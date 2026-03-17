Нажим на широком фронте: военный эксперт о боях за Доброполье и сроках выхода на границы ДНР

Российские войска усилили нажим в районе Доброполья, чтобы выйти на административные границы ДНР уже в этом году. Ведутся бои за Гришино и Белицкое. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру

2026-03-17T04:20

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

новости сво

дзен новости сво

прогнозы сво

сводка сво

наступление вс рф

наступление россии

днр

Говоря о ситуации на донецком направлении, эксперт сообщил о наращивании усилий. "В районе Доброполья наши войска усилили нажим на широком фронте с целью выхода на административные границы ДНР уже в этом году. Ведутся бои за Гришино", — заявил Борис Рожин.По его словам, после освобождения Гришино российские войска смогут развивать операции как на само Доброполье, так и в сторону Днепропетровской области. Южнее Гришино наносятся вспомогательные удары на Сергеевку, которая находится на самой границе регионов, пояснил собеседник Украина.ру.Также ведутся бои за Белицкое, контроль над ним также необходим для последующих операций по освобождению Доброполья. До города осталось пройти порядка 10-15 километров, уточнил журналист."Сейчас это уже не такой значимый логистический пункт, как раньше. Тем не менее, это все равно крупный город под Донбасса под украинской оккупацией. Его освобождение мы точно увидим в этом году", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: Россия точно освободит Орехов, Доброполье, Константиновку и Красный Лиман" на сайте Украина.ру.Также по теме "Вячеслав Терентьев: Россия не разобьет ВСУ, пока не построит новую ПВО и не ответит на все медийные удары" на сайте Украина.ру.

сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, дзен новости сво, прогнозы сво, сводка сво, наступление вс рф, наступление россии, днр, освобождение, война, война на украине, днепропетровская область, прогноз, прогнозы по украине, прогноз войны на украине