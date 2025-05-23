"Это может привести к чему-то большому?" Трамп написал в Truth, что Украина и РФ обменялись пленными - 23.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250523/eto-mozhet-privesti-k-chemu-to-bolshomu-tramp-napisal-v-truth-chto-ukraina-i-rf-obmenyalis-plennymi-1063360302.html
"Это может привести к чему-то большому?" Трамп написал в Truth, что Украина и РФ обменялись пленными
"Это может привести к чему-то большому?" Трамп написал в Truth, что Украина и РФ обменялись пленными - 23.05.2025 Украина.ру
"Это может привести к чему-то большому?" Трамп написал в Truth, что Украина и РФ обменялись пленными
Президент США Дональд Трамп 23 мая сообщил в своей соцсети Truth, что Россия и Украина якобы завершили "крупный обмен пленными"
2025-05-23T12:55
2025-05-23T13:11
новости
украина
россия
сша
дональд трамп
киев
кирилл буданов
сизо
обмен
обмен пленными
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063197157_0:98:3071:1825_1920x0_80_0_0_84d3ec23596a72f5f967cb472fb27dd9.jpg
Об обмене пленными в формате "1000 на 1000" делегации России и Украины договорились в Стамбуле 16 мая. Во вторник, 20 мая, издание "Страна.ua" сообщило, что в украинских СИЗО начали вызывать заключенных по статьям о госизмене, сепаратизме и коллаборационизме с предложением пойти на обмен. То есть речь идет о том, уточнили украинские журналисты, что Киев собирает для обмена своих же граждан, чтобы сдать их России, так как обменное соотношение сторон далеко от равного.Также журналисты "Страны" отметили, что в обмене по формуле "1000 на 1000" Москва получит почти что всех пленных, в то время как Киев только около одной восьмой от общего числа: Буданов* предположил дату обмена пленными. Украинские СМИ подсчитали соотношение.В последнее время Трамп неоднократно говорил, что совсем скоро украинский вопрос сдвинется с мертвой точки, и в то же время пару дней назад сказал, что убежден в победе России.*Признан в РФ террористом и экстремистом.
https://ukraina.ru/20250522/medlenno-i-akkuratno-kiev-sabotiruet-peregovory-ekspert-rasskazal-kak-1063322177.html
украина
россия
сша
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063197157_114:0:2843:2047_1920x0_80_0_0_eec2d5d6d3ce4ed6f216d2f30034081d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сша, дональд трамп, киев, кирилл буданов, сизо, обмен, обмен пленными
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Киев, Кирилл Буданов, СИЗО, обмен, обмен пленными

"Это может привести к чему-то большому?" Трамп написал в Truth, что Украина и РФ обменялись пленными

12:55 23.05.2025 (обновлено: 13:11 23.05.2025)
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP / Alex Brandon
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп 23 мая сообщил в своей соцсети Truth, что Россия и Украина якобы завершили "крупный обмен пленными"
"Только что завершился крупный обмен заключенными между Россией и Украиной. Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляю обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то большому???" - написал Трамп, но никаких подробностей не привел.
Об обмене пленными в формате "1000 на 1000" делегации России и Украины договорились в Стамбуле 16 мая. Во вторник, 20 мая, издание "Страна.ua" сообщило, что в украинских СИЗО начали вызывать заключенных по статьям о госизмене, сепаратизме и коллаборационизме с предложением пойти на обмен. То есть речь идет о том, уточнили украинские журналисты, что Киев собирает для обмена своих же граждан, чтобы сдать их России, так как обменное соотношение сторон далеко от равного.
Также журналисты "Страны" отметили, что в обмене по формуле "1000 на 1000" Москва получит почти что всех пленных, в то время как Киев только около одной восьмой от общего числа: Буданов* предположил дату обмена пленными. Украинские СМИ подсчитали соотношение.
- РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Вчера, 10:34
"Медленно и аккуратно": Киев саботирует переговоры, эксперт рассказал какУкраина не намерена обсуждать второй раунд переговоров с Россией, пока не состоится обмен пленными по формуле "1000 на 1000", о котором стороны договорились в конце прошлой недели в Стамбуле. Об этом 22 мая заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам переговоров с лидерами стран Северной Европы и Балтии
В последнее время Трамп неоднократно говорил, что совсем скоро украинский вопрос сдвинется с мертвой точки, и в то же время пару дней назад сказал, что убежден в победе России.
*Признан в РФ террористом и экстремистом.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияСШАДональд ТрампКиевКирилл БудановСИЗОобменобмен пленными
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00Подготовка к новым переговорам и "неэлегантное" место, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 23 мая
12:59"Почему Россия не бьёт по военному производству на Украине?" Отвечает военный эксперт Геннадий Алехин
12:55"Это может привести к чему-то большому?" Трамп написал в Truth, что Украина и РФ обменялись пленными
12:45Террор как национальная идея. За что убили украинского юриста Андрея Портнова
12:17Лавров о меморандуме России и Украины: вопрос легитимности будет ключевым
12:05Джигурда спел песню на слова Лаврова
11:59СМИ: Рубио настаивал на санкциях против России, Трамп пошел в отказ
11:41Залужный: армия РФ обогнала ВСУ по инновациям на поле боя
11:40Алаудинов: бойцы "Ахмата" иностранных наемников в плен не берут
11:08Либералы, демократы, откровенные нацисты: как используют "последнее издыхание" Украины - Ищенко
11:05Исполнителя "Между нами тает лед" осудили на Украине за любовь к России
10:55Украина хочет сорвать переговоры с РФ массированной атакой БПЛА, заявил Кошкович
10:46Так кто же заказал Андрея Портнова?
10:15Появились кадры пожара в Ельце после падения обломков украинского БПЛА
10:00Отсутствие предпосылок для мира
09:58Делегация под вопросом, аэропорты как мишень. Главное на утро 23 мая
09:55Льгов в Курской области попал под массированный удар ВСУ: Хинштейн сообщил о раненных
08:00Исторический миф. "Хто такі українці і чого вони хочуть". История Украины по Грушевскому
07:30Владимир Васильев: Украина пойдет на переговоры с Россией, когда у нее иссякнут запасы оружия Байдена
07:00Владимир Носков: Россия изолирует поле боя и займет три высоты, чтобы развалить оборону ВСУ в Донбассе
Лента новостейМолния