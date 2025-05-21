https://ukraina.ru/20250521/kreml-otreagiroval-na-plany-ssha-po-sozdaniyu-novoy-sistemy-pro-zolotoy-kupol-1063299512.html

Кремль отреагировал на планы США по созданию новой системы ПРО "Золотой купол"

Кремль отреагировал на планы США по созданию новой системы ПРО "Золотой купол" - 21.05.2025 Украина.ру

Кремль отреагировал на планы США по созданию новой системы ПРО "Золотой купол"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в общении с журналистами 21 мая назвал планы властей в Вашингтоне по созданию новой системы противоракетной обороны "Золотой купол" суверенным делом США

2025-05-21T13:31

2025-05-21T13:31

2025-05-21T13:50

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"Если Соединенные Штаты считают, что есть ракетная опасность, то, конечно, разрабатывают системы противоракетной обороны. Так делают все страны, которые имеют для этого потенциал", - сказал официальный представитель Кремля.Он также подчеркнул, что сейчас детальной информации о проекте США нет.Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Американский лидер отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока.Подробнее - в материале Трамп раскрыл детали проекта системы ПРО "Золотой Купол" на сайте Украина.ру.

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новости, сша, кремль, россия, дмитрий песков, дональд трамп