"Медленно и аккуратно": Киев саботирует переговоры, эксперт рассказал как - 22.05.2025 Украина.ру
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"Медленно и аккуратно": Киев саботирует переговоры, эксперт рассказал как
"Медленно и аккуратно": Киев саботирует переговоры, эксперт рассказал как - 22.05.2025 Украина.ру
"Медленно и аккуратно": Киев саботирует переговоры, эксперт рассказал как
Украина не намерена обсуждать второй раунд переговоров с Россией, пока не состоится обмен пленными по формуле "1000 на 1000", о котором стороны договорились в конце прошлой недели в Стамбуле. Об этом 22 мая заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам переговоров с лидерами стран Северной Европы и Балтии
2025-05-22T10:34
2025-05-22T10:34
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Большинство экспертов склоняются к тому, что такая позиция Банковой - ясно читаемое намерение саботировать переговоры с Москвой. Просто в этот раз медленно и поступательно.Еще одно интересное обстоятельство во вторник, 20 мая, озвучило издание "Страна.ua": в украинских СИЗО начали вызывать заключенных по статьям о госизмене, сепаратизме и коллаборационизме с предложением пойти на обмен. То есть речь идет о том, уточнили украинские журналисты, что Киев собирает для обмена своих же граждан, чтобы сдать их России, так как обменное соотношение сторон далеко от равного.Ранее "Страна" уже писала о том, что в обмене по формуле 1000 на 1000 Москва получит почти что всех пленных, в то время как Киев только около одной восьмой от общего числа: Буданов* предположил дату обмена пленными. Украинские СМИ подсчитали соотношение.Об обмене пленными в формате 1000 на 1000 делегации России и Украины договорились в Стамбуле 16 мая. Также Москва и Киев договорились детально прописать свои предложения по установлению прекращения огня. Однако четких сроков диалога о сторон на эту тему озвучено не было.Другие события дня - в материале Трамп признал, что ситуация на Украине не касается США.*Признан в РФ террористом и экстремистом.
https://ukraina.ru/20250520/dergayut-iz-politicheskikh-khat-stranaua-raskryla-obmennyy-mukhlezh-kieva-1063265651.html
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новости, россия, киев, украина, андрей ермак, василий стоякин, кирилл буданов, офис президента, украина.ру, сизо, обмен, обмен пленными
Новости, Россия, Киев, Украина, Андрей Ермак, Василий Стоякин, Кирилл Буданов, Офис президента, Украина.ру, СИЗО, обмен, обмен пленными

"Медленно и аккуратно": Киев саботирует переговоры, эксперт рассказал как

10:34 22.05.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Украина не намерена обсуждать второй раунд переговоров с Россией, пока не состоится обмен пленными по формуле "1000 на 1000", о котором стороны договорились в конце прошлой недели в Стамбуле. Об этом 22 мая заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам переговоров с лидерами стран Северной Европы и Балтии

"Наша позиция четкая: первым шагом должна стать договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Вторым - определение места для следующей встречи с представителями РФ", - написал Ермак в своих соцсетях после того, как президент Финляндии Александер Стубб предложил "технические" переговоры о прекращении огня в Ватикане.

Большинство экспертов склоняются к тому, что такая позиция Банковой - ясно читаемое намерение саботировать переговоры с Москвой. Просто в этот раз медленно и поступательно.
"Ермак предлагает пошаговый алгоритм, скорее всего - подсказанный американскими партнерами. Назначаем промежуточную цель, не мытьем так катанием ее достигаем, и движемся дальше. С одной стороны, особых возражений быть не должно - движемся медленно и аккуратно, доводя дело до конца. С другой стороны, это наверняка будет использовано для того, чтобы навязать России свой порядок действий. Почему-то мне кажется, что на следующем заседании контактной группы украинская сторона потребует в качестве следующего шага пресловутое безусловное перемирие на 30 дней, после чего последует срыв переговоров якобы по вине российской стороны", - пояснил политолог, журналист издания Украина.ру Василий Стоякин.
Еще одно интересное обстоятельство во вторник, 20 мая, озвучило издание "Страна.ua": в украинских СИЗО начали вызывать заключенных по статьям о госизмене, сепаратизме и коллаборационизме с предложением пойти на обмен. То есть речь идет о том, уточнили украинские журналисты, что Киев собирает для обмена своих же граждан, чтобы сдать их России, так как обменное соотношение сторон далеко от равного.
Ранее "Страна" уже писала о том, что в обмене по формуле 1000 на 1000 Москва получит почти что всех пленных, в то время как Киев только около одной восьмой от общего числа: Буданов* предположил дату обмена пленными. Украинские СМИ подсчитали соотношение.
В Россию возвращены 110 граждан, находившихся в плену на Украине
20 мая, 12:48
"Сдают своих России". На Украине начали активно мухлевать с военнопленнымиУкраинское издание "Страна.ua" сообщает, что накануне крупнейшего обмена пленных "1000 на 1000", о котором делегации Москвы и Киева договорились в Стамбуле, в украинских СИЗО начали вызывать заключенных по статьям о госизмене, сепаратизме и коллаборационизме с предложением пойти на обмен
Об обмене пленными в формате 1000 на 1000 делегации России и Украины договорились в Стамбуле 16 мая. Также Москва и Киев договорились детально прописать свои предложения по установлению прекращения огня. Однако четких сроков диалога о сторон на эту тему озвучено не было.
Другие события дня - в материале Трамп признал, что ситуация на Украине не касается США.
*Признан в РФ террористом и экстремистом.
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НовостиРоссияКиевУкраинаАндрей ЕрмакВасилий СтоякинКирилл БудановОфис президентаУкраина.руСИЗОобменобмен пленными
 
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