Фотоальбом Победы: Ефим Пушкин, генерал-майор танковых войск, герой обороны, освобождения Днепропетровска
© РИА Новости . Александр Фридлянский / Перейти в фотобанкЕфим Григорьевич Пушкин, генерал-майор танковых войск, герой обороны и освобождения Днепропетровска
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет
На главном фото — Ефим Григорьевич Пушкин, генерал-майор танковых войск, герой обороны и освобождения Днепропетровска.
Для многих жителей Днепропетровска символом Великой Отечественной войны являлся установленный на перекрестке проспектов Карла Маркса и Гагарина танк Т-34 – памятник Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту бронетанковых войск Ефиму Григорьевичу Пушкину.
Ефим Григорьевич Пушкин удостоен звания Героя Советского Союза 9 сентября 1941 года за героическую оборону Днепропетровска в августе 1941 года. Командуя 8-й бронетанковой дивизией, он применил новаторскую тактику "огненный мешок", уничтожив 80 танков и множество техники противника, что позволило обеспечить отход советских войск на левый берег Днепра.
11 марта 1944 года Пушкин погиб от осколка авиабомбы в селе Баштанка Николаевской области. В момент гибели Пушкин командовал 23-м танковым корпусом, который был направлен для помощи окружённой группировке под Николаевом.
В 2023 году танк Т-34, установленный в Днепропетровске в честь освободителя города генерал-лейтенанта Ефима Пушкина, демонтировали.
© РИА Новости . Николай Вихирев / Перейти в фотобанкКолонна немецкой военной техники идет в наступление под Киевом в июле 1941 года
Колонна немецкой военной техники идет в наступление под Киевом в июле 1941 года
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