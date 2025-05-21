Bloomberg: после разговора с Путиным Трамп "убежден в победе России" - 21.05.2025 Украина.ру
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Bloomberg: после разговора с Путиным Трамп "убежден в победе России"
Bloomberg: после разговора с Путиным Трамп "убежден в победе России" - 21.05.2025 Украина.ру
Bloomberg: после разговора с Путиным Трамп "убежден в победе России"
После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил европейцам, что "убежден в победе России" на Украине. Об этом 21 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники
2025-05-21T17:10
2025-05-21T17:10
новости
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дональд трамп
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переговоры
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Приводя в публикации слова неназванного источника, издание при этом ставит под сомнение правдивость такого убеждения. В статье утверждается, что российские войска на Украине якобы не добились значительных территориальных успехов в этом году. Другие подробности этого разговора Трампа с Европой публиковало издание Axios. По его данным, европейцы были "удивлены и шокированы" словами Трампа, который отказался вводить новые санкции против РФ.Во понедельник, 19 мая, президент России и его американский коллега провели телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов.Главное из заявлений Трампа по итогам телефонного разговора с Путиным:Между тем европейские чиновники назвали прошедший накануне телефонный разговор президентов РФ и США крупной победой Москвы. Об этом написало британское издание The Financial Times со ссылкой на источники.По словам неназванного собеседника газеты, глава Белого дома "отходит в сторону", из-за чего поддержка и финансирование Украины теперь остается на Европе. Трамп ошеломил европейских лидеров описанием своего разговора с российским коллегой. В том числе их удивило нежелание американского президента вводить новые санкции в отношении России.Кроме того, Трамп попросил Путина предложить Украине то, с чем можно согласиться - Axios.
https://ukraina.ru/20250520/ofitserskiy-bunt-vsu-popytki-prorvat-gosgranitsu-rf-i-ostroe-razocharovanie-evropy-glavnoe-na-1300-1063261504.html
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новости, россия, украина, европа, дональд трамп, владимир путин, переговоры
Новости, Россия, Украина, Европа, Дональд Трамп, Владимир Путин, переговоры

Bloomberg: после разговора с Путиным Трамп "убежден в победе России"

17:10 21.05.2025
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил европейцам, что "убежден в победе России" на Украине. Об этом 21 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники
Приводя в публикации слова неназванного источника, издание при этом ставит под сомнение правдивость такого убеждения. В статье утверждается, что российские войска на Украине якобы не добились значительных территориальных успехов в этом году.
Другие подробности этого разговора Трампа с Европой публиковало издание Axios. По его данным, европейцы были "удивлены и шокированы" словами Трампа, который отказался вводить новые санкции против РФ.
Во понедельник, 19 мая, президент России и его американский коллега провели телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов.
Главное из заявлений Трампа по итогам телефонного разговора с Путиным:
  • Трамп провел "хороший разговор" с российским президентом, и лидеры "достигли прогресса";
  • Россия и Украина в ближайшее время начнут переговоры о режиме прекращения огня и завершении конфликта;
  • Ватикан крайне заинтересован принять переговоры между РФ и Украиной;—
  • Потенциал торгово-экономического сотрудничества России и США по завершении конфликта на Украине неограничен.
Между тем европейские чиновники назвали прошедший накануне телефонный разговор президентов РФ и США крупной победой Москвы. Об этом написало британское издание The Financial Times со ссылкой на источники.
По словам неназванного собеседника газеты, глава Белого дома "отходит в сторону", из-за чего поддержка и финансирование Украины теперь остается на Европе. Трамп ошеломил европейских лидеров описанием своего разговора с российским коллегой. В том числе их удивило нежелание американского президента вводить новые санкции в отношении России.
Дональд Трамп рассказывает о телефонном разговоре с Владимиром Путиным 19 мая 2025 года
Вчера, 13:00
"Офицерский бунт" ВСУ, попытки прорвать госграницу РФ и "острое разочарование" Европы. Главное на 13:00После разговора с президентом РФ глава Белого дома заявил лидерам Евросоюза, что США не будут вводить против России новые санкции, что стало "острым разочарованием" для европейцев. Офис президента Украины боится "офицерского бунта" ВСУ, поэтому ищет замену нынешнему главкому украинской армии. ВСУ не оставляют попыток вернуться в Курскую область
Кроме того, Трамп попросил Путина предложить Украине то, с чем можно согласиться - Axios.
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Заголовок открываемого материала
17:10Bloomberg: после разговора с Путиным Трамп "убежден в победе России"
17:01Трамп против Нетаньяху. Израильский хвост вновь хочет вилять американской собакой
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