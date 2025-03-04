https://ukraina.ru/20250304/1061525301.html

Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия

Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия - 04.03.2025 Украина.ру

Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия

Ряд позиций по вооружениям страны Евросоюза попытаются закрыть если не полностью, то частично. Но проблема в том, что американская техника, которая находится на вооружении украинской армии, постоянно выходит из строя. В Курской области постоянно выбивают танки Abrams и БМП Bradley. Ремонтировать их будет нечем, если не будет поставок из США.

2025-03-04T15:54

2025-03-04T15:54

2025-03-04T15:54

интервью

украина

сша

британия

дональд трамп

илон маск

юрий кнутов

вооруженные силы украины

нато

cnn

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1d/1058446385_295:120:3357:1843_1920x0_80_0_0_9c44d69afdbb9e4c284c1059414d4dd8.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов.По данным Минобороны России, на полигоне под Новомосковском в Днепропетровской области ракетным ударом было уничтожено до 150 украинских военных и около 30 иностранных инструкторов. На полигоне находился 168-й резервный батальон, где преимущественно служили военные, вернувшиеся после самовольного оставления части.- Юрий Альбертович, по словам выживших бойцов ВСУ, военные проводили занятия по строевой подготовке, несмотря на то, что в небе над ними появился российский дрон. Почему командование ВСУ проявляет такую беспечность в тыловых районах?- Это связано с тем, что значительная часть командиров, которые имели боевой опыт и прошли передовую, либо погибли, либо уволены в связи с тяжелыми ранениями. И руководят такими центрами люди без боевого опыта, а иностранцы вообще не понимают принципов ведения современной войны. Иностранные инструкторы и руководили там обучением. Так как от них не поступила команда рассредоточить личный состав и спрятать его в убежище, занятие продолжалось. Украина обвинит своих командиров, но вина офицеров НАТО гораздо больше, чем офицеров украинской армии.Очевидно, что разведывательно-ударный комплекс, когда беспилотник используется в связке с ракетой "ОТРК "Искандер", повышает во много раз эффективность боевого применения. Этот положительный опыт мы и дальше будем использовать для ведения боевых действий в ближнем тылу противника.- Как сообщают западные СМИ, Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине после знаменитого скандала в Белом доме. Телеканал CNN сообщает, что последствия этого решения будут ощутимы в диапазоне 2-4 месяцев. Не слишком ли оптимистичны такие оценки?- Нет, это объективные оценки, потому что очень много оружия на Украину закачал Байден перед своей отставкой. Хотя сейчас примерно на 4 млрд оружия, предназначенного для Украины, находится на территории США, либо в транзитных зонах, включая Жешув. Все это сейчас оставлено.Увеличить свои поставки собираются европейцы, но есть информация, что в арсеналах европейских армий оружия не осталось. То есть его надо производить и только потом направлять на Украину, что резко уменьшает объемы поставок. Тяжелая ситуация для Украины сложится сразу в трех областях.Во-первых, это ракеты ПВО Patriot, а по сути являются ракетами противоракетной обороны. Таких ракет ВСУ хватит, даже если они будут экономить, на месяц-полтора. Это сразу скажется на всей системе ПВО, которая обеспечивается Patriot, NASAMSи Iris-T.Второе, это поставки ракет Himars. Их количества на складах хватит тоже на месяц-полтора.И самое главное, что уже скажется через неделю или дней десять, это отсутствие разведывательной информации со спутников США. До настоящего времени спутники засекали запуск наших "Гераней", крылатых ракет, контролировали траекторию их полета. Мобильные комплексы украинской ПВО тут же перемещались в соответствии с этой информацией для перехвата воздушных целей.Отсутствие такой информации приведет к резкому ухудшению ситуации в оборонно-промышленном и энергетическом комплексе. Зеленский скоро осознает, какую роль играли США в том, что киевский режим еще не пал.- Самый интересный вопрос, продолжит ли свою работу "Старлинк"?- Это принципиальный вопрос, ответ на него будет дан в ближайшие дни. Но может произойти и замедление "Старлинка" или ограничение его работы в определённых зонах. Достаточно одной команды Маска своим подчиненным, и в течение часа "Старлинк" перестанет работать. Илон Маск не будет такое решение принимать самостоятельно, хотя имеет на это право.- Приостановка военной помощи со стороны США приведет к тому, что ВСУ на поле боя будут вынуждены полагаться только на стрелковое оружие и дроны?- Натовцы тоже не спали все это время. Они создали предприятия по производству снарядов. Особенно резко увеличили производство 155-мм снарядов американцы. Европейцы в меньшей степени, и европейских снарядов не хватит для обеспечения потребностей ВСУ. Но давайте не забывать, что в коалицию входит 50 стран, которые готовы продать оружие, натовское или старое советское, Киеву.То есть при наличии финансов в течение полугода можно будет выкупать это оружие, как в свое время по инициативе президента Чехии Петра Павла выкупали 155-мм снаряды в разных странах.Примерно такую схему попытаются реализовать в отношении других видов оружия. Кроме того, Британия недавно пообещала поставить Украине 154 ствола калибром 155-мм на замену изношенных стволов. То есть стволы у самоходно-артиллерийских установок, которые состоят на вооружении Украины, будут меняться, что обеспечит высокую точность стрельбы. Поэтому говорить о том, что ВСУ будет нечем воевать я бы не стал.Также Британия направит 1,6 млрд фунтов на закупку Украиной 5 тыс. ракет ПВО. Это ракеты ближнего радиуса действия, они многофункциональны, могут работать и с вертолетов по земле. Дальность стрельбы до 8 километров. По характеристикам они схожи со Stinger.Ряд позиций по вооружениям страны Евросоюза попытаются закрыть если не полностью, то частично. Но проблема в том, что американская техника, которая находится на вооружении украинской армии, постоянно выходит из строя. В Курской области постоянно выбивают танки Abrams и БМП Bradley. Ремонтировать их будет нечем, если не будет поставок из США. В ближайшие месяцы к нулю будет сведено количество и гаубиц М777 из-за отсутствия ремкомплектов, с помощью которых можно эту технику восстановить.Снижение количества бронетехники и артиллерии ВСУ будет прослеживаться быстро. То же самое касается и РЭБ, и американских дронов. То есть в течение месяца боевой потенциал ВСУ будет снижаться.- Как вы оцениваете ситуацию в Курской области, где наши войска держать под огневым контролем трассу, которая ведет на Суджу. Есть ли там признаки формирующегося котла?- Признаки огневого котла уже есть. Произошёл очень важный момент. Мы попытались двигаться в сторону Суджи, но там серьезная оборона, поэтому продвижение не столь быстрое. Поэтому наши войска зашли в Сумскую область, чтобы установить огневое воздействие на трассу Сумы-Суджа. Если два участка будут находиться под огневым контролем, это будет означать, что трасса непригодна для использования.Таким образом ВСУ в Судже окажутся на голодном пайке, без резервов, боеприпасов, топлива. Гарнизон будет вынужден сдаться.Подробнее о ситуации в зоне СВО Александр Зимовский: России надо заткнуть информационный поток от Трампа и выдавить ВСУ в степи Запорожья

https://ukraina.ru/20250304/1061524147.html

https://ukraina.ru/20250303/1061502236.html

https://ukraina.ru/20250304/1061501368.html

украина

сша

британия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, сша, британия, дональд трамп, илон маск, юрий кнутов, вооруженные силы украины, нато, cnn