https://ukraina.ru/20250522/tramp-priznal-chto-situatsiya-na-ukraine-ne-kasaetsya-ssha-1063321347.html

Трамп признал, что ситуация на Украине не касается США

Трамп признал, что ситуация на Украине не касается США - 22.05.2025 Украина.ру

Трамп признал, что ситуация на Украине не касается США

Президент США Дональд Трамп в Белом доме признал, что украинский конфликт не касается Штатов напрямую

2025-05-22T09:20

2025-05-22T09:20

2025-05-22T09:20

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"Мы пытаемся помочь. На нас это не влияет: это не наши люди, не наши солдаты, это Украина и Россия", - заявил Трамп.По его словам, США "пытаются добиться разрешения между Россией и Украиной".Подробнее о планах американского лидера по Украине - в материале Петр Акопов: Трамп не собирается "отдавать" России Украину и не намерен убирать Зеленского на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, дональд трамп, сша, россия, владимир путин, петр акопов