https://ukraina.ru/20250518/vlast-zelenskogo-nachinaet-shatatsya-ukrainskie-eksperty-i-politiki-o-situatsii-v-strane-1063213147.html

"Власть Зеленского начинает шататься". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране

"Власть Зеленского начинает шататься". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране - 18.05.2025 Украина.ру

"Власть Зеленского начинает шататься". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране

В Украинском экспертном сообществе задумались, насколько прочен киевский режим и что побуждает клику Зеленского пока ещё держаться вместе. Поводом к обсуждению таких вопросов стали, в том числе, переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле.

2025-05-18T07:00

2025-05-18T07:00

2025-05-18T07:00

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украина

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владимир зеленский

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Переговоры эти могут продолжиться, договариваться о следующей встрече стороны будут через турецких дипломатов, отметил в своем блоге экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв.По его мнению, "крупнейший обмен военнопленными (тысяча на тысячу — Ред.) и договорённость продолжить обсуждение условий прекращения огня (пока каждая из сторон подготовит свои предложения) — это не основные итоги Стамбула-2"."Важно, что переговоры не были сорваны из-за того, что Россия отказалась от безусловного 30-дневного перемирия. Причем СМИ, в основном западные и украинские, поспешили написать, что Россия выдвинула неприемлемые условия и переговорам конец. Однако заявления украинских участников после переговоров были спокойными и конструктивными, никаких истерик. Ультиматум Киева и запада пока не сработал", - подчеркнул Царёв. Он добавил, что западные СМИ оценивают прошедшую в Стамбуле встречу как "символическую победу Путина".Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский считает, что Америка станет на сторону РФ."Что может предложить Украина, кроме кривой сделки по недрам, в которой нет никакой конкретики? Продолжение политики Байдена с прокачкой денег через Украину в войне?Трамп этого не хочет. Он уже ищет инвестиции извне, а не затраты, увеличивающие внутренний долг.В свою очередь, РФ может предложить множество вариантов - от вопросов безопасности на Ближнем Востоке до освоения Арктики.К тому же, в условиях поиска ресурсов для снижения торгового дефицита, русские предлагают вложить замороженные у них $300 млрд в закупку американских товаров.Поэтому выбор здесь очевиден, и действия американской делегации, включая отказ приглашать Зеленского на саммит НАТО - одно из тому подтверждений", - написал Дубинский в своем телеграм-канале.По его мнению, "сейчас мы наблюдаем издержки публичной политики, связанные с принуждением Зеленского к миру, после которого от него избавятся".Другой гонимый украинский нардеп Артем Дмитрук в своем блоге высказался об одном из украинских переговорщиков — зампреде СБУ Александре Покладе, назвав его "убийцей" и "террористом". Политик утверждает, что Поклад готовил его ликвидацию и продолжает искать способы, как это реализовать.Дмитрук в связи с этим задал вопрос: "Как с ними и о чём разговаривать?".Такой же вопрос задаёт в своем блоге российский писатель и общественный деятель Захар Прилепин."Вы вообще чего ждёте от этих переговоров? Или даже так: вы хоть чего-нибудь ждёте хорошего от этих переговоров? Вы понимаете, что та сторона приехала не за тем, чтобы вообще о чем-то разумном договориться?" - обратился писатель к своим подписчикам.А Дмитрук отметил, что некоторые представители украинской делегации на переговорах в Стамбуле были в камуфляжной форме. По словам политика, на Украине "пиксель" помогает пугать народ и легче проезжать блокпосты, но в Турции он зачем?И не только это выглядело странно."Во время переговоров украинской "делегации" внезапно понадобился переводчик. Все дружно "забыли" русский — свой родной язык, на котором они говорят каждый день, кроме разве что тех случаев, когда снимают клоунские ролики для пропаганды", - рассказал нардеп.Он продолжил: "Но больше всего поразило другое. Когда эта же "делегация" выходит к прессе — она говорит на английском"."Вопрос: для кого это всё? И главное — на кого это рассчитано?Для украинцев, которым нужен мир? Или для более "важных" людей, для которых английский родной язык и которым нужно это шоу?" - написал политик, добавив, что "ответ очевиден".Насколько прочен и устойчив сейчас киевский режим? Покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко в беседе с журналистом Александром Шелестом* заявил, что "власть Зеленского начинает шататься независимо от того, что происходит в Стамбуле".Бондаренко предположил, что украинская власть "продолжит шататься" независимо от итогов стамбульской встречи.Он также подчеркнул, что "когда начинают говорить о мире, после этого начинаются определённые настроения в любой армии, любая армия ждёт, когда закончится война, любая армия не готова воевать вечно", поскольку привыкнуть к смерти невозможно. Соответственно, можно ожидать изменения настроений в рядах ВСУ.Политолог, историк и публицист, обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в беседе с "АиФ" относительно итогов переговоров в Стамбуле отметил, что и глава офиса Зеленского Андрей Ермак, и глава МО Украины Рустем Умеров могут решать какие-то вопросы за спиной у Зеленского, но только в том случае, если получат стопроцентную "крышу" у своих кураторов (Умеров — в США, Ермак — у британцев).Однако, по словам эксперта, они опытные интриганы и "прекрасно понимают, что их могут кинуть, сделать козлами отпущения". В целом - в команде Зеленского осознают, что они в окружении, "поэтому и держатся пока все вместе".* Признан иноагентом в РФПодробнее об итогах встречи — в статье Алексея Туманова "Переговоры с Украиной завершены. Кислица показал V, Скибицкий приветствует павших бойцов ВСУ"

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Сергей Зуев

россия, украина, стамбул, владимир зеленский, трамп и зеленский, артем дмитрук, вооруженные силы украины, верховная рада, сизо, эксклюзив