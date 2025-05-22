https://ukraina.ru/20250522/ukraina-vstala-na-dorozhku-samoubiystva-ukrainskie-eksperty-o-mrachnom-buduschem-strany-1063317183.html

"Украина встала на дорожку самоубийства": украинские эксперты о мрачном будущем страны

"Украина встала на дорожку самоубийства": украинские эксперты о мрачном будущем страны - 22.05.2025 Украина.ру

"Украина встала на дорожку самоубийства": украинские эксперты о мрачном будущем страны

В украинском экспертном сообществе растут пессимистичные настроения относительно будущего страны.

2025-05-22T05:05

2025-05-22T05:05

2025-05-22T05:05

эксклюзив

украина

россия

запад

алексей арестович

кость бондаренко

андрей золотарев

вооруженные силы украины

офис президента

сво

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Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*, чье высказывание прозвучало в эфире YouTube-канала блогера Николая Соболева, заявил, что Украину ждет тяжелый период. По его мнению, России не требуется масштабное наступление — существующая стратегия позволяет методично истощать ВСУ, параллельно провоцируя внутренние социально-политические кризисы.Арестович* выделил ключевые проблемы:"Украина встала на дорожку самоубийства", — заявил он, отметив, что многие украинцы, включая руководство, "выбрали смерть". Этот диагноз, по его словам, был очевиден еще с 2014 года.Мрачные прогнозыАрестович предрекает:"Россия заберет Левобережье, а оставшаяся часть Украины превратится в "худой дырявый мешок"", — считает эксперт. Шансы на стабилизацию, по его мнению, появятся не раньше 2032–2033 годов.Кризис управления и пропагандаПолиттехнолог Андрей Золотарев в эфире YouTube-канала Politeka отметил, что Киев оказался в ловушке:Украинский политолог Кость Бондаренко, покинувший страну, считает, что пропагандистская машина, создавшая образ врага, способна так же быстро изменить настроения общества. "За 180 дней можно вернуть умы украинцев в нормальное состояние", — заявил он.Кто будет восстанавливать Украину?Бондаренко поднял вопрос послевоенного восстановления:"История показывает, что вечных врагов не бывает", — заключил политолог, выразив надежду на нормализацию отношений между Украиной и Россией в будущем.Подробнее на эту тему — в материале Сергея Зуева "Финансовый аспект гуманитарного обмена. Российские и украинские эксперты о скрытых целях переговоров" И в статье Павла Котова "Путин заявил, что на Украине мы воюем с неонацистами. Объясняем, почему это так" Примечание:Звёздочкой (*) отмечены лица, внесённые в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, запад, алексей арестович, кость бондаренко, андрей золотарев, вооруженные силы украины, офис президента, сво, новости сво, прогнозы сво, война на украине