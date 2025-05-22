"Украина встала на дорожку самоубийства": украинские эксперты о мрачном будущем страны
В украинском экспертном сообществе растут пессимистичные настроения относительно будущего страны.
Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*, чье высказывание прозвучало в эфире YouTube-канала блогера Николая Соболева, заявил, что Украину ждет тяжелый период. По его мнению, России не требуется масштабное наступление — существующая стратегия позволяет методично истощать ВСУ, параллельно провоцируя внутренние социально-политические кризисы.
Арестович* выделил ключевые проблемы:
- —Массовая эмиграция наиболее активных и образованных граждан;
- —Подавление инакомыслия;
- —Неизбежный распад страны в случае продолжения текущего курса.
"Украина встала на дорожку самоубийства", — заявил он, отметив, что многие украинцы, включая руководство, "выбрали смерть". Этот диагноз, по его словам, был очевиден еще с 2014 года.
Мрачные прогнозы
Арестович предрекает:
- —В течение 1–2 лет Киев потерпит сокрушительное поражение;
- —Начнутся конфликты между "героями войны" за ресурсы и власть;
- —К 2027 году страна погрузится в хаос с элементами гражданской войны;
- —В 2027–2029 годах возможен новый вход России на территорию Украины.
"Россия заберет Левобережье, а оставшаяся часть Украины превратится в "худой дырявый мешок"", — считает эксперт. Шансы на стабилизацию, по его мнению, появятся не раньше 2032–2033 годов.
Кризис управления и пропаганда
Политтехнолог Андрей Золотарев в эфире YouTube-канала Politeka отметил, что Киев оказался в ловушке:
- —Нет ресурсов для затяжной войны;
- —Невозможно действовать вопреки интересам Вашингтона;
- —Попытки выполнить требования Запада смертельно опасны для режима.
Украинский политолог Кость Бондаренко, покинувший страну, считает, что пропагандистская машина, создавшая образ врага, способна так же быстро изменить настроения общества. "За 180 дней можно вернуть умы украинцев в нормальное состояние", — заявил он.
Кто будет восстанавливать Украину?
Бондаренко поднял вопрос послевоенного восстановления:
- —Запад инвестировал в Украину как в проект "Анти-Россия", но не в инфраструктуру;
- —Американские и европейские компании могут прийти для извлечения прибыли, а не для помощи;
- —Россия, Китай и другие игроки вряд ли станут вкладываться, если лучшие ресурсы уже будут под контролем Запада.
"История показывает, что вечных врагов не бывает", — заключил политолог, выразив надежду на нормализацию отношений между Украиной и Россией в будущем.
Подробнее на эту тему — в материале Сергея Зуева "Финансовый аспект гуманитарного обмена. Российские и украинские эксперты о скрытых целях переговоров"
И в статье Павла Котова "Путин заявил, что на Украине мы воюем с неонацистами. Объясняем, почему это так"
Примечание:
Звёздочкой (*) отмечены лица, внесённые в РФ в перечень террористов и экстремистов.
Звёздочкой (*) отмечены лица, внесённые в РФ в перечень террористов и экстремистов.
- —Алексей Арестович* — экс-советник ОП Украины, включен в список за антироссийскую деятельность.
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