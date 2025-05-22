https://ukraina.ru/20250522/peregovory-v-vatikane-kogda-sostoyatsya-i-kto-primet-uchastie-glavnoe-na-utro-22-maya-1063321588.html
Переговоры в Ватикане: когда состоятся и кто примет участие. Главное на утро 22 мая
Переговоры в Ватикане: когда состоятся и кто примет участие. Главное на утро 22 мая - 22.05.2025 Украина.ру
Переговоры в Ватикане: когда состоятся и кто примет участие. Главное на утро 22 мая
Следующий раунд переговоров Украины и России может пройти в Ватикане, сообщили американские СМИ
2025-05-22T09:50
2025-05-22T09:50
2025-05-22T09:50
эксклюзив
хроники
марко рубио
дональд трамп
александр стубб
россия
украина
ватикан
the wall street journal
ес
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По информации источников издания The Wall Street Journal, в минувшее воскресенье, 18 мая, президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам, что на грядущие переговоры между Россией и Украиной в Ватикане он может направить американского госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога."Переговоры в Ватикане, как ожидается, начнутся в середине июня", — сообщило издание.Практически одновременно президент Финляндии Александр Стубб в комментарии телекомпании Yle заявил, что переговоры на техническом уровне между делегациями России и Украины могут состояться на следующей неделе в Ватикане."Вероятно, [переговоры] пройдут на будущей неделе", — отметил Стубб.Он также указал, что США не отказались от своей роли посредника, а также заявил, что всё более активное участие в переговорном процессе о прекращении огня принимают европейские страны.Вечером 21 мая госсекретарь США Рубио заявил, что украинский конфликт не имеет военного решения и может быть урегулирован только путём переговоров."Мир должен носить устойчивый характер, чтобы не было такого, что он продлится в течение трёх лет, а потом начнётся новая война", — заявил Рубио на слушаниях в палате представителей.Для этого, подчеркнул Рубио, нужно участие обеих сторон конфликта."Для того, чтобы обеспечить такой мир, необходимо участие в переговорах обеих сторон, и обе стороны должны пойти на уступки", — заявил госсекретарь.По его словам, в связи с этим Трамп хочет, чтобы обе стороны были вовлечены в переговорный процесс.Также Рубио рассказал, что в Белом доме рассчитывают на то, что меморандум о мирном соглашении с Украиной будет содержать положения, которые позволят добиться прогресса на мирных переговорах."Россияне, как предполагается, подготовят документ, меморандум о мире, как они его называют, в котором излагается, чего они требуют для прекращения огня, что затем может привести к более широким переговорам и окончательному урегулированию", — сообщил глава Госдепа США.Он также заявил, что надеется на прогресс в переговорах."Думаю, мы многое узнаем, что включает в себя этот меморандум о мире. Если он будет резонным, я думаю, мы сможем добиться прогресса, если нет - у президента будут варианты действий. Но будем наедятся на первое, а не на второе", — указал Рубио.По его словам, в Конгрессе США рассматривается вариант новых санкций против России, "которые даже более жесткие, чем может ввести сам президент", добавив, что американские законодатели "могут потерять терпение", если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто.При этом Рубио не сообщил, что будет с Украиной, если по её вине будут сорваны переговоры.До этого, 20 мая, премьер-министр Италии Джорджа Мелони получила подтверждение от Папы Римского Льва XIV о готовности принять украинские переговоры в Ватикане."Председатель Совмина Джорджа Мелони провела телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV, обсудив следующие шаги, которые необходимо предпринять для построения справедливого и прочного мира на Украине. Понтифик подтвердил готовность провести следующие переговоры сторон в Ватикане", — в сообщении пресс-службы главы итальянского правительства.В этом же сообщении указывалось, что накануне в ходе телефонного разговора Трампа с европейскими лидерами приветствовалась готовность Святого престола способствовать мирным переговорам и предоставить для этого Ватикан в качестве площадки.В пятницу, 16 мая, госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что Папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной."Я бы не назвал их (Ватикан - Ред.) посредником, но это определенно то место, куда, я думаю, обеим сторонам будет комфортно приехать. Поэтому мы благодарны за их многолетние усилия не просто в попытках посредничества в установлении мира, но и в обмене пленными", — прокомментировал эту идею госсекретарь США Марко Рубио перед встречей с посланником папы Римского по Украине кардиналом Маттео Дзуппи.До этого Папа Римский Лев XIV на встрече с представителями Восточных церквей заявлял, что "Святой престол открыт для того, чтобы враги могли встретиться и посмотреть друг другу в глаза".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 мая — уже после информации о возможных переговорах в Ватикане — заявил, что пока решение по месту дальнейших переговоров не принималось."Пока по месту дальнейших переговоров решение не принималось. Конечно, это решение принимается всеми заинтересованными сторонами, такого решения пока не было", — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о мнении Кремля насчёт предложения Папы Римского Льва XIV.Таким образом, официальной информации от участников переговоров по поводу того, действительно ли они состоятся на следующей неделе в Ватикане, как и опровержения этой информации, пока нет.Об Украине в международном контексте — в статье Татьяны Стоянович "Евросоюз даст Киеву оружие, но отменит свободную торговлю. Украина в международном контексте".
https://ukraina.ru/20250521/signal-chto-prezhnyuyu-ukrainu-likvidiruyut-itogi-21-maya-1063308322.html
https://ukraina.ru/20240521/1055192958.html
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эксклюзив, хроники, марко рубио, дональд трамп, александр стубб, россия, украина, ватикан, the wall street journal, ес
По информации источников издания The Wall Street Journal
, в минувшее воскресенье, 18 мая, президент США Дональд Трамп
сообщил европейским лидерам, что на грядущие переговоры между Россией и Украиной в Ватикане он может направить американского госсекретаря Марко Рубио
и спецпосланника Кита Келлога
.
"Переговоры в Ватикане, как ожидается, начнутся в середине июня", — сообщило издание.
Практически одновременно президент Финляндии Александр Стубб в комментарии телекомпании Yle заявил, что переговоры на техническом уровне между делегациями России и Украины могут состояться на следующей неделе в Ватикане.
"Вероятно, [переговоры] пройдут на будущей неделе", — отметил Стубб.
Он также указал, что США не отказались от своей роли посредника, а также заявил, что всё более активное участие в переговорном процессе о прекращении огня принимают европейские страны.
Вечером 21 мая госсекретарь США Рубио заявил, что украинский конфликт не имеет военного решения и может быть урегулирован только путём переговоров.
"Мир должен носить устойчивый характер, чтобы не было такого, что он продлится в течение трёх лет, а потом начнётся новая война", — заявил Рубио на слушаниях в палате представителей.
Для этого, подчеркнул Рубио, нужно участие обеих сторон конфликта.
"Для того, чтобы обеспечить такой мир, необходимо участие в переговорах обеих сторон, и обе стороны должны пойти на уступки", — заявил госсекретарь.
По его словам, в связи с этим Трамп хочет, чтобы обе стороны были вовлечены в переговорный процесс.
Также Рубио рассказал, что в Белом доме рассчитывают на то, что меморандум о мирном соглашении с Украиной будет содержать положения, которые позволят добиться прогресса на мирных переговорах.
"Россияне, как предполагается, подготовят документ, меморандум о мире, как они его называют, в котором излагается, чего они требуют для прекращения огня, что затем может привести к более широким переговорам и окончательному урегулированию", — сообщил глава Госдепа США.
Он также заявил, что надеется на прогресс в переговорах.
"Думаю, мы многое узнаем, что включает в себя этот меморандум о мире. Если он будет резонным, я думаю, мы сможем добиться прогресса, если нет - у президента будут варианты действий. Но будем наедятся на первое, а не на второе", — указал Рубио.
По его словам, в Конгрессе США рассматривается вариант новых санкций против России, "которые даже более жесткие, чем может ввести сам президент", добавив, что американские законодатели "могут потерять терпение", если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто.
При этом Рубио не сообщил, что будет с Украиной, если по её вине будут сорваны переговоры.
До этого, 20 мая, премьер-министр Италии Джорджа Мелони получила подтверждение от Папы Римского Льва XIV о готовности принять украинские переговоры в Ватикане.
"Председатель Совмина Джорджа Мелони провела телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV, обсудив следующие шаги, которые необходимо предпринять для построения справедливого и прочного мира на Украине. Понтифик подтвердил готовность провести следующие переговоры сторон в Ватикане", — в сообщении пресс-службы главы итальянского правительства.
В этом же сообщении указывалось, что накануне в ходе телефонного разговора Трампа с европейскими лидерами приветствовалась готовность Святого престола способствовать мирным переговорам и предоставить для этого Ватикан в качестве площадки.
В пятницу, 16 мая, госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что Папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной.
"Я бы не назвал их (Ватикан - Ред.) посредником, но это определенно то место, куда, я думаю, обеим сторонам будет комфортно приехать. Поэтому мы благодарны за их многолетние усилия не просто в попытках посредничества в установлении мира, но и в обмене пленными", — прокомментировал эту идею госсекретарь США Марко Рубио перед встречей с посланником папы Римского по Украине кардиналом Маттео Дзуппи.
До этого Папа Римский Лев XIV на встрече с представителями Восточных церквей заявлял, что "Святой престол открыт для того, чтобы враги могли встретиться и посмотреть друг другу в глаза".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
21 мая — уже после информации о возможных переговорах в Ватикане — заявил, что пока решение по месту дальнейших переговоров не принималось.
"Пока по месту дальнейших переговоров решение не принималось. Конечно, это решение принимается всеми заинтересованными сторонами, такого решения пока не было", — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о мнении Кремля насчёт предложения Папы Римского Льва XIV.
Таким образом, официальной информации от участников переговоров по поводу того, действительно ли они состоятся на следующей неделе в Ватикане, как и опровержения этой информации, пока нет.