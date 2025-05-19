Обещанные Австралией танки Abrams отправились на Украину, американские чиновники недовольны - СМИ - 19.05.2025 Украина.ру
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Обещанные Австралией танки Abrams отправились на Украину, американские чиновники недовольны - СМИ
Обещанные Австралией танки Abrams отправились на Украину, американские чиновники недовольны - СМИ - 19.05.2025 Украина.ру
Обещанные Австралией танки Abrams отправились на Украину, американские чиновники недовольны - СМИ
Обещанные Украине танки M1A1 Abrams уже на пути в страну. Об этом заявил австралийский премьер Энтони Альбанезе в беседе с Владимиром Зеленским в Риме, передает австралийский телеканал ABC
2025-05-19T08:31
2025-05-19T08:31
новости
австралия
украина
владимир зеленский
дональд трамп
киев
вооруженные силы украины
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"Однако он отказался предоставить какие-либо подробности журналистам после встречи, предположив, что это подорвет военные усилия Украины", - указал телеканал.В ответ Зеленский поблагодарил Альбанезе за "новости" о танках и похвалил вклад Австралии в помощь Украине.При этом часть чиновников США осталась разочарована пожертвованием списанных танков.Тот же телеканал отметил, что прежде чем начать процесс отправки, Австралии "пришлось ждать одобрения Вашингтона на экспорт американских танков в третью страну", которое было получено, несмотря на то, что американские чиновники "в частном порядке оставались разочарованными пожертвованием".В прошлом году комитет по иностранным делам, обороне и торговле сената Австралии рекомендовал правительству страны увеличить помощь Украине, включая поставки военной техники. Среди конкретных рекомендаций отмечалось, что необходимо по умолчанию передавать Украине военную технику, включая списанные наименования, если не будет аргументов против этого в отношении конкретного объекта.Это решение было принято на фоне неоднократных обращений Киева к Канберре с официальными просьбами присоединиться к Вашингтону, Лондону и Берлину в деле поставок военной техники для нужд украинской армии. Вместо этого некоторые наименования выведенной из эксплуатации техники, включая американские танки M1A1 Abrams, были выставлены на продажу на торговых площадках, что вызвало недовольство украинской общины в Австралии. Позже появилась информация, что министр обороны Австралии Ричард Марлз обсуждал с Киевом "ряд возможностей" для отправки старых танков, которая должна происходить в соответствии с правилами экспорта американской военной техники в третьи страны.Посольство РФ в Австралии в свою очередь заявляло, что танки M1A1 Abrams, о поставке которых Киеву заявила Австралия, "будут гореть на Украине так же, как ранее подаренные Bushmasters".Подробнее о попытках затянуть конфликт - в материале Дениса Рудометова Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия на сайте Украина.ру.
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новости, австралия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, киев, вооруженные силы украины
Новости, Австралия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Киев, Вооруженные силы Украины

Обещанные Австралией танки Abrams отправились на Украину, американские чиновники недовольны - СМИ

08:31 19.05.2025
 
© Public domain
© Public domain
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Обещанные Украине танки M1A1 Abrams уже на пути в страну. Об этом заявил австралийский премьер Энтони Альбанезе в беседе с Владимиром Зеленским в Риме, передает австралийский телеканал ABC
"Однако он отказался предоставить какие-либо подробности журналистам после встречи, предположив, что это подорвет военные усилия Украины", - указал телеканал.
В ответ Зеленский поблагодарил Альбанезе за "новости" о танках и похвалил вклад Австралии в помощь Украине.
При этом часть чиновников США осталась разочарована пожертвованием списанных танков.
Тот же телеканал отметил, что прежде чем начать процесс отправки, Австралии "пришлось ждать одобрения Вашингтона на экспорт американских танков в третью страну", которое было получено, несмотря на то, что американские чиновники "в частном порядке оставались разочарованными пожертвованием".

"В прошлом году, еще до того, как Дональд Трамп вернулся в качестве президента, мы предупредили австралийцев, что отправка этих танков Abrams будет сложной и, когда они наконец попадут на поле боя, украинцам будет трудно их содержать", — сказал американский чиновник ABC на условиях анонимности.

В прошлом году комитет по иностранным делам, обороне и торговле сената Австралии рекомендовал правительству страны увеличить помощь Украине, включая поставки военной техники. Среди конкретных рекомендаций отмечалось, что необходимо по умолчанию передавать Украине военную технику, включая списанные наименования, если не будет аргументов против этого в отношении конкретного объекта.
Это решение было принято на фоне неоднократных обращений Киева к Канберре с официальными просьбами присоединиться к Вашингтону, Лондону и Берлину в деле поставок военной техники для нужд украинской армии. Вместо этого некоторые наименования выведенной из эксплуатации техники, включая американские танки M1A1 Abrams, были выставлены на продажу на торговых площадках, что вызвало недовольство украинской общины в Австралии. Позже появилась информация, что министр обороны Австралии Ричард Марлз обсуждал с Киевом "ряд возможностей" для отправки старых танков, которая должна происходить в соответствии с правилами экспорта американской военной техники в третьи страны.
Посольство РФ в Австралии в свою очередь заявляло, что танки M1A1 Abrams, о поставке которых Киеву заявила Австралия, "будут гореть на Украине так же, как ранее подаренные Bushmasters".
Подробнее о попытках затянуть конфликт - в материале Дениса Рудометова Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия на сайте Украина.ру.
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