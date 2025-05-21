https://ukraina.ru/20250521/shest-let-u-vlasti-kak-zelenskiy-obmanul-ukraintsev-1063300875.html

Шесть лет у власти: как Зеленский обманул украинцев

Шесть лет у власти: как Зеленский обманул украинцев - 21.05.2025 Украина.ру

Шесть лет у власти: как Зеленский обманул украинцев

Зеленский отменил шестилетие своего президентства, законный срок которого истек год назад. В сети фактически завирусилось видео его инаугурации в 2019 году, где он обещал, что украинцы не будут плакать.

2025-05-21T18:34

2025-05-21T18:34

2025-05-21T18:34

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Именно на волне хлёстких заявлений об окончании войны на Донбассе, свободе русскоязычным гражданам, борьбе с коррупцией и олигархами Зеленский набрал свои знаменитые 73% голосов избирателей.Мало что осталось от этих речей. Мнение украинцев об итогах шестилетнего президентства Зеленского, мягко говоря, неоднозначные. Многие убедились, что именно политика команды Зеленского привела страну к катастрофе.Критики Зеленского, включая бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, обвиняют его в том, что за годы его правления страна потеряла контроль над Донбассом, Луганском, Херсонской и Запорожской областями, что привело к утрате ключевых промышленных и ресурсных регионов. Потеря портов, таких как Мариуполь, усугубила экономические проблемы, а массовая гибель военных и гражданских лиц вызывает гнев у части населения. За годы президентства Зеленского население Украины сократилось на 20–25% из-за эмиграции (4,5 млн в ЕС и около 4 млн в Россию), низкой рождаемости и военных потерь. Мобилизация и принудительный набор в армию, включая уличные облавы, вызвали массовое недовольство. Многие мужчины скрываются от призыва, а семьи разрываются из-за запрета на выезд.Украина столкнулась с коллапсом промышленности, потерей экспортных мощностей и ростом долгов. Сделка с США о доступе к природным ресурсам (редкоземельные металлы, нефть, газ) вызвала скандал: критики называют это "продажей страны", особенно из-за секретности условий соглашения.Зеленский, изначально избранный как "антисистемный" кандидат, столкнулся с обвинениями в авторитаризме. Военное положение, действующее с 2022 года, отменило выборы, что подрывает легитимность его власти.Его конфликт с медиа и давление на журналистов под предлогом "патриотизма" также вызывают споры.Многие считают, что Зеленский упустил шанс завершить войну в 2022 году, отвергнув договоренности с Россией, и теперь вынужден балансировать между требованиями Запада, реалиями на фронте и личными мотивами самосохранения. Подробнее об итогах диктатуры Зеленского – в обзоре соцсетей украинских экспертов.Украинский политик Дмитрий БыковСегодня перечитал немало сообщений с анализом шести лет президентства Владимира Зеленского — в большинстве своем от оппозиции. И, по правде говоря, почти со всем согласен: от банального невыполнения популистских обещаний до роли президента в вопиющей неготовности страны к войне, последствия которой мы ощущаем до сих пор. На протяжении всех шести лет нас сопровождал махровый популизм — яркий, пустой, льстивый. Большинство обещаний даже технически были неисполнимы – миллиард деревьев, смартфон каждой бабусе, инвестиционные няни и технопарки. Другие – остались красивыми фразами, которые повторялись с экранов, но не имели ни малейшего воплощения. Мы часто насмехаемся над Трампом, мол, его поручения выполняются только тогда, когда он повторяет их дважды. Но Зеленский повторял свои десятки раз – и зря. Реформа правоохранительной системы, судебная реформа, налоговая, таможенная – все осталось на уровне рекламных роликов.А весенние посадки?Классика жанра, завершившаяся уголовными делами против оппозиции, военных и активистов. Но все это уже никого не удивляет. Мы об этом пишем годами. Другое интересно: я почти не видел хотя бы попыток публичной защиты или похвалы президента в годовщину его правления. Неужели в Офисе президента никто не позаботился о праздничном хоре, оде лидеру, песнопении для "величайшего"? Или, может, я просто не наткнулся? Возможно, мы уже так глубоко увязли в собственном информационном пузыре, что не замечаем очевидного: такое поведение президента до сих пор нравится большинству? Или все проще: соцсети создают иллюзии.Здесь можно разогнать любое мнение или уничтожить его в зародыше – нужны только ресурсы.Возможно, именно поэтому мы не понимаем подлинный рейтинг президента? Действительно ли президент, завершая свой шестой год в должности, окончательно потерял доверие украинцев? Наше информационное пространство давно искривлено. Украинцы глубоко травмированы войной, хронической усталостью и бесконечными эмоциональными качелями, которые нам ежедневно навязывает единый телемарафон. Мы уже не замечаем, что живем в стране кривых зеркал и воспринимаем это как норму. Никаких рецептов здесь не будет. Они тщетны, пока продолжается война.Украинский оппозиционный политик Евгений МураевШесть лет назад финал сериала "Игра престолов" был смазан картинкой с инаугурации Зеленского. Страна с ликованием приникла к телеэкранам, чтобы посмотреть на кислые рожи Порошенко и его друзей, с треском проигравших выборы. А энергичный паренек рубил сплеча, как он готов принимать сложные решения, "готов потерять свою популярность, свои рейтинги, а если понадобится, я готов без раздумий потерять свои позиции, чтобы наступил мир". Теперь чтобы наступил мир он не готов вообще ни на что. Пожалуй, в этом самая удивительная его трансформация - когда живые люди превратились в статистику, в расходный материал, в пыль, по которой бывший актер расхаживает в уляпанных кровью сапогах. Причем шел он к этому совершенно сознательно, сорвав переговоры по Минским соглашениям, сорвав переговоры в Стамбуле, срывая любые возможности для мирных переговоров сейчас. Да, никто не давал ему полномочий бесконечно сидеть в кресле президента и рисовать себе заоблачные рейтинги. Но для диктатора это как раз абсолютно естественно. В "Игре престолов" тоже был совершенно четкий посыл о том, что любой борец с плохой системой в конце сам превращается в дракона и сжигает людей ради безумной идеи. Так что сериальная судьба "Слуги народа" тесно сплелась с линией выдуманного средневекового мира: "паренек из народа" примерил корону - и потерял себя. Только безумных диктаторов по законам жанра всегда ждет одинаковый финал - хотя они уверены, что их власть вечна. И в случае с нашим Безумным Королем вряд ли будет иначе.Публицист Евгений ВасилькевичШесть лет назад на волне народного доверия и телевизионной славы к власти в Украине пришёл человек, никогда ранее не имевший отношения к политике — Владимир Зеленский. Под бурные аплодисменты толпы он обещал простые вещи: мир, честность, справедливость и конец эпохи жадности. Но сегодня, спустя шесть лет, украинцы больше не смеются. Страна истощена, обманута, втянута в затяжную войну, а те, кто ещё недавно верил в "слугу народа", теперь обвиняют его в предательстве.Обещания Зеленского — и провалы, один за другим1. Мир на ДонбассеОбещание: "Прекращение огня в кратчайшие сроки. Ни один украинец не должен умирать на фронте".Реальность: Война не только не закончилась, она переросла в полномасштабный конфликт. Тысячи погибших, миллионы беженцев. Минские соглашения заморожены. Дипломатии — ноль.2. Борьба с олигархамиОбещание: "Украина будет без Коломойского, Ахметова и Порошенко".Реальность: Коломойский сначала был в фаворе, потом стал врагом. Олигархи — по-прежнему главные игроки на украинской сцене. Системной деолигархизации не произошло.3. Борьба с коррупциейОбещание: "Посадки весной" — лозунг 2019 года.Реальность: Ни одного крупного фигуранта не осудили. Коррупция расцвела при "слугах народа". Сам Зеленский попал в скандал Pandora Papers, где фигурировали его офшоры и бизнес в Великобритании.4. Экономика и инвестицииОбещание: "Инвестируйте в Украину! Я гарантирую прозрачность!"Реальность: За годы правления страну покинули десятки международных компаний. Уровень жизни упал. Зарплаты заморожены, инфляция растёт, долги увеличились. Украина зависит от международных дотаций и займов.5. Эмиграция и демографияОбещание: "Украинцы вернутся домой".Реальность: Массовый отток населения продолжается. После 2022 года Украина потеряла более 10 миллионов граждан, выехавших в Европу и Россию.6. Политические репрессииОбещание: "Свобода слова — наш приоритет".Реальность: Закрытие десятков телеканалов, репрессии против оппозиции, судебные процессы против журналистов, правозащитников и даже блогеров.7. Конституционная реформаОбещание: "Сделаем страну парламентской республикой с сильными институтами".Реальность: Усиление личной власти президента. Управление страной через офис, а не институты. Принятие решений в ручном режиме.Видео, ставшее символом ненавистиНедавно в сети появился вирусный видеоролик, стилизованный под продолжение сериала "Слуга народа". В нём герой Зеленского — Голобородько — просыпается в бункере, как символ сломанной мечты.Слова, звучащие в видео, вызывают дрожь:"Мы все — Украина. Мы все — убийцы, женщины, мальчишки. Правильно ли это?""Президент Голобородько просыпается в бункере. После выборов, обещаний, реформ — страна больше не смеется".Это уже не сатира. Это манифест разочарования. Видео — зеркальное отражение падения надежды и наступления коллективного горя. Комментарии под роликом полны ненависти: Зеленского обвиняют в том, что он предал страну, вверг её в хаос, стал марионеткой, а не лидером.В кулуарах власти и экспертном сообществе всё чаще звучит слово "капитуляция".С каждым месяцем Украина теряет инфраструктуру, население и мораль. Армия истощена. Финансовая помощь Запада нестабильна.Многие эксперты уверены: стратегия Зеленского — это не стратегия победы, а стратегия затягивания агонии. При этом общество начинает понимать: вся война — это не путь к миру, а способ удержания власти и внешнего финансирования.Народный рейтинг: внизу днаПоследние соцопросы (включая утечки из социологических служб Украины) показывают: уровень доверия к Зеленскому обрушился. Если в 2019 году его поддерживали 73%, то сейчас — не более 20%. В восточных и южных регионах страны рейтинг ушёл в отрицательные значенияСимволично: президент, начавший свою карьеру со сцены, где он смешил людей, сегодня вызывает лишь горечь, презрение и усталость.Зеленский вошёл в историю как человек, который обещал всё и не выполнил ничего.Мир, честность, перемены — превратились в ложь, репрессии и войну.Шесть лет спустя "слуга народа" стал слугой страха, а вместо обещанной эпохи света — Украина получила эпоху руин. И именно в этой точке большинство граждан задают себе вопрос: был ли он когда-то искренним — или нас просто обманули?О других итогах шестилетнего "президентства" Зеленского - в статье Василия Стоякина "Магическая цифра шесть: к годовщине инаугурации Зеленского"

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украина, россия, донбасс, трамп и зеленский, владимир зеленский, петр порошенко, слуга народа, ес, офис президента, эксклюзив