https://ukraina.ru/20250519/1063255410.html

Петр Акопов: Путин убедил Трампа, что ему надо давить не на Россию, а на Украину вместе с Европой

Петр Акопов: Путин убедил Трампа, что ему надо давить не на Россию, а на Украину вместе с Европой - 19.05.2025 Украина.ру

Петр Акопов: Путин убедил Трампа, что ему надо давить не на Россию, а на Украину вместе с Европой

Мы можем решать проблему Украины военным путем. А можем договориться, когда они созреют. Киев и Европа пока не созрели. Трамп только дозревает. Когда они созреют – покажет время, считает политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов

2025-05-19T22:30

2025-05-19T22:30

2025-05-19T22:42

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, пусть и другими словами, но подтвердил слова американского лидера о том, что Москва видит Вашингтон одним из ключевых торговых партнеров после завершения войны на Украине. Ушаков также отметил, что оба президента заинтересованы в личной встрече, но при этом и Путин, и Трамп заинтересованы, чтобы эта встреча была не пустой, а результативной.- Петр, означает ли это, что главы государств в целом согласны с ликвидацией киевского режима, и весь вопрос в том – в какой форме и в какие сроки?- Ушаков еще сказал, что Трамп приедет в Россию после завершения конфликта.Оба президента действительно обсуждают тему восстановления двусторонних отношений, но мы же понимаем, что все упирается в Украину. Какая-то встреча Путина и Трампа пройдет, но пока идет война, никакого Трампа в Москве не будет. При этом Трамп не собирается отдавать Украину России и Зеленского убирать тоже не собирается.Просто сейчас Трамп выбирает между двумя вариантами: принудить Украину и Европу к принятию российских условий по СВО или поддаться на уговоры ястребов ввести санкции против российского теневого флота, чтобы принудить Москву к 30-дневному перемирию. И я все-таки думаю, что Трамп выберет первый вариант – давить на Украину.Если он будет давить на Россию через "адские санкции", это приведет к краху всех его попыток выстроить новую геополитическую реальность. Он не сможет улучшить отношения с Москвой, прекратить войну и сделать так, чтобы российско-китайский союз был менее спаянным. Мы же понимаем, что запрет на покупку нашей нефти и газа – это санкции против Китая и Индии. Такое решение усугубит тяжелую торговую войну США с Китаем и будет нервировать Индию, которая не собирается к этому присоединяться.Поэтому я думаю, что разговор с Путиным только укрепил его во мнении, что надо давить на Киев, а не на нас.Конечно, Зеленский и Европа будут от него требовать покарать Россию. И на наши условия перемирия с выводом войск с конституционных территорий они не пойдут. Да и Трамп не собирается их продавливать полноценно. Он будет их слегка поддавливать, не говоря им прямо, что надо принять условия России ("Вы тут разбирайтесь с русскими, а я в стороне постою"). А это уже нервирует Украину и Европу, которые боятся, что в какой-то момент Трамп прекратит поддержку Киева.- А как Трамп может отреагировать на то, что наше активизировавшееся продвижение перерастет в крупные успехи на поле боя?- Это будет использовано и Трампом для давления на Украину с Европой, и для давления Украины с Европой на Трампа, чтобы он требовал от России пойти на немедленное 30-дневное перемирие. Но когда Путин говорит, что необходимо устранить первопричины этого конфликта, то это не игра и не выдумка нашего президента. Об этом он говорил еще до начала СВО. Это касается безопасности в Европе, прекращение расширения НАТО на восток и попыток Запада забрать себе Украину.И пока это не будет принято Киевом и Западом (они это не примут, потому что наедятся, что Америка не отступится от борьбы за Украину), никаких предпосылок для прекращения боевых действий нет.Теоретически Путин может пойти на месячную остановку боевых действий с условиями, что на Украину не будет поступать оружие и не будут введены европейские войска. Но это лишь будет жестом доброй воли, подтверждающий, что мы настроены договариваться. Никакого устойчивого перемирия не будет. Даже если оно продержится, то все равно сорвется.Просто тем самым Путин подтвердит свои слова: "Мы готовы разговаривать. Просто наши условия категорически неприемлемы для Европы, Украины и для Америки до недавнего времени".То есть мы можем решать проблему Украины военным путем. А можем договориться, когда они созреют. Киев и Европа пока не созрели. Трамп только дозревает. Когда они созреют – покажет время.- Как раз насчет времени. Есть мнение, что в этом противостоянии с Западом мы выигрываем со счетом 3:0 на 75-й минуте матча, и нам сейчас просто надо не совершать глупых ошибок. Мол, Америка в 2025-2026 году однозначно отвлечется на Китай, а украинский вопрос будет урегулирован политическим путем в нашу пользу. Согласны ли вы с этим?- Во-первых, я не согласен, что мы ведем 3:0. Скорее, счет 3:2 в нашу пользу. Во-вторых, мы не знаем, какая сейчас минута матча. Я бы сравнил это противостояние не с футболом, а с теннисом, когда побеждает игрок, набравший определенное количество очков. Сейчас мы по очкам слегка опережаем соперника. Но если произойдет перелом в нашу пользу, мы сравнительно быстро (скажем, за год) сможем прийти к победе.А для этого надо, чтобы на Украине и в Европе произошел морально-психологический слом. Пока этого не произошло, но само развитие событий к этому слому противника подталкивает. Это понимает не только Путин, но и Трамп, когда говорит, что Украина проиграет, потому что Россию на измор не возьмешь.В этом и российский, и американский президент едины. Оба считают, что время работает на Россию.О том, какие еще есть нюансы и какие перспективы открывает телефонный разговор Путина и Трампа, состоявшийся вечером 19 мая, - в интервью Ивана Лошкарева: Трамп сделал уступку России, но наступление ВС РФ на поле боя это не остановит

https://ukraina.ru/20210114/1030238972.html

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, европа, россия, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, нато, переговоры, дипломатия, сво