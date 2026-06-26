https://ukraina.ru/20260626/sokolinaya-okhota-kak-rabotayut-drony-perekhvatchiki-1080667336.html

"Соколиная охота": как работают дроны-перехватчики

"Соколиная охота": как работают дроны-перехватчики - 26.06.2026 Украина.ру

"Соколиная охота": как работают дроны-перехватчики

Не секрет, что вражеские БПЛА сегодня являются угрозой, которую нельзя игнорировать. Корреспондент издания "Украина.ру" побывал на позиции расчета противодействия БПЛА противника отдельного батальона БПС 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр", понаблюдал за работой бойцов и ознакомился с дроном-перехватчиком "Сокол-И".

2026-06-26T21:32

2026-06-26T21:32

2026-06-26T21:47

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Нежнейшие алые маки, что буквально светятся в лучиках утреннего солнышка, тысячами гибнут под колесами пикапов. И сиреневые цветочки гибнут, и желтенькие. Тут можно бы выдать на-гора какую-нибудь псевдофилософскую, но красивую мысль о жерновах войны, что перемалывают само бытие, но здесь и сейчас все мысли о стальном уголке, впившемся в несчастную мою поясницу. И, конечно, о поясе с кевларом, который ленюсь надевать, поскольку за бортом нынче +30.Военный транспорт – это торжество утилитарности. Минус в том, что состоит он все больше из твердых плоскостей да острых углов. На асфальте оно еще куда ни шло, а в чистом полюшке неумелым кавалеристом себя ощущаешь.На сложном подъеме автомобиль дергает. "Да елки!" - реагирует публика в кузове, хватаясь за все подряд.- Не попал!- Почему не попал? Прямо в мой доверчиво подставленный тыл железкой очень даже попал.- Да нет же! В передачу не попал.- А ведь тут каких-то десять километров. Вполне могли ножками пробежать.- Говори за себя!Маленькая колонна, состоящая из двух "Уланов", а также мотоцикла и "квадрика" сопровождения, ныряет в лесополосу. "Оставайтесь на месте до полной остановки транспортного средства", - всплывает в памяти наставление из Московского метрополитена. И, надо сказать, не зря, ибо водитель начинает "моститься", подруливая так, чтобы удобно было выскакивать. Ну вот. Прыгаем с борта, радуясь твердой земле под ногами.Рассредоточившись среди деревьев, бойцы визуально "режут" небо на сектора. За ним, как за ребенком-непоседой, нужен глаз да глаз. Душно. Если поле – это сковородка, то в тени деревьев ты будто в сауне. А ведь еще даже не полдень.Громкий хлопок где-то над нами. Коллектив лениво задирает подбородки. И без "картинки" понятно, что в небе инверсионный след и "облачко" разрыва, но привычка – вторая натура. "О! ПВО сбили чего-то", - без намека на хоть какую-то интонацию отмечает кто-то из ребят. Здесь постоянно что-то сбивают. Обычное дело, хотя звук пренеприятнейший.Расчет противодействия БПЛА противника отдельного батальона БПС 90-й гвардейской дивизии, известной в народе, как "Черные ножи", вооружен дронами-перехватчиками "Сокол-И", каковые до сей поры мне видеть не приходилось."Поскольку враг активно использует БПЛА "Хорнет", мы не менее активно применяем "соколы". Легкая, маневренная "птица". В режиме поиска летает до полутора-двух часов. Если цель не находим, то можно вернуть, чтобы использовать повторно. Сейчас, правда, такого почти не случается. Цели для нас есть всегда", - констатирует командир взвода противодействия вражеским БПЛА, младший лейтенант Сергей Теплых.Стараниями бойцов на полянке, скрытой от воздушных наблюдателей кронами деревьев, материализуются коробки да ящики военной наружности. Закипает работа.Дрон-перехватчик "Сокол-И" представляет собою белый пенопластовый самолет с красными звездами на борту. Небольшой. Размах крыльев, на глаз, не более метра. Совсем легкий. Движок да камера.- Как-то…даже не знаю. Уж больно легкий он для кинетического поражения цели.- А кто говорит о кинетическом поражении? Да, "птица" легкая, зато работает на высоте от пятисот до трех тысяч метров и довольно шустрая. В качестве БЧ используем обычную РГО.- Хватает гранаты?- Вполне. Обнаружив цель, мы идем выше, чтоб не засек. Потому, что у них часто и спереди, и сзади камеры. Заходим, пикируем и сбиваем. Вплотную подходим и взрываем. Пропеллер разлетелся и "птица" пошла вниз. Уже сама детонирует в воздухе. Бывает, что снизу заходим. По ситуации. Если сильный порыв ветра, то слева или справа. В основном, конечно, стараешься поразить либо спереди, где у нее БЧ, либо сзади, где пропеллер.- То есть принцип тот же, что у ПВО: облако осколков?- Да, примерно. Был, правда, случай, когда не сработал дистанционный подрыв и мы пикировали непосредственно в БПЛА противника и это сработало.Основное преимущество данного перехватчика – простота. Что имеем по факту? Примитивная сборка, которая отнимает минимум времени. Запуск с руки, что позволяет группе оставаться мобильной и не таскать за собой катапульту, хотя такая опция тоже предусмотрена. Боеприпас, который без труда отыщется в любом блиндаже."Заскочили, развернулись, запустили, отработали, собрались и сменили позицию. Почему это важно? Потому, что противник сейчас активно разыскивает места нашей работы, используя дроны в качестве наживки. То есть первый идет, как наживка, второй – как разведчик, а третий, если второй справится, будет работать уже непосредственно по нам", - объясняет младший лейтенант.Работает эта штука на "цифре", что дает "картинку" лучшего качества. Проще идентифицировать цель. К тому же "птичка", так сказать, круглосуточная. Ночной режим предусмотрен, что неудивительно. Ударные крылья летают в темное время суток, а потому ночная камера – это скорее требование времени, нежели опция.Внимание командира расчета сконцентрировано на установке и настройке антенны. Тем не менее он успевает шикать на вверенный личный состав, не отрываясь от процесса. Быстрее, мол, работаем, ускоряемся. Хотя никто, по-моему, не тормозит.Зовут парня Кириллом Просвировым. И внешне, и манерой он здорово отличается от тех же парней из группы прикрытия. Там взрослые русские мужики с широкими плечами и могучими ручищами. Сосредоточенные, но расслабленные. Нет-нет, да и "стрельнут" какой-нибудь шуткой. Кирилл же стройный, как тростинка и по-юношески серьезен. Жестикулирует скупо, улыбается сдержанно. Так обычно выглядят студенты, что берут академ-отпуск ради службы в армии.- Уж больно ты похож на студента.- Я учился, но там немножко не сложилось и ушел в армию. А потом контракт подписал. Захотел оператором стать. А учился, кстати, на айтишника.- Почему оператором?- Много играл на консоли.- О, так ты геймер! Свой человек! Помогает это?- Да можно и так научиться, но если руки уже знают, что такое джойстик, то значительно проще. Управление, конечно, немного другое. Пальцами иначе двигать нужно, но суть та же. Я могу обычным коптером управлять, "Молнией", "Соколом".Расчет состоит из трех человек: командира, оператора и сапера. Однако же все члены его взаимозаменяемы. В случае необходимости оператор может самостоятельно установить боеприпас, а сапер – запустить "птичку" в небо.Информацию о местонахождении вражеского БПЛА, как правило, группа получает от расчета РЛС. Далее "птичники" выдвигаются на позицию, запускают дрон-перехватчик, отправляют в нужный квадрат, находят и сбивают."Хорнет" сбить не так трудно. Сбивали уже. Главное – визуально обнаружить. Труднее сбивать большие разведывательные "крылья", которые летают на пяти тысячах метров. Приходится вести его и ждать, когда спустится ниже", - утверждает командир расчета.Усевшись по-турецки перед экраном, солдат берется за пульт управления. Очки здесь не требуются. Тем временем сапер, который немногим старше своего командира, подключает питание, устанавливает боеприпас."Сбиваем ударные, сбиваем разведывательные, "хорнеты", "шарки", их аналоги наших "молний". Сбиваем все, что летит с той стороны. "Сокол-И" — это конкретно дрон ПВО. Как ударный, он не применяется", - резюмирует Кирилл.Короткая предполетная проверка. Один из бойцов несет "птичку" на край лесополосы. По команде оператора он размахивается и выбрасывает "сокола" в чисто полюшко. Подхваченный ветром, белый самолетик пролетает несколько метров, а затем резко уходит вверх, с негромким стрекотом идет над макушками деревьев, а затем исчезает в небе. Нам остается лишь пожелать хищной птичке и ее "сокольничему" удачной охоты, ибо целей в бескрайнем Донбасском небе для него – пруд пруди.

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

патриарх кирилл, украина.ру, эксклюзив, спецоперация, вс рф, бпла