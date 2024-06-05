https://ukraina.ru/20240605/1055490998.html

Как легитимизироваться Зеленскому?

Как легитимизироваться Зеленскому? - 05.06.2024 Украина.ру

Как легитимизироваться Зеленскому?

Сам украинский президент уверяет, что ему не интересно обсуждать свою юридическую легитимность – перед ним стоят более важные задачи. И отсылает всех читать Конституцию. Ну что ж…

2024-06-05T15:55

2024-06-05T15:55

2024-06-05T17:03

легитимность

юрист

верховный суд

конституция

конституционный суд украины

владимир зеленский

руслан стефанчук

виктор медведчук

мнения

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Начнём с того, что вопрос легитимности не может не волновать Зеленского. Нет, внешне всё выглядит чинно и благородно: государственная система работает, приказы выполняются, народные массы ропщут, конечно, но тихо. Самое главное — западные союзники признают Зеленского президентом. Конечно, неявка президента Байдена на "саммит мира" — сигнал не слишком приятный, но в целом президентского достоинства Зеленского не задевает.Вопрос в другом. В деньгах. Ведь кредиты Украине выдаются под гарантии государства, а какие гарантии может дать государство, если непонятно, в каком статусе находится его глава? Так что международное признание Зеленского как почти настоящего президента — это одно, а вот давать под гарантии почти настоящего президента можно только почти настоящие деньги.Так что вопрос легитимности для Зеленского важен.Ответ дать на него не так трудно — это сделал один из лучших профессиональных юристов Украины, бывший вице-спикер Верховной рады, глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук на страницах "Комсомольской правды".В основном он изложил уже известное, но от специалиста по украинскому конституционному праву можно было бы ожидать тонкого владения вопросом, и Виктор Владимирович, естественно, эти ожидания не обманул.Пятилетний срок полномочий президента устанавливается Ст. 103 Конституции, но сторонники Зеленского ссылаются на норму Избирательного кодекса, который запрещает проведение выборов во время действия военного положения. Противники Зеленского, соответственно, апеллируют к тому, что в законодательстве содержится норма о продлении полномочий депутатов в случае невозможности проведения выборов, но не содержится ничего подобного относительно президента. Таким образом, Зеленский потерял юридические полномочия, и любые действия, которые он сейчас предпринимает как президент Украины, — незаконны.Но в вопросе относительно назначения президентских выборов содержится ещё одна тонкость, которая видна только специалисту:"Статья 20 Избирательного кодекса Украины предусматривает беспрерывность избирательного процесса и содержит запрет его отмены или переноса, а статья 83 Конституция Украины предусматривает исключение из этого правила только для выборов Верховной рады. Возможность отмены или переноса выборов президента Конституцией не предусмотрена (подчёркивание наше. — Авт.). Это объясняется тем, что Украина является парламентско-президентской, а не президентской республикой, и парламент в иерархии власти занимает более высокое место, чем президент".А из этого следует ещё один крайне важный момент: разумеется, после 21 мая единственным полномочным органом высшей власти на Украине остаётся Верховная рада и её спикер Руслан Стефанчук, но полномочия предполагают и ответственность, и тут Рада и лично Стефанчук оказались не на высоте положения."Верховная рада Украины, действуя под руководством Стефанчука в интересах Зеленского, в нарушение пункта 7 статьи 85 Конституции и статьи 77 и части 2 статьи 78 Избирательного Кодекса Украины до 27.12.2023 г. постановление о назначении очередных выборов Президента на 31.03.2024 г. не приняла, и выборы Президента не назначила".А значит, в перспективе Стефанчук должен нести ответственность за узурпацию власти Владимиром Зеленским — узурпация-то осуществлялась при его непосредственном участии.Враньё Зеленского относительно того, что ему неинтересен вопрос его легитимности, легко опровергается приведённым Медведчуком фактом попытки легализовать бездействие Верховной рады: в Верховный суд уже обратился Олег Серик ("один из основателей общественной организации "СПРОТИВ", председателем наблюдательного совета которой является полковник британской армии в отставке Глен Грант") с жалобой на бездействие Рады в деле о назначении выборов президента Украины. По замыслу узурпаторов, ВС должен будет в некотором роде повторить собственный "подвиг" 2004 года, когда было принято неправовое решение о проведении т.н. "третьего тура" президентских выборов. Сейчас "Верховный суд должен будет отказать в удовлетворении исковых требований, признав тем самым законность продолжения исполнения Зеленским президентских обязанностей".Правда, данное дело неподсудно ВС — тут затрагивается вопрос трактовки Конституции, а значит, нужен вердикт Конституционного суда. Но тут есть два неудобных обстоятельства.Во-первых, Зеленский находится в долговременном конфликте с КС, который требует от него отменить закон о Национальном антикоррупционном бюро (Зеленский не может этого сделать: принятие противоречащего Конституции закона было требованием западных партнёров — проще "отменить" Конституционный суд).Во-вторых, Конституционный суд уже принимал такое решение в 2014 году (Медведчук на него почему-то не ссылается), и, как ни формулируй запрос сейчас, обойти уже принятый вердикт относительно того, что срок полномочий составляет именно пять лет, нельзя. Отменить же своё решение КС не может.В общем, "юрист" Зеленский попал в юридический тупик и не знает, как ему из него выйти. Хотя возможность лежит на поверхности — в соответствии с Конституцией написать заявление, передать полномочия Стефанчуку и отправиться выращивать капусту. По возможности — в Италию. По примеру мудрого Диоклетиана.

https://ukraina.ru/20240531/1055389728.html

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