Надавили американцы: Павлив о том, почему во время переговоров украинцы вели себя "тихо и корректно" - 22.05.2025 Украина.ру
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Надавили американцы: Павлив о том, почему во время переговоров украинцы вели себя "тихо и корректно"
Надавили американцы: Павлив о том, почему во время переговоров украинцы вели себя "тихо и корректно" - 22.05.2025 Украина.ру
Надавили американцы: Павлив о том, почему во время переговоров украинцы вели себя "тихо и корректно"
В ходе российско-украинских переговоров украинская сторона вела себя очень корректно и очень тихо, спокойно, так, как от нее особо никто и не ожидал. Причина одна — надавили американцы, которые полностью управляли ситуацией. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-05-22T19:45
2025-05-22T19:45
новости
сша
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стамбул
михаил павлив
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чем закончились переговоры
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По инсайдерской информации, Зеленский не управлял процессом формирования украинской переговорной группы, и в ходе самих переговоров между делегациями контакта с группой Умерова у него не было, сообщил Павлив.Фактически госсекретарь США Марко Рубио продавил такой состав украинской переговорной группы, который был американской стороне и понятен, и удобен, и ею управляем, указал эксперт."Но и результат мы видим. Не было срыва переговоров, не покатилась вся история по пути ультиматумов и развития эскалации, а наоборот, вошла в такое консервативное, аккуратное, корректное переговорная русло", — подчеркнул Павлив.Хотя от украинцев и прозвучали некоторые комментарии, что какие то вещи для них были неприемлемы, но это было сделано тоже очень аккуратно, отметил автор.По его мнению, в целом, в ходе переговоров украинская сторона вела себя очень корректно и очень тихо, спокойно, во всяком случае так, как особо никто от нее и не ожидал. Причина одна — надавили американцы и они же полностью управляли ситуацией, объяснил Павлив."Так вот, возвращаемся к разговору [президента России Владимира] Путина и [президента США Дональда] Трампа. Уже совершенно очевидно, что прошло это все ровно так, как нужно было России, и, на самом деле, так как это нужно было Трампу. И мнение европейцев, и первых лиц киевского режима здесь глубоко вторично", — заключил автор материала.Полный текст статьи Михаила Павлива "О чем на самом деле договорились Путин и Трамп, почему украинцы в Стамбуле были корректны и кто победил" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров — в статье Захара Виноградова "Что не так с переговорами по Украине" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250522/chto-budet-esli-kiev-sorvet-mirnye-peregovory-i-voyna-prodolzhitsya-1063323934.html
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новости, сша, россия, стамбул, михаил павлив, переговоры, чем закончились переговоры, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, американцы, марко рубио
Новости, США, Россия, Стамбул, Михаил Павлив, переговоры, чем закончились переговоры, переговоры по Украине 2025, новости о переговорах России и Украины, американцы, Марко Рубио

Надавили американцы: Павлив о том, почему во время переговоров украинцы вели себя "тихо и корректно"

19:45 22.05.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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В ходе российско-украинских переговоров украинская сторона вела себя очень корректно и очень тихо, спокойно, так, как от нее особо никто и не ожидал. Причина одна — надавили американцы, которые полностью управляли ситуацией. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
По инсайдерской информации, Зеленский не управлял процессом формирования украинской переговорной группы, и в ходе самих переговоров между делегациями контакта с группой Умерова у него не было, сообщил Павлив.
Фактически госсекретарь США Марко Рубио продавил такой состав украинской переговорной группы, который был американской стороне и понятен, и удобен, и ею управляем, указал эксперт.
"Но и результат мы видим. Не было срыва переговоров, не покатилась вся история по пути ультиматумов и развития эскалации, а наоборот, вошла в такое консервативное, аккуратное, корректное переговорная русло", — подчеркнул Павлив.
Хотя от украинцев и прозвучали некоторые комментарии, что какие то вещи для них были неприемлемы, но это было сделано тоже очень аккуратно, отметил автор.
По его мнению, в целом, в ходе переговоров украинская сторона вела себя очень корректно и очень тихо, спокойно, во всяком случае так, как особо никто от нее и не ожидал. Причина одна — надавили американцы и они же полностью управляли ситуацией, объяснил Павлив.
"Так вот, возвращаемся к разговору [президента России Владимира] Путина и [президента США Дональда] Трампа. Уже совершенно очевидно, что прошло это все ровно так, как нужно было России, и, на самом деле, так как это нужно было Трампу. И мнение европейцев, и первых лиц киевского режима здесь глубоко вторично", — заключил автор материала.
Полный текст статьи Михаила Павлива "О чем на самом деле договорились Путин и Трамп, почему украинцы в Стамбуле были корректны и кто победил" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров — в статье Захара Виноградова "Что не так с переговорами по Украине" на сайте Украина.ру.
12:47
Что будет, если Киев сорвет мирные переговоры и война продолжится?Если нынешняя попытка начать реальные переговоры о мире не увенчается успехом будущее Украины до конца 2025 года выглядит крайне мрачным.
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