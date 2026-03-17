Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260317/nazhim-na-shirokom-fronte-voennyy-ekspert-o-boyakh-za-dobropole-i-srokakh-vykhoda-na-granitsy-dnr-1076864979.html
Нажим на широком фронте: военный эксперт о боях за Доброполье и сроках выхода на границы ДНР
Российские войска усилили нажим в районе Доброполья, чтобы выйти на административные границы ДНР уже в этом году. Ведутся бои за Гришино и Белицкое. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру
Нажим на широком фронте: военный эксперт о боях за Доброполье и сроках выхода на границы ДНР

04:20 17.03.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские войска усилили нажим в районе Доброполья, чтобы выйти на административные границы ДНР уже в этом году. Ведутся бои за Гришино и Белицкое. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру
Говоря о ситуации на донецком направлении, эксперт сообщил о наращивании усилий. "В районе Доброполья наши войска усилили нажим на широком фронте с целью выхода на административные границы ДНР уже в этом году. Ведутся бои за Гришино", — заявил Борис Рожин.
По его словам, после освобождения Гришино российские войска смогут развивать операции как на само Доброполье, так и в сторону Днепропетровской области. Южнее Гришино наносятся вспомогательные удары на Сергеевку, которая находится на самой границе регионов, пояснил собеседник Украина.ру.
Также ведутся бои за Белицкое, контроль над ним также необходим для последующих операций по освобождению Доброполья. До города осталось пройти порядка 10-15 километров, уточнил журналист.
"Сейчас это уже не такой значимый логистический пункт, как раньше. Тем не менее, это все равно крупный город под Донбасса под украинской оккупацией. Его освобождение мы точно увидим в этом году", — подчеркнул собеседник издания.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
