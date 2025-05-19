Борис Рожин: пока Украина стачивает силы в Теткино, ВС России занимают территорию в Сумской области - 19.05.2025 Украина.ру
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Борис Рожин: пока Украина стачивает силы в Теткино, ВС России занимают территорию в Сумской области
Борис Рожин: пока Украина стачивает силы в Теткино, ВС России занимают территорию в Сумской области - 19.05.2025 Украина.ру
Борис Рожин: пока Украина стачивает силы в Теткино, ВС России занимают территорию в Сумской области
Атаки ВСУ на Теткино повторяют сценарий боев в Краснояружском районе. Украина стачивает свои силы, а в это время ВС РФ потихоньку занимают территорию Сумской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-05-19T05:00
2025-05-19T05:00
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ВСУ по-прежнему продолжают пытаться атаковать Теткино, при этом ВС РФ пересекли границу с Сумской областью в районе Миропольского, напротив Краснояружского района Белгородской области, откуда уже выбили противника.По мнению Рожина, атаки ВСУ на Теткино повторяют сценарий боев в Краснояружском районе. "Не добившись быстрого успеха, Украина стачивает свои силы, а в это время мы потихоньку занимаем территорию Сумской области. Хотят долбиться – пожалуйста", – указал он."Конечно, киевский режим может прекратить эти атаки, чтобы перегруппироваться и ударить на другом участке границы с целью отвлечь наши силы и попиариться. Но это будут локальные тактические контрудары", – подчеркнул Рожин.По мнению эксперта, сейчас глобальное наступление противнику организовать сложно. То, что Россия держит на Курско-Сумском участке спецназ, морпехов и десантников так же вынуждает Украину держать там свой спецназ, чтобы не допустить обвала фронта, подчеркнул журналист."Некоторые их части, оснащенные западной техникой, сейчас держат позиции к северу от Сум. А если они поставят туда тероборону, где гарантия, что мы в самих Сумах не окажемся?" – заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: ВС РФ на фоне происходящего в Стамбуле охватывают Покровск и отправляют Украине "Бандероли" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО на прошедшей неделе — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ давит на всех направлениях, но с учетом реалий современного боя" на сайте Украина.ру.
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452
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новости, россия, украина, сумская область, борис рожин, вс рф, наступление вс рф, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, всу, разгром всу, курская область, теткино, война, война на украине
Новости, Россия, Украина, Сумская область, Борис Рожин, ВС РФ, наступление ВС РФ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, ВСУ, разгром ВСУ, Курская область, Теткино, война, война на Украине

Борис Рожин: пока Украина стачивает силы в Теткино, ВС России занимают территорию в Сумской области

05:00 19.05.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Атаки ВСУ на Теткино повторяют сценарий боев в Краснояружском районе. Украина стачивает свои силы, а в это время ВС РФ потихоньку занимают территорию Сумской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
ВСУ по-прежнему продолжают пытаться атаковать Теткино, при этом ВС РФ пересекли границу с Сумской областью в районе Миропольского, напротив Краснояружского района Белгородской области, откуда уже выбили противника.
По мнению Рожина, атаки ВСУ на Теткино повторяют сценарий боев в Краснояружском районе. "Не добившись быстрого успеха, Украина стачивает свои силы, а в это время мы потихоньку занимаем территорию Сумской области. Хотят долбиться – пожалуйста", – указал он.
"Конечно, киевский режим может прекратить эти атаки, чтобы перегруппироваться и ударить на другом участке границы с целью отвлечь наши силы и попиариться. Но это будут локальные тактические контрудары", – подчеркнул Рожин.
По мнению эксперта, сейчас глобальное наступление противнику организовать сложно. То, что Россия держит на Курско-Сумском участке спецназ, морпехов и десантников так же вынуждает Украину держать там свой спецназ, чтобы не допустить обвала фронта, подчеркнул журналист.
"Некоторые их части, оснащенные западной техникой, сейчас держат позиции к северу от Сум. А если они поставят туда тероборону, где гарантия, что мы в самих Сумах не окажемся?" – заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: ВС РФ на фоне происходящего в Стамбуле охватывают Покровск и отправляют Украине "Бандероли" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне СВО на прошедшей неделе — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ давит на всех направлениях, но с учетом реалий современного боя" на сайте Украина.ру.
Андрей Суздальцев интервью
16 мая, 19:12
Андрей Суздальцев: России по итогам переговоров в Стамбуле нужно сформировать условия капитуляции УкраиныНадо отказываться от переговоров с Украиной. Они бессмысленны. Необходимо сформировать условия капитуляции Киева и ждать момента, пока Киев пойдет на ее принятие. Иначе будем воевать, считает известный политолог Андрей Суздальцев
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