https://ukraina.ru/20250520/finansovyy-aspekt-gumanitarnogo-obmena-rossiyskie-i-ukrainskie-eksperty-o-skrytykh-tselyakh-peregovorov-1063247173.html

Финансовый аспект гуманитарного обмена. Российские и украинские эксперты о скрытых целях переговоров

Финансовый аспект гуманитарного обмена. Российские и украинские эксперты о скрытых целях переговоров - 20.05.2025 Украина.ру

Финансовый аспект гуманитарного обмена. Российские и украинские эксперты о скрытых целях переговоров

В украинском экспертном сообществе дискутируют, продолжится ли переговорный процесс между Киевом и Москвой, думают над тем, насколько расходятся требования сторон и велик ли риск срыва переговоров.

2025-05-20T02:43

2025-05-20T02:43

2025-05-20T03:03

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Если оценивать итоги встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле по практическому результату, то все не так уж плохо, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. Он в эфире интернет-канала Politeka отметил, что вокруг переговоров было много эмоций, хитрых дипломатических ходов, перепалок, но по факту — впервые делегации противоборствующих сторон встретились очно, встреча состоялась, насколько можно понять, договорились продолжать. И есть первое решение — обмен пленными 1000 на 1000 человек, сам масштаб говорит о том, что стороны действительно продолжат переговоры.Эксперт пояснил, что отказаться от выполнения этой договоренности будет "за гранью морали", потому можно предположить, что переговоры действительно продолжатся. Наконец, стороны в Стамбуле "не хлопали дверью".По мнению Ермолаева, в том, что переговорный процесс начат, есть большая заслуга США.Теперь могут быть различные провокации, может быть нестабильность на фронте, но нужно понимать, что переговоры важнее, подчеркнул политолог.Отвечая на вопрос о возможности встречи первых лиц Украины и РФ, Ермолаев высказал мнение, что "сейчас это только риторика". Такая встреча, по его словам, возможна будет тогда, когда надо будет обсуждать условия перемирия. Однако пока предпосылок для встречи лидеров России и Украины не видно.Политолог отметил также сложность вопроса территорий — вариантов их кому-то передать не существует, они "невозможны во всех измерениях".Вероятнее всего, если переговорный процесс будет продолжен, надо будет договариваться о какой-то переходной форме, о решении проблемы невоенным путем — "через дипломатический диалог, через какие-то правовые политические процессы". Ермолаев заявил, что, по его мнению, "у Украины есть шансы за эти регионы побороться без НАТО".Он также отметил, что историческая интрига заключается в том, с кем будут люди. Рассчитывать на то, что они станут жить под "под сапогом, чьим бы то ни было" - по крайней мере наивно. Люди выбирают для себя ту систему координат, где чувствуют себя на месте, выбирают тот образ жизни, который они считают своим."Для Украины, для украинских политиков сейчас исторический вызов. Можно много еще собирать военной техники, планировать операции реванша… Но историческая победа в другом — когда вновь объединяются люди. Согласитесь, через более чем десятилетнюю травму войны — задача сложнейшая", - подчеркнул Ермолаев.Киев может быть и не готов к такому повороту. Как отметил украинский политолог Руслан Бортник, в Стамбуле стороны договорились о новой встрече, на которой обсудят предложения по организации прекращения огня, но четких сроков на подготовку таких планов пока нет.Политолог выразил опасение, что стороны с предложениями друг друга не согласятся, поэтому после обмена этими планами следующая встреча будет либо оттягиваться, либо "эта встреча превратится в скандал и препирательство", либо она вообще не состоится.Если переговоры будут сорваны, это даст возможность Дональду Трампу выйти из процесса, продемонстрировав своим избирателям, что он сделал все, что мог, считает экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*. По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, без давления со стороны Трампа переговоров между Киевом и Москвой вообще не было бы.Политик не исключил, что при выходе из переговорного процесса президент США накажет и россиян, и украинцев персональными санкциями. Но если русским это не страшно, они давно к санкциям привыкли, то украинская "зеленая" власть пострадает — в Киеве думали, что дружба с Западом будет вечной, но это оказалось не так.По данным экс-нардепа, "целый департамент Маска и Госдепа" давно занят розыском "зеленых" активов на Западе, этот процесс запущен. И он даст результаты, когда это понадобится, когда нужно будет, например, повлиять на ход переговоров.В свою очередь, Бортник рассматривает и такой вариант: если до возможного срыва переговорного процесса состоятся договоренности между США и РФ, то они "моментально могут развязать и сблизить украино-российские позиции".Об обмене пленными. Российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев считает, что беспрецедентный обмен 1000 на 1000 свидетельствует о том, что Киев весьма заинтересован в гуманитарной части переговорного процесса — это пиар, а киевская верхушка это любит. И это позволяет Москве поддерживать интерес Украины (киевского режима — Ред.) к продолжению переговоров.По словам эксперта, которые приводит издание "Политнавигатор", гуманитарная часть не исчерпана, например, есть ведь вывезенные на Украину жители Суджи, выехать в Россию им не дают. Однако в целом у Киева резко сократился обменный фонд — и "такими темпами пленные для обмена на Украине просто закончатся в два приема".А вот находящийся в СИЗО украинский нардеп Александр Дубинский полагает, что в вопросе обменов пленными дело не только в любви Банковой к пиару. Там любят и деньги."Все, что сейчас происходит с завершением войны - это добивание ресурсных тем, которые тянет Зеленский и его окружение. На примере обмена пленными это выглядит так: в Украине находится около 2000 российских солдат, в РФ наших около 8 тысяч.При обмене тысяча на тысячу “конкурс” на место в списке РФ - 2 человека на 1 место, в Украине - 8 человек на 1 место в обменном списке. Эти места продаются по цене от 30 тысяч $ за 1. То есть, обмен 1000 пленных это 30 млн $ для украинских чиновников. И так - во всем" - подчеркнул опальный политик.По его словам, "каждый новый день войны - это бабки, которые шайка Зеленского хочет выскрести до конца".* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистовПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в материале Сергея Зуева "Власть Зеленского начинает шататься". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране"

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Сергей Зуев

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