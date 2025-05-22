https://ukraina.ru/20250522/nadavili-amerikantsy-pavliv-o-tom-pochemu-vo-vremya-peregovorov-ukraintsy-veli-sebya-tikho-i-korrektno-1063341796.html
Надавили американцы: Павлив о том, почему во время переговоров украинцы вели себя "тихо и корректно"
Надавили американцы: Павлив о том, почему во время переговоров украинцы вели себя "тихо и корректно" - 22.05.2025 Украина.ру
Надавили американцы: Павлив о том, почему во время переговоров украинцы вели себя "тихо и корректно"
В ходе российско-украинских переговоров украинская сторона вела себя очень корректно и очень тихо, спокойно, так, как от нее особо никто и не ожидал. Причина одна — надавили американцы, которые полностью управляли ситуацией. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-05-22T19:45
2025-05-22T19:45
2025-05-22T19:45
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По инсайдерской информации, Зеленский не управлял процессом формирования украинской переговорной группы, и в ходе самих переговоров между делегациями контакта с группой Умерова у него не было, сообщил Павлив.Фактически госсекретарь США Марко Рубио продавил такой состав украинской переговорной группы, который был американской стороне и понятен, и удобен, и ею управляем, указал эксперт."Но и результат мы видим. Не было срыва переговоров, не покатилась вся история по пути ультиматумов и развития эскалации, а наоборот, вошла в такое консервативное, аккуратное, корректное переговорная русло", — подчеркнул Павлив.Хотя от украинцев и прозвучали некоторые комментарии, что какие то вещи для них были неприемлемы, но это было сделано тоже очень аккуратно, отметил автор.По его мнению, в целом, в ходе переговоров украинская сторона вела себя очень корректно и очень тихо, спокойно, во всяком случае так, как особо никто от нее и не ожидал. Причина одна — надавили американцы и они же полностью управляли ситуацией, объяснил Павлив."Так вот, возвращаемся к разговору [президента России Владимира] Путина и [президента США Дональда] Трампа. Уже совершенно очевидно, что прошло это все ровно так, как нужно было России, и, на самом деле, так как это нужно было Трампу. И мнение европейцев, и первых лиц киевского режима здесь глубоко вторично", — заключил автор материала.Полный текст статьи Михаила Павлива "О чем на самом деле договорились Путин и Трамп, почему украинцы в Стамбуле были корректны и кто победил" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров — в статье Захара Виноградова "Что не так с переговорами по Украине" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250522/chto-budet-esli-kiev-sorvet-mirnye-peregovory-i-voyna-prodolzhitsya-1063323934.html
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Надавили американцы: Павлив о том, почему во время переговоров украинцы вели себя "тихо и корректно"
В ходе российско-украинских переговоров украинская сторона вела себя очень корректно и очень тихо, спокойно, так, как от нее особо никто и не ожидал. Причина одна — надавили американцы, которые полностью управляли ситуацией. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив