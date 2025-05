https://ukraina.ru/20250522/evrosoyuz-dast-kievu-oruzhie-no-otmenit-svobodnuyu-torgovlyu-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1063307926.html

Евросоюз даст Киеву оружие, но отменит свободную торговлю. Украина в международном контексте

Евросоюз даст Киеву оружие, но отменит свободную торговлю. Украина в международном контексте

В телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом президент России Владимир Путин одержал дипломатическую победу, пишут иностранные СМИ

Российскому лидеру удалось отстоять свой подход к переговорам о всеобъемлющем мирном соглашении между Россией и Украиной, которого он придерживается с начала спецоперации в 2022 году, пишет The New York Times. При этом Путин не поддался на уговоры согласиться на временное прекращение огня, отмечает издание.Однако дипломатическая победа Путина может обернуться потерями для российской экономики, полагают авторы американской газеты. И речь вовсе не идет о новых западных санкциях, которым Трамп грозит России в случае срыва переговоров по Украине. Речь идет о том, что шанс на нормализацию экономических отношений с США будет как минимум отсрочен, а может быть и вовсе упущен, полагают американские журналисты.Они напомнили, что после разговора с Путиным Трамп подчеркнул, что экономические сближение Америки с Россией произойдет лишь после установления мира на Украине, а никак не раньше."Если Трамп не будет рвать эту взаимосвязь, Россия рискует застрять в экономическом чистилище — практически без шансов освободиться от западных санкций или привлечь иностранные инвестиции, которыми заманивает Трамп", - пишет издание.В этом смысле двухчасовой разговор двух лидеров, единственным конкретным достижением которого стал план обмена заключенных в формате "девять на девять", не оправдал надежд российской деловой элиты, которые зародились в начале года, утверждает The New York Times."Тогда в Москве многие думали, что любовь Трампа к сделкам и его прагматический подход к политике приведут к новому рассвету в отношениях России с крупнейшей экономикой мира", - отмечается в статье издания.Среди конкретных мер, к которым могла бы привести нормализация отношений – снятие санкций с российских государственных энергетических компаний и банков и их переподключение к глобальной платежной системе Swift, отмечается в материале. Также российские чиновники надеялись, что примирение в Вашингтоном вернет в страну американские компании - как минимум, высокотехнологичных гигантов, чьим услугам и товарам Москва так и не нашла адекватной замены из-за санкций, утверждает The New York Times.При этом аналитики опрошенные изданием не исключают, что президент России до сих пор считает возможным вычеркнуть украинский вопрос из более масштабной повестки сближения с США."Цель Путина — убедить Трампа, что огромные природные ресурсы России — достаточный трофей, чтобы возместить международное признание, которого американский президент лишится, если не остановит кровопролития на Украине" - рассказал американскому изданию профессор российской политики из Королевского колледжа Лондона Сэм Грин.Ставя на капитуляцию Украины вместо немедленных экономических выгод, Путин, по-видимому, исходит из того, что время на его стороне, отмечает The New York Times.Трамп ищет подход, а Россия отстаивает позициюЗа четыре месяца, которые прошли с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом, американский лидер так и нашел средств давления на Владимира Путина, пишет тем временем чешское издание Lidovky.На уровне убедительности и способности отстоять свою позицию Трамп пока проигрывает Путину и все это происходит по той простой причине, что у России цели как на фронте, так и за столом переговоров одинаковы, полагает издание.Россия настаивает на выводе украинских войск их Херсонской, Запорожской, Луганской областях, чего в американском предложении о перемирии не было, напоминают авторы чешской газеты. Также в предложении не было требования о нейтралитете Украины и международном признании новых российских регионов, на чем также настаивает Москва, уточнили они.По словам авторов статьи, любые переговоры неизбежно начинаются с противоположных позиций, и потом начинается сближение. При этом они сомневаются, что в последнем телефонном разговоре Путина и Трампа 19 мая произошло какое-то сближение."Путин действует так, как склонен и привык. Он никогда ничего категорически не исключает, но все "да" или "нет" утопают в потоке резиновых фраз, таких как (до конца не объясненные) "первоначальные причины войны". Перемирие? Куда там. "Россия готова работать с Украиной над меморандумом о будущих мирных переговорах"", - говорится в статье издания.Это традиционный российский подход, основанный на терпеливости страны, способной продолжать конфликт сколько угодно долго и обладающей практически неограниченными людскими ресурсами, отмечают ее авторы. И подобное не может не раздражать нетерпеливого Трампа, констатирую они.Двойные стандарты ЕС для УкраиныЕвросоюз готов поддерживать киевский режим в его стремлении воевать до последнего украинца и обеспечивать Украине военную поддержку, даже если США уйдут из игры.Однако брюссельские чиновники хорошо подумают, прежде чем продлят Украине благоприятные торговые условия, так как украинская сельскохозяйственная продукция конкурирует европейскому фермеру, пишет The European Conservative.Автор статьи, главный редактор онлайн-издания BrusselsReport.eu Питер Клепп напоминает, что срок действия "независимого торгового соглашения" между ЕС и Украиной истекает 5 июня. Это соглашение было заключено в 2022 году и предусматривало отмену почти всех импортных тарифов и других торговых барьеров со стороны ЕС для Украины, пишет он.Лишь для ряда сельскохозяйственных товаров, таких как мясо птицы, яйца, мед и сахар, позднее был введен временный механизм экстренной приостановки, который вступает в силу, если импорт данных сельскохозяйственных товаров из Украины превышает определенные максимальные пороги, уточняет автор.По его мнению, продление этой сделки до конца текущего года не имеет большого экономического значения для ЕС, но для Украины это может означать миллиарды евро недополученных доходов."Учитывая, что европейские страны оказывают Украине военную поддержку, было бы особенно неразумно отказаться от продления этого торгового соглашения", - полагает Клепп.Если Брюссель продолжит действие данного соглашения, это будет сигнал, что, вопреки нынешней политике США, он будет продолжать придерживаться свободной торговли с такими союзниками, как Украина, подчеркивает автор."К сожалению, ходят слухи о том, что ЕС не намерен этого делать. Он предпочел бы заключить новое торговое соглашение "с квотами". Это будет стоить Украине больших доходов, которые тем же странам-членам ЕС придется компенсировать в виде военной помощи, не в последнюю очередь потому, что мирный план Трампа вряд ли убедит Россию", - пишет Клепп.Еще одной проблемой автор статьи считает сопротивление внутри ЕС. Поскольку рынки европейских стран были наводнены дешевым украинским зерном, фермеры таких стран-участниц ЕС, как Польша, Болгария, Словакия и Румыния, неоднократно протестовали против доступа украинских сельскохозяйственных компаний на европейский рынок, напоминает он. При этом Клепп отмечает, что режим импорта с квотами не является разумным способом решения этих весьма серьезных проблем."Планы ЕС вновь ввести торговые квоты на импорт из Украины грозят обойтись стране в миллиарды евро. Сомнительно, что такой противоречивый подход является разумной политикой. С одной стороны, ЕС поддерживает Украину в военном и политическом плане, а с другой — рассматривает возможность введения экономических ограничений, которые нанесут ущерб экономике Украины", - резюмирует Питер Клепп.

