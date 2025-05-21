Путин заявил, что на Украине мы воюем с неонацистами. Объясняем, почему это так - 21.05.2025 Украина.ру
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Путин заявил, что на Украине мы воюем с неонацистами. Объясняем, почему это так
Путин заявил, что на Украине мы воюем с неонацистами. Объясняем, почему это так - 21.05.2025 Украина.ру
Путин заявил, что на Украине мы воюем с неонацистами. Объясняем, почему это так
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия на Украине воюет с неонацистами. Шестилетка Владимира Зеленского у власти действительно стала апогеем оформления в этой стране тоталитарного режима и фашизации украинского общества
2025-05-21T13:04
2025-05-21T13:04
эксклюзив
украина
владимир зеленский
петр порошенко
сбу
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Украина неонацистскаяВ среду, 21 мая, пресс-служба Кремля опубликовала материалы, связанные с визитом Путина в Курскую область, которая недавно была полностью освобождена от оккупации.На встрече с волонтерами глава государства прокомментировал разрушение памятников Великой Отечественной войны, которое целенаправленно проводили в регионе украинские формирования. По его словам, это свидетельствует, что российская армия на Украине воюет с неонацистами.Действительно, неонацистская идеология хоть формально и запрещена на Украине, но де-факто цветет в этой стране бурным цветом.На государственном уровне прославляются участники боевых действий на стороне нацистской Германии, их именами названы улицы, им ставятся памятники в украинских городах и открывают в их честь мемориалы. При этом в рамках т.н. декоммунизации уничтожены практически все монументы, имеющие отношение к СССР, в т.ч. касающиеся Великой Отечественной войны.Неонацистские группировки, в других странах боящиеся вылезать из подполья, на Украине чувствуют себя вполне вольготно: проводят демонстрации и митинги, участвуют в выборах разного уровня, им вручает госнаграды руководство государства.Вот, например, украинский паспорт тогдашний президент Петр Порошенко* вручает неонацисту Сергею Коротких, известному также как Боцман и который находится в РФ в розыске по делу об убийствах.Или же более свежее фото: вручение Зеленским звания Героя Украины другому неонацисту, ныне ликвидированному члену "Правого сектора"** Дмитрию Коцюбайло.Излюбленный аргумент оппонентов – подобные группировки на Украине получают жалкие проценты на выборах и серьезного влияния на принятие решений не имеют. С одной стороны это так, с другой, именно эти немногочисленные в масштабах страны организации диктуют большинству свою волю, именно в соответствии с их человеконенавистническими взглядами формируется политика всего государства.Без суда и следствияОдна из обязательных черт фашистского режима – узурпация власти и гонения на политических оппонентов. Оба этих признака явлены на современной Украине: Владимир Зеленский вопреки закону продолжает занимать президентское кресло, а те, кто всерьез мог угрожать властям либо убиты, либо же выведены в нелегальное поле.За время правления Зеленского в стране решением суда были запрещены несколько десятков партий и движений, которые были объявлены "пророссийскими".Что касается самого судопроизводства, то и здесь властями сделано все, чтобы взять и эту сферу под свой контроль. Так, Зеленский в 2021 году в обход закона уволил председателя Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого, на которого вскоре завели уголовные дела. После этого суд остался без председателя, у нескольких судей истек срок полномочий, и работа КСУ в значительной степени оказалась парализованной.Именно Украина при Зеленском стала изобретателем такого явления как санкции против собственных граждан. Такая мера блокирует практически любую активность человека – общественную, политическую и экономическую.Сегодняшний политический ландшафт Украины зачищен настолько, что под санкции попал даже Порошенко. Под прессом оказались также бывшие соратники Зеленского, но впавшие в какой-то момент в немилость, например, сидящий в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский или успевший выехать за границу после пыток в СБУ парламентарий Артем Дмитрук.Обыденностью стали на Украине и политические убийства. Тот же Дмитрук утверждает, что в СБУ объявлена награда за его ликвидацию, а курирует это дело генерал Александр Поклад. Это тот самый Поклад, который стоит за убийством в 2022 году в Киеве участника переговоров с РФ с украинской стороны банкира Дениса Киреева и участник недавних переговоров с РФ в Турции. Этим дело не ограничивается. С 2014 года, а в последние несколько лет в особенности, на Украине регулярно арестовываются обычные граждане, которые имели неосторожность поздравить у себя в соцсетях своих друзей с Днем Победы, за то, что поставили лайк под каким-нибудь "пророссийским" по мнению властей постом и т.д.Таким людям вменяют чуть ли не госизмену и дают реальные сроки. На днях издание Украина.ру писало, как преследованию подвергаются учителя, которые работали в школах в городах Харьковской области, которые находились в 2022 году под контролем РФ.Все это происходит при прямом участии властей и государственных органов, которые находятся в тесной спайке с неонацистскими и криминальными структурами.Мова и вiраКиевский режим за годы пребывания Зеленского у власти окончательно свернул какие-либо гуманитарные свободы и права.Русский и другие языки нацменьшинств полностью вытеснены из сферы образования, обслуживания и медиа. Дошло до того, что т.н. языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень настаивает, что общение школьников на переменах также должно вестись исключительно на украинском.Нередки случаи, когда к ответственности привлекают тех, кто слушает громко российскую музыку. Специальные "активисты" рыскают по украинским городам и пишут жалобы в полицию на тех, кто включает в своих колонках "неправильные" песни.Вот лишь один из примеров, о котором писало издание Украина.ру. В Ровно женщину приговорили к штрафу за то, что ее 9-летняя дочь выложила в YouTube ролик, на котором она танцует под русскую песню.Не осталось на Украине ничего и от свободы слова. Сначала под предлогом борьбы с олигархами у них отняли телеканалы, а с 2022 года запустили т.н. телемарафон, когда несколько каналов одновременно транслируют одно и тоже, то есть позицию государства и откровенные фейки про Россию и ход боевых действий. Приемы при этом используются воистину геббельсовские. Памятен, например, выстраиваемый украинскими СМИ образ российского военного как недочеловека, маньяка и садиста, который пришел на Украину грабить и насиловать.Украина стала первым в современной истории европейским государством, в котором началось открытое гонение на религию. Под фактический запрет попала Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата, которая имеет наибольшее число прихожан в стране.УПЦ лишают храмов, чаще всего путем силовых захватов, а против ее иерархов фабрикуются уголовные дела.Два года назад, например, в Виннице к пяти годам реального тюремного срока был приговорен митрополит канонической церкви Ионафан (Анатолий Елецкий). Ему вменили 4 статьи: посягательство на территориальную целостность Украины, действия, направленные на свержение конституционного строя, отрицание "агрессии" России и нарушение религиозного равноправия граждан.За все это "великолепие" украинцев продолжают бросать в окопы на верную смерть. Видео с охотой на потенциальных мобилизуемых публикуются на Украине практически каждый день. Многим мужчинам просто страшно выходить на улицу.Зеленский и стоящий за ним политический класс намерены использовать свое положение по максимуму, не гнушаясь никакими нарушениями прав человека, тем более, что на Западе на это давно получен ими карт-бланш.Никаких надежд на внутреннее оздоровление ситуации нет. Украинцы в подавляющем большинстве дезориентированы, задавлены репрессиями и пребывают в плену антироссийского мифа, за все это время в стране не прошло хоть сколько-нибудь заметного протестного выступления."Вольнолюбивая нация", какой они себя позиционировали со времен Майдана продолжает совершать харакири ради дальнейшего пребывания у власти режима, который недрогнувшей рукой ведет страну и ее народ на убой.*Входит в состав объединения, включенного в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Деятельность организации запрещена в РФЧто обсуждают на Украине, о чем говорят и пишут блогеры, лидеры мнений, депутаты и обычные люди - в материале издания Украина.ру "Погибни за суши!" Девушек Украины - на фронт, "Сдай тестя в армию!", назвал Путина "красавцем" - под суд.
https://ukraina.ru/20230119/1042785647.html
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Павел Котов
Павел Котов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, владимир зеленский, петр порошенко, сбу
Эксклюзив, Украина, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, СБУ

Путин заявил, что на Украине мы воюем с неонацистами. Объясняем, почему это так

13:04 21.05.2025
 
Азов - деятельность организации запрещена в РФ
Азов - деятельность организации запрещена в РФ
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия на Украине воюет с неонацистами. Шестилетка Владимира Зеленского у власти действительно стала апогеем оформления в этой стране тоталитарного режима и фашизации украинского общества
Украина неонацистская
В среду, 21 мая, пресс-служба Кремля опубликовала материалы, связанные с визитом Путина в Курскую область, которая недавно была полностью освобождена от оккупации.
На встрече с волонтерами глава государства прокомментировал разрушение памятников Великой Отечественной войны, которое целенаправленно проводили в регионе украинские формирования. По его словам, это свидетельствует, что российская армия на Украине воюет с неонацистами.
Действительно, неонацистская идеология хоть формально и запрещена на Украине, но де-факто цветет в этой стране бурным цветом.
На государственном уровне прославляются участники боевых действий на стороне нацистской Германии, их именами названы улицы, им ставятся памятники в украинских городах и открывают в их честь мемориалы. При этом в рамках т.н. декоммунизации уничтожены практически все монументы, имеющие отношение к СССР, в т.ч. касающиеся Великой Отечественной войны.
© https://news-front.info/
© https://news-front.info/
Неонацистские группировки, в других странах боящиеся вылезать из подполья, на Украине чувствуют себя вполне вольготно: проводят демонстрации и митинги, участвуют в выборах разного уровня, им вручает госнаграды руководство государства.
© nahnews.org / Перейти в фотобанкНацисты отметили Хэллоуин в Сумах в костюмах Ку-клукс-клана и боевиков ИГ
Нацисты отметили Хэллоуин в Сумах в костюмах Ку-клукс-клана и боевиков ИГ
© nahnews.org
Перейти в фотобанк
Вот, например, украинский паспорт тогдашний президент Петр Порошенко* вручает неонацисту Сергею Коротких, известному также как Боцман и который находится в РФ в розыске по делу об убийствах.
© Фото : president.gov.ua
- РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : president.gov.ua
Или же более свежее фото: вручение Зеленским звания Героя Украины другому неонацисту, ныне ликвидированному члену "Правого сектора"** Дмитрию Коцюбайло.
© Фото : пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : пресс-служба президента Украины
Излюбленный аргумент оппонентов – подобные группировки на Украине получают жалкие проценты на выборах и серьезного влияния на принятие решений не имеют. С одной стороны это так, с другой, именно эти немногочисленные в масштабах страны организации диктуют большинству свою волю, именно в соответствии с их человеконенавистническими взглядами формируется политика всего государства.
Без суда и следствия
Одна из обязательных черт фашистского режима – узурпация власти и гонения на политических оппонентов. Оба этих признака явлены на современной Украине: Владимир Зеленский вопреки закону продолжает занимать президентское кресло, а те, кто всерьез мог угрожать властям либо убиты, либо же выведены в нелегальное поле.
За время правления Зеленского в стране решением суда были запрещены несколько десятков партий и движений, которые были объявлены "пророссийскими".
Что касается самого судопроизводства, то и здесь властями сделано все, чтобы взять и эту сферу под свой контроль. Так, Зеленский в 2021 году в обход закона уволил председателя Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого, на которого вскоре завели уголовные дела. После этого суд остался без председателя, у нескольких судей истек срок полномочий, и работа КСУ в значительной степени оказалась парализованной.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / КСУАлександр Тупицкий
Александр Тупицкий - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / КСУ
Александр Тупицкий
Именно Украина при Зеленском стала изобретателем такого явления как санкции против собственных граждан. Такая мера блокирует практически любую активность человека – общественную, политическую и экономическую.
Сегодняшний политический ландшафт Украины зачищен настолько, что под санкции попал даже Порошенко. Под прессом оказались также бывшие соратники Зеленского, но впавшие в какой-то момент в немилость, например, сидящий в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский или успевший выехать за границу после пыток в СБУ парламентарий Артем Дмитрук.
Обыденностью стали на Украине и политические убийства. Тот же Дмитрук утверждает, что в СБУ объявлена награда за его ликвидацию, а курирует это дело генерал Александр Поклад. Это тот самый Поклад, который стоит за убийством в 2022 году в Киеве участника переговоров с РФ с украинской стороны банкира Дениса Киреева и участник недавних переговоров с РФ в Турции.
© avakov.comАлександр Поклад
Александр Поклад
© avakov.com
Александр Поклад
Этим дело не ограничивается. С 2014 года, а в последние несколько лет в особенности, на Украине регулярно арестовываются обычные граждане, которые имели неосторожность поздравить у себя в соцсетях своих друзей с Днем Победы, за то, что поставили лайк под каким-нибудь "пророссийским" по мнению властей постом и т.д.
Таким людям вменяют чуть ли не госизмену и дают реальные сроки. На днях издание Украина.ру писало, как преследованию подвергаются учителя, которые работали в школах в городах Харьковской области, которые находились в 2022 году под контролем РФ.
- РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января 2023, 18:22
Шпион вышел вон. Эксперты о загадочной истории с гибелью Дениса КирееваИздание The Wall Street Journal в четверг сообщило об обстоятельствах гибели входившего в украинскую делегацию на переговорах с Россией Киреева. По данным издания, его застрелили сотрудники СБ Украины в феврале 2022 года за якобы "шпионаж в пользу Москвы"
Все это происходит при прямом участии властей и государственных органов, которые находятся в тесной спайке с неонацистскими и криминальными структурами.
Мова и вiра
Киевский режим за годы пребывания Зеленского у власти окончательно свернул какие-либо гуманитарные свободы и права.
Русский и другие языки нацменьшинств полностью вытеснены из сферы образования, обслуживания и медиа. Дошло до того, что т.н. языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень настаивает, что общение школьников на переменах также должно вестись исключительно на украинском.
© РИА Новости . Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкНачало учебного года в школах Украины
Начало учебного года в школах Украины - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
Нередки случаи, когда к ответственности привлекают тех, кто слушает громко российскую музыку. Специальные "активисты" рыскают по украинским городам и пишут жалобы в полицию на тех, кто включает в своих колонках "неправильные" песни.
Вот лишь один из примеров, о котором писало издание Украина.ру. В Ровно женщину приговорили к штрафу за то, что ее 9-летняя дочь выложила в YouTube ролик, на котором она танцует под русскую песню.
"Она знает, что сейчас идет война и ее дядя, и дед служат в рядах ВСУ. Сейчас она поняла, что демонстрировать музыку российских исполнителей нельзя. Эта страница была сразу удалена. [Девочка] очень раскаивается в содеянном", - говорилось в материалах уголовного дела.
Не осталось на Украине ничего и от свободы слова. Сначала под предлогом борьбы с олигархами у них отняли телеканалы, а с 2022 года запустили т.н. телемарафон, когда несколько каналов одновременно транслируют одно и тоже, то есть позицию государства и откровенные фейки про Россию и ход боевых действий.
Приемы при этом используются воистину геббельсовские. Памятен, например, выстраиваемый украинскими СМИ образ российского военного как недочеловека, маньяка и садиста, который пришел на Украину грабить и насиловать.
Украина стала первым в современной истории европейским государством, в котором началось открытое гонение на религию. Под фактический запрет попала Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата, которая имеет наибольшее число прихожан в стране.
УПЦ лишают храмов, чаще всего путем силовых захватов, а против ее иерархов фабрикуются уголовные дела.
Два года назад, например, в Виннице к пяти годам реального тюремного срока был приговорен митрополит канонической церкви Ионафан (Анатолий Елецкий). Ему вменили 4 статьи: посягательство на территориальную целостность Украины, действия, направленные на свержение конституционного строя, отрицание "агрессии" России и нарушение религиозного равноправия граждан.
© commons.wikimedia.org / СТОЛИЧНЫЙ БЛАГОВЕСТНИКмитрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан
митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© commons.wikimedia.org / СТОЛИЧНЫЙ БЛАГОВЕСТНИК
митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан
За все это "великолепие" украинцев продолжают бросать в окопы на верную смерть. Видео с охотой на потенциальных мобилизуемых публикуются на Украине практически каждый день. Многим мужчинам просто страшно выходить на улицу.
Зеленский и стоящий за ним политический класс намерены использовать свое положение по максимуму, не гнушаясь никакими нарушениями прав человека, тем более, что на Западе на это давно получен ими карт-бланш.
Никаких надежд на внутреннее оздоровление ситуации нет. Украинцы в подавляющем большинстве дезориентированы, задавлены репрессиями и пребывают в плену антироссийского мифа, за все это время в стране не прошло хоть сколько-нибудь заметного протестного выступления.
"Вольнолюбивая нация", какой они себя позиционировали со времен Майдана продолжает совершать харакири ради дальнейшего пребывания у власти режима, который недрогнувшей рукой ведет страну и ее народ на убой.
*Входит в состав объединения, включенного в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**Деятельность организации запрещена в РФ
Что обсуждают на Украине, о чем говорят и пишут блогеры, лидеры мнений, депутаты и обычные люди - в материале издания Украина.ру "Погибни за суши!" Девушек Украины - на фронт, "Сдай тестя в армию!", назвал Путина "красавцем" - под суд.
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13:04Путин заявил, что на Украине мы воюем с неонацистами. Объясняем, почему это так
13:00Удар по полигону в Шостке, судьба российско-украинского меморандума. Главное на 13.00
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