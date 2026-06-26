https://ukraina.ru/20260626/nikakogo-neytraliteta-byt-ne-mozhet-evrosoyuz-chestno-obyavil-o-svoey-roli-v-ukrainskom-konflikte-1080698823.html

Никакого нейтралитета быть не может. Евросоюз честно объявил о своей роли в украинском конфликте

Никакого нейтралитета быть не может. Евросоюз честно объявил о своей роли в украинском конфликте - 26.06.2026 Украина.ру

Никакого нейтралитета быть не может. Евросоюз честно объявил о своей роли в украинском конфликте

Сразу несколько высокопоставленных деятелей ЕС одновременно прямым текстом заявили, что Европа участвует в этом противостоянии на стороне Киева. Как стоит это расценивать?

2026-06-26T21:13

2026-06-26T21:13

2026-06-26T21:13

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Украинская тема стала неотъемлемой частью европейской политики: она определяет курс и ЕС в целом, и его отдельных членов, становится причиной проблем в отношениях между странами, даже традиционных союзников, влияет на расклад сил на электоральном полей, усиливает общественную напряжённость внутри государств.Как, например, в Германии. Оппозиция возмущена, почему власти находят средства на помощь Киеву, а на собственных граждан – нет.Выступая в Бундестаге, почётный председатель партии "Альтернатива для Германии", ранее возглавлявший парламентскую фракцию, Александер Гауланд заявил: "Мы направляем деньги на Украину в то время, как в Германии растёт бедность, приходит в упадок инфраструктура и сокращается экономика. Канцлер приносил свою присягу не Украине. Если Украина хочет и дальше бороться, то это её право, но не наше дело. Ведь это просто неправда, что Украина защищает и нашу свободу. В интересах Германии мирные переговоры и прекращение войны на основе компромисса. Эта война для нас с финансовой точки зрения становится всё более и более бездонной бочкой".Канцлера ФРГ Фридрих Мерц в частности намерен сократить пособия по инвалидности, повысить пенсионный возраст до 70 лет и отменить бесплатное сострахование супруга, но на что у него есть деньги, так это Украина, которой выделено уже более €100 млрд немецких денег, и новые платежи продолжаются постоянно, отмечает со своей страницы в соцсети X заместитель председателя фракции "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер, в связи с чем назвал Мерца канцлером Украины.А выступая на том же заседании Бундестага, отвечая на вопрос депутата от ХДС/ХСС, заявил: "Такое государство работает не ради германских граждан. Тот, кто несёт ответственность в таком государстве, не должен нам рассказывать о любви к родине. Я не знаю, где вы оставили свою любовь к родине - возможно, в Киеве, возможно, в украинской Раде, но не нужно нам преподавать уроков о патриотизме, потому что у вас его нет".Сам Фронмайер в отличие от руководства страны считает постоянное наращивание поставок оружия и финансовой помощи Киеву тупиковой стратегией и призывает разработать серьёзную мирную инициативу по урегулированию украинского конфликта. Более того, политик ищет способы нормализации отношений с Россией, что действительно выгодно для Берлина, с этой целью он принял участие в ПМЭФ, где провёл переговоры с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, после чего ожидаемо получил клеймо "агента Кремля". На полях форума Фронмайер говорил о заинтересованности немецкого автопрома в российском рынке.Однако реальность складывается совершенно иначе: в рамках курса по переводу промышленного комплекса на военные рельсы, чтобы спасти его от убытков (вызванных в т.ч. отказом от дешёвых российских энергоресурсов), Германия переориентируется с производства автомобилей на производство оружия. На днях Берлин и Киев заключили соглашение о поставке 600 ракет для ЗРК Patriot.По совпадению воинственный настрой ЕС подстёгивает как раз немецкий деятель – бывший министр обороны ФРГ, а ныне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Буквально вчера, 25 июня, она заявила, что Европа поддерживает украинское производство беспилотников для противостояния России. Тем самым чиновница лишь подтвердила, что Европа стремится исключительно к бесконечному продолжению конфликта и дальнейшему наращиванию военного потенциала Киева, констатировал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Буквально никакого обсуждения. Она вообще не говорит о поиске переговорного пути для завершения конфликта", - с недоумением отметил он.При этом фон дер Ляйен одобрительно относится к инициативе председателя Евросовета Антониу Кошты установить диалог с российской стороной, говоря о необходимости подготовить общую позицию ЕС для возможных переговоров с Россией по украинскому кризису и направить её президенту Владимиру Путину. Выглядит разумно и даже вселяет оптимизм, но до того момента, пока не вникнуть в детали. Сам Кошта заявляет, что Евросоюз обсуждает не переговоры с Россией, а усиление давления на Москву, и ЕС, как он утверждает, должен сидеть за столом переговоров, хотя не может считаться посредником, поскольку целиком на стороне Украины.И этот тезис всё чаще стал звучать из уст высокопоставленных европейских чиновников в последние дни.Так, в интервью телеканалу CBS New 25 июня вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил в поддержку идеи о том, что лучше позволить России и Украине вести переговоры напрямую, без посредников, подчеркнув, что европейцы в этой истории не нейтральны – они на стороне Киева.Ровно то же самое неделей ранее после саммита ЕС в Брюсселе говорил президент Франции Эммануэль Макрон.То, что ЕС – за Киев, конечно, ни для кого не новость, учитывая, как активно европейские чиновники вооружают ВСУ и не дают мирным инициативам воплотиться в жизнь, однако чтобы вот так дружно, как будто по команде прямо объявить себя участниками противостояния с Россией!.. Может, европейцам придало смелости присоединение президента США Дональда Трампа к итоговому документу G7 в Эвиане о поддержке Киева и дальнейшем давлении на Москву? Либо их воодушевило аналогичное высказывание американского госсекретаря Марко Рубио о том, что Соединённые Штаты – никакие не беспристрастные посредники, а явно выбрали сторону в конфликте, поставляя вооружения только Украине и вводя санкции только против России.Более того, в последнее время позиции Европы и США по украинскому вопросу стали сближаться, утверждал Макрон всё в тот же богатый на заявления по этой теме день 25 июня."США впервые подписали с нами документ [на саммите G7], который ясно показал, что они больше не являются нейтральным посредником и что они поддерживают вместе с нами предоставление [Украине] военной помощи и санкции против России", - сказал он.Однако каких-то подтверждений этому утверждению из самих Соединённых Штатов Москве не поступало, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что здесь трудно судить, и вряд ли Макрон может претендовать на роль адвоката или пресс-секретаря Вашингтона."Если говорить об абсолютной нейтральности, то, конечно, наверное, термин "абсолютная нейтральность" неприменим, потому что Соединённые Штаты всё-таки поставляют - раньше это делали псевдобесплатно, сейчас за деньги - большую часть вооружений на Украину, оказывают Украине помощь другими технологиями. Этот процесс продолжается, поэтому абсолютной нейтральности, конечно, нет", - констатировал Песков.Позиция Трампа по Украине может по-прежнему сильно отличаться от позиции Европы, но при всех разногласиях США и страны ЕС остаются членами общего евроатлантического сообщества, НАТО и G7, так что нейтральность в этом раскладе невозможна, подчеркнул сенатор Алексей Пушков.В общем, на слово в контексте украинского кризиса никому доверять нельзя, как и сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на "Примаковских чтениях".Безрассудная поддержка Украины нынешними европейскими чиновниками создаёт крайне опасную ситуацию, предупреждает старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн в колонке для американского издания Responsible Statecraft. Он обращает внимание, что в период биполярного противостояния западные деятели принимали решения в отношении СССР с осторожностью, а сейчас в контексте украинского кризиса проявляют безрассудство, например, удары по стратегическим активам и руководству ядерной державы не имеют прецедентов времён холодной войны."Европейской коалиции не хватает как согласованного руководства, так и механизмов контроля эскалации. Это делает конфликт гораздо более склонным к перерастанию в более масштабную войну, чем это обычно признаётся. Поскольку европейские государства берут на себя основную ответственность за поддержку Украины, этот конфликт вступает в новую, более опасную стадию", - говорится в публикации.В свою очередь профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в эфире YouTube-канала сказал, что Европа рассчитывает на затягивание конфликта и будет рассматривать любую неудачу на Украине как повод для дальнейшей эскалации. Он не видит чёткого дипломатического пути завершения СВО, но считает, что есть вариант, при котором Брюссель поменяет решение о поддержке Киева."Возможно, что-то произойдёт, как только на Украине появится трещина, начнут рушиться её армия, экономика или политическая система, и европейцы наверняка отнесутся к конфликту с меньшим энтузиазмом. <…> Тогда, я думаю, поддержка Украины станет для них менее разумной перспективой", - пояснил он.Положение ВСУ на фронте и так незавидное уже сейчас, о чём всё чаще сообщают западные СМИ и эксперты, включая отставных военных."Украинцы терпят сокрушительное поражение на поле боя. Русские продвигаются вперёд, и уверены, что освободят Донбасс. У нас нет причин в них сомневаться. Тогда как украинцы не в состоянии переломить ситуацию и оказывать существенное влияние на Россию или россиян", - заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке, военный аналитик Скотт Риттер.А бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор восхищён тем, какие эффективные контрмеры разработала Россия для противодействия ВСУ, в частности средства радиоэлектронной борьбы и новшества из области зенитных ракет.Веру в то, что победа будет за нами, нужно сохранять во что бы то ни стало, но и недооценивать противника, а также помощь, оказываемую ему Западом, тоже нельзя ни при каких обстоятельствах.Читайте также интервью политолога Дмитрия Выдрина Нас ждёт последний сезон тишины в Крыму и закат ракетного бизнеса Запада

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