https://ukraina.ru/20260627/aviabomby-budut-ne-nuzhny-ekspert-o-tom-kak-gerani-mogut-razmolotit-mosty-cherez-dnepr-1080709196.html

"Авиабомбы будут не нужны": эксперт о том, как "Герани" могут размолотить мосты через Днепр

"Авиабомбы будут не нужны": эксперт о том, как "Герани" могут размолотить мосты через Днепр - 27.06.2026 Украина.ру

"Авиабомбы будут не нужны": эксперт о том, как "Герани" могут размолотить мосты через Днепр

Для того чтобы держать мосты через Днепр в нерабочем состоянии, достаточно дюжины "Гераней" в день. Системные удары дронами сделают ремонт невозможным — ремонтные бригады просто не смогут работать под постоянными атаками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2026-06-27T04:45

2026-06-27T04:45

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Продолжая тему системных ударов по мостам через Днепр, Онуфриенко подчеркнул, что ключевой задачей российских войск должна стать не разовая акция, а ежедневная работа по их выводу из строя. "Это должна быть системная работа. Бригада не может приехать, поработать часок и уехать. Туда надо подогнать технику. Это длительный процесс", — сказал эксперт.Отвечая на вопрос о том, сколько потребуется ресурсов для поддержания мостов в нерабочем состоянии, Онуфриенко заявил, что достаточно совсем немного. "Мы можем ограничиться дюжиной "Гераней" в день. Даже если не все они долетят, двух дронов хватит, чтобы помешать работе ремонтников и наделать новых дырок вместо тех, которые они могли бы починить", — пояснил собеседник Украина.ру.Говоря о масштабах задачи, эксперт отметил, что по мере вывода мостов из строя потребность в средствах поражения будет только снижаться. "По мере вывода мостов из строя количество огневых средств для поддержания их в нерабочем состоянии будет уменьшаться. Авиабомбы уже будут не нужны. "Герани" будут работать по оставшимся 20 мостам по всему протяжении Днепра вплоть до Киева", — резюмировал Онуфриенко.Полный текст материала "Михаил Онуфриенко: Россия способна провести операцию, которая полностью обрушит логистику ВСУ через Днепр" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Полностью утратив инициативу, ВСУ переходят к глухой обороне" на сайте Украина.ру

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