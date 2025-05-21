https://ukraina.ru/20250521/bloomberg-posle-razgovora-s-putinym-tramp-ubezhden-v-pobede-rossii-1063308231.html

Bloomberg: после разговора с Путиным Трамп "убежден в победе России"

Bloomberg: после разговора с Путиным Трамп "убежден в победе России" - 21.05.2025 Украина.ру

Bloomberg: после разговора с Путиным Трамп "убежден в победе России"

После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил европейцам, что "убежден в победе России" на Украине. Об этом 21 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники

2025-05-21T17:10

2025-05-21T17:10

2025-05-21T17:10

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Приводя в публикации слова неназванного источника, издание при этом ставит под сомнение правдивость такого убеждения. В статье утверждается, что российские войска на Украине якобы не добились значительных территориальных успехов в этом году. Другие подробности этого разговора Трампа с Европой публиковало издание Axios. По его данным, европейцы были "удивлены и шокированы" словами Трампа, который отказался вводить новые санкции против РФ.Во понедельник, 19 мая, президент России и его американский коллега провели телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов.Главное из заявлений Трампа по итогам телефонного разговора с Путиным:Между тем европейские чиновники назвали прошедший накануне телефонный разговор президентов РФ и США крупной победой Москвы. Об этом написало британское издание The Financial Times со ссылкой на источники.По словам неназванного собеседника газеты, глава Белого дома "отходит в сторону", из-за чего поддержка и финансирование Украины теперь остается на Европе. Трамп ошеломил европейских лидеров описанием своего разговора с российским коллегой. В том числе их удивило нежелание американского президента вводить новые санкции в отношении России.Кроме того, Трамп попросил Путина предложить Украине то, с чем можно согласиться - Axios.

https://ukraina.ru/20250520/ofitserskiy-bunt-vsu-popytki-prorvat-gosgranitsu-rf-i-ostroe-razocharovanie-evropy-glavnoe-na-1300-1063261504.html

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