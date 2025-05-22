Трамп признал, что ситуация на Украине не касается США - 22.05.2025 Украина.ру
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Трамп признал, что ситуация на Украине не касается США
Трамп признал, что ситуация на Украине не касается США - 22.05.2025 Украина.ру
Трамп признал, что ситуация на Украине не касается США
Президент США Дональд Трамп в Белом доме признал, что украинский конфликт не касается Штатов напрямую
2025-05-22T09:20
2025-05-22T09:20
новости
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владимир путин
петр акопов
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"Мы пытаемся помочь. На нас это не влияет: это не наши люди, не наши солдаты, это Украина и Россия", - заявил Трамп.По его словам, США "пытаются добиться разрешения между Россией и Украиной".Подробнее о планах американского лидера по Украине - в материале Петр Акопов: Трамп не собирается "отдавать" России Украину и не намерен убирать Зеленского на сайте Украина.ру.
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новости, украина, дональд трамп, сша, россия, владимир путин, петр акопов
Новости, Украина, Дональд Трамп, США, Россия, Владимир Путин, Петр Акопов

Трамп признал, что ситуация на Украине не касается США

09:20 22.05.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP / Alex Brandon
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Президент США Дональд Трамп в Белом доме признал, что украинский конфликт не касается Штатов напрямую
"Мы пытаемся помочь. На нас это не влияет: это не наши люди, не наши солдаты, это Украина и Россия", - заявил Трамп.
По его словам, США "пытаются добиться разрешения между Россией и Украиной".
"(На днях) я два часа разговаривал с (президентом РФ) Владимиром Путиным, думаю, мы добились большого прогресса", - сказал Трамп.
Подробнее о планах американского лидера по Украине - в материале Петр Акопов: Трамп не собирается "отдавать" России Украину и не намерен убирать Зеленского на сайте Украина.ру.
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