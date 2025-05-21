Сергей Марков: Трамп может купить у Зеленского мир на Украине, если даст ему гарантии безопасности - 21.05.2025 Украина.ру
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Сергей Марков: Трамп может купить у Зеленского мир на Украине, если даст ему гарантии безопасности
Сергей Марков: Трамп может купить у Зеленского мир на Украине, если даст ему гарантии безопасности - 21.05.2025 Украина.ру
Сергей Марков: Трамп может купить у Зеленского мир на Украине, если даст ему гарантии безопасности
Идея Европа была в том, чтобы поссорить Путина и Трампа и вернуть его в партию войну. Им это не удалось. Сейчас они осмысливают что делать. И новые заявления Зеленского будут зависеть от того, какие решения примут европейцы после того, как их предыдущая концепция потерпела крах.
2025-05-21T16:45
2025-05-21T16:45
интервью
сша
россия
украина
владимир зеленский
дональд трамп
сергей марков
bloomberg
украина.ру
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков.США надеются, что Россия уже на этой неделе представит широкий перечень условий для прекращения огня в конфликте на Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио.- Сергей Александрович, США ждут, что Россия предоставит им некую дорожную карту по прекращению огня?- Россия уже озвучивала условия мира устно, а сейчас США попросили это сделать письменно. Речь идет о двух вещах. Первое это условия прекращения огня, второе – условия мирного соглашения. Видение России должно быть обозначено как меморандум. И прекращение огня явилось бы частью это мирного соглашения. Американцы ждут, что это будет реалистичный документ, который теоретически мог бы быть принят Украиной. Но я думаю, что невозможно, потому что ни один такой документ украинская хунта не примет.- Уже неоднократно заявлялось, что США могут выйти из переговорного процесса вокруг Украины. Реалистичен ли такой сценарий?- Он уже реализуется. Трамп уже сказал, что пусть модерированием занимается Ватикан, а США свое участие будут минимизировать, у них хватает своих проблем. Полагаю, что США уже более чем на 50% вышли из этого процесса.Тем не менее США продолжают поставки оружия, в эти минуты их спутники направляют десятки украинских ракет, снарядов и дронов на российские позиции. То есть когда мы говорим о передаче разведданных Украине, это не значит, что американский Рихард Зорге что-то разведывал, а работу американской спутниковой группировки.Кроме того, США не делятся информацией о том, что провокация в Буче была организована Зеленским и телеканалом BBC, то есть украинские и британские спецслужбы. Знают они и кто взорвал драмтеатр в Мариуполе и нанес удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, но не делают публичных заявлений. Поэтому участие США в мирном процессе пока минимальное.Да, США пока не принимают решения о новых поставках оружия из-за экономии. Но идти к миру не значит просто экономить деньги.Идея Европа была в том, чтобы поссорить Путина и Трампа и вернуть его в партию войну. Им это не удалось. Сейчас они осмысливают что делать. И новые заявления Зеленского будут зависеть от того, какие решения примут европейцы после того, как их предыдущая концепция потерпела крах. Им предстоит решить, увеличивать ли финансирование и поставки оружия на Украину или переходить на более мирную лексику. Или устроить новую провокацию, "Бучу-2".Выскажу свое мнение относительно того, как сделать так, чтобы Зеленский перешел на платформу мира. Это могут сделать и американцы, и европейцы. Мир нужно купить у Зеленского. Дело в том, что идейных фашистов в украинском режиме мало. Там всего процентов десять таких, как Билецкий*. А абсолютное большинство — это беспринципные оппортунисты. И что нужно Зеленскому? Главное, что он требует, это гарантии безопасности. Когда он уйдет с поста президента, ему вспомнят и чудовищную коррупцию, и гибель сотен тысяч украинцев.По всему миру за ним начнется охота. Поэтому Трамп, Стармер или Макрон могли бы ему предложить полмиллиарда долларов, остров, как Наполеону, и гарантии безопасности Зеленскому и людям из его окружения. После этого Зеленский примет любые условия мира.- Сразу возникает вопрос, насколько будут юридически обоснованы документы, на которых будет стоять подпись нелегитимного Зеленского?- Недавно я давал интервью Bloomberg, где объяснил нашу позицию. Подпись Зеленского под любыми документами имеет мало смысла, потому что следующий президент с легкостью откажется от этих соглашений. Поэтому долговременных соглашений с ним не может быть, но кратковременные могут быть. Например, соглашение о тридцатидневном перемирии касается не следующего президента, а нынешнего, поэтому оно вполне может быть подписано. И переговоры с Зеленским тоже могут быть, поскольку он же реально контролирует администрацию. - Но устроит ли это Россию? Ведь нам нужен прочный мир, о чем российская сторона уже неоднократно заявляла.- В этом и состоит парадокс. Под долговременными соглашениями подписи Зеленского быть не может. А под 30- или 60-дневным перемирием его подпись устроит, но нам такое перемирие не нужно. И переговоры лично с Зеленским возможны, но они нам не нужны, потому что из таких переговоров он устроит злое шоу.- Можем ли мы, пока идут переговоры, добиться такого успеха на поле боя, который поставит нынешний киевский режим на колени, и тогда речь будет идти только о капитуляции Украины?- Для этого нужно преодолеть несколько этапов. Первый этап успеха – это серьезное наступление России. Второй – это взятие одного из крупных городов: Покровска, Славянска, Краматорска.Третий этап – это освобождение всех трех этих городов. Четвертый этап – это взятие еще одного крупного города, типа Херсона или Николаева. Пятый — это выход к Днепропетровску, Харькову, Одессе. Шестой этап — это взятие одного из этих крупных городов. Трудно представить, что все эти шесть этапов мы пройдем за ближайшие полгода.*Признан в России террористом и экстремистомПодробнее о фашизации украинского общества Путин заявил, что на Украине мы воюем с неонацистами. Объясняем, почему это так
https://ukraina.ru/20250521/stalo-izvestno-chto-putin-otvetil-na-predlozhenie-prisoedinit-sumy-k-rossii-1063307410.html
https://ukraina.ru/20250521/kak-shutki-mogut-pererasti-v-yadernuyu-voynu-i-mozhno-li-perevospitat-ukraintsev--ischenko-1063304924.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, сша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, сергей марков, bloomberg, украина.ру
Интервью, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Сергей Марков, bloomberg, Украина.ру

Сергей Марков: Трамп может купить у Зеленского мир на Украине, если даст ему гарантии безопасности

16:45 21.05.2025
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаСергей Марков интервью
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Идея Европа была в том, чтобы поссорить Путина и Трампа и вернуть его в партию войну. Им это не удалось. Сейчас они осмысливают что делать. И новые заявления Зеленского будут зависеть от того, какие решения примут европейцы после того, как их предыдущая концепция потерпела крах.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков.
США надеются, что Россия уже на этой неделе представит широкий перечень условий для прекращения огня в конфликте на Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио.
- Сергей Александрович, США ждут, что Россия предоставит им некую дорожную карту по прекращению огня?
- Россия уже озвучивала условия мира устно, а сейчас США попросили это сделать письменно. Речь идет о двух вещах. Первое это условия прекращения огня, второе – условия мирного соглашения. Видение России должно быть обозначено как меморандум. И прекращение огня явилось бы частью это мирного соглашения. Американцы ждут, что это будет реалистичный документ, который теоретически мог бы быть принят Украиной. Но я думаю, что невозможно, потому что ни один такой документ украинская хунта не примет.
- Уже неоднократно заявлялось, что США могут выйти из переговорного процесса вокруг Украины. Реалистичен ли такой сценарий?
- Он уже реализуется. Трамп уже сказал, что пусть модерированием занимается Ватикан, а США свое участие будут минимизировать, у них хватает своих проблем. Полагаю, что США уже более чем на 50% вышли из этого процесса.
Тем не менее США продолжают поставки оружия, в эти минуты их спутники направляют десятки украинских ракет, снарядов и дронов на российские позиции. То есть когда мы говорим о передаче разведданных Украине, это не значит, что американский Рихард Зорге что-то разведывал, а работу американской спутниковой группировки.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Сочи
16:12
Стало известно, что Путин ответил на предложение присоединить Сумы к РоссииПрезидент РФ Владимир Путин отреагировал на прозвучавшее на встрече с главами муниципалитетов в Курской области предложение сделать Сумы российскими шуткой. Об этом 21 мая написало агентство РИА Новости
Кроме того, США не делятся информацией о том, что провокация в Буче была организована Зеленским и телеканалом BBC, то есть украинские и британские спецслужбы. Знают они и кто взорвал драмтеатр в Мариуполе и нанес удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, но не делают публичных заявлений. Поэтому участие США в мирном процессе пока минимальное.
Да, США пока не принимают решения о новых поставках оружия из-за экономии. Но идти к миру не значит просто экономить деньги.
Идея Европа была в том, чтобы поссорить Путина и Трампа и вернуть его в партию войну. Им это не удалось. Сейчас они осмысливают что делать. И новые заявления Зеленского будут зависеть от того, какие решения примут европейцы после того, как их предыдущая концепция потерпела крах. Им предстоит решить, увеличивать ли финансирование и поставки оружия на Украину или переходить на более мирную лексику. Или устроить новую провокацию, "Бучу-2".
Выскажу свое мнение относительно того, как сделать так, чтобы Зеленский перешел на платформу мира. Это могут сделать и американцы, и европейцы. Мир нужно купить у Зеленского. Дело в том, что идейных фашистов в украинском режиме мало. Там всего процентов десять таких, как Билецкий*. А абсолютное большинство — это беспринципные оппортунисты. И что нужно Зеленскому? Главное, что он требует, это гарантии безопасности. Когда он уйдет с поста президента, ему вспомнят и чудовищную коррупцию, и гибель сотен тысяч украинцев.
По всему миру за ним начнется охота. Поэтому Трамп, Стармер или Макрон могли бы ему предложить полмиллиарда долларов, остров, как Наполеону, и гарантии безопасности Зеленскому и людям из его окружения. После этого Зеленский примет любые условия мира.
- Сразу возникает вопрос, насколько будут юридически обоснованы документы, на которых будет стоять подпись нелегитимного Зеленского?
- Недавно я давал интервью Bloomberg, где объяснил нашу позицию. Подпись Зеленского под любыми документами имеет мало смысла, потому что следующий президент с легкостью откажется от этих соглашений. Поэтому долговременных соглашений с ним не может быть, но кратковременные могут быть.
Например, соглашение о тридцатидневном перемирии касается не следующего президента, а нынешнего, поэтому оно вполне может быть подписано. И переговоры с Зеленским тоже могут быть, поскольку он же реально контролирует администрацию.
- Но устроит ли это Россию? Ведь нам нужен прочный мир, о чем российская сторона уже неоднократно заявляла.
- В этом и состоит парадокс. Под долговременными соглашениями подписи Зеленского быть не может. А под 30- или 60-дневным перемирием его подпись устроит, но нам такое перемирие не нужно.
И переговоры лично с Зеленским возможны, но они нам не нужны, потому что из таких переговоров он устроит злое шоу.
Ищенко - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
15:28
Как шутки могут перерасти в ядерную войну и можно ли перевоспитать украинцев — ИщенкоПолитолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей
- Можем ли мы, пока идут переговоры, добиться такого успеха на поле боя, который поставит нынешний киевский режим на колени, и тогда речь будет идти только о капитуляции Украины?
- Для этого нужно преодолеть несколько этапов. Первый этап успеха – это серьезное наступление России. Второй – это взятие одного из крупных городов: Покровска, Славянска, Краматорска.
Третий этап – это освобождение всех трех этих городов. Четвертый этап – это взятие еще одного крупного города, типа Херсона или Николаева. Пятый — это выход к Днепропетровску, Харькову, Одессе. Шестой этап — это взятие одного из этих крупных городов.
Трудно представить, что все эти шесть этапов мы пройдем за ближайшие полгода.
*Признан в России террористом и экстремистом
Подробнее о фашизации украинского общества Путин заявил, что на Украине мы воюем с неонацистами. Объясняем, почему это так
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ИнтервьюСШАРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампСергей МарковbloombergУкраина.ру
 
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