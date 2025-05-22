Петр Акопов: Трамп не собирается "отдавать" России Украину и не намерен убирать Зеленского
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Если Трамп будет давить на Россию через "адские санкции", это приведет к краху всех его попыток выстроить новую геополитическую реальность. Поэтому, скорее всего он выберет давление на Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа, пусть и другими словами, но подтвердил слова американского лидера о том, что Москва видит Вашингтон одним из ключевых торговых партнеров после завершения войны на Украине.
По мнению эксперта, оба президента действительно обсуждают тему восстановления двусторонних отношений, но понимают, что все упирается в Украину.
Просто сейчас Трамп выбирает между двумя вариантами: принудить Украину и Европу к принятию российских условий по СВО или поддаться на уговоры ястребов ввести санкции против российского теневого флота, чтобы принудить Москву к 30-дневному перемирию, указал обозреватель.
"И я все-таки думаю, что Трамп выберет первый вариант – давить на Украину. Если он будет давить на Россию через "адские санкции", это приведет к краху всех его попыток выстроить новую геополитическую реальность", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Петр Акопов: Путин убедил Трампа, что ему надо давить не на Россию, а на Украину вместе с Европой" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в интервью Ивана Лошкарева: Трамп сделал уступку России, но наступление ВС РФ на поле боя это не остановит на сайте Украина.ру.
Вчера, 19:30Что не так с переговорами по УкраинеСтоль широко разрекламированный в западных и российских СМИ телефонный разговор президентов России и США, Путина и Трампа, состоялся. Хотя конкретики никакой нет, что и понятно - оба лидера не собираются открывать нюансы переговоров, оставляя себе и коллегиально друг другу пространство для маневров, все же теперь стала понятна расстановка сил.
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