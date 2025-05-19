"500" с дипломатическим паспортом: украинский переводчик "испарился" во время переговоров с РФ - CNN Türk - 19.05.2025 Украина.ру
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"500" с дипломатическим паспортом: украинский переводчик "испарился" во время переговоров с РФ - CNN Türk
"500" с дипломатическим паспортом: украинский переводчик "испарился" во время переговоров с РФ - CNN Türk - 19.05.2025 Украина.ру
"500" с дипломатическим паспортом: украинский переводчик "испарился" во время переговоров с РФ - CNN Türk
Переводчик украинской делегации Олег Головко, входивший в команду министра обороны страны Рустема Умерова на переговорах с российской стороной в Стамбуле, бесследно исчез. Об этом сообщило издание CNN Türk
2025-05-19T17:10
2025-05-19T17:10
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По информации телеканала, Головко даже не стал дожидаться официального объявления окончания переговоров, а вышел из зала во время перерыва и больше не вернулся. Украинской делегации пришлось спешно искать нового переводчика, а позже турецкие СМИ написали, что Головко не пользовался аэропортом, а скорее всего покинул страну на машине, чтобы нельзя было отследить дальнейший маршрут.В прессе также предполагают, что такой трюк переводчик проделал не один: компанию ему якобы составил еще один "делегат" Киева - помощник-секретарь Самойленко."Взвесив все "за" и "против" в полном понимании перспектив "дэржавы" Украины они с минимумом багажа драпанули в Болгарию, далее - везде. Это маркер. Если дезертируют в таких кругах, то в Неньке всё, действительно, очень и очень плохо. Будущего нет. Страны нет. "Нацiя понед усе" - нацистки горячечный бред. Удавка абстиненции всё ближе к горлу. Наступает безысходность. Озарение у многих. Слова Льва Гумилёва бессмертны: "Если украинец умнеет, он становится русским", - оценил ситуацию военкор Юрий Котенок.Экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в комментарии изданию "Аргументы и факты" отметил, что шанс уйти от мобилизации выпадет не каждому, поэтому в поступке Головко и Самойленко нет ничего удивительного.В пятницу, 16 мая, в турецком Стамбуле прошли переговоры российской и украинской делегаций. Тогда же стало известно, что у представителей Киева был переводчик, однако его услуги не пригодились так как стороны общались на русском языке: В камуфляже, но по-русски? СМИ сообщают о паузе в переговорах Москвы и Киева.В понедельник, 19 мая, должны состояться телефонные переговоры президентов России и США Владимира путина и Дональда Трампа. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал его на 17.00 по Москве."Разговор важный. Дождемся. По результатам дадим все возможный сообщения", - сказал Песков.Подробности - у автора издания Украина.ру Евгении Кондаковой в материале Навязчивый страх Киева: чего ждать от разговора Трампа с Путиным и Зеленским.
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новости, киев, стамбул, россия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, cnn, вооруженные силы украины, верховная рада, переводчики
Новости, Киев, Стамбул, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, CNN, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, переводчики

"500" с дипломатическим паспортом: украинский переводчик "испарился" во время переговоров с РФ - CNN Türk

17:10 19.05.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Переводчик украинской делегации Олег Головко, входивший в команду министра обороны страны Рустема Умерова на переговорах с российской стороной в Стамбуле, бесследно исчез. Об этом сообщило издание CNN Türk
По информации телеканала, Головко даже не стал дожидаться официального объявления окончания переговоров, а вышел из зала во время перерыва и больше не вернулся. Украинской делегации пришлось спешно искать нового переводчика, а позже турецкие СМИ написали, что Головко не пользовался аэропортом, а скорее всего покинул страну на машине, чтобы нельзя было отследить дальнейший маршрут.
В прессе также предполагают, что такой трюк переводчик проделал не один: компанию ему якобы составил еще один "делегат" Киева - помощник-секретарь Самойленко.
"Взвесив все "за" и "против" в полном понимании перспектив "дэржавы" Украины они с минимумом багажа драпанули в Болгарию, далее - везде. Это маркер. Если дезертируют в таких кругах, то в Неньке всё, действительно, очень и очень плохо. Будущего нет. Страны нет. "Нацiя понед усе" - нацистки горячечный бред. Удавка абстиненции всё ближе к горлу. Наступает безысходность. Озарение у многих. Слова Льва Гумилёва бессмертны: "Если украинец умнеет, он становится русским", - оценил ситуацию военкор Юрий Котенок.
"Два "пятисотых" для таких коротких переговоров – многовато даже для ВСУ. Продолжение диалога под угрозой: знающих языки возить из Киева в Стамбул опасно", - добавили журналисты издания "Царьград".
Экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в комментарии изданию "Аргументы и факты" отметил, что шанс уйти от мобилизации выпадет не каждому, поэтому в поступке Головко и Самойленко нет ничего удивительного.
В пятницу, 16 мая, в турецком Стамбуле прошли переговоры российской и украинской делегаций. Тогда же стало известно, что у представителей Киева был переводчик, однако его услуги не пригодились так как стороны общались на русском языке: В камуфляже, но по-русски? СМИ сообщают о паузе в переговорах Москвы и Киева.
В понедельник, 19 мая, должны состояться телефонные переговоры президентов России и США Владимира путина и Дональда Трампа. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал его на 17.00 по Москве.
"Разговор важный. Дождемся. По результатам дадим все возможный сообщения", - сказал Песков.
Подробности - у автора издания Украина.ру Евгении Кондаковой в материале Навязчивый страх Киева: чего ждать от разговора Трампа с Путиным и Зеленским.
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