"Украина встала на дорожку самоубийства": украинские эксперты о мрачном будущем страны - 22.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250522/ukraina-vstala-na-dorozhku-samoubiystva-ukrainskie-eksperty-o-mrachnom-buduschem-strany-1063317183.html
"Украина встала на дорожку самоубийства": украинские эксперты о мрачном будущем страны
"Украина встала на дорожку самоубийства": украинские эксперты о мрачном будущем страны - 22.05.2025 Украина.ру
"Украина встала на дорожку самоубийства": украинские эксперты о мрачном будущем страны
В украинском экспертном сообществе растут пессимистичные настроения относительно будущего страны.
2025-05-22T05:05
2025-05-22T05:05
эксклюзив
украина
россия
запад
алексей арестович
кость бондаренко
андрей золотарев
вооруженные силы украины
офис президента
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057925977_76:64:1252:726_1920x0_80_0_0_0786d97ce5224ea42de91680b00d7c45.jpg
Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*, чье высказывание прозвучало в эфире YouTube-канала блогера Николая Соболева, заявил, что Украину ждет тяжелый период. По его мнению, России не требуется масштабное наступление — существующая стратегия позволяет методично истощать ВСУ, параллельно провоцируя внутренние социально-политические кризисы.Арестович* выделил ключевые проблемы:"Украина встала на дорожку самоубийства", — заявил он, отметив, что многие украинцы, включая руководство, "выбрали смерть". Этот диагноз, по его словам, был очевиден еще с 2014 года.Мрачные прогнозыАрестович предрекает:"Россия заберет Левобережье, а оставшаяся часть Украины превратится в "худой дырявый мешок"", — считает эксперт. Шансы на стабилизацию, по его мнению, появятся не раньше 2032–2033 годов.Кризис управления и пропагандаПолиттехнолог Андрей Золотарев в эфире YouTube-канала Politeka отметил, что Киев оказался в ловушке:Украинский политолог Кость Бондаренко, покинувший страну, считает, что пропагандистская машина, создавшая образ врага, способна так же быстро изменить настроения общества. "За 180 дней можно вернуть умы украинцев в нормальное состояние", — заявил он.Кто будет восстанавливать Украину?Бондаренко поднял вопрос послевоенного восстановления:"История показывает, что вечных врагов не бывает", — заключил политолог, выразив надежду на нормализацию отношений между Украиной и Россией в будущем.Подробнее на эту тему — в материале Сергея Зуева "Финансовый аспект гуманитарного обмена. Российские и украинские эксперты о скрытых целях переговоров" И в статье Павла Котова "Путин заявил, что на Украине мы воюем с неонацистами. Объясняем, почему это так" Примечание:Звёздочкой (*) отмечены лица, внесённые в РФ в перечень террористов и экстремистов.
украина
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057925977_0:0:968:726_1920x0_80_0_0_d1c3ee5042078961ae54e088bc7ae234.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, запад, алексей арестович, кость бондаренко, андрей золотарев, вооруженные силы украины, офис президента, сво, новости сво, прогнозы сво, война на украине
Эксклюзив, Украина, Россия, Запад, Алексей Арестович, Кость Бондаренко, Андрей Золотарев, Вооруженные силы Украины, Офис президента, СВО, новости СВО, прогнозы СВО, война на Украине

"Украина встала на дорожку самоубийства": украинские эксперты о мрачном будущем страны

05:05 22.05.2025
 
© Украина.руКоллаж: Что говорят эксперты Мосийчук, Ермолаев, Арестович
Коллаж: Что говорят эксперты Мосийчук, Ермолаев, Арестович - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Зуев
Все материалы
В украинском экспертном сообществе растут пессимистичные настроения относительно будущего страны.
Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*, чье высказывание прозвучало в эфире YouTube-канала блогера Николая Соболева, заявил, что Украину ждет тяжелый период. По его мнению, России не требуется масштабное наступление — существующая стратегия позволяет методично истощать ВСУ, параллельно провоцируя внутренние социально-политические кризисы.
Арестович* выделил ключевые проблемы:
  • Массовая эмиграция наиболее активных и образованных граждан;
  • Подавление инакомыслия;
  • Неизбежный распад страны в случае продолжения текущего курса.
"Украина встала на дорожку самоубийства", — заявил он, отметив, что многие украинцы, включая руководство, "выбрали смерть". Этот диагноз, по его словам, был очевиден еще с 2014 года.
Мрачные прогнозы
Арестович предрекает:
  • В течение 1–2 лет Киев потерпит сокрушительное поражение;
  • Начнутся конфликты между "героями войны" за ресурсы и власть;
  • К 2027 году страна погрузится в хаос с элементами гражданской войны;
  • В 2027–2029 годах возможен новый вход России на территорию Украины.
"Россия заберет Левобережье, а оставшаяся часть Украины превратится в "худой дырявый мешок"", — считает эксперт. Шансы на стабилизацию, по его мнению, появятся не раньше 2032–2033 годов.
Кризис управления и пропаганда
Политтехнолог Андрей Золотарев в эфире YouTube-канала Politeka отметил, что Киев оказался в ловушке:
  • Нет ресурсов для затяжной войны;
  • Невозможно действовать вопреки интересам Вашингтона;
  • Попытки выполнить требования Запада смертельно опасны для режима.
Украинский политолог Кость Бондаренко, покинувший страну, считает, что пропагандистская машина, создавшая образ врага, способна так же быстро изменить настроения общества. "За 180 дней можно вернуть умы украинцев в нормальное состояние", — заявил он.
Кто будет восстанавливать Украину?
Бондаренко поднял вопрос послевоенного восстановления:
  • Запад инвестировал в Украину как в проект "Анти-Россия", но не в инфраструктуру;
  • Американские и европейские компании могут прийти для извлечения прибыли, а не для помощи;
  • Россия, Китай и другие игроки вряд ли станут вкладываться, если лучшие ресурсы уже будут под контролем Запада.
"История показывает, что вечных врагов не бывает", — заключил политолог, выразив надежду на нормализацию отношений между Украиной и Россией в будущем.
Подробнее на эту тему — в материале Сергея Зуева "Финансовый аспект гуманитарного обмена. Российские и украинские эксперты о скрытых целях переговоров"
И в статье Павла Котова "Путин заявил, что на Украине мы воюем с неонацистами. Объясняем, почему это так"
Примечание:
Звёздочкой (*) отмечены лица, внесённые в РФ в перечень террористов и экстремистов.
  • Алексей Арестович* — экс-советник ОП Украины, включен в список за антироссийскую деятельность.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаРоссияЗападАлексей АрестовичКость БондаренкоАндрей ЗолотаревВооруженные силы УкраиныОфис президентаСВОновости СВОпрогнозы СВОвойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:15Роман Алехин: После удара ВС РФ по полигону в Шостке каждый следующий штурм ВСУ станет еще более "мясным"
05:45Финал битвы за Часов Яр: эксперт объяснил, почему выход ВС РФ к Дружковке "обнулит" оборону ВСУ
05:30Знакомьтесь: Shahed-238/Герань-3. Алехин рассказал про появление на фронте новой модели дрона-камикадзе
05:23Фотоальбом Победы: Знаменная группа Кубанского казачьего кавалерийского корпуса генерала Иссы Плиева
05:20Дмитрий Краснов: Прямой диалог Путина и Трампа вывел Зеленского на чистую воду
05:15Радость Польши от прекращения беспошлинной торговли ЕС с Украиной может оказаться преждевременной
05:10Каково семя, таково и племя: о ликвидации киевской властью государственного резервного семенного фонда
05:05"Украина встала на дорожку самоубийства": украинские эксперты о мрачном будущем страны
05:02Мнит себя диктатором и хочет $2 млрд. Чем занимается нацист Андрей Билецкий*
05:00Петр Акопов: Трамп не собирается "отдавать" России Украину и не намерен убирать Зеленского
04:55Евросоюз даст Киеву оружие, но отменит свободную торговлю. Украина в международном контексте
04:52Замещение памяти и совести. Как Гитлер подвел украинских неонацистов
04:45Жест доброй воли: эксперт объяснил, на каких условиях Россия может пойти на долгосрочное перемирие
04:30Идеологическая идентичность: Ищенко о том, почему большинство жителей Украины не понимают, кто они
04:00Ударный мультикоптер "Баба-яга": Алехин о том, как смертоносные дроны "охотятся" на технику и блиндажи
03:45Петр Акопов: разговор с Путиным укрепил Трампа во мнении, что давить надо на Киев, а не на Россию
03:30Статистика или машина госпропаганды? Ищенко объяснил, почему украинцы верят в "победу" Украины
20:30"На Украину одели ошейник": Павлив о том, как беседа Путина и Трампа разделила переговоры на два трека
20:15Бросают на убой: Угольный рассказал, зачем ВСУ "пиарятся" в Теткино, пока ВС РФ продвигаются под Сумами
20:00ВСУ бьют тревогу: Угольный о перспективах продвижения ВС РФ между Мирноградом и Константиновкой
Лента новостейМолния