https://ukraina.ru/20250523/eto-mozhet-privesti-k-chemu-to-bolshomu-tramp-napisal-v-truth-chto-ukraina-i-rf-obmenyalis-plennymi-1063360302.html

"Это может привести к чему-то большому?" Трамп написал в Truth, что Украина и РФ обменялись пленными

"Это может привести к чему-то большому?" Трамп написал в Truth, что Украина и РФ обменялись пленными - 23.05.2025 Украина.ру

"Это может привести к чему-то большому?" Трамп написал в Truth, что Украина и РФ обменялись пленными

Президент США Дональд Трамп 23 мая сообщил в своей соцсети Truth, что Россия и Украина якобы завершили "крупный обмен пленными"

2025-05-23T12:55

2025-05-23T12:55

2025-05-23T13:11

новости

украина

россия

сша

дональд трамп

киев

кирилл буданов

сизо

обмен

обмен пленными

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063197157_0:98:3071:1825_1920x0_80_0_0_84d3ec23596a72f5f967cb472fb27dd9.jpg

Об обмене пленными в формате "1000 на 1000" делегации России и Украины договорились в Стамбуле 16 мая. Во вторник, 20 мая, издание "Страна.ua" сообщило, что в украинских СИЗО начали вызывать заключенных по статьям о госизмене, сепаратизме и коллаборационизме с предложением пойти на обмен. То есть речь идет о том, уточнили украинские журналисты, что Киев собирает для обмена своих же граждан, чтобы сдать их России, так как обменное соотношение сторон далеко от равного.Также журналисты "Страны" отметили, что в обмене по формуле "1000 на 1000" Москва получит почти что всех пленных, в то время как Киев только около одной восьмой от общего числа: Буданов* предположил дату обмена пленными. Украинские СМИ подсчитали соотношение.В последнее время Трамп неоднократно говорил, что совсем скоро украинский вопрос сдвинется с мертвой точки, и в то же время пару дней назад сказал, что убежден в победе России.*Признан в РФ террористом и экстремистом.

https://ukraina.ru/20250522/medlenno-i-akkuratno-kiev-sabotiruet-peregovory-ekspert-rasskazal-kak-1063322177.html

украина

россия

сша

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сша, дональд трамп, киев, кирилл буданов, сизо, обмен, обмен пленными