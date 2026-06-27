https://ukraina.ru/20260627/sistemnye-udary-geranyami-onufrienko-raskryl-kak-paralizovat-logistiku-vsu-cherez-dnepr-1080709009.html

Системные удары "Геранями": Онуфриенко раскрыл, как парализовать логистику ВСУ через Днепр

Системные удары "Геранями": Онуфриенко раскрыл, как парализовать логистику ВСУ через Днепр - 27.06.2026 Украина.ру

Системные удары "Геранями": Онуфриенко раскрыл, как парализовать логистику ВСУ через Днепр

Одна "Герань" вывела Крюковский мост через Днепр на трое суток, и это — яркий пример того, как можно парализовать логистику ВСУ. Если каждый день бить по переправам, ремонтные бригады не смогут работать, а понтоны не заменят мосты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2026-06-27T05:00

2026-06-27T05:00

2026-06-27T05:00

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Отвечая на вопрос о том, в каком формате лучше наносить удары по мостам — в рамках стратегической операции или в рамках ползучего наступления, Онуфриенко привел конкретный пример эффективности "Гераней". "Крюковский мост в Кременчуге тому яркий пример. Его одна "Герань" вывела из строя на трое суток", — сказал эксперт. Развивая эту мысль, Онуфриенко подчеркнул, что пропускная способность моста критична для снабжения ВСУ. "Пропускная способность Крюковского моста составляет 3000 грузовиков в сутки. Ни один понтон такого не обеспечит. Тем более, их еще надо возвести. А Днепр – это не речка-вонючка. Он очень широкий", — пояснил собеседник издания.Возвращаясь к вопросу о том, насколько эффективны могут быть такие удары, эксперт отметил, что одна "Герань" способна утопить пролет понтонного моста. "Одна "Герань" способна утопить пролет понтонного моста запросто и безнадежно. Если мы их будем создавать, ВСУ на Левобережье будут на 80% лишены пополнения техники, боеприпасов и личного состава", — констатировал Михаил Онуфриенко.Полный текст материала "Михаил Онуфриенко: Россия способна провести операцию, которая полностью обрушит логистику ВСУ через Днепр" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Полностью утратив инициативу, ВСУ переходят к глухой обороне" на сайте Украина.ру.

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