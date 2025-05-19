https://ukraina.ru/20250519/500-s-diplomaticheskim-pasportom-ukrainskiy-perevodchik-isparilsya-vo-vremya-peregovorov-s-rf---cnn-trk-1063250710.html

"500" с дипломатическим паспортом: украинский переводчик "испарился" во время переговоров с РФ - CNN Türk

"500" с дипломатическим паспортом: украинский переводчик "испарился" во время переговоров с РФ - CNN Türk - 19.05.2025 Украина.ру

"500" с дипломатическим паспортом: украинский переводчик "испарился" во время переговоров с РФ - CNN Türk

Переводчик украинской делегации Олег Головко, входивший в команду министра обороны страны Рустема Умерова на переговорах с российской стороной в Стамбуле, бесследно исчез. Об этом сообщило издание CNN Türk

2025-05-19T17:10

2025-05-19T17:10

2025-05-19T17:10

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По информации телеканала, Головко даже не стал дожидаться официального объявления окончания переговоров, а вышел из зала во время перерыва и больше не вернулся. Украинской делегации пришлось спешно искать нового переводчика, а позже турецкие СМИ написали, что Головко не пользовался аэропортом, а скорее всего покинул страну на машине, чтобы нельзя было отследить дальнейший маршрут.В прессе также предполагают, что такой трюк переводчик проделал не один: компанию ему якобы составил еще один "делегат" Киева - помощник-секретарь Самойленко."Взвесив все "за" и "против" в полном понимании перспектив "дэржавы" Украины они с минимумом багажа драпанули в Болгарию, далее - везде. Это маркер. Если дезертируют в таких кругах, то в Неньке всё, действительно, очень и очень плохо. Будущего нет. Страны нет. "Нацiя понед усе" - нацистки горячечный бред. Удавка абстиненции всё ближе к горлу. Наступает безысходность. Озарение у многих. Слова Льва Гумилёва бессмертны: "Если украинец умнеет, он становится русским", - оценил ситуацию военкор Юрий Котенок.Экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в комментарии изданию "Аргументы и факты" отметил, что шанс уйти от мобилизации выпадет не каждому, поэтому в поступке Головко и Самойленко нет ничего удивительного.В пятницу, 16 мая, в турецком Стамбуле прошли переговоры российской и украинской делегаций. Тогда же стало известно, что у представителей Киева был переводчик, однако его услуги не пригодились так как стороны общались на русском языке: В камуфляже, но по-русски? СМИ сообщают о паузе в переговорах Москвы и Киева.В понедельник, 19 мая, должны состояться телефонные переговоры президентов России и США Владимира путина и Дональда Трампа. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал его на 17.00 по Москве."Разговор важный. Дождемся. По результатам дадим все возможный сообщения", - сказал Песков.Подробности - у автора издания Украина.ру Евгении Кондаковой в материале Навязчивый страх Киева: чего ждать от разговора Трампа с Путиным и Зеленским.

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новости, киев, стамбул, россия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, cnn, вооруженные силы украины, верховная рада, переводчики