Трамп раскрыл детали проекта системы ПРО "Золотой Купол" - 21.05.2025 Украина.ру
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Трамп раскрыл детали проекта системы ПРО "Золотой Купол"
Трамп раскрыл детали проекта системы ПРО "Золотой Купол" - 21.05.2025 Украина.ру
Трамп раскрыл детали проекта системы ПРО "Золотой Купол"
Президент США Дональд Трамп объявил о том, что его администрация выбрала проект системы противоракетной обороны "Золотой купол" для защиты Соединенных Штатов от иностранных угроз. Об этом 21 мая сообщило американское издание CBS News
2025-05-21T10:40
2025-05-21T10:40
новости
сша
дональд трамп
пит хегсет
космос
про
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По словам главы Белого дома, постройка ПРО "Золотой Купол" будет завершена до конца его срока, то есть в течение трех лет. Трамп отметил, что бюджетный пакет, который республиканцы в настоящее время обсуждают на Капитолийском холме, будет включать первоначальные 25 миллиардов долларов на начало строительства системы противоракетной обороны. Кроме того, президент США обратил внимание, что общая стоимость проекта составит около 175 миллиардов долларов, однако она может быть и намного больше. Конгресс еще не профинансировал ни один из этих проектов, хотя Трамп сказал журналистам, что, по его мнению, в этом будет легко убедить законодателей на Капитолийском холме. "Золотой купол" должен быть полностью введен в эксплуатацию до января 2029 года.Трамп уточнил, что система будет создана в таких штатах, как Аляска, Флорида, Джорджия и Индиана, и в ней будут задействованы множественные, еще не выбранные американские оборонные и технологические компании.Проект вдохновлен израильской системой "Железный Купол", но будет значительно масштабнее, способным перехватывать гиперзвуковые и баллистические ракеты, подчеркнул президент США. "После завершения строительства Золотой купол будет способен перехватывать ракеты, даже если они будут запущены с других частей света", — объявил Трамп. Ранее Россия и Китай назвали дестабилизирующим проект США по созданию системы "Золотой купол". В частности, Москва и Пекин выразили опасения, что проект может привести к размещению оружия в космосе и превращению этого пространства в арену для гонки вооружений.Подробнее о других новостях к сегодняшнему утру — в публикации Отказ от санкций, провалы ВСУ, надежды на РФ. Главное на Украине 21 мая.
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новости, сша, дональд трамп, пит хегсет, космос, про
Новости, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, космос, ПРО

Трамп раскрыл детали проекта системы ПРО "Золотой Купол"

10:40 21.05.2025
 
© centralasia.media
© centralasia.media
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Президент США Дональд Трамп объявил о том, что его администрация выбрала проект системы противоракетной обороны "Золотой купол" для защиты Соединенных Штатов от иностранных угроз. Об этом 21 мая сообщило американское издание CBS News
По словам главы Белого дома, постройка ПРО "Золотой Купол" будет завершена до конца его срока, то есть в течение трех лет. Трамп отметил, что бюджетный пакет, который республиканцы в настоящее время обсуждают на Капитолийском холме, будет включать первоначальные 25 миллиардов долларов на начало строительства системы противоракетной обороны.
Кроме того, президент США обратил внимание, что общая стоимость проекта составит около 175 миллиардов долларов, однако она может быть и намного больше. Конгресс еще не профинансировал ни один из этих проектов, хотя Трамп сказал журналистам, что, по его мнению, в этом будет легко убедить законодателей на Капитолийском холме. "Золотой купол" должен быть полностью введен в эксплуатацию до января 2029 года.
"Сегодня я рад объявить, что мы официально выбрали архитектуру для этой современной системы, которая будет развертывать технологии следующего поколения на суше, море и в космосе, включая космические датчики и перехватчики", — заявил американский лидер вместе с министром обороны Питом Хегсетом в Овальном кабинете.
Трамп уточнил, что система будет создана в таких штатах, как Аляска, Флорида, Джорджия и Индиана, и в ней будут задействованы множественные, еще не выбранные американские оборонные и технологические компании.
Проект вдохновлен израильской системой "Железный Купол", но будет значительно масштабнее, способным перехватывать гиперзвуковые и баллистические ракеты, подчеркнул президент США.
"После завершения строительства Золотой купол будет способен перехватывать ракеты, даже если они будут запущены с других частей света", — объявил Трамп.
Ранее Россия и Китай назвали дестабилизирующим проект США по созданию системы "Золотой купол". В частности, Москва и Пекин выразили опасения, что проект может привести к размещению оружия в космосе и превращению этого пространства в арену для гонки вооружений.
Подробнее о других новостях к сегодняшнему утру — в публикации Отказ от санкций, провалы ВСУ, надежды на РФ. Главное на Украине 21 мая.
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