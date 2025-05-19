Навязчивый страх Киева: чего ждать от разговора Трампа с Путиным и Зеленским - 19.05.2025 Украина.ру
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Навязчивый страх Киева: чего ждать от разговора Трампа с Путиным и Зеленским
Навязчивый страх Киева: чего ждать от разговора Трампа с Путиным и Зеленским - 19.05.2025 Украина.ру
Навязчивый страх Киева: чего ждать от разговора Трампа с Путиным и Зеленским
Американский лидер Дональд Трамп не остаётся в стороне от возобновившегося переговорного процесса между Россией и Украиной. Какую роль он может сыграть в этой истории?
2025-05-19T16:21
2025-05-19T16:21
эксклюзив
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
переговоры
спецоперация
прекращение огня на украине
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Ястребы действуют на опережениеВ отличие от двух предыдущих раундов президент США Дональд Трамп заранее анонсировал телефонные переговоры с российским и украинским коллегами, именно в таком порядке: 19 мая в 17:00 по московскому времени он созвонится с Владимиром Путиным, а затем – с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО.И этим фактом решили воспользоваться европейские лидеры: в преддверии разговора с президентом России украинскую тему с хозяином Белого дома уже обсудили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и даже глава правительства Италии Джорджа Мелони, отказавшаяся ехать с ними на 9 мая в Киев из-за несогласия с идеей Парижа об отправке войск на Украину.К слову, именно эта тема стала причиной серьёзного конфликта между Мелони и Макроном: премьер-министр Италии заявила, что её не включили в группу политиков, которые координируют свои действия с президентом США из-за несогласия по вводу сил на Украину, а президент Пятой республики обвинил её во лжи, заявив, что развертывание войск вовсе не обсуждалось. Сгладить разногласия пытается Мерц.Риторика бесед лидеров европейских стран с Трампом была различной: если Мелони поддержала миротворческие усилия Вашингтона, то Макрон попытался резко высказаться в адрес Путина, обвинив его в цинизме по отношению к Украине, и в связи с этим обратился к Трампу с требованием высказаться на эту тему.Именно для того, чтобы не вмешивались и не мешали те, кому разговор не предназначен, а результат не нужен, подобные разговоры заранее не анонсируют, напоминает заместитель председателя Совета Федерации, чрезвычайный и полномочный посол Константин Косачёв. Вот и сейчас ястребы из Европы уже слетелись, хотели успеть переговорить с Трампом пораньше, чтобы на него надавить, чтобы российско-американский разговор не получился и не дал результата, чтобы не было мира, а только передышка для Украины с целью продолжения войны с Россией, добавил дипломат."Трамп давлению, увы, иногда подвержен и порой в следующем разговоре опирается на то, что услышал в предыдущем. На что и рассчитывают европейцы с Зеленским (его незримое участие в замысле очевидно). Но чаще - нет, не подвержен. Что и делает его Трампом, не похожим ни на Байдена, ни на собеседников из европейской коалиции "желающих войны и не желающих мира", - написал Косачёв в телеграм-канале.Ярким тому свидетельством был случай, когда президент США одной своей фразой о том, что Зеленскому необходимо незамедлительно провести прямые переговоры с российской стороной, как предложил Путин, поставил крест на ультиматуме Украины и европейских лидеров о 30-дневном прекращении огня прежде всего.Не стал спокойно сидеть и ждать звонка на Банковой и, уж тем более, в Кремле Зеленский. Он пообщался с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом - впервые после скандальной перепалки в Белом доме в конце февраля - и госсекретарём, он же временный советник президента США по национальной безопасности, Марко Рубио. Снова возможность пообщаться с американским руководством украинскому лидеру предоставил Папа Римский, 18 мая в Ватикане прошла интронизация нового главы католической церкви Льва XIV, на которой трое политиков и присутствовали. Напомним, встреча Зеленского и Трампа, также первая после скандала, прошла во время похорон предыдущего понтифика Франциска в Риме.Украинские власти не на шутку обеспокоены предстоящим разговором президентов РФ и США. Поэтому, как сказал газете The Washington Post американский дипломат, на встрече с Вэнсом и Рубио "Зеленский и его главные помощники хотели убедиться, что Путин и Трамп не покажут свершившийся факт, с которым Украина не может смириться".Agence France-Presse прямо говорит, что на той встрече, длившейся 40 минут, речь шла о предстоящих российско-американских переговорах. Компанию главе киевского режима в Ватикане, помимо супруги, составили руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел страны Андрей Сибига, которые общались с американскими чиновниками в Стамбуле, но не вошли в состав делегации на переговорах с российской стороной.Более того, Зеленский направил Трампу письмо с предложением о сотрудничестве, в частности, в оборонно-промышленной сфере. Иными словами, снова просит оружие. И это на фоне перспективы установления мира?Это уже никого не удивляет. Сколько раз Киев срывал все договорённости, направленные на деэскалацию, и, наоборот, только обострял ситуацию?Прямой диалог России и США очень сильно раздражает Украину, и, встав на переговорный трек, она, с одной стороны, кивает и пытается произносить что-то в рамках мирной риторики, но при этом категорически упирается всеми возможными средствами, отмечает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, который не понаслышке знаком с поведением Киева, поскольку представлял ЛНР в Контактной группе.Чего ждать от звонка из Белого домаРоссийская сторона как всегда работает по принципу "дипломатия любит тишину", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил время созвона лидеров и пообещал по итогам подробный комментарий Кремля. Дональду Трампу же как обычно требуется демонстрация активной деятельности в роли миротворца: мало того, что он анонсировал переговоры заранее (по горячим следам переговоров в Турции), так ещё и назвал тему беседы (хотя она и так была ясна) - остановка кровопролития, выразив надежду, что по итогам разговоров с Путиным и Зеленским будет достигнуто соглашение о прекращении огня.В этом и весь Трамп: он постоянно твердит о достигнутом "значительном прогрессе", опуская сложность процесса, который нужно воплощать в жизнь. Вот и в случае с прекращением огня, сейчас стороны, как и договорились в Стамбуле, готовят свои списки условий для остановки боевых действий, на основании которых состоится следующая встреча делегаций, как сообщают источники, уже на этой неделе в онлайн-режиме.Как раз Зеленский 19 мая по итогам совещания с министром обороны страны Рустемом Умеровым, возглавлявшим делегацию в Стамбуле, поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу с Россией. То есть диалог всё же будет продолжен. По крайней мере, пока.Чуть ранее своими ожиданиями от разговора Трампа с Путиным поделился спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который неоднократно встречался с российским лидером для обсуждения урегулирования на Украине."Я следую его (Трампа – ред.) тактике, потому что она работает, искусство здесь заключается в том, чтобы сузить широкие расстояния между сторонами. И я думаю, что в какой-то степени мы это сделали. Его чувства говорят, что он должен связаться по телефону с президентом Путиным, и это расчистит некоторый затор и приведёт нас к тому, к чему мы хотим прийти. И я думаю, что это будет очень успешный звонок", - заявил он.В зависимости от того, как пройдут переговоры глав государств, новый визит Уиткоффа в Россию может быть согласован моментально при необходимости, сказал Песков.В свою очередь подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис уверен, что диалог Путина и Трампа станет поворотной точкой, когда всё изменится здесь и сейчас."Для Украины это только невыгодная сделка. Хорошей сделки для них не будет — есть только невыгодная сделка, которая может стать ещё хуже. Украинцы по-прежнему сталкиваются с угрозой того, что им придётся либо согласиться на переговоры, о которых просят русские, либо отказаться от этого и продолжать боевые действия, что в конечном итоге может привести к военному поражению", - сказал он в эфире своего YouTube-канала.Каждая последующая мирная сделка, которую предлагали Украине, становилась всё менее выгодной для неё, а попытки перехитрить Москву оборачивались против самого же Киева.Своим отсутствием на переговорах в Стамбуле Путин переиграл Зеленского и Трампа, заявил в эфире телеканала CBS Уильям Тейлор, бывший послом США на Украине в 2006-2009 годах.На Украине от переговорного марафона американского лидера не ждут ничего хорошего.По мнению депутата Верховной Рады Александра Дубинского, находящегося в СИЗО по подозрению в госизмене, условия прекращения огня, над которыми работают Москва и Киев, по сути, сведутся к тому, сможет ли Украина за это время улучшить свои позиции на поле боя. Если не сможет, и позиции будут ухудшаться, то и условия Украины будут выглядеть слабее с каждой встречей, пока в них не вмешается Трамп, чтобы заставить Украину принять то, что на столе. Этим и обусловлено его заявление о значительном улучшении глобальной безопасности в ближайшие две- три недели - это два-три раунда встреч, где условия сторон будут соотносится с динамикой на земле, добавил законодатель."Далее - фиксация невозможности их выполнить на уровне делегаций, переход к внутренним консультациям. На этом фоне - встреча Путина и Трампа, согласование компромиссных условий, доведение их до Украины. Перемирие. Всё должно случиться плюс-минус до конца мая, в первой половине июня. &lt;…&gt; И понятно же, да - что делегация США в Турции это группа не сопровождения, а принуждения?" - подытоживает Дубинский.В отличие от украинской делегации, которая обсуждала только прекращение огня, Россия видит урегулирование конфликта гораздо шире, включая денацификацию соседней страны, выведение ВСУ полностью из регионов, вошедших в состав РФ, ограничение численности личного состава и арсенала армии, соблюдение прав русскоязычного населения.Для Киева это по-прежнему неприемлемо, что подтвердила чрезвычайный и полномочный посол Украины Лана Зеркаль. "Я не думаю, что у нас так стоит вопрос, что территория - это наши красные линии. Для нас красные линии существуют в понимании сохранения государственности. Государственность не может быть сохранена, если нам будут навязывать русскую церковь и русский язык. И нам надо сохранять армию. Это и есть три наших ключевых фактора и красные линии", - заявила она.Посмотрим, удастся ли Трампу убедить Зеленского быть более сговорчивым и не сорвать переговорный процесс в очередной раз.О том, как Трамп спас возрождение диалога Москвы и Киева после трёхлетнего перерыва, читайте в статье Американская парадигма: Трамп, желая встретиться с Путиным, не дал Украине отказаться от переговоров с РФ
https://ukraina.ru/20250518/frantsiya-obeschaet-zadushit-rossiyu-paketchitsa-kaya-kallas-ugrozhaet-sanktsiyami--a-chto-na-samom-dele-1063212124.html
https://ukraina.ru/20250516/peregovory-s-ukrainoy-zaversheny-kislitsa-pokazal-v--skibitskiy-privetstvuet-pavshikh-boytsov-vsu-1063202125.html
https://ukraina.ru/20250519/khvatit-na-odnu-dve-ataki-rozhin-obyasnil-pochemu-kievskiy-rezhim-ne-spasut-125-raket-dlya-patriotov-1063224993.html
https://ukraina.ru/20250517/mir-posle-svo-i-chetyre-psikho-politicheskikh-istochnika-rosta-rusofobii-1063210668.html
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эксклюзив, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, переговоры, спецоперация, прекращение огня на украине, стив уиткофф, джей ди вэнс, марко рубио, стамбул, рустем умеров
Эксклюзив, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, переговоры, Спецоперация, прекращение огня на Украине, Стив Уиткофф, Джей Ди Вэнс, Марко Рубио, Стамбул, Рустем Умеров

Навязчивый страх Киева: чего ждать от разговора Трампа с Путиным и Зеленским

16:21 19.05.2025
 
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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Американский лидер Дональд Трамп не остаётся в стороне от возобновившегося переговорного процесса между Россией и Украиной. Какую роль он может сыграть в этой истории?
Ястребы действуют на опережение
В отличие от двух предыдущих раундов президент США Дональд Трамп заранее анонсировал телефонные переговоры с российским и украинским коллегами, именно в таком порядке: 19 мая в 17:00 по московскому времени он созвонится с Владимиром Путиным, а затем – с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО.
И этим фактом решили воспользоваться европейские лидеры: в преддверии разговора с президентом России украинскую тему с хозяином Белого дома уже обсудили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и даже глава правительства Италии Джорджа Мелони, отказавшаяся ехать с ними на 9 мая в Киев из-за несогласия с идеей Парижа об отправке войск на Украину.
К слову, именно эта тема стала причиной серьёзного конфликта между Мелони и Макроном: премьер-министр Италии заявила, что её не включили в группу политиков, которые координируют свои действия с президентом США из-за несогласия по вводу сил на Украину, а президент Пятой республики обвинил её во лжи, заявив, что развертывание войск вовсе не обсуждалось. Сгладить разногласия пытается Мерц.
Риторика бесед лидеров европейских стран с Трампом была различной: если Мелони поддержала миротворческие усилия Вашингтона, то Макрон попытался резко высказаться в адрес Путина, обвинив его в цинизме по отношению к Украине, и в связи с этим обратился к Трампу с требованием высказаться на эту тему.
Именно для того, чтобы не вмешивались и не мешали те, кому разговор не предназначен, а результат не нужен, подобные разговоры заранее не анонсируют, напоминает заместитель председателя Совета Федерации, чрезвычайный и полномочный посол Константин Косачёв. Вот и сейчас ястребы из Европы уже слетелись, хотели успеть переговорить с Трампом пораньше, чтобы на него надавить, чтобы российско-американский разговор не получился и не дал результата, чтобы не было мира, а только передышка для Украины с целью продолжения войны с Россией, добавил дипломат.
Скандалы недели. Коллаж
Вчера, 08:15
Франция обещает "Задушить Россию", "пакетчица" Кая Каллас угрожает санкциями, а что на самом деле?Пока мир следил за первыми прямыми переговорами России и Украины, лидеры стран ЕС отметились новыми воинственными высказываниями.
"Трамп давлению, увы, иногда подвержен и порой в следующем разговоре опирается на то, что услышал в предыдущем. На что и рассчитывают европейцы с Зеленским (его незримое участие в замысле очевидно). Но чаще - нет, не подвержен. Что и делает его Трампом, не похожим ни на Байдена, ни на собеседников из европейской коалиции "желающих войны и не желающих мира", - написал Косачёв в телеграм-канале.
Ярким тому свидетельством был случай, когда президент США одной своей фразой о том, что Зеленскому необходимо незамедлительно провести прямые переговоры с российской стороной, как предложил Путин, поставил крест на ультиматуме Украины и европейских лидеров о 30-дневном прекращении огня прежде всего.
Не стал спокойно сидеть и ждать звонка на Банковой и, уж тем более, в Кремле Зеленский. Он пообщался с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом - впервые после скандальной перепалки в Белом доме в конце февраля - и госсекретарём, он же временный советник президента США по национальной безопасности, Марко Рубио. Снова возможность пообщаться с американским руководством украинскому лидеру предоставил Папа Римский, 18 мая в Ватикане прошла интронизация нового главы католической церкви Льва XIV, на которой трое политиков и присутствовали. Напомним, встреча Зеленского и Трампа, также первая после скандала, прошла во время похорон предыдущего понтифика Франциска в Риме.
Украинские власти не на шутку обеспокоены предстоящим разговором президентов РФ и США. Поэтому, как сказал газете The Washington Post американский дипломат, на встрече с Вэнсом и Рубио "Зеленский и его главные помощники хотели убедиться, что Путин и Трамп не покажут свершившийся факт, с которым Украина не может смириться".
Agence France-Presse прямо говорит, что на той встрече, длившейся 40 минут, речь шла о предстоящих российско-американских переговорах. Компанию главе киевского режима в Ватикане, помимо супруги, составили руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел страны Андрей Сибига, которые общались с американскими чиновниками в Стамбуле, но не вошли в состав делегации на переговорах с российской стороной.
Более того, Зеленский направил Трампу письмо с предложением о сотрудничестве, в частности, в оборонно-промышленной сфере. Иными словами, снова просит оружие. И это на фоне перспективы установления мира?
Это уже никого не удивляет. Сколько раз Киев срывал все договорённости, направленные на деэскалацию, и, наоборот, только обострял ситуацию?
Прямой диалог России и США очень сильно раздражает Украину, и, встав на переговорный трек, она, с одной стороны, кивает и пытается произносить что-то в рамках мирной риторики, но при этом категорически упирается всеми возможными средствами, отмечает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, который не понаслышке знаком с поведением Киева, поскольку представлял ЛНР в Контактной группе.
Брифинг украинской делегации в Стамбуле 16 мая 2025 года
16 мая, 20:23
Переговоры с Украиной завершены. Кислица показал V, Скибицкий приветствует павших бойцов ВСУПервые за три года переговоры России и Украины в Стамбуле завершены. Глава российской делегации Владимир Мединский выступил с заявлением для прессы, из которого следует: контакты будут продолжены. Автомобили украинской делегации покидают место встречи - дворец Долмабахче - в тишине
Чего ждать от звонка из Белого дома
Российская сторона как всегда работает по принципу "дипломатия любит тишину", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил время созвона лидеров и пообещал по итогам подробный комментарий Кремля. Дональду Трампу же как обычно требуется демонстрация активной деятельности в роли миротворца: мало того, что он анонсировал переговоры заранее (по горячим следам переговоров в Турции), так ещё и назвал тему беседы (хотя она и так была ясна) - остановка кровопролития, выразив надежду, что по итогам разговоров с Путиным и Зеленским будет достигнуто соглашение о прекращении огня.
В этом и весь Трамп: он постоянно твердит о достигнутом "значительном прогрессе", опуская сложность процесса, который нужно воплощать в жизнь. Вот и в случае с прекращением огня, сейчас стороны, как и договорились в Стамбуле, готовят свои списки условий для остановки боевых действий, на основании которых состоится следующая встреча делегаций, как сообщают источники, уже на этой неделе в онлайн-режиме.
Как раз Зеленский 19 мая по итогам совещания с министром обороны страны Рустемом Умеровым, возглавлявшим делегацию в Стамбуле, поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу с Россией. То есть диалог всё же будет продолжен. По крайней мере, пока.
Чуть ранее своими ожиданиями от разговора Трампа с Путиным поделился спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который неоднократно встречался с российским лидером для обсуждения урегулирования на Украине.
"Я следую его (Трампа – ред.) тактике, потому что она работает, искусство здесь заключается в том, чтобы сузить широкие расстояния между сторонами. И я думаю, что в какой-то степени мы это сделали. Его чувства говорят, что он должен связаться по телефону с президентом Путиным, и это расчистит некоторый затор и приведёт нас к тому, к чему мы хотим прийти. И я думаю, что это будет очень успешный звонок", - заявил он.
В зависимости от того, как пройдут переговоры глав государств, новый визит Уиткоффа в Россию может быть согласован моментально при необходимости, сказал Песков.
В свою очередь подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис уверен, что диалог Путина и Трампа станет поворотной точкой, когда всё изменится здесь и сейчас.
"Для Украины это только невыгодная сделка. Хорошей сделки для них не будет — есть только невыгодная сделка, которая может стать ещё хуже. Украинцы по-прежнему сталкиваются с угрозой того, что им придётся либо согласиться на переговоры, о которых просят русские, либо отказаться от этого и продолжать боевые действия, что в конечном итоге может привести к военному поражению", - сказал он в эфире своего YouTube-канала.
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
05:15
Хватит на одну-две атаки: Рожин объяснил, почему киевский режим не спасут 125 ракет для "Патриотов"Ракеты для "Патриотов" нужны многим странам, но они очень дорогие и объемы их производства недостаточные. Поэтому сами комплексы у Киева есть, но количество ракет для них ограничено. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Каждая последующая мирная сделка, которую предлагали Украине, становилась всё менее выгодной для неё, а попытки перехитрить Москву оборачивались против самого же Киева.
Своим отсутствием на переговорах в Стамбуле Путин переиграл Зеленского и Трампа, заявил в эфире телеканала CBS Уильям Тейлор, бывший послом США на Украине в 2006-2009 годах.
На Украине от переговорного марафона американского лидера не ждут ничего хорошего.
По мнению депутата Верховной Рады Александра Дубинского, находящегося в СИЗО по подозрению в госизмене, условия прекращения огня, над которыми работают Москва и Киев, по сути, сведутся к тому, сможет ли Украина за это время улучшить свои позиции на поле боя. Если не сможет, и позиции будут ухудшаться, то и условия Украины будут выглядеть слабее с каждой встречей, пока в них не вмешается Трамп, чтобы заставить Украину принять то, что на столе. Этим и обусловлено его заявление о значительном улучшении глобальной безопасности в ближайшие две- три недели - это два-три раунда встреч, где условия сторон будут соотносится с динамикой на земле, добавил законодатель.
"Далее - фиксация невозможности их выполнить на уровне делегаций, переход к внутренним консультациям. На этом фоне - встреча Путина и Трампа, согласование компромиссных условий, доведение их до Украины. Перемирие. Всё должно случиться плюс-минус до конца мая, в первой половине июня. <…> И понятно же, да - что делегация США в Турции это группа не сопровождения, а принуждения?" - подытоживает Дубинский.
В отличие от украинской делегации, которая обсуждала только прекращение огня, Россия видит урегулирование конфликта гораздо шире, включая денацификацию соседней страны, выведение ВСУ полностью из регионов, вошедших в состав РФ, ограничение численности личного состава и арсенала армии, соблюдение прав русскоязычного населения.
Для Киева это по-прежнему неприемлемо, что подтвердила чрезвычайный и полномочный посол Украины Лана Зеркаль. "Я не думаю, что у нас так стоит вопрос, что территория - это наши красные линии. Для нас красные линии существуют в понимании сохранения государственности. Государственность не может быть сохранена, если нам будут навязывать русскую церковь и русский язык. И нам надо сохранять армию. Это и есть три наших ключевых фактора и красные линии", - заявила она.
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
17 мая, 17:15
Мир после СВО и четыре психо-политических источника роста русофобииТрудно представить, чтобы делегациям России и Украины было по-настоящему комфортно сидеть за одним столом на рабочем ланче в президентском дворце Стамбула — даже из вежливости. Но разговор должен был начаться.
Посмотрим, удастся ли Трампу убедить Зеленского быть более сговорчивым и не сорвать переговорный процесс в очередной раз.
О том, как Трамп спас возрождение диалога Москвы и Киева после трёхлетнего перерыва, читайте в статье Американская парадигма: Трамп, желая встретиться с Путиным, не дал Украине отказаться от переговоров с РФ
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ЭксклюзивСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийпереговорыСпецоперацияпрекращение огня на УкраинеСтив УиткоффДжей Ди ВэнсМарко РубиоСтамбулРустем Умеров
 
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17:26Мордоделы за работой: как и зачем строят имидж Зеленского
17:13Лондон и Брюссель согласовали оборонный фонд, а Путину и Трампу пожелали удачи
17:10"500" с дипломатическим паспортом: украинский переводчик "испарился" во время переговоров с РФ - CNN Türk
16:53Это давление Британии и ЕС на США. Василий Корчмарь о том, зачем Трамп звонит Путину по Украине
16:21Навязчивый страх Киева: чего ждать от разговора Трампа с Путиным и Зеленским
16:17Военный эксперт Владислав Угольный: России после взятия Богатыря нужно доломать ВСУ в Алексеевке и Комаре
16:00Кемаль Ататюрк: отец современной Турции, оправдывавший этнические чистки
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