Трамп жёстко объяснил Зеленскому, почему США не идут против РФ

Дональд Трамп с первого дня президентства стремится наладить отношения с Россией, поскольку это отвечает национальным интересам Соединённых Штатов, и Украина ему в этом не помешает, хотя и пытается

Переговоры президента США Дональда Трампа с российским и украинским коллегами – Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, - а также лидерами стран ЕС убедили мировую общественность в приверженности хозяина Белого дома мирному урегулированию конфликта на Украине и в том, что втянуть его в воинственно настроенный киевско-европейский лагерь не удастся. Эту тему ведущие западные СМИ продолжают обсуждать второй день. Больше всего политиков Старого света поразило нежелание Трампа ужесточать антироссийские санкции - в отличие от них самих."Его целью с первого дня было восстановление отношений с Россией. А участие Америки в войне было препятствием, которое нужно устранить, и лучшим вариантом было бы мирное урегулирование, а не отказ от Украины. Тем не менее, это было не столь важно", - пишет агентство Bloomberg.По словам источников, Трамп заинтересован в налаживании отношений с Россией, поскольку это позволило бы обеспечить экономическое процветание США. Санкции же, говорят чиновники газете The New York Times, ограничат возможности для бизнес-сектора страны, а президент хочет улучшить экономическое благосостояние американцев.Неделю назад Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия" похвалил рациональный подход американских властей и призвал действовать аналогично."Штаты, несмотря ни на что, действуют очень прагматично, они себя не забывают. Мы до сих пор поставляем ядерное топливо США. И ничего, с удовольствием [его закупают]. Но это же так. Почему? А потому что выгодно. И правильно, и молодцы. И у них рост экономики такой значимый, достаточно приличный для них, не 4,3% (как у РФ в 2024 году – ред.), но всё-таки очень приличный", - сказал президент.21 мая генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, заявил, что госкорпорация готова сотрудничать с США по поставкам урана, если не будет принято другое решениеС 12 августа прошлого года в США действует запрет на импорт урана из России, но в случае отсутствия альтернативного источника топлива или, если поставка отвечает национальным интересам, это ограничение можно обойти. Вот американцы и покупают обогащённый уран, несмотря на все запреты, потому что им так выгодно, добавил Лихачёв.Кроме того, прошлая американская администрация, несмотря на жёсткое санкционное противостояние с РФ, не просто не накладывала никаких ограничений на российские минеральные удобрения, а 24 марта 2022 года, спустя ровно месяц после начала спецоперации на Украине, приравняла их к продуктам первой необходимости, за счёт чего предотвратила попадание под какие-либо ограничительные меры. К тому же представители США прилетали в Москву на переговоры по этому вопросу с участием ООН.После телефонного разговора с Путиным Трамп написал в своей соцсети Truth social, что согласен с желанием России наладить крупномасштабную торговлю с Соединёнными Штатами после окончания украинского конфликта, подчеркнув, что у России есть колоссальные возможности для создания огромного количества рабочих мест и повышения благосостояния, а её потенциал безграничен."Трамп желает помочь американским компаниям извлечь выгоду из российского энергетического сектора и редкоземельных ископаемых, а также из других потенциальных областей для инвестиций. Путин, похоже, понял стремление Трампа к налаживанию торговли и повёл большую часть их разговоров в русло потенциальных экономических отношений, так говорят люди, получившие информацию об их телефонных звонках в понедельник и ранее в этом году", - пишет The New York Times.Нашумевшей сделки по редкоземельным, да и по всем вообще ископаемым с Украиной оказалось мало. Конечно, когда ещё американцы получат от неё доходы и получат ли?Но Зеленскому никак не даёт покоя такой настрой президента США, и в телефонном разговоре он попросил Трампа ввести серьёзные санкции против РФ, если Украина не будет согласна с предложениями Москвы о режиме прекращения огня.На что Трамп категорично ответил из Белого дома: "Это будет моё решение, ничьё больше. Мы посмотрим, что сделает Россия, как поведёт себя".То есть попросту посоветовал Зеленскому не лезть не в своё дело.Трамп вообще на протяжении своего второго президентского срока старается пресекать русофобскую риторику на глобальном уровне, в частности, вычёркивать подобные формулировки из общих документов международных организаций и объединений. Так, на проходящей 20-22 мая в Канаде встреча министров финансов стран G7, как сообщили изданию Politico чиновники на условиях анонимности, представители США выступили против включения в текст общего заявления пункта с формулировкой о дальнейшей поддержке Киева, а также называть действия РФ на Украине незаконными. Аналогично американские чиновники поступали и на других площадках.Через месяц в той же Канаде пройдёт саммит G7 (15-17 июня), а в Гааге – саммит НАТО (24-26 июня). Именно после них, как прогнозирует The New York Times, разногласия между американцами и европейцами по поводу поддержки Украины, скорее всего, достигнут апогея. К слову, на встречу членов Североатлантического альянса Зеленского в отличие от предыдущих лет не пригласят, потому что США этого не захотели.Тем не менее, считать выполненной угрозу Трампа полностью выйти из украинской истории преждевременно.На слушаниях в комитете Сената по международным делам госсекретарь США Марко Рубио 20 мая сообщил, что США не прекращали поставку оружия Украине – всё, что утверждено Конгрессом ранее, продолжает поступать.Меж тем, выделенная администрацией предыдущего президента демократа Джо Байдена помощь иссякнет уже летом, а решений по предоставлению Украине новых пакетов, как сказал глава Госдепартамента, пока нет.В западных СМИ звучит мнение, что США будут использовать военную помощь как рычаг давления, чтобы усадить Зеленского за стол переговоров, при этом не пытаясь воздействовать на Россию."Самая действенная угроза, которую мы можем использовать против Киева, - это перспектива прекращения нашей поддержки. Речь не столько о военных поставках, у нас постепенно истощаются военные склады, и мы на самом деле не так уж и много можем дать Украине без масштабного производства новых вооружений, которое потребует много времени, а у Украины его, судя по ситуации на фронтах, нет", - заявил бывший директор по анализу России в ЦРУ Джордж Биби в интервью для передачи "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24".Сенаторам Рубио так и сказал: систем ПВО Patriot США и их союзникам не хватает даже для собственных нужд. Какие уж тут запасы для ВСУ?"Сотрудничество в разведке и коммуникациях – это совсем другое дело. Если мы, например, перекроем доступ к Starlink, это сильно ударит по способности Украины вести боевые действия. Большая часть высокоточного оружия, поставленного Украине, нуждается в данных, которые предоставляет американская разведка. Опасность потерять доступ к этому действует отрезвляюще. И это, вероятно, одна из важных причин, почему Киев вообще согласился на прямые переговоры с российской делегацией, несмотря на упорное нежелание это делать. Европейцы тоже совсем не хотят такого развития событий. Соединённые Штаты пытаются комбинировать разные стимулы, кнут и пряник, как говорят в России", - добавил Биби.Читайте также Сергей Марков: Трамп может купить у Зеленского мир на Украине, если даст ему гарантии безопасности

