия и Украина якобы завершили "крупный обмен пленными"
"Только что завершился крупный обмен заключенными между Россией и Украиной. Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляю обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то большому???" - написал Трамп, но никаких подробностей не привел.
Об обмене пленными в формате "1000 на 1000" делегации России и Украины договорились в Стамбуле 16 мая. Во вторник, 20 мая, издание "Страна.ua" сообщило, что в украинских СИЗО начали вызывать заключенных по статьям о госизмене, сепаратизме и коллаборационизме с предложением пойти на обмен. То есть речь идет о том, уточнили украинские журналисты, что Киев собирает для обмена своих же граждан, чтобы сдать их России, так как обменное соотношение сторон далеко от равного.
Также журналисты "Страны" отметили, что в обмене по формуле "1000 на 1000" Москва получит почти что всех пленных, в то время как Киев только около одной восьмой от общего числа: Буданов* предположил дату обмена пленными. Украинские СМИ подсчитали соотношение.
Вчера, 10:34"Медленно и аккуратно": Киев саботирует переговоры, эксперт рассказал какУкраина не намерена обсуждать второй раунд переговоров с Россией, пока не состоится обмен пленными по формуле "1000 на 1000", о котором стороны договорились в конце прошлой недели в Стамбуле. Об этом 22 мая заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам переговоров с лидерами стран Северной Европы и Балтии
В последнее время Трамп неоднократно говорил, что совсем скоро украинский вопрос сдвинется с мертвой точки, и в то же время пару дней назад сказал, что убежден в победе России.
*Признан в РФ террористом и экстремистом.
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