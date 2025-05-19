https://ukraina.ru/20250519/boris-rozhin-poka-ukraina-stachivaet-sily-v-tetkino-vs-rossii-zanimayut-territoriyu-v-sumskoy-oblasti-1063222978.html

Борис Рожин: пока Украина стачивает силы в Теткино, ВС России занимают территорию в Сумской области

Борис Рожин: пока Украина стачивает силы в Теткино, ВС России занимают территорию в Сумской области - 19.05.2025 Украина.ру

Борис Рожин: пока Украина стачивает силы в Теткино, ВС России занимают территорию в Сумской области

Атаки ВСУ на Теткино повторяют сценарий боев в Краснояружском районе. Украина стачивает свои силы, а в это время ВС РФ потихоньку занимают территорию Сумской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-05-19T05:00

2025-05-19T05:00

2025-05-19T05:00

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ВСУ по-прежнему продолжают пытаться атаковать Теткино, при этом ВС РФ пересекли границу с Сумской областью в районе Миропольского, напротив Краснояружского района Белгородской области, откуда уже выбили противника.По мнению Рожина, атаки ВСУ на Теткино повторяют сценарий боев в Краснояружском районе. "Не добившись быстрого успеха, Украина стачивает свои силы, а в это время мы потихоньку занимаем территорию Сумской области. Хотят долбиться – пожалуйста", – указал он."Конечно, киевский режим может прекратить эти атаки, чтобы перегруппироваться и ударить на другом участке границы с целью отвлечь наши силы и попиариться. Но это будут локальные тактические контрудары", – подчеркнул Рожин.По мнению эксперта, сейчас глобальное наступление противнику организовать сложно. То, что Россия держит на Курско-Сумском участке спецназ, морпехов и десантников так же вынуждает Украину держать там свой спецназ, чтобы не допустить обвала фронта, подчеркнул журналист."Некоторые их части, оснащенные западной техникой, сейчас держат позиции к северу от Сум. А если они поставят туда тероборону, где гарантия, что мы в самих Сумах не окажемся?" – заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: ВС РФ на фоне происходящего в Стамбуле охватывают Покровск и отправляют Украине "Бандероли" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО на прошедшей неделе — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ давит на всех направлениях, но с учетом реалий современного боя" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250516/1063202447.html

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