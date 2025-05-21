https://ukraina.ru/20250521/o-chem-na-samom-dele-dogovorilis-putin-i-tramp-pochemu-ukraintsy-v-stambule-byli-korrektny-i-kto-1063289654.html

О чем на самом деле договорились Путин и Трамп, почему украинцы в Стамбуле были корректны и кто победил

О чем на самом деле договорились Путин и Трамп, почему украинцы в Стамбуле были корректны и кто победил - 21.05.2025 Украина.ру

О чем на самом деле договорились Путин и Трамп, почему украинцы в Стамбуле были корректны и кто победил

Состоялись телефонные переговоры Путина и Трампа. Интерпретаций и вариации на тему, что же там было, несть числа. Комментарии со стороны западных партнеров Киева категоричные (они еще и санкции ввели, новый пакет), а комментариев со стороны Киева почти нет.

2025-05-21T13:45

2025-05-21T13:45

2025-05-21T13:45

украина

россия

киев

дональд трамп

владимир зеленский

рустем умеров

пентагон

сбу

мид

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/05/1061558892_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_106afd369151c369192a6f7d7f5306cd.jpg

По инсайдерской информации, по большому счету, киевский режим так и не выработал до сих пор какого бы то ни было понятного алгоритма шагов, которые бы могли следовать решениям, которые были проговорены в ходе телефонного разговора президентов России и США.Если говорить о глобалистах и Киеве, вообще, можно сказать, что вся их группа находится в состоянии гроги, выражаясь боксерской языком. И есть отчего. Совершенно точно, что с сегодняшнего дня, с момента этих самых переговоров по телефону два переговорных трека полностью и окончательно разделены, хоть некие комментарии с обеих сторон звучат о том, что это не вполне так.Первый это Москва - Вашингтон. То есть первый трек - вопрос о восстановлении взаимодействия, восстановлении дипломатических отношений, всеобъемлющих экономических, политических отношений и развитие их соответственно. И второй трек - это украинский кризис, который, по большому счету, сейчас уходит глубоко на второй план в геополитическом смысле. Если говорить о США, здесь ситуация совершенно понятна. То, что они хотели получить ресурсную сделку, они получили. Долговременный, скажем так, ошейник на Украину одели и получили возможность действительно извлекать немалую ренту из этой теперь полностью контролируемой ими территории.Для России ситуация тоже абсолютно уже понятна. Украина в полной мере прижата к стене - несмотря на все огромное желание украинской власти увильнуть от прямых переговоров, она оказалась в формате прямых переговоров Украины и России.Еще до телефонного разговора Трампа и Путина, Зеленский провел совещание на предмет создания расширенной переговорной группы. И, здесь я бы обратил внимание, что комментарии по поводу обмена 1000 на 1000, который был согласован в Стамбуле, давал снова Умеров. То есть с высокой вероятностью, Умеров и останется, скажем так, публичным руководителем этой переговорной группы. Кстати, об этой переговорной группе надо сказать отдельно.Совершенно неожиданно, в некотором смысле еще в конце прошлой недели пришла информация о том, как была сформирована эта переговорная группа перед вылетом в Стамбул. Главное, почему именно эти персоналии там оказались? По инсайдерской информации Зеленский не управлял процессом формирования этой переговорной группы, и в ходе переговоров между нашей делегации во главе с Мединским и украинцами у него контакта с группой Умерова не было.Созданием этой группы занимались американцы в лице Рубио и Уиткоффа, а с украинской стороны курировал процесс Ермак. И комментарии по итогам переговоров Умеров тоже согласовывал с Ермаком. Зеленский, по инсайдерской информации, был просто в гневе, от того, как это прозвучало. Ермак, говорят информированные люди, долго просроченного успокаивал и сглаживал углы, выступив таким себе модератором. Собственно, к этой роли он и стремился в последний год и продавался именно в этой роли американцам. Вообще, Умеров для американцев не случайный человек. Он давно, с нулевых годов аффилирован с Пентагоном и с бизнесами, связанными с Пентагоном. А неформальными его замами в переговорной группе выступили Поклад - первый зам руководителя СБУ, бывший глава контрразведки СБУ, который давно и всерьез аффилированный с АНБ. И Скибинецкий - заместитель главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины, который вместе со своим патроном Будановым* давно связаны с военной разведкой Министерства обороны США. То есть фактически Рубио продавил такой состав переговорной группы, который был американской стороне и понятен, и удобен и ею управляем. Но и результат мы видим. Не было срыва переговоров, не покатилась вся история по пути ультиматумов и развития эскалации, а наоборот, вошла в такое консервативное, аккуратное, корректное переговорная русло.Хотя от украинцев и прозвучали некоторые комментарии, что какие то вещи для них были неприемлемы, но тоже очень аккуратно. И в целом в ходе переговоров украинская сторона вела себя очень корректно и очень тихо, спокойно, во всяком случае так, как особо никто от нее и не ожидал. Причина одна - надавили американцы и они же полностью управляли ситуацией. Так вот, возвращаемся к разговору Путина и Трампа. Уже совершенно очевидно, что прошло это все ровно так, как нужно было России, и, на самом деле, так как это нужно было Трампу. И мнение европейцев, и первых лиц киевского режима здесь глубоко вторично. Даже расширенная группа, которую создал Зеленский под дальнейшие переговоры и, как сейчас выясняется, под формулирование и согласования некоего меморандума между Москвой и Киевом, вероятно, тоже будет возглавлять как и в Стамбуле Умеров, продолжая держать руку на пульсе, информируя и выполняя указания своих непосредственных кураторов американцев. Кстати, есть еще один интересный аспект. Речь про инициативу Ватикана и конкретно секретаря Ватикана Пьетро Паролина предложить Ватикан как переговорную площадку. И жесткий комментарий Госсекретаря Рубио, что это невозможно. И был интересный нюанс с отзывом нашего министра культуры, которая должна была присутствовать на интронизации папы Льва. Формально объяснили эту историю тем, что было закрыто воздушное пространство. Считаю так - хотели бы, долетели бы. То-есть таким образом Ватикану, а, соответственно, и их партнерам в Лондоне, который в действительности стоял за всеми этими инициативами, передали привет. "Нет, вы не будете посредниками". Но, после телефонного разговора двух президентов контекст поменялся. Европейцам и Лондону Трамп бросает кость, заявив, что если все пойдет не так, как надо и не будет достигнут прогресс в переговорах, Европа должна будет заниматься украинским кризисом самостоятельно, а мы, американцы, пойдем заниматься своими делами, и можете потом ехать в Ватикан.И все же, очевидно, что украинский кейс американцы не оставят. Это не будет бегство, сверкая шлепками, как из Афганистана. Но роль посредника американцы с себя снимут. И Россию эта история абсолютно устраивает. В ходе переговоров Москвы и Вашингтона, по-видимому, был выработан некий алгоритм. А именно - Россия и Украина входят в переговорный процесс по согласованию того самого меморандума о перемирии. Обе стороны, как это и было согласовано в Стамбуле, формулируют некие требования, собственно, и по части остановки огня, и по части перехода к подписанию некоего большого соглашения, которое призвано стать итогом специальной военной операции и установить долгосрочный, прочный, надежный мир с устранением всех тех предпосылок, которые вызвали к жизни СВО. В этом перечне и денацификация, и демилитаризация. Это и целый набор гуманитарных вопросов более широкий, чем просто денацификация. Это прекращение преследование канонической православной церкви на Украине. Нейтральный статус Украины и легализация тех территориальных изменения, которые произошли в ходе специальной военной операции.По сути, это не то, чтобы ловушка для Киева, а это очень узкий коридор возможностей и решений для Киева. Маневра у них почти не осталось. В том смысле, что через некоторое время, неделю-две, или как сказал Трамп две-четыре недели, станет понятно хочет ли Украина мира и готов ли Зеленский действительно остановить войну.Интересный нюанс. Последний месяц от Трампа и его окружения звучал тезис: "я пойму, хочет ли мира Россия?" Так вот, на сегодняшний день этот вопрос снят. Американская администрация для себя решила - Россия хочет мира, но на справедливых условиях, повторюсь, с устранением тех обстоятельств и предпосылок, которые породили специальную военную операцию. И американская администрация, и лично Дональд Трамп эту позицию, вероятно, приняли. Точка. И это фундаментальные итоги переговоров в понедельник по телефону. По большому счету, для этого была проделана огромная переговорная работа, которая началась еще в ноябре прошлого года, которой занимались наши ответственные лица. Вы их сейчас уже знаете - Дмитриев и Ушаков. Ну и, безусловно, конечно же, МИД,. Так вот, всё, точка. Трамп согласился с нашим мнением и с нашей позицией.И вопрос теперь только в Украине. Насколько Украина готова к принятию этого самого меморандума? Очевидно, что мы готовы к определенным компромиссам. И главное - а, насколько Украина готова в меморандуме к компромиссам и учету наших требований, которые являются предпосылкой для остановки огня?Так вот, обе стороны, Москва и Вашингтон, сейчас будут в ожидании, как поведет себя Украина. И если Украина взбрыкнет, если глобалисты, ее партнеры, из Европы, - Лондон, Париж, Берлин начнут юлить, начнут вилять хвостом, американцы де юре выйдут из переговорного процесса. И, естественно, не будет больше никакой военной помощи, естественно, не будет никаких больше разведданных и, естественно, будут санкций против первых лиц киевского режима.И дальше ситуация уже покатится по очень тоже понятному треку. Представим - Украина фактически вышла из переговоров. Военные действия продолжились, помощь от американцев они не получают. А у них и так проблемы. А будет их еще много больше. Мы наступаем. И как было заявлено, кстати, нашей делегацией в Стамбуле, речь на следующем этапе будет уже не про четыре территории новых/старых регионов России, не про Крым и Донецк с Луганском, а про новые регионы, еще не освобожденные (а к тому времени это уже, скорее всего произойдет) от украинских нацистов.Мы уже присутствуем в Харьковской области, в Сумской области, вот-вот войдем в Днепропетровскую область. Раньше Зеленский не согласился выполнять Стамбульские договоренности (2022 год). Теперь речь идет про четыре региона. Сорвет переговоры сейчас –к ним прибавятся еще три. И это устраивает американцев, им, по сути, все равно. Потому что их интересует восстановление отношений с нами. И, конечно же, нужно помнить, что есть особая подоплека их интереса - рояль в кустах в виде Китая. И, конечно же, американцы хотели бы сохранить хоть некую дистанцию между нами и Китаем. Так что, никуда их заинтересованность в нас не денется. И нам это выгодно. Надо пользоваться моментом, получая, не кнут, но пряники и от китайцев, и от американцев. А европейцы пусть будут блюдом на этом столе.Поэтому, очевидно, что у последних переговоров Путина и Трампа масштаб и итоги много больше, чем то, как о них сейчас говорят. И в экспертном сообществе, и официальные лица. Это момент, когда, как мне кажется, администрация Трампа окончательно сделала выбор в пользу восстановления всеобъемлющих отношений с РФ. За счет Украины, за счет украинского кризиса, который будет разрешен уже неизбежно, так как нам нужно. Больших сомнений это и раньше не вызывало. Но сейчас есть осторожный оптимизм, что это будет сделано с гораздо меньшими издержками, чем это могло бы быть, останься американцы в полном объеме союзником, в первую очередь военным союзником Украины. Мы бы и так справились. Но сейчас это будет гораздо меньше нам стоить ресурсов, времени и, слава Богу, человеческих жизней. И обе стороны, Вашингтон и Москва, вероятно, приняли решение, что подождут до месяца от Украины какой то внятной позиции и конструктива. И вот если за этот месяц этот конструктив не появится, то все. А мы, абсолютно точно, так или иначе выиграли и второй раунд этого большого переговорного процесса.И Европа недружественная ни нам, ни Трампу об этом же говорит, и ровно об этом же говорят все их ведущие медиа . Это большой успех российской дипломатии. Большой успех наших вооруженных сил, большой успех нашего президента.Подробнее о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Трампа - в статье Алексея Туманова "После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях"*Признан в России террористом и экстремистом

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

https://ukraina.ru/20250518/o-formate-ustoychivogo-planetarnogo-mira-1063224647.html

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

украина, россия, киев, дональд трамп, владимир зеленский, рустем умеров, пентагон, сбу, мид, эксклюзив