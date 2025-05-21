Bloomberg: после разговора с Путиным Трамп "убежден в победе России"
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил европейцам, что "убежден в победе России" на Украине. Об этом 21 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники
Приводя в публикации слова неназванного источника, издание при этом ставит под сомнение правдивость такого убеждения. В статье утверждается, что российские войска на Украине якобы не добились значительных территориальных успехов в этом году.
Во понедельник, 19 мая, президент России и его американский коллега провели телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов.
Главное из заявлений Трампа по итогам телефонного разговора с Путиным:
- —Трамп провел "хороший разговор" с российским президентом, и лидеры "достигли прогресса";
- —Россия и Украина в ближайшее время начнут переговоры о режиме прекращения огня и завершении конфликта;
- —Ватикан крайне заинтересован принять переговоры между РФ и Украиной;—
- —Потенциал торгово-экономического сотрудничества России и США по завершении конфликта на Украине неограничен.
Между тем европейские чиновники назвали прошедший накануне телефонный разговор президентов РФ и США крупной победой Москвы. Об этом написало британское издание The Financial Times со ссылкой на источники.
По словам неназванного собеседника газеты, глава Белого дома "отходит в сторону", из-за чего поддержка и финансирование Украины теперь остается на Европе. Трамп ошеломил европейских лидеров описанием своего разговора с российским коллегой. В том числе их удивило нежелание американского президента вводить новые санкции в отношении России.
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