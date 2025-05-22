https://ukraina.ru/20250522/medlenno-i-akkuratno-kiev-sabotiruet-peregovory-ekspert-rasskazal-kak-1063322177.html

"Медленно и аккуратно": Киев саботирует переговоры, эксперт рассказал как

"Медленно и аккуратно": Киев саботирует переговоры, эксперт рассказал как - 22.05.2025 Украина.ру

"Медленно и аккуратно": Киев саботирует переговоры, эксперт рассказал как

Украина не намерена обсуждать второй раунд переговоров с Россией, пока не состоится обмен пленными по формуле "1000 на 1000", о котором стороны договорились в конце прошлой недели в Стамбуле. Об этом 22 мая заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам переговоров с лидерами стран Северной Европы и Балтии

2025-05-22T10:34

2025-05-22T10:34

2025-05-22T10:34

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Большинство экспертов склоняются к тому, что такая позиция Банковой - ясно читаемое намерение саботировать переговоры с Москвой. Просто в этот раз медленно и поступательно.Еще одно интересное обстоятельство во вторник, 20 мая, озвучило издание "Страна.ua": в украинских СИЗО начали вызывать заключенных по статьям о госизмене, сепаратизме и коллаборационизме с предложением пойти на обмен. То есть речь идет о том, уточнили украинские журналисты, что Киев собирает для обмена своих же граждан, чтобы сдать их России, так как обменное соотношение сторон далеко от равного.Ранее "Страна" уже писала о том, что в обмене по формуле 1000 на 1000 Москва получит почти что всех пленных, в то время как Киев только около одной восьмой от общего числа: Буданов* предположил дату обмена пленными. Украинские СМИ подсчитали соотношение.Об обмене пленными в формате 1000 на 1000 делегации России и Украины договорились в Стамбуле 16 мая. Также Москва и Киев договорились детально прописать свои предложения по установлению прекращения огня. Однако четких сроков диалога о сторон на эту тему озвучено не было.Другие события дня - в материале Трамп признал, что ситуация на Украине не касается США.*Признан в РФ террористом и экстремистом.

https://ukraina.ru/20250520/dergayut-iz-politicheskikh-khat-stranaua-raskryla-obmennyy-mukhlezh-kieva-1063265651.html

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новости, россия, киев, украина, андрей ермак, василий стоякин, кирилл буданов, офис президента, украина.ру, сизо, обмен, обмен пленными