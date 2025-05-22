https://ukraina.ru/20250522/fotoalbom-pobedy-efim-pushkin-general-mayor-tankovykh-voysk-geroy-oborony-osvobozhdeniya-1063325891.html

Фотоальбом Победы: Ефим Пушкин, генерал-майор танковых войск, герой обороны, освобождения Днепропетровска

Фотоальбом Победы: Ефим Пушкин, генерал-майор танковых войск, герой обороны, освобождения Днепропетровска - 22.05.2025 Украина.ру

Фотоальбом Победы: Ефим Пушкин, генерал-майор танковых войск, герой обороны, освобождения Днепропетровска

В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет

2025-05-22T12:57

2025-05-22T12:57

2025-05-22T12:57

80 лет победы

великая отечественная война

история

днепропетровск

днепр

николаевская область

карл маркс

пушкин

эксклюзив

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На главном фото — Ефим Григорьевич Пушкин, генерал-майор танковых войск, герой обороны и освобождения Днепропетровска. Для многих жителей Днепропетровска символом Великой Отечественной войны являлся установленный на перекрестке проспектов Карла Маркса и Гагарина танк Т-34 – памятник Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту бронетанковых войск Ефиму Григорьевичу Пушкину. Ефим Григорьевич Пушкин удостоен звания Героя Советского Союза 9 сентября 1941 года за героическую оборону Днепропетровска в августе 1941 года. Командуя 8-й бронетанковой дивизией, он применил новаторскую тактику "огненный мешок", уничтожив 80 танков и множество техники противника, что позволило обеспечить отход советских войск на левый берег Днепра. 11 марта 1944 года Пушкин погиб от осколка авиабомбы в селе Баштанка Николаевской области. В момент гибели Пушкин командовал 23-м танковым корпусом, который был направлен для помощи окружённой группировке под Николаевом. В 2023 году танк Т-34, установленный в Днепропетровске в честь освободителя города генерал-лейтенанта Ефима Пушкина, демонтировали.

https://ukraina.ru/20250522/fotoalbom-pobedy-znamennaya-gruppa-kubanskogo-kazachego-kavaleriyskogo-korpusa-generala-issy-plieva-1063295315.html

днепропетровск

днепр

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

80 лет победы, великая отечественная война, история, днепропетровск, днепр, николаевская область, карл маркс, пушкин, эксклюзив