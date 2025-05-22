https://ukraina.ru/20250522/petr-akopov-tramp-ne-sobiraetsya-otdavat-rossii-ukrainu-i-ne-nameren-ubirat-zelenskogo-1063317531.html

Петр Акопов: Трамп не собирается "отдавать" России Украину и не намерен убирать Зеленского

Петр Акопов: Трамп не собирается "отдавать" России Украину и не намерен убирать Зеленского - 22.05.2025 Украина.ру

Петр Акопов: Трамп не собирается "отдавать" России Украину и не намерен убирать Зеленского

Если Трамп будет давить на Россию через "адские санкции", это приведет к краху всех его попыток выстроить новую геополитическую реальность. Поэтому, скорее всего он выберет давление на Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов

2025-05-22T05:00

2025-05-22T05:00

2025-05-22T05:00

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Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа, пусть и другими словами, но подтвердил слова американского лидера о том, что Москва видит Вашингтон одним из ключевых торговых партнеров после завершения войны на Украине.По мнению эксперта, оба президента действительно обсуждают тему восстановления двусторонних отношений, но понимают, что все упирается в Украину. "Какая-то встреча Путина и Трампа пройдет, но пока идет война, никакого Трампа в Москве не будет. При этом Трамп не собирается отдавать Украину России и Зеленского убирать тоже не собирается", — подчеркнул Акопов.Просто сейчас Трамп выбирает между двумя вариантами: принудить Украину и Европу к принятию российских условий по СВО или поддаться на уговоры ястребов ввести санкции против российского теневого флота, чтобы принудить Москву к 30-дневному перемирию, указал обозреватель."И я все-таки думаю, что Трамп выберет первый вариант – давить на Украину. Если он будет давить на Россию через "адские санкции", это приведет к краху всех его попыток выстроить новую геополитическую реальность", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Петр Акопов: Путин убедил Трампа, что ему надо давить не на Россию, а на Украину вместе с Европой" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в интервью Ивана Лошкарева: Трамп сделал уступку России, но наступление ВС РФ на поле боя это не остановит на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250521/chto-ne-tak-s-peregovorami-po-ukraine-1063313939.html

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