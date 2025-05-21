Кремль отреагировал на планы США по созданию новой системы ПРО "Золотой купол" - 21.05.2025 Украина.ру
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Кремль отреагировал на планы США по созданию новой системы ПРО "Золотой купол"
Кремль отреагировал на планы США по созданию новой системы ПРО "Золотой купол" - 21.05.2025 Украина.ру
Кремль отреагировал на планы США по созданию новой системы ПРО "Золотой купол"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в общении с журналистами 21 мая назвал планы властей в Вашингтоне по созданию новой системы противоракетной обороны "Золотой купол" суверенным делом США
2025-05-21T13:31
2025-05-21T13:50
новости
сша
кремль
россия
дмитрий песков
дональд трамп
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"Если Соединенные Штаты считают, что есть ракетная опасность, то, конечно, разрабатывают системы противоракетной обороны. Так делают все страны, которые имеют для этого потенциал", - сказал официальный представитель Кремля.Он также подчеркнул, что сейчас детальной информации о проекте США нет.Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Американский лидер отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока.Подробнее - в материале Трамп раскрыл детали проекта системы ПРО "Золотой Купол" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, кремль, россия, дмитрий песков, дональд трамп
Новости, США, Кремль, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп

Кремль отреагировал на планы США по созданию новой системы ПРО "Золотой купол"

13:31 21.05.2025 (обновлено: 13:50 21.05.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в общении с журналистами 21 мая назвал планы властей в Вашингтоне по созданию новой системы противоракетной обороны "Золотой купол" суверенным делом США
"Если Соединенные Штаты считают, что есть ракетная опасность, то, конечно, разрабатывают системы противоракетной обороны. Так делают все страны, которые имеют для этого потенциал", - сказал официальный представитель Кремля.
Он также подчеркнул, что сейчас детальной информации о проекте США нет.

"Здесь необходимо понимать нюансы. Пока какой-то детализации этого проекта нет. И, безусловно, конечно же, в обозримом будущем сам ход развития событий требует возобновления контактов по вопросам стратостабильности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не видит ли Россия в указе о создании "Золотого купола" угрозы для ядерного паритета в США.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Американский лидер отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока.
Подробнее - в материале Трамп раскрыл детали проекта системы ПРО "Золотой Купол" на сайте Украина.ру.
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