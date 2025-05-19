Навязчивый страх Киева: чего ждать от разговора Трампа с Путиным и Зеленским
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Американский лидер Дональд Трамп не остаётся в стороне от возобновившегося переговорного процесса между Россией и Украиной. Какую роль он может сыграть в этой истории?
Ястребы действуют на опережение
В отличие от двух предыдущих раундов президент США Дональд Трамп заранее анонсировал телефонные переговоры с российским и украинским коллегами, именно в таком порядке: 19 мая в 17:00 по московскому времени он созвонится с Владимиром Путиным, а затем – с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО.
И этим фактом решили воспользоваться европейские лидеры: в преддверии разговора с президентом России украинскую тему с хозяином Белого дома уже обсудили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и даже глава правительства Италии Джорджа Мелони, отказавшаяся ехать с ними на 9 мая в Киев из-за несогласия с идеей Парижа об отправке войск на Украину.
К слову, именно эта тема стала причиной серьёзного конфликта между Мелони и Макроном: премьер-министр Италии заявила, что её не включили в группу политиков, которые координируют свои действия с президентом США из-за несогласия по вводу сил на Украину, а президент Пятой республики обвинил её во лжи, заявив, что развертывание войск вовсе не обсуждалось. Сгладить разногласия пытается Мерц.
Риторика бесед лидеров европейских стран с Трампом была различной: если Мелони поддержала миротворческие усилия Вашингтона, то Макрон попытался резко высказаться в адрес Путина, обвинив его в цинизме по отношению к Украине, и в связи с этим обратился к Трампу с требованием высказаться на эту тему.
Именно для того, чтобы не вмешивались и не мешали те, кому разговор не предназначен, а результат не нужен, подобные разговоры заранее не анонсируют, напоминает заместитель председателя Совета Федерации, чрезвычайный и полномочный посол Константин Косачёв. Вот и сейчас ястребы из Европы уже слетелись, хотели успеть переговорить с Трампом пораньше, чтобы на него надавить, чтобы российско-американский разговор не получился и не дал результата, чтобы не было мира, а только передышка для Украины с целью продолжения войны с Россией, добавил дипломат.
"Трамп давлению, увы, иногда подвержен и порой в следующем разговоре опирается на то, что услышал в предыдущем. На что и рассчитывают европейцы с Зеленским (его незримое участие в замысле очевидно). Но чаще - нет, не подвержен. Что и делает его Трампом, не похожим ни на Байдена, ни на собеседников из европейской коалиции "желающих войны и не желающих мира", - написал Косачёв в телеграм-канале.
Ярким тому свидетельством был случай, когда президент США одной своей фразой о том, что Зеленскому необходимо незамедлительно провести прямые переговоры с российской стороной, как предложил Путин, поставил крест на ультиматуме Украины и европейских лидеров о 30-дневном прекращении огня прежде всего.
Не стал спокойно сидеть и ждать звонка на Банковой и, уж тем более, в Кремле Зеленский. Он пообщался с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом - впервые после скандальной перепалки в Белом доме в конце февраля - и госсекретарём, он же временный советник президента США по национальной безопасности, Марко Рубио. Снова возможность пообщаться с американским руководством украинскому лидеру предоставил Папа Римский, 18 мая в Ватикане прошла интронизация нового главы католической церкви Льва XIV, на которой трое политиков и присутствовали. Напомним, встреча Зеленского и Трампа, также первая после скандала, прошла во время похорон предыдущего понтифика Франциска в Риме.
Украинские власти не на шутку обеспокоены предстоящим разговором президентов РФ и США. Поэтому, как сказал газете The Washington Post американский дипломат, на встрече с Вэнсом и Рубио "Зеленский и его главные помощники хотели убедиться, что Путин и Трамп не покажут свершившийся факт, с которым Украина не может смириться".
Agence France-Presse прямо говорит, что на той встрече, длившейся 40 минут, речь шла о предстоящих российско-американских переговорах. Компанию главе киевского режима в Ватикане, помимо супруги, составили руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел страны Андрей Сибига, которые общались с американскими чиновниками в Стамбуле, но не вошли в состав делегации на переговорах с российской стороной.
Более того, Зеленский направил Трампу письмо с предложением о сотрудничестве, в частности, в оборонно-промышленной сфере. Иными словами, снова просит оружие. И это на фоне перспективы установления мира?
Это уже никого не удивляет. Сколько раз Киев срывал все договорённости, направленные на деэскалацию, и, наоборот, только обострял ситуацию?
Прямой диалог России и США очень сильно раздражает Украину, и, встав на переговорный трек, она, с одной стороны, кивает и пытается произносить что-то в рамках мирной риторики, но при этом категорически упирается всеми возможными средствами, отмечает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, который не понаслышке знаком с поведением Киева, поскольку представлял ЛНР в Контактной группе.
16 мая, 20:23Переговоры с Украиной завершены. Кислица показал V, Скибицкий приветствует павших бойцов ВСУПервые за три года переговоры России и Украины в Стамбуле завершены. Глава российской делегации Владимир Мединский выступил с заявлением для прессы, из которого следует: контакты будут продолжены. Автомобили украинской делегации покидают место встречи - дворец Долмабахче - в тишине
Чего ждать от звонка из Белого дома
Российская сторона как всегда работает по принципу "дипломатия любит тишину", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил время созвона лидеров и пообещал по итогам подробный комментарий Кремля. Дональду Трампу же как обычно требуется демонстрация активной деятельности в роли миротворца: мало того, что он анонсировал переговоры заранее (по горячим следам переговоров в Турции), так ещё и назвал тему беседы (хотя она и так была ясна) - остановка кровопролития, выразив надежду, что по итогам разговоров с Путиным и Зеленским будет достигнуто соглашение о прекращении огня.
В этом и весь Трамп: он постоянно твердит о достигнутом "значительном прогрессе", опуская сложность процесса, который нужно воплощать в жизнь. Вот и в случае с прекращением огня, сейчас стороны, как и договорились в Стамбуле, готовят свои списки условий для остановки боевых действий, на основании которых состоится следующая встреча делегаций, как сообщают источники, уже на этой неделе в онлайн-режиме.
Как раз Зеленский 19 мая по итогам совещания с министром обороны страны Рустемом Умеровым, возглавлявшим делегацию в Стамбуле, поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу с Россией. То есть диалог всё же будет продолжен. По крайней мере, пока.
Чуть ранее своими ожиданиями от разговора Трампа с Путиным поделился спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который неоднократно встречался с российским лидером для обсуждения урегулирования на Украине.
"Я следую его (Трампа – ред.) тактике, потому что она работает, искусство здесь заключается в том, чтобы сузить широкие расстояния между сторонами. И я думаю, что в какой-то степени мы это сделали. Его чувства говорят, что он должен связаться по телефону с президентом Путиным, и это расчистит некоторый затор и приведёт нас к тому, к чему мы хотим прийти. И я думаю, что это будет очень успешный звонок", - заявил он.
В зависимости от того, как пройдут переговоры глав государств, новый визит Уиткоффа в Россию может быть согласован моментально при необходимости, сказал Песков.
В свою очередь подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис уверен, что диалог Путина и Трампа станет поворотной точкой, когда всё изменится здесь и сейчас.
"Для Украины это только невыгодная сделка. Хорошей сделки для них не будет — есть только невыгодная сделка, которая может стать ещё хуже. Украинцы по-прежнему сталкиваются с угрозой того, что им придётся либо согласиться на переговоры, о которых просят русские, либо отказаться от этого и продолжать боевые действия, что в конечном итоге может привести к военному поражению", - сказал он в эфире своего YouTube-канала.
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Каждая последующая мирная сделка, которую предлагали Украине, становилась всё менее выгодной для неё, а попытки перехитрить Москву оборачивались против самого же Киева.
Своим отсутствием на переговорах в Стамбуле Путин переиграл Зеленского и Трампа, заявил в эфире телеканала CBS Уильям Тейлор, бывший послом США на Украине в 2006-2009 годах.
На Украине от переговорного марафона американского лидера не ждут ничего хорошего.
По мнению депутата Верховной Рады Александра Дубинского, находящегося в СИЗО по подозрению в госизмене, условия прекращения огня, над которыми работают Москва и Киев, по сути, сведутся к тому, сможет ли Украина за это время улучшить свои позиции на поле боя. Если не сможет, и позиции будут ухудшаться, то и условия Украины будут выглядеть слабее с каждой встречей, пока в них не вмешается Трамп, чтобы заставить Украину принять то, что на столе. Этим и обусловлено его заявление о значительном улучшении глобальной безопасности в ближайшие две- три недели - это два-три раунда встреч, где условия сторон будут соотносится с динамикой на земле, добавил законодатель.
"Далее - фиксация невозможности их выполнить на уровне делегаций, переход к внутренним консультациям. На этом фоне - встреча Путина и Трампа, согласование компромиссных условий, доведение их до Украины. Перемирие. Всё должно случиться плюс-минус до конца мая, в первой половине июня. <…> И понятно же, да - что делегация США в Турции это группа не сопровождения, а принуждения?" - подытоживает Дубинский.
В отличие от украинской делегации, которая обсуждала только прекращение огня, Россия видит урегулирование конфликта гораздо шире, включая денацификацию соседней страны, выведение ВСУ полностью из регионов, вошедших в состав РФ, ограничение численности личного состава и арсенала армии, соблюдение прав русскоязычного населения.
Для Киева это по-прежнему неприемлемо, что подтвердила чрезвычайный и полномочный посол Украины Лана Зеркаль. "Я не думаю, что у нас так стоит вопрос, что территория - это наши красные линии. Для нас красные линии существуют в понимании сохранения государственности. Государственность не может быть сохранена, если нам будут навязывать русскую церковь и русский язык. И нам надо сохранять армию. Это и есть три наших ключевых фактора и красные линии", - заявила она.
Посмотрим, удастся ли Трампу убедить Зеленского быть более сговорчивым и не сорвать переговорный процесс в очередной раз.
О том, как Трамп спас возрождение диалога Москвы и Киева после трёхлетнего перерыва, читайте в статье Американская парадигма: Трамп, желая встретиться с Путиным, не дал Украине отказаться от переговоров с РФ
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