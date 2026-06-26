"Соколиная охота": как работают дроны-перехватчики
21:32 26.06.2026 (обновлено: 21:47 26.06.2026)
© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
Не секрет, что вражеские БПЛА сегодня являются угрозой, которую нельзя игнорировать. Корреспондент издания "Украина.ру" побывал на позиции расчета противодействия БПЛА противника отдельного батальона БПС 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр", понаблюдал за работой бойцов и ознакомился с дроном-перехватчиком "Сокол-И".
Нежнейшие алые маки, что буквально светятся в лучиках утреннего солнышка, тысячами гибнут под колесами пикапов. И сиреневые цветочки гибнут, и желтенькие. Тут можно бы выдать на-гора какую-нибудь псевдофилософскую, но красивую мысль о жерновах войны, что перемалывают само бытие, но здесь и сейчас все мысли о стальном уголке, впившемся в несчастную мою поясницу. И, конечно, о поясе с кевларом, который ленюсь надевать, поскольку за бортом нынче +30.
Военный транспорт – это торжество утилитарности. Минус в том, что состоит он все больше из твердых плоскостей да острых углов. На асфальте оно еще куда ни шло, а в чистом полюшке неумелым кавалеристом себя ощущаешь.
На сложном подъеме автомобиль дергает. "Да елки!" - реагирует публика в кузове, хватаясь за все подряд.
- Не попал!
- Почему не попал? Прямо в мой доверчиво подставленный тыл железкой очень даже попал.
- Да нет же! В передачу не попал.
- А ведь тут каких-то десять километров. Вполне могли ножками пробежать.
- Говори за себя!
© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
Маленькая колонна, состоящая из двух "Уланов", а также мотоцикла и "квадрика" сопровождения, ныряет в лесополосу. "Оставайтесь на месте до полной остановки транспортного средства", - всплывает в памяти наставление из Московского метрополитена. И, надо сказать, не зря, ибо водитель начинает "моститься", подруливая так, чтобы удобно было выскакивать. Ну вот. Прыгаем с борта, радуясь твердой земле под ногами.
Рассредоточившись среди деревьев, бойцы визуально "режут" небо на сектора. За ним, как за ребенком-непоседой, нужен глаз да глаз. Душно. Если поле – это сковородка, то в тени деревьев ты будто в сауне. А ведь еще даже не полдень.
Громкий хлопок где-то над нами. Коллектив лениво задирает подбородки. И без "картинки" понятно, что в небе инверсионный след и "облачко" разрыва, но привычка – вторая натура. "О! ПВО сбили чего-то", - без намека на хоть какую-то интонацию отмечает кто-то из ребят. Здесь постоянно что-то сбивают. Обычное дело, хотя звук пренеприятнейший.
Расчет противодействия БПЛА противника отдельного батальона БПС 90-й гвардейской дивизии, известной в народе, как "Черные ножи", вооружен дронами-перехватчиками "Сокол-И", каковые до сей поры мне видеть не приходилось.
© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
"Поскольку враг активно использует БПЛА "Хорнет", мы не менее активно применяем "соколы". Легкая, маневренная "птица". В режиме поиска летает до полутора-двух часов. Если цель не находим, то можно вернуть, чтобы использовать повторно. Сейчас, правда, такого почти не случается. Цели для нас есть всегда", - констатирует командир взвода противодействия вражеским БПЛА, младший лейтенант Сергей Теплых.
Стараниями бойцов на полянке, скрытой от воздушных наблюдателей кронами деревьев, материализуются коробки да ящики военной наружности. Закипает работа.
© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
Дрон-перехватчик "Сокол-И" представляет собою белый пенопластовый самолет с красными звездами на борту. Небольшой. Размах крыльев, на глаз, не более метра. Совсем легкий. Движок да камера.
- Как-то…даже не знаю. Уж больно легкий он для кинетического поражения цели.
- А кто говорит о кинетическом поражении? Да, "птица" легкая, зато работает на высоте от пятисот до трех тысяч метров и довольно шустрая. В качестве БЧ используем обычную РГО.
- Хватает гранаты?
- Вполне. Обнаружив цель, мы идем выше, чтоб не засек. Потому, что у них часто и спереди, и сзади камеры. Заходим, пикируем и сбиваем. Вплотную подходим и взрываем. Пропеллер разлетелся и "птица" пошла вниз. Уже сама детонирует в воздухе. Бывает, что снизу заходим. По ситуации. Если сильный порыв ветра, то слева или справа. В основном, конечно, стараешься поразить либо спереди, где у нее БЧ, либо сзади, где пропеллер.
© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
- То есть принцип тот же, что у ПВО: облако осколков?
- Да, примерно. Был, правда, случай, когда не сработал дистанционный подрыв и мы пикировали непосредственно в БПЛА противника и это сработало.
Основное преимущество данного перехватчика – простота. Что имеем по факту? Примитивная сборка, которая отнимает минимум времени. Запуск с руки, что позволяет группе оставаться мобильной и не таскать за собой катапульту, хотя такая опция тоже предусмотрена. Боеприпас, который без труда отыщется в любом блиндаже.
"Заскочили, развернулись, запустили, отработали, собрались и сменили позицию. Почему это важно? Потому, что противник сейчас активно разыскивает места нашей работы, используя дроны в качестве наживки. То есть первый идет, как наживка, второй – как разведчик, а третий, если второй справится, будет работать уже непосредственно по нам", - объясняет младший лейтенант.
© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
Работает эта штука на "цифре", что дает "картинку" лучшего качества. Проще идентифицировать цель. К тому же "птичка", так сказать, круглосуточная. Ночной режим предусмотрен, что неудивительно. Ударные крылья летают в темное время суток, а потому ночная камера – это скорее требование времени, нежели опция.
Внимание командира расчета сконцентрировано на установке и настройке антенны. Тем не менее он успевает шикать на вверенный личный состав, не отрываясь от процесса. Быстрее, мол, работаем, ускоряемся. Хотя никто, по-моему, не тормозит.
Зовут парня Кириллом Просвировым. И внешне, и манерой он здорово отличается от тех же парней из группы прикрытия. Там взрослые русские мужики с широкими плечами и могучими ручищами. Сосредоточенные, но расслабленные. Нет-нет, да и "стрельнут" какой-нибудь шуткой. Кирилл же стройный, как тростинка и по-юношески серьезен. Жестикулирует скупо, улыбается сдержанно. Так обычно выглядят студенты, что берут академ-отпуск ради службы в армии.
© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
- Уж больно ты похож на студента.
- Я учился, но там немножко не сложилось и ушел в армию. А потом контракт подписал. Захотел оператором стать. А учился, кстати, на айтишника.
- Почему оператором?
- Много играл на консоли.
- О, так ты геймер! Свой человек! Помогает это?
- Да можно и так научиться, но если руки уже знают, что такое джойстик, то значительно проще. Управление, конечно, немного другое. Пальцами иначе двигать нужно, но суть та же. Я могу обычным коптером управлять, "Молнией", "Соколом".
© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
Расчет состоит из трех человек: командира, оператора и сапера. Однако же все члены его взаимозаменяемы. В случае необходимости оператор может самостоятельно установить боеприпас, а сапер – запустить "птичку" в небо.
Информацию о местонахождении вражеского БПЛА, как правило, группа получает от расчета РЛС. Далее "птичники" выдвигаются на позицию, запускают дрон-перехватчик, отправляют в нужный квадрат, находят и сбивают.
© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
"Хорнет" сбить не так трудно. Сбивали уже. Главное – визуально обнаружить. Труднее сбивать большие разведывательные "крылья", которые летают на пяти тысячах метров. Приходится вести его и ждать, когда спустится ниже", - утверждает командир расчета.
Усевшись по-турецки перед экраном, солдат берется за пульт управления. Очки здесь не требуются. Тем временем сапер, который немногим старше своего командира, подключает питание, устанавливает боеприпас.
© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
"Сбиваем ударные, сбиваем разведывательные, "хорнеты", "шарки", их аналоги наших "молний". Сбиваем все, что летит с той стороны. "Сокол-И" — это конкретно дрон ПВО. Как ударный, он не применяется", - резюмирует Кирилл.
Короткая предполетная проверка. Один из бойцов несет "птичку" на край лесополосы. По команде оператора он размахивается и выбрасывает "сокола" в чисто полюшко. Подхваченный ветром, белый самолетик пролетает несколько метров, а затем резко уходит вверх, с негромким стрекотом идет над макушками деревьев, а затем исчезает в небе. Нам остается лишь пожелать хищной птичке и ее "сокольничему" удачной охоты, ибо целей в бескрайнем Донбасском небе для него – пруд пруди.
© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
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