Дмитриев рассказал о титанических усилиях Запада, направленных на срыв диалога РФ и США - 20.05.2025 Украина.ру
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Дмитриев рассказал о титанических усилиях Запада, направленных на срыв диалога РФ и США
Дмитриев рассказал о титанических усилиях Запада, направленных на срыв диалога РФ и США - 20.05.2025 Украина.ру
Дмитриев рассказал о титанических усилиях Запада, направленных на срыв диалога РФ и США
Титанические усилия западных политиков и СМИ брошены на то, чтобы сорвать конструктивный диалог России и США. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
2025-05-20T13:00
2025-05-20T13:30
новости
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При этом, по его словам, диалог двух президентов крайне важен для понимания в США первопричин, сути и возможных путей решения конфликта на Украине.Накануне президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Президент РФ также заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Подробнее - в материале Алексея Туманова После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин

Дмитриев рассказал о титанических усилиях Запада, направленных на срыв диалога РФ и США

13:00 20.05.2025 (обновлено: 13:30 20.05.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Титанические усилия западных политиков и СМИ брошены на то, чтобы сорвать конструктивный диалог России и США. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
При этом, по его словам, диалог двух президентов крайне важен для понимания в США первопричин, сути и возможных путей решения конфликта на Украине.

"То, что этот диалог способствует пока что сбалансированной и конструктивной позиции администрации Трампа, вызывает истерику у европейских политиков, в европейских и британских медиа. Титанические усилия западных политиков и СМИ брошены на то, чтобы сорвать конструктивный диалог Россия-США", - написал Дмитриев.

Накануне президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Президент РФ также заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
Подробнее - в материале Алексея Туманова После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях на сайте Украина.ру.
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