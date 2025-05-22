Фотоальбом Победы: Ефим Пушкин, генерал-майор танковых войск, герой обороны, освобождения Днепропетровска - 22.05.2025 Украина.ру
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Фотоальбом Победы: Ефим Пушкин, генерал-майор танковых войск, герой обороны, освобождения Днепропетровска
Фотоальбом Победы: Ефим Пушкин, генерал-майор танковых войск, герой обороны, освобождения Днепропетровска - 22.05.2025 Украина.ру
Фотоальбом Победы: Ефим Пушкин, генерал-майор танковых войск, герой обороны, освобождения Днепропетровска
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет
2025-05-22T12:57
2025-05-22T12:57
80 лет победы
великая отечественная война
история
днепропетровск
днепр
николаевская область
карл маркс
пушкин
эксклюзив
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На главном фото — Ефим Григорьевич Пушкин, генерал-майор танковых войск, герой обороны и освобождения Днепропетровска. Для многих жителей Днепропетровска символом Великой Отечественной войны являлся установленный на перекрестке проспектов Карла Маркса и Гагарина танк Т-34 – памятник Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту бронетанковых войск Ефиму Григорьевичу Пушкину. Ефим Григорьевич Пушкин удостоен звания Героя Советского Союза 9 сентября 1941 года за героическую оборону Днепропетровска в августе 1941 года. Командуя 8-й бронетанковой дивизией, он применил новаторскую тактику "огненный мешок", уничтожив 80 танков и множество техники противника, что позволило обеспечить отход советских войск на левый берег Днепра. 11 марта 1944 года Пушкин погиб от осколка авиабомбы в селе Баштанка Николаевской области. В момент гибели Пушкин командовал 23-м танковым корпусом, который был направлен для помощи окружённой группировке под Николаевом. В 2023 году танк Т-34, установленный в Днепропетровске в честь освободителя города генерал-лейтенанта Ефима Пушкина, демонтировали.
https://ukraina.ru/20250522/fotoalbom-pobedy-znamennaya-gruppa-kubanskogo-kazachego-kavaleriyskogo-korpusa-generala-issy-plieva-1063295315.html
днепропетровск
днепр
николаевская область
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Сергей Зуев
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
80 лет победы, великая отечественная война, история, днепропетровск, днепр, николаевская область, карл маркс, пушкин, эксклюзив
80 лет Победы, Великая Отечественная война, История, Днепропетровск, Днепр, Николаевская область, Карл Маркс, Пушкин, Эксклюзив

Фотоальбом Победы: Ефим Пушкин, генерал-майор танковых войск, герой обороны, освобождения Днепропетровска

12:57 22.05.2025
 
© РИА Новости . Александр Фридлянский / Перейти в фотобанкЕфим Григорьевич Пушкин, генерал-майор танковых войск, герой обороны и освобождения Днепропетровска
Ефим Григорьевич Пушкин, генерал-майор танковых войск, герой обороны и освобождения Днепропетровска - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Александр Фридлянский
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Сергей Зуев
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В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет
На главном фото — Ефим Григорьевич Пушкин, генерал-майор танковых войск, герой обороны и освобождения Днепропетровска.
Для многих жителей Днепропетровска символом Великой Отечественной войны являлся установленный на перекрестке проспектов Карла Маркса и Гагарина танк Т-34 – памятник Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту бронетанковых войск Ефиму Григорьевичу Пушкину.
Ефим Григорьевич Пушкин удостоен звания Героя Советского Союза 9 сентября 1941 года за героическую оборону Днепропетровска в августе 1941 года. Командуя 8-й бронетанковой дивизией, он применил новаторскую тактику "огненный мешок", уничтожив 80 танков и множество техники противника, что позволило обеспечить отход советских войск на левый берег Днепра.
11 марта 1944 года Пушкин погиб от осколка авиабомбы в селе Баштанка Николаевской области. В момент гибели Пушкин командовал 23-м танковым корпусом, который был направлен для помощи окружённой группировке под Николаевом.
В 2023 году танк Т-34, установленный в Днепропетровске в честь освободителя города генерал-лейтенанта Ефима Пушкина, демонтировали.
© РИА Новости . Николай Вихирев / Перейти в фотобанкКолонна немецкой военной техники идет в наступление под Киевом в июле 1941 года
Колонна немецкой военной техники идет в наступление под Киевом в июле 1941 года - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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© РИА Новости . Ольга Ландер / Перейти в фотобанкБатареи 76-мм пушек соединения гвардии полковника Ефимова производят артиллерийский салют на Соборной площади в честь освобождения Одессы
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© РИА Новости . РИА Новости
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05:23
Фотоальбом Победы: Знаменная группа Кубанского казачьего кавалерийского корпуса генерала Иссы Плиева В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.
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