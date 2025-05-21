Путин заявил, что на Украине мы воюем с неонацистами. Объясняем, почему это так
Азов - деятельность организации запрещена в РФ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия на Украине воюет с неонацистами. Шестилетка Владимира Зеленского у власти действительно стала апогеем оформления в этой стране тоталитарного режима и фашизации украинского общества
Украина неонацистская
В среду, 21 мая, пресс-служба Кремля опубликовала материалы, связанные с визитом Путина в Курскую область, которая недавно была полностью освобождена от оккупации.
На встрече с волонтерами глава государства прокомментировал разрушение памятников Великой Отечественной войны, которое целенаправленно проводили в регионе украинские формирования. По его словам, это свидетельствует, что российская армия на Украине воюет с неонацистами.
Действительно, неонацистская идеология хоть формально и запрещена на Украине, но де-факто цветет в этой стране бурным цветом.
На государственном уровне прославляются участники боевых действий на стороне нацистской Германии, их именами названы улицы, им ставятся памятники в украинских городах и открывают в их честь мемориалы. При этом в рамках т.н. декоммунизации уничтожены практически все монументы, имеющие отношение к СССР, в т.ч. касающиеся Великой Отечественной войны.
Неонацистские группировки, в других странах боящиеся вылезать из подполья, на Украине чувствуют себя вполне вольготно: проводят демонстрации и митинги, участвуют в выборах разного уровня, им вручает госнаграды руководство государства.
© nahnews.org / Перейти в фотобанкНацисты отметили Хэллоуин в Сумах в костюмах Ку-клукс-клана и боевиков ИГ
© nahnews.org
Вот, например, украинский паспорт тогдашний президент Петр Порошенко* вручает неонацисту Сергею Коротких, известному также как Боцман и который находится в РФ в розыске по делу об убийствах.
© Фото : president.gov.ua
© Фото : president.gov.ua
Или же более свежее фото: вручение Зеленским звания Героя Украины другому неонацисту, ныне ликвидированному члену "Правого сектора"** Дмитрию Коцюбайло.
Излюбленный аргумент оппонентов – подобные группировки на Украине получают жалкие проценты на выборах и серьезного влияния на принятие решений не имеют. С одной стороны это так, с другой, именно эти немногочисленные в масштабах страны организации диктуют большинству свою волю, именно в соответствии с их человеконенавистническими взглядами формируется политика всего государства.
Без суда и следствия
Одна из обязательных черт фашистского режима – узурпация власти и гонения на политических оппонентов. Оба этих признака явлены на современной Украине: Владимир Зеленский вопреки закону продолжает занимать президентское кресло, а те, кто всерьез мог угрожать властям либо убиты, либо же выведены в нелегальное поле.
За время правления Зеленского в стране решением суда были запрещены несколько десятков партий и движений, которые были объявлены "пророссийскими".
Что касается самого судопроизводства, то и здесь властями сделано все, чтобы взять и эту сферу под свой контроль. Так, Зеленский в 2021 году в обход закона уволил председателя Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого, на которого вскоре завели уголовные дела. После этого суд остался без председателя, у нескольких судей истек срок полномочий, и работа КСУ в значительной степени оказалась парализованной.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / КСУАлександр Тупицкий
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / КСУ
Александр Тупицкий
Именно Украина при Зеленском стала изобретателем такого явления как санкции против собственных граждан. Такая мера блокирует практически любую активность человека – общественную, политическую и экономическую.
Сегодняшний политический ландшафт Украины зачищен настолько, что под санкции попал даже Порошенко. Под прессом оказались также бывшие соратники Зеленского, но впавшие в какой-то момент в немилость, например, сидящий в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский или успевший выехать за границу после пыток в СБУ парламентарий Артем Дмитрук.
Обыденностью стали на Украине и политические убийства. Тот же Дмитрук утверждает, что в СБУ объявлена награда за его ликвидацию, а курирует это дело генерал Александр Поклад. Это тот самый Поклад, который стоит за убийством в 2022 году в Киеве участника переговоров с РФ с украинской стороны банкира Дениса Киреева и участник недавних переговоров с РФ в Турции.
© avakov.comАлександр Поклад
© avakov.com
Александр Поклад
Этим дело не ограничивается. С 2014 года, а в последние несколько лет в особенности, на Украине регулярно арестовываются обычные граждане, которые имели неосторожность поздравить у себя в соцсетях своих друзей с Днем Победы, за то, что поставили лайк под каким-нибудь "пророссийским" по мнению властей постом и т.д.
Таким людям вменяют чуть ли не госизмену и дают реальные сроки. На днях издание Украина.ру писало, как преследованию подвергаются учителя, которые работали в школах в городах Харьковской области, которые находились в 2022 году под контролем РФ.
19 января 2023, 18:22Шпион вышел вон. Эксперты о загадочной истории с гибелью Дениса КирееваИздание The Wall Street Journal в четверг сообщило об обстоятельствах гибели входившего в украинскую делегацию на переговорах с Россией Киреева. По данным издания, его застрелили сотрудники СБ Украины в феврале 2022 года за якобы "шпионаж в пользу Москвы"
Все это происходит при прямом участии властей и государственных органов, которые находятся в тесной спайке с неонацистскими и криминальными структурами.
Мова и вiра
Киевский режим за годы пребывания Зеленского у власти окончательно свернул какие-либо гуманитарные свободы и права.
Русский и другие языки нацменьшинств полностью вытеснены из сферы образования, обслуживания и медиа. Дошло до того, что т.н. языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень настаивает, что общение школьников на переменах также должно вестись исключительно на украинском.
Нередки случаи, когда к ответственности привлекают тех, кто слушает громко российскую музыку. Специальные "активисты" рыскают по украинским городам и пишут жалобы в полицию на тех, кто включает в своих колонках "неправильные" песни.
Вот лишь один из примеров, о котором писало издание Украина.ру. В Ровно женщину приговорили к штрафу за то, что ее 9-летняя дочь выложила в YouTube ролик, на котором она танцует под русскую песню.
"Она знает, что сейчас идет война и ее дядя, и дед служат в рядах ВСУ. Сейчас она поняла, что демонстрировать музыку российских исполнителей нельзя. Эта страница была сразу удалена. [Девочка] очень раскаивается в содеянном", - говорилось в материалах уголовного дела.
Не осталось на Украине ничего и от свободы слова. Сначала под предлогом борьбы с олигархами у них отняли телеканалы, а с 2022 года запустили т.н. телемарафон, когда несколько каналов одновременно транслируют одно и тоже, то есть позицию государства и откровенные фейки про Россию и ход боевых действий.
Приемы при этом используются воистину геббельсовские. Памятен, например, выстраиваемый украинскими СМИ образ российского военного как недочеловека, маньяка и садиста, который пришел на Украину грабить и насиловать.
Украина стала первым в современной истории европейским государством, в котором началось открытое гонение на религию. Под фактический запрет попала Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата, которая имеет наибольшее число прихожан в стране.
УПЦ лишают храмов, чаще всего путем силовых захватов, а против ее иерархов фабрикуются уголовные дела.
Два года назад, например, в Виннице к пяти годам реального тюремного срока был приговорен митрополит канонической церкви Ионафан (Анатолий Елецкий). Ему вменили 4 статьи: посягательство на территориальную целостность Украины, действия, направленные на свержение конституционного строя, отрицание "агрессии" России и нарушение религиозного равноправия граждан.
митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан
За все это "великолепие" украинцев продолжают бросать в окопы на верную смерть. Видео с охотой на потенциальных мобилизуемых публикуются на Украине практически каждый день. Многим мужчинам просто страшно выходить на улицу.
Зеленский и стоящий за ним политический класс намерены использовать свое положение по максимуму, не гнушаясь никакими нарушениями прав человека, тем более, что на Западе на это давно получен ими карт-бланш.
Никаких надежд на внутреннее оздоровление ситуации нет. Украинцы в подавляющем большинстве дезориентированы, задавлены репрессиями и пребывают в плену антироссийского мифа, за все это время в стране не прошло хоть сколько-нибудь заметного протестного выступления.
"Вольнолюбивая нация", какой они себя позиционировали со времен Майдана продолжает совершать харакири ради дальнейшего пребывания у власти режима, который недрогнувшей рукой ведет страну и ее народ на убой.
*Входит в состав объединения, включенного в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**Деятельность организации запрещена в РФ
Что обсуждают на Украине, о чем говорят и пишут блогеры, лидеры мнений, депутаты и обычные люди - в материале издания Украина.ру "Погибни за суши!" Девушек Украины - на фронт, "Сдай тестя в армию!", назвал Путина "красавцем" - под суд.
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