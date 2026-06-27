Главное — это Ормуз: Васильев раскрыл, как Трамп хочет "накинуть узду" на мировую экономику - 27.06.2026 Украина.ру
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Главное — это Ормуз: Васильев раскрыл, как Трамп хочет "накинуть узду" на мировую экономику
Главное — это Ормуз: Васильев раскрыл, как Трамп хочет "накинуть узду" на мировую экономику - 27.06.2026 Украина.ру
Главное — это Ормуз: Васильев раскрыл, как Трамп хочет "накинуть узду" на мировую экономику
Для Дональда Трампа главное в сделке с Ираном — не ядерная программа Тегерана, а контроль над Ормузским проливом, чтобы регулировать мировую экономику. Однако шансов на одобрение этого соглашения в Сенате практически нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
2026-06-27T04:15
2026-06-27T04:15
новости
иран
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украина.ру
дональд трамп
джей ди вэнс
война в иране
ближний восток
война на ближнем востоке
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Отвечая на вопрос о главном интересе США в сделке с Ираном, Васильев заявил, что речь идет об Ормузском проливе. По словам эксперта, администрация Белого дома во главе с Дональдом Трампом хочет взять его под контроль, чтобы регулировать мировую экономику по принципу "нашим — пропустим, не нашим — нет". "Это личное предпочтение Трампа — накинуть узду на мировую экономику. Все остальное, ракеты Ирана, ядерная программа, — это дело десятое. Главное — пролив", — подчеркнул американист.Как пояснил Васильев, Трампу нужно одобрение Конгресса, но шансов на это практически нет. Американский лидер хотел бы протащить соглашение как международное, по примеру [экс-президента США] Барака Обамы, однако Сенат, по последним данным, его не одобрит. Демократы выступят против из "чести флага", поскольку это идет на замену сделке Обамы 2015 года, а часть республиканцев также будет торпедировать документ, добавил эксперт.Васильев также обратил внимание на возможность заключения соглашения в формате executive agreement (соглашение исполнительной власти). "И даже [вице-президент США] Джей Ди Вэнс, если придет к власти, может от этого отказаться. Если что-то произойдет, Вэнс уже не отвертится. Тут есть своя тонкость", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Васильев: После 4 июля Россия перейдет от красных линий к жестким ударам по Украине" на сайте Украина.ру.Владимир Зеленский, опьяненный поддержкой Запада, перестал осознавать пределы своих возможностей. Он втягивает Белоруссию в конфликт, игнорируя предупреждения России. Подробнее об этом — в материале "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.
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новости, иран, сша, россия, украина.ру, дональд трамп, джей ди вэнс, война в иране, ближний восток, война на ближнем востоке, нефть, экономика, выборы, демократия, демократы, главные новости, главное, мир без границ, барак обама
Новости, Иран, США, Россия, Украина.ру, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, война в Иране, Ближний Восток, война на Ближнем Востоке, нефть, экономика, выборы, демократия, демократы, Главные новости, главное, Мир без границ, Барак Обама

Главное — это Ормуз: Васильев раскрыл, как Трамп хочет "накинуть узду" на мировую экономику

04:15 27.06.2026
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Для Дональда Трампа главное в сделке с Ираном — не ядерная программа Тегерана, а контроль над Ормузским проливом, чтобы регулировать мировую экономику. Однако шансов на одобрение этого соглашения в Сенате практически нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
Отвечая на вопрос о главном интересе США в сделке с Ираном, Васильев заявил, что речь идет об Ормузском проливе. По словам эксперта, администрация Белого дома во главе с Дональдом Трампом хочет взять его под контроль, чтобы регулировать мировую экономику по принципу "нашим — пропустим, не нашим — нет".
"Это личное предпочтение Трампа — накинуть узду на мировую экономику. Все остальное, ракеты Ирана, ядерная программа, — это дело десятое. Главное — пролив", — подчеркнул американист.
Как пояснил Васильев, Трампу нужно одобрение Конгресса, но шансов на это практически нет. Американский лидер хотел бы протащить соглашение как международное, по примеру [экс-президента США] Барака Обамы, однако Сенат, по последним данным, его не одобрит.
Демократы выступят против из "чести флага", поскольку это идет на замену сделке Обамы 2015 года, а часть республиканцев также будет торпедировать документ, добавил эксперт.
Васильев также обратил внимание на возможность заключения соглашения в формате executive agreement (соглашение исполнительной власти). "И даже [вице-президент США] Джей Ди Вэнс, если придет к власти, может от этого отказаться. Если что-то произойдет, Вэнс уже не отвертится. Тут есть своя тонкость", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Владимир Васильев: После 4 июля Россия перейдет от красных линий к жестким ударам по Украине" на сайте Украина.ру.
Владимир Зеленский, опьяненный поддержкой Запада, перестал осознавать пределы своих возможностей. Он втягивает Белоруссию в конфликт, игнорируя предупреждения России. Подробнее об этом — в материале "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.
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