https://ukraina.ru/20250521/sergey-markov-tramp-mozhet-kupit-u-zelenskogo-mir-na-ukraine-esli-dast-emu-garantii-bezopasnosti-1063309440.html

Сергей Марков: Трамп может купить у Зеленского мир на Украине, если даст ему гарантии безопасности

Сергей Марков: Трамп может купить у Зеленского мир на Украине, если даст ему гарантии безопасности - 21.05.2025 Украина.ру

Сергей Марков: Трамп может купить у Зеленского мир на Украине, если даст ему гарантии безопасности

Идея Европа была в том, чтобы поссорить Путина и Трампа и вернуть его в партию войну. Им это не удалось. Сейчас они осмысливают что делать. И новые заявления Зеленского будут зависеть от того, какие решения примут европейцы после того, как их предыдущая концепция потерпела крах.

2025-05-21T16:45

2025-05-21T16:45

2025-05-21T16:45

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков.США надеются, что Россия уже на этой неделе представит широкий перечень условий для прекращения огня в конфликте на Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио.- Сергей Александрович, США ждут, что Россия предоставит им некую дорожную карту по прекращению огня?- Россия уже озвучивала условия мира устно, а сейчас США попросили это сделать письменно. Речь идет о двух вещах. Первое это условия прекращения огня, второе – условия мирного соглашения. Видение России должно быть обозначено как меморандум. И прекращение огня явилось бы частью это мирного соглашения. Американцы ждут, что это будет реалистичный документ, который теоретически мог бы быть принят Украиной. Но я думаю, что невозможно, потому что ни один такой документ украинская хунта не примет.- Уже неоднократно заявлялось, что США могут выйти из переговорного процесса вокруг Украины. Реалистичен ли такой сценарий?- Он уже реализуется. Трамп уже сказал, что пусть модерированием занимается Ватикан, а США свое участие будут минимизировать, у них хватает своих проблем. Полагаю, что США уже более чем на 50% вышли из этого процесса.Тем не менее США продолжают поставки оружия, в эти минуты их спутники направляют десятки украинских ракет, снарядов и дронов на российские позиции. То есть когда мы говорим о передаче разведданных Украине, это не значит, что американский Рихард Зорге что-то разведывал, а работу американской спутниковой группировки.Кроме того, США не делятся информацией о том, что провокация в Буче была организована Зеленским и телеканалом BBC, то есть украинские и британские спецслужбы. Знают они и кто взорвал драмтеатр в Мариуполе и нанес удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, но не делают публичных заявлений. Поэтому участие США в мирном процессе пока минимальное.Да, США пока не принимают решения о новых поставках оружия из-за экономии. Но идти к миру не значит просто экономить деньги.Идея Европа была в том, чтобы поссорить Путина и Трампа и вернуть его в партию войну. Им это не удалось. Сейчас они осмысливают что делать. И новые заявления Зеленского будут зависеть от того, какие решения примут европейцы после того, как их предыдущая концепция потерпела крах. Им предстоит решить, увеличивать ли финансирование и поставки оружия на Украину или переходить на более мирную лексику. Или устроить новую провокацию, "Бучу-2".Выскажу свое мнение относительно того, как сделать так, чтобы Зеленский перешел на платформу мира. Это могут сделать и американцы, и европейцы. Мир нужно купить у Зеленского. Дело в том, что идейных фашистов в украинском режиме мало. Там всего процентов десять таких, как Билецкий*. А абсолютное большинство — это беспринципные оппортунисты. И что нужно Зеленскому? Главное, что он требует, это гарантии безопасности. Когда он уйдет с поста президента, ему вспомнят и чудовищную коррупцию, и гибель сотен тысяч украинцев.По всему миру за ним начнется охота. Поэтому Трамп, Стармер или Макрон могли бы ему предложить полмиллиарда долларов, остров, как Наполеону, и гарантии безопасности Зеленскому и людям из его окружения. После этого Зеленский примет любые условия мира.- Сразу возникает вопрос, насколько будут юридически обоснованы документы, на которых будет стоять подпись нелегитимного Зеленского?- Недавно я давал интервью Bloomberg, где объяснил нашу позицию. Подпись Зеленского под любыми документами имеет мало смысла, потому что следующий президент с легкостью откажется от этих соглашений. Поэтому долговременных соглашений с ним не может быть, но кратковременные могут быть. Например, соглашение о тридцатидневном перемирии касается не следующего президента, а нынешнего, поэтому оно вполне может быть подписано. И переговоры с Зеленским тоже могут быть, поскольку он же реально контролирует администрацию. - Но устроит ли это Россию? Ведь нам нужен прочный мир, о чем российская сторона уже неоднократно заявляла.- В этом и состоит парадокс. Под долговременными соглашениями подписи Зеленского быть не может. А под 30- или 60-дневным перемирием его подпись устроит, но нам такое перемирие не нужно. И переговоры лично с Зеленским возможны, но они нам не нужны, потому что из таких переговоров он устроит злое шоу.- Можем ли мы, пока идут переговоры, добиться такого успеха на поле боя, который поставит нынешний киевский режим на колени, и тогда речь будет идти только о капитуляции Украины?- Для этого нужно преодолеть несколько этапов. Первый этап успеха – это серьезное наступление России. Второй – это взятие одного из крупных городов: Покровска, Славянска, Краматорска.Третий этап – это освобождение всех трех этих городов. Четвертый этап – это взятие еще одного крупного города, типа Херсона или Николаева. Пятый — это выход к Днепропетровску, Харькову, Одессе. Шестой этап — это взятие одного из этих крупных городов. Трудно представить, что все эти шесть этапов мы пройдем за ближайшие полгода.*Признан в России террористом и экстремистомПодробнее о фашизации украинского общества Путин заявил, что на Украине мы воюем с неонацистами. Объясняем, почему это так

https://ukraina.ru/20250521/stalo-izvestno-chto-putin-otvetil-na-predlozhenie-prisoedinit-sumy-k-rossii-1063307410.html

https://ukraina.ru/20250521/kak-shutki-mogut-pererasti-v-yadernuyu-voynu-i-mozhno-li-perevospitat-ukraintsev--ischenko-1063304924.html

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интервью, сша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, сергей марков, bloomberg, украина.ру