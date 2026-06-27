Системные удары "Геранями": Онуфриенко раскрыл, как парализовать логистику ВСУ через Днепр - 27.06.2026 Украина.ру
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Системные удары "Геранями": Онуфриенко раскрыл, как парализовать логистику ВСУ через Днепр
Системные удары "Геранями": Онуфриенко раскрыл, как парализовать логистику ВСУ через Днепр - 27.06.2026 Украина.ру
Системные удары "Геранями": Онуфриенко раскрыл, как парализовать логистику ВСУ через Днепр
Одна "Герань" вывела Крюковский мост через Днепр на трое суток, и это — яркий пример того, как можно парализовать логистику ВСУ. Если каждый день бить по переправам, ремонтные бригады не смогут работать, а понтоны не заменят мосты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2026-06-27T05:00
2026-06-27T05:00
новости
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михаил онуфриенко
вооруженные силы украины
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Отвечая на вопрос о том, в каком формате лучше наносить удары по мостам — в рамках стратегической операции или в рамках ползучего наступления, Онуфриенко привел конкретный пример эффективности "Гераней". "Крюковский мост в Кременчуге тому яркий пример. Его одна "Герань" вывела из строя на трое суток", — сказал эксперт. Развивая эту мысль, Онуфриенко подчеркнул, что пропускная способность моста критична для снабжения ВСУ. "Пропускная способность Крюковского моста составляет 3000 грузовиков в сутки. Ни один понтон такого не обеспечит. Тем более, их еще надо возвести. А Днепр – это не речка-вонючка. Он очень широкий", — пояснил собеседник издания.Возвращаясь к вопросу о том, насколько эффективны могут быть такие удары, эксперт отметил, что одна "Герань" способна утопить пролет понтонного моста. "Одна "Герань" способна утопить пролет понтонного моста запросто и безнадежно. Если мы их будем создавать, ВСУ на Левобережье будут на 80% лишены пополнения техники, боеприпасов и личного состава", — констатировал Михаил Онуфриенко.Полный текст материала "Михаил Онуфриенко: Россия способна провести операцию, которая полностью обрушит логистику ВСУ через Днепр" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Полностью утратив инициативу, ВСУ переходят к глухой обороне" на сайте Украина.ру.
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новости, днепр, харьков, кременчуг, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, ии (искусственный интеллект), герань, главные новости, сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, техника, военная техника, логистика, мост, война, война на украине, украина.ру дзен, дзен сво
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Системные удары "Геранями": Онуфриенко раскрыл, как парализовать логистику ВСУ через Днепр

05:00 27.06.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Одна "Герань" вывела Крюковский мост через Днепр на трое суток, и это — яркий пример того, как можно парализовать логистику ВСУ. Если каждый день бить по переправам, ремонтные бригады не смогут работать, а понтоны не заменят мосты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Отвечая на вопрос о том, в каком формате лучше наносить удары по мостам — в рамках стратегической операции или в рамках ползучего наступления, Онуфриенко привел конкретный пример эффективности "Гераней".
"Крюковский мост в Кременчуге тому яркий пример. Его одна "Герань" вывела из строя на трое суток", — сказал эксперт. Развивая эту мысль, Онуфриенко подчеркнул, что пропускная способность моста критична для снабжения ВСУ.
"Пропускная способность Крюковского моста составляет 3000 грузовиков в сутки. Ни один понтон такого не обеспечит. Тем более, их еще надо возвести. А Днепр – это не речка-вонючка. Он очень широкий", — пояснил собеседник издания.
Возвращаясь к вопросу о том, насколько эффективны могут быть такие удары, эксперт отметил, что одна "Герань" способна утопить пролет понтонного моста.
"Одна "Герань" способна утопить пролет понтонного моста запросто и безнадежно. Если мы их будем создавать, ВСУ на Левобережье будут на 80% лишены пополнения техники, боеприпасов и личного состава", — констатировал Михаил Онуфриенко.
Полный текст материала "Михаил Онуфриенко: Россия способна провести операцию, которая полностью обрушит логистику ВСУ через Днепр" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Полностью утратив инициативу, ВСУ переходят к глухой обороне" на сайте Украина.ру.
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