"Медленно и аккуратно": Киев саботирует переговоры, эксперт рассказал как
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Украина не намерена обсуждать второй раунд переговоров с Россией, пока не состоится обмен пленными по формуле "1000 на 1000", о котором стороны договорились в конце прошлой недели в Стамбуле. Об этом 22 мая заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам переговоров с лидерами стран Северной Европы и Балтии
"Наша позиция четкая: первым шагом должна стать договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Вторым - определение места для следующей встречи с представителями РФ", - написал Ермак в своих соцсетях после того, как президент Финляндии Александер Стубб предложил "технические" переговоры о прекращении огня в Ватикане.
Большинство экспертов склоняются к тому, что такая позиция Банковой - ясно читаемое намерение саботировать переговоры с Москвой. Просто в этот раз медленно и поступательно.
"Ермак предлагает пошаговый алгоритм, скорее всего - подсказанный американскими партнерами. Назначаем промежуточную цель, не мытьем так катанием ее достигаем, и движемся дальше. С одной стороны, особых возражений быть не должно - движемся медленно и аккуратно, доводя дело до конца. С другой стороны, это наверняка будет использовано для того, чтобы навязать России свой порядок действий. Почему-то мне кажется, что на следующем заседании контактной группы украинская сторона потребует в качестве следующего шага пресловутое безусловное перемирие на 30 дней, после чего последует срыв переговоров якобы по вине российской стороны", - пояснил политолог, журналист издания Украина.ру Василий Стоякин.
Еще одно интересное обстоятельство во вторник, 20 мая, озвучило издание "Страна.ua": в украинских СИЗО начали вызывать заключенных по статьям о госизмене, сепаратизме и коллаборационизме с предложением пойти на обмен. То есть речь идет о том, уточнили украинские журналисты, что Киев собирает для обмена своих же граждан, чтобы сдать их России, так как обменное соотношение сторон далеко от равного.
Ранее "Страна" уже писала о том, что в обмене по формуле 1000 на 1000 Москва получит почти что всех пленных, в то время как Киев только около одной восьмой от общего числа: Буданов* предположил дату обмена пленными. Украинские СМИ подсчитали соотношение.
20 мая, 12:48"Сдают своих России". На Украине начали активно мухлевать с военнопленнымиУкраинское издание "Страна.ua" сообщает, что накануне крупнейшего обмена пленных "1000 на 1000", о котором делегации Москвы и Киева договорились в Стамбуле, в украинских СИЗО начали вызывать заключенных по статьям о госизмене, сепаратизме и коллаборационизме с предложением пойти на обмен
Другие события дня - в материале Трамп признал, что ситуация на Украине не касается США.
*Признан в РФ террористом и экстремистом.
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