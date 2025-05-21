https://ukraina.ru/20250521/adskie-sanktsii-ili-davlenie-na-rossiyu-i-ukrainu-eksperty-ukrainaru-o-suti-peregovorov-putina-i-1063263032.html

"Адские санкции" или давление на Россию и Украину? Эксперты Украина.ру о сути переговоров Путина и Трампа

"Адские санкции" или давление на Россию и Украину? Эксперты Украина.ру о сути переговоров Путина и Трампа - 21.05.2025 Украина.ру

"Адские санкции" или давление на Россию и Украину? Эксперты Украина.ру о сути переговоров Путина и Трампа

Разговор с Путиным укрепил Трампа во мнении, что для разрешения украинского кризиса надо давить на Киев и Европу, а не на Россию. Президент США выбирает между двумя вариантами: принудить Украину и Европу к принятию российских условий по СВО или ввести "адские санкции". Таким мнением поделились с журналистами издания Украина.ру российские эксперты

2025-05-21T05:00

2025-05-21T05:00

2025-05-21T05:00

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В понедельник, 19 мая, состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, беседа продолжалась более двух часов.По итогам российский лидер выступил с заявлением для СМИ. Путин отметил, что разговор с президентом США был "очень содержательным, откровенным и весьма полезным". Он поблагодарил Трампа за поддержку в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной.Путин заявил, что договорился с Трампом о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций. По словам президента, такими позициями могут являться принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, "включая и возможное прекращение огня на определённое время в случае достижения соответствующих договорённостей"."Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые устроили бы все стороны", — сказал Путин, отметив, что главным для России является устранение первопричин украинского кризиса.В свою очередь, Дональд Трамп так же подвёл итог телефонного разговора с Владимиром Путиным и заявил, что "он прошел очень хорошо"."Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что ещё важнее, о завершении войны. Условия для этого будут обсуждаться между двумя сторонами, как и должно быть, потому что именно они знают детали переговоров, о которых никто другой не может знать", — написал американский президент на своей странице в соцсети.По словам Трампа, когда закончится "кровопролитие", Россия хочет вести крупномасштабную торговлю с США, отметив, что у РФ есть "колоссальные возможности" для создания рабочих мест" и неограниченный потенциал.Президент США также сообщил, что Ватикан выразил готовность принять переговоры России и Украины по прекращению конфликта.После состоявшегося разговора между президентами России и США в беседе с журналистами Трамп заявил, что готов выйти из переговорного процесса, объявил о существовании неких "красных линий", не поясняя, что за этим стоит, и сообщил, что окончательное решение состоится в ближайшие две, максимум четыре недели (подробнее об этом - здесь).Во время брифинга по итогам беседы двух лидеров помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Путин и Трамп не говорили о временных рамках возможного прекращения огня между Россией и Украиной. "Были упомянуты обмены заключёнными гражданами двух стран. Это важная гуманитарная акция. Президенты отметили, что сейчас прорабатывается очередной обмен - 9 на 9 человек", — сообщил Ушаков.По словам помощника президента, в разговоре с Путиным Трамп также отметил, что глубоко впечатлен тем, какой ценой для русских была завоевана Победа в Великой Отечественной войне. "Трамп поделился, что когда он говорит об этом, то в Америке ему многие просто не верят, но факт остается фактом: русские принесли в жертву свои жизни больше всех", — сообщил Ушаков.Стремление Трампа провести телефонный разговор с Путиным было вызвано давлением со стороны Великобритании, Германии, Франции и Польши с целью добиться от России прекращения огня в конфликте с Украиной, уверен Чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь."Возникает закономерный вопрос, к чему такая настойчивость [Владимира] Зеленского, лидеров европейских стран в реализации предложения о 30-дневном прекращении огня?" — указал собеседник Украина.ру.Корчмарь допустил, что подобная настойчивость — это стремление подыграть Трампу, который обещал реализовать своё предложение о сделке (и которая уже реализована подписанием соглашения с Украиной о добыче полезных ископаемых)."Ведь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может выйти из переговоров, так как это не война Соединённых Штатов. Вслед за ним Трамп заявлял, что если не будет продвижения в переговорах между Москвой и Киевом, то США от них отойдут", — напомнил дипломат.Корчмарь отметил, что в случае выхода США из переговоров делами Украины займутся Евросоюз и НАТО. А их планы уже известны — дальнейшая поддержка Киева оружием и финансами против России, добавил он.Дипломат отметил, что США не заинтересованы в продвижении российских условий разрешения конфликта на Украине, об этом свидетельствует анализ ситуации вокруг украинского кризиса."В их планы не входит денацификация и демилитаризация этой страны. Они по-прежнему желают поддерживать Украину в качестве замороженного конфликта, плацдарма напряжения против России", — заключил собеседник издания.По мнению доцента кафедры политической теории МГИМО, политолога-международника Иван Лошкарева, заявления Путина и Трампа свидетельствуют о некотором продвижении в урегулировании ситуации на Украине. "Ведь последние несколько недель спор состоял в том, с чего начинать: либо сначала перемирие, потом переговоры, либо сначала переговоры, потом перемирие. Сейчас решили, что надо совместить. На мой взгляд, это большой плюс", — указал политолог в беседе с журналистами Украина.ру.Это говорит о том, что Россия прошла одну из переговорных ловушек — "ловушку очередности", когда стороны решают, с чего начать и в какой последовательности выстраивать диалог, уверен Лошкарев."Мы ничего не уступили, потому что если мы обсуждаем не только перемирие, но и весь переговорный формат, то продолжаем высказывать наши идеи и требуем от Украины высказать окончательное мнение по этим же вопросам", — подчеркнул собеседник издания.Анализируя итоги телефонного разговора двух лидеров, Лошкарев обратил внимание на три важных момента. Во-первых, уже есть дипломатическая подвижка, отметил Лошкарев.Во-вторых, обратил внимание политолог, в заявлении Трампа есть любопытный сюжет насчет экономики и того, что у экономических отношений России и США есть будущее. То есть вопросы снятия санкций, совместного проекта по редкоземельным металлам, возвращение зарубежного бизнеса в Россию с повестки не ушли, считает он.По мнению политолога, из заявления Трампа следует, что отложено и предложение об ужесточении санкций против России, которое обсуждалось в верхней палате Конгресса США, что является уступкой со стороны американцев.Третий важный момент — это информация о том, кому президент США сообщил про итоги переговоров, указал Лошкарев."Кроме председателя Еврокомиссии [Урсулы фон дер Ляйен], канцлера Германии [Фридриха Мерца], Зеленского, были любопытные персонажи. Это премьер Италии [Джорджа Мелони], президент Финляндии [Александр Стубб]. Это говорит о том, что Трамп пытается работать и с европейцами тоже", — резюмировал собеседник Украина.ру.Политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов считает, что в телефоном разговоре Путин и Трамп продолжили тему восстановления двусторонних отношений России и США, при этом понимая, что все упирается в Украину. "Какая-то встреча Путина и Трампа пройдет, но пока идет война, никакого Трампа в Москве не будет. При этом Трамп не собирается отдавать Украину России и Зеленского убирать тоже не собирается", — указал эксперт.По мнению Акопова, сейчас Трамп выбирает между двумя вариантами: принудить Украину и Европу к принятию российских условий по СВО или ввести санкции против теневого флота РФ, чтобы принудить Москву к 30-дневному перемирию. "И я все-таки думаю, что Трамп выберет первый вариант – давить на Украину. Если он будет давить на Россию через "адские санкции", это приведет к краху всех его попыток выстроить новую геополитическую реальность", — подчеркнул собеседник издания.По словам Акопова, ввод "адских санкций" не поможет Трампу наладить отношения с Москвой, прекратить войну и сделать так, чтобы российско-китайский союз был менее спаянным. Разговор с Путиным только укрепил Трампа во мнении, что надо давить на Киев, а не на Россию, уверен он.Эксперт отметил, что Зеленский и Европа будут требовать от Трампа "покарать Россию" и не пойдут на условия перемирия с выводом войск с конституционных территорий РФ.По словам Акопова, Трамп также не собирается "продавливать" их полноценно. Он будет "слегка поддавливать" Киев и Брюссель, не говоря им прямо, что надо принять условия России ("Вы тут разбирайтесь с русскими, а я в стороне постою")", добавил обозреватель."То есть мы можем решать проблему Украины военным путем. А можем договориться, когда они созреют. Киев и Европа пока не созрели. Трамп только дозревает. Когда они созреют – покажет время", — подытожил собеседник издания.Также о разговоре лидеров РФ и США — в материале Алексея Туманова После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250520/prodolzhenie-peregovorov--posle-letney-kampanii-vs-rf-o-chm-pogovorili-putin-i-tramp-1063267246.html

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