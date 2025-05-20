https://ukraina.ru/20250520/dmitriev-rasskazal-o-titanicheskikh-usiliyakh-zapada-napravlennykh-na-sryv-dialoga-rf-i-ssha-1063267752.html

Дмитриев рассказал о титанических усилиях Запада, направленных на срыв диалога РФ и США

Дмитриев рассказал о титанических усилиях Запада, направленных на срыв диалога РФ и США - 20.05.2025 Украина.ру

Дмитриев рассказал о титанических усилиях Запада, направленных на срыв диалога РФ и США

Титанические усилия западных политиков и СМИ брошены на то, чтобы сорвать конструктивный диалог России и США. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

2025-05-20T13:00

2025-05-20T13:00

2025-05-20T13:30

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При этом, по его словам, диалог двух президентов крайне важен для понимания в США первопричин, сути и возможных путей решения конфликта на Украине.Накануне президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Президент РФ также заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Подробнее - в материале Алексея Туманова После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин